《她和她的她》：受傷的孩子長不大，請好好正視心理傷害

等長大，長大了說不定就好了

受了心理創傷的孩子，以為長大後傷可能就會好了，但其實很多時候傷根本沒好，身體是長大了，心裡的小孩卻一直無法長大，一直被困在當年受傷的時候⋯⋯

現實社會上有很多成年人，其實還是帶著以往未癒的傷痛，變成心理健康、情緒問題，卻沒有好好正視與治療；嚴重的話，還會從受害者變成加害者，就像台劇《她和她的她》中吳慷仁飾的杜駿儒Danny（編劇撰寫劇本前有做田野調查，而我也認識這種人，所以這種沒治好情緒問題而由受害者變成加害者的人，是真的存在，不是戲劇效果）。

圖片來源：Netflix／四方四隅文娛國際股份有限公司

看這劇時我一直在想，孩子無法保護自己，要靠成年人好好保護他們，而這不僅限於女生，男生也一樣可以是受傷的人，就像劇中的男角色中，也有心裡受傷的人。

一個人的成長過程往往會影響他的性格形成與社交能力，而青少年時期的心理影響特別大，美國精神醫學學會指出，逾半數終生精神疾病（包括情緒問題）由14歲而起。

《她和她的她》是一齣關於心理創傷的劇集，節奏不算快，懸疑部份也不難猜，但演技與攝影均很優秀，題材也相當有深度，很值得關注；要是認識或關注心理創傷的觀眾，應該會更加有感。

（以下內容含有劇透）

劇中主線由林晨曦（許瑋甯／林奕嵐分飾）被信任的謝老師（陳以文飾）性侵引發，帶出顏聖華（賈靜雯／胡恩寧分飾）也同樣遭謝老師性侵過，事件對受害人及其家人帶來的長久負面影響；副線則談及社會上傳統對女性的刻板形象規限，還有其他角色不一樣的心理傷害，這部份則比較散。

劇中想談及的議題感覺太多，除主線性侵帶來的傷害與療傷外，副線很多都輕描淡卻又跟主線沒太大關聯，如男生也會被女上司性騷擾——林哲熹飾演的柯迪洋、李霈瑜飾演的陳智苓帶出的職場線——女生在職場從衣著到懷孕都會被歧視、温貞菱飾演的楊佳纓帶出拍攝床照與影片的問題，還有她媽媽要她為了討好男生而節食保持身材——社會對女性的守舊觀念等。

圖片來源：Netflix／四方四隅文娛國際股份有限公司

回到主線，晨曦的不幸，除了來自謝老師的惡行外，還有來自她父親（伊正飾）的不信任與媽媽（丁寧飾）的不作為，少不了師母（于子育飾）的誣衊與恐嚇。

劇情可怕與沉重之處，在於我們都知道這是真實存在的，而這種惡行在我們看不到、預計不到之處發生，受害者礙於加害者的權勢、社會對加害者地位的盲目崇拜、知情人士的良心泯滅等，導致受害者在不幸事件發生後，還得受二次、三次、甚至更多傷害。

這讓我想起改編自真人真事的美劇《Unbelievable》（港：不可置信／台：難，置信／新馬：難以置信），相信《她和她的她》的劇情亦會令人聯想起不少台灣事件，例如林奕含與林于仙的不幸，而劇中部份角色還讓我聯想到林奕含筆下《房思琪的初戀樂園》的角色情節。

圖片來源：Netflix／四方四隅文娛國際股份有限公司

類似的不幸事件，很可能每天都在發生，這劇就像劇組為所有受害者作出的吶喊——請好好保護孩子不要讓他們受傷、請教導孩子好好保護自己、請溫柔陪伴受傷的人、請認真正視心理創傷，也請不要害怕求救！

「不信任」，絕對會為受害者帶來更多傷害，但在現代社會，偏偏有人會利用這種犯罪來誣衊無辜的人，在信任上如何取得平衡，真的不容易，但我們可以做的，是學會好好保護自己，也教導小孩子好好保護自己，要是不幸事件真的發生了，要怎樣面對及／或支援，也是該好好正視，以免讓情緒像雪球越滾越大，傷己及人。

（本文章獲授權轉載）

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin