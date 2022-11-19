《以溫柔擁戴你的獨一無二》：我們好像只學會了堅強，並沒有想像中那麼「勇敢」

文：林沁

靈魂伴侶

「復合是不是一件很沒骨氣的事？」她望著眼前一望無際的大海，飄忽的眼眸裡漾著輕霧。

「跟對的人復合是勇氣，跟錯的則是自我放棄。」我直率地說。分手究竟意味著放棄還是等待，只有當事人心裡明白。錯過的，值得擁有第二次機會，但過錯的，則沒必要帶來二度傷害。

「當初走不下去，或許已經說明了我們並不合適。」她眉頭微蹙，語氣裡卻聽不出一絲對過去的埋怨，只有酸楚的思念，說出的話語明明是肯定句，口吻卻更像是在試探其他的可能。

「所謂的不合適，有可能是一輩子，也有可能只是一陣子。」我靜靜地說，心想有多少人為了愛拚盡全力，卻終究無法改變現實的殘酷，眼睜睜看著一段故事，輸給了時間、地點、文化等故事背景。

「聊聊你們的故事？」我鼓勵地說。

「我們認識時才十七歲，他是我的同班同學。」她下意識地咬緊嘴唇，在回憶裡溫習著青春所承載的狂熱與刺痛。「我們原本是打打鬧鬧的好朋友，後來越走越近，慢慢成為能分享心事的知己。但是，我們的家庭環境相差很大，似乎也註定了未來會分道揚鑣。」

「十七歲，確實有太多無法自己決定的事，有時候甚至連勇敢的權利都沒有，唯一的選擇，只有默默接受，接受所有的安排，也接受所有的失去。」我回想起純粹與複雜共存的青少年時期，忍不住有感而發。那在大人眼中懵懂無知的青蔥歲月，其實或許正是我們一生中活得最認真的時刻。只可惜有太多精緻的夢想，被當作不切實際的妄想，單純的付出，被視為理所當然的附屬。

她說，十七歲的她從沒想過，一時的身不由已，竟可能成為一生的遺憾。他們在一起後沒多久，她的父母離異，定居於舊金山的外公外婆，希望把她和母親接去國外就近照顧，但出國對於當時正計劃著高中畢業後便要開始找工作分擔家計的他來說，是多麼遙不可及的一件事。他們面對家庭的困境，各有各的不知所措，而面對這段感情，則是同樣的無能為力。於是他們自然而然地退回朋友的身分，開啟了各奔東西的人生。

當她向我描述起這段以勇氣開始、以默契收場的初戀，姣好的臉龐被夕陽染上一層橘紅色的微光，單純炙熱的眼神彷彿還是那個稚嫩的少女。

「後來呢？你們就這樣維持朋友的關係十幾年？」我問。

「是啊，而且是無話不談的朋友，什麼都談，就是絕口不提當年相愛過的點點滴滴，可能是潛意識裡不想把對方定位成前男女朋友吧。我回國後，我們有空就會聚聚，聊聊彼此的近況，看看小時候的夢想實現了多少。很奇妙的是，這幾年來我們明明在不同的地方成長，生活和工作都沒有任何交集，但相處起來的感覺還是那麼契合。原本我以為自己念念不忘的是學生時期的單純，但如今一切都變了，這份微妙的默契卻始終沒改變。」她說。

生命中大多數的夥伴，都是因際遇而相聚，在共同的環境或群體中，經營深耕彼此的關係，只有少數人有幸能因靈魂而相繫，無論身在何方，心靈可以安歇的居所，始終都在彼此身旁。我想這就是所謂的靈魂伴侶，在他們相互牽引的內心世界裡，沒有時過境遷的淡漠，只有雋永綿長的溫度，每一個紀念，都是記憶猶新的眷戀，每一次接觸，都是始終如一的歸屬，即便物換星移，年華輕彈，也能找到彼此眼中的星辰大海。就像她和他，繞了大半個地球，心也從不曾走遠。

「那復合的事怎麼說？」我問，忽然想起她方才提到有關復合的問題。在聽完他們的故事後，我的語氣中難掩心中的惋惜。

「我一直以為放不下的人只有我，一直到上個月，我們出來吃飯慶祝他升職，他突然提了復合的事，我才發現原來他也同樣從未忘記。他說他一直在等待，等工作上軌道，等家裡的債務還清，等他再也不需要因為生活中的無可奈何，而放開不想放開的手。他不想讓他的負擔，也變成我的負擔。」她的眼裡泛起了淚光，輕聲地說：「我有點被失而復得的幸福嚇到了，不知道該怎麼反應。我擔心如果我們重新在一起，有一天會不會再次無聲無息地分手？當朋友，至少我永遠不會失去他。」

「不要害怕，妳已經不是十七歲的妳，這一次，妳有能力選擇勇敢。」我說。心裡的遺憾一下子被暖流包覆。他一直以初心的模樣，守護在她身旁。所幸，時間能推著我們長大，也能償還那些來不及長大的夢想。

從小到大，我們都被教導要勇敢，但卻從來沒有人告訴我們勇敢和堅強的區別。於是我們在成長的碰撞中，鍛鍊出「堅強」的軀殼，以為忍得住疼痛、扛得了壓力、擔得起責任，便是勇敢的表率。直到我們學會活得對得起全世界，卻唯獨不懂得如何為自己的人生做選擇，才發現其實我們好像只學會了堅強，而並沒有想像中那麼「勇敢」。

堅強是一種能力，而勇敢卻是一個選擇；堅強就像是光腳踩在鋪滿尖石的路上，一步步磨練出剛硬的韌性，而勇敢，則是選擇自己想走的路，是那踏出第一步的決心，和每一步征服己心、不放棄的決定。堅強面對的是世界，勇敢所面對的卻是自己。

那天傍晚，我們小敘後沿著灑滿月光的半圓海岸，漫步走在銀白色的沙灘上，奔湧的浪花在晚風輕拂下逐漸沉靜了下來。每一個生命中的足跡，都是為了帶領我們勇敢前往更美好的地方，越走越認識心之所向的景象。

「復合」兩個字當中，「恢復」只是一個過程，「合一」卻是心對心的承諾，和不離不棄的選擇。如今，她終於能穿越深邃的時光，勇敢面對自己的真心，擁抱她生命中的靈魂伴侶。