《她和她的她》：受傷的孩子長不大，請好好正視心理傷害
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《她和她的她》是一齣關於心理創傷的劇集。看這劇時我一直在想，孩子無法保護自己，要靠成年人好好保護他們，而這不僅限於女生，男生也一樣可以是受傷的人，就像劇中的男角色中，也有心裡受傷的人。
等長大，長大了說不定就好了
受了心理創傷的孩子，以為長大後傷可能就會好了，但其實很多時候傷根本沒好，身體是長大了，心裡的小孩卻一直無法長大，一直被困在當年受傷的時候⋯⋯
現實社會上有很多成年人，其實還是帶著以往未癒的傷痛，變成心理健康、情緒問題，卻沒有好好正視與治療；嚴重的話，還會從受害者變成加害者，就像台劇《她和她的她》中吳慷仁飾的杜駿儒Danny（編劇撰寫劇本前有做田野調查，而我也認識這種人，所以這種沒治好情緒問題而由受害者變成加害者的人，是真的存在，不是戲劇效果）。
看這劇時我一直在想，孩子無法保護自己，要靠成年人好好保護他們，而這不僅限於女生，男生也一樣可以是受傷的人，就像劇中的男角色中，也有心裡受傷的人。
一個人的成長過程往往會影響他的性格形成與社交能力，而青少年時期的心理影響特別大，美國精神醫學學會指出，逾半數終生精神疾病（包括情緒問題）由14歲而起。
《她和她的她》是一齣關於心理創傷的劇集，節奏不算快，懸疑部份也不難猜，但演技與攝影均很優秀，題材也相當有深度，很值得關注；要是認識或關注心理創傷的觀眾，應該會更加有感。
（以下內容含有劇透）
劇中主線由林晨曦（許瑋甯／林奕嵐分飾）被信任的謝老師（陳以文飾）性侵引發，帶出顏聖華（賈靜雯／胡恩寧分飾）也同樣遭謝老師性侵過，事件對受害人及其家人帶來的長久負面影響；副線則談及社會上傳統對女性的刻板形象規限，還有其他角色不一樣的心理傷害，這部份則比較散。
劇中想談及的議題感覺太多，除主線性侵帶來的傷害與療傷外，副線很多都輕描淡卻又跟主線沒太大關聯，如男生也會被女上司性騷擾——林哲熹飾演的柯迪洋、李霈瑜飾演的陳智苓帶出的職場線——女生在職場從衣著到懷孕都會被歧視、温貞菱飾演的楊佳纓帶出拍攝床照與影片的問題，還有她媽媽要她為了討好男生而節食保持身材——社會對女性的守舊觀念等。
回到主線，晨曦的不幸，除了來自謝老師的惡行外，還有來自她父親（伊正飾）的不信任與媽媽（丁寧飾）的不作為，少不了師母（于子育飾）的誣衊與恐嚇。
劇情可怕與沉重之處，在於我們都知道這是真實存在的，而這種惡行在我們看不到、預計不到之處發生，受害者礙於加害者的權勢、社會對加害者地位的盲目崇拜、知情人士的良心泯滅等，導致受害者在不幸事件發生後，還得受二次、三次、甚至更多傷害。
這讓我想起改編自真人真事的美劇《Unbelievable》（港：不可置信／台：難，置信／新馬：難以置信），相信《她和她的她》的劇情亦會令人聯想起不少台灣事件，例如林奕含與林于仙的不幸，而劇中部份角色還讓我聯想到林奕含筆下《房思琪的初戀樂園》的角色情節。
類似的不幸事件，很可能每天都在發生，這劇就像劇組為所有受害者作出的吶喊——請好好保護孩子不要讓他們受傷、請教導孩子好好保護自己、請溫柔陪伴受傷的人、請認真正視心理創傷，也請不要害怕求救！
「不信任」，絕對會為受害者帶來更多傷害，但在現代社會，偏偏有人會利用這種犯罪來誣衊無辜的人，在信任上如何取得平衡，真的不容易，但我們可以做的，是學會好好保護自己，也教導小孩子好好保護自己，要是不幸事件真的發生了，要怎樣面對及／或支援，也是該好好正視，以免讓情緒像雪球越滾越大，傷己及人。
（本文章獲授權轉載）
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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin
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攜手偉薩、研華及英特爾GARAOTUS助印度醫療機構提升疾病研究效能89%
我們想讓你知道的是
高效能運算（High-performance computing，HPC）在這幾年發展當中，不僅是企業創新關鍵，更是企業轉型必備要素。不過研究卻發現，企業建置HPC時花費七成時間在硬體校調，研究人員只有三成時間放在核心業務；如此不僅讓團隊花太多時間在理解軟硬體，更可能大幅延遲轉型速度。精誠集團旗下高速運算品牌GARAOTUS設計出的基因組分析解決方案，協助印度醫療機構，大幅提昇其研究所需的運算能力，共同為生醫研究領域做出貢獻。
GARAOTUS攜手偉薩科技、研華科技及英特爾，提供印度醫療機構MedGenome基因組分析整體解決方案。該解決方案整合了GARAOTUS自行研發HPC平台，CRONUS Service Fabric及CRONUS Orchestration，並搭配研華科技提供的高效能及穩定的硬體架構，以及偉薩科技提供的程式化邏輯閘陣列FPGA（Field Programmable Gate Array）結合基因定序分析的加速解決方案，有效協助MedGenome提升疾病研究效能達89％！
MedGenome是一家總部位於美國德拉瓦州的印度醫療機構，並在 2018 年獲得了生物醫學突破獎（MedTech Breakthrough Award），其生物資訊學副總裁Ravi Gupta表示：「我們的醫生和研究人員對該解決方案展現的效能及成本比印象深刻，這個解決方案為MedGenome提供並擴大了在罕見疾病和帕金森氏症，以及其他領域研究所需的運算能力。」GARAOTUS提供的基因組分析解決方案，能有效將100人的全基因組定序（Whole genome sequencing, WGS）研究時間縮短到三分之一。
隨著人體基因分析、疫苗及新藥的開發應用越來越多且複雜，研究人員需要處理與分析的流程及數據量更是多樣及多元。在缺乏視覺化、模組化與整合性的資料分析處理下．將面臨多種在資料導入及整合上的困境，更無法有效推動研究的進行。
GARAOTUS認為企業轉型需要升級，迅速導入系統是最大關鍵。「HPC目的是要把效能榨乾」，在底層的硬體必須是最新、最好，當節點已經具備一定能量，串接節能的網路、軟體也必須提升規格，光是這部分已經讓企業的IT進行升級。HPC是企業催化創新的關鍵，而HPC的基礎架構包括運算節點、網路、儲存裝置，串接起來成為一個叢集，這當中要有使用者依據經驗來執行程式，專業的軟體在伺服器上進行運作及儲存，這些都是建構產業發展與進步的基礎。
當企業內部系統的升級一切就位，即能搭配HPC技術，快速運算出想要的結果，若參數或研究模型需要調整，亦能即時快速重新進行演算，在時間及企業整體支出上，都能有效節約成本。HPC技術能夠在企業進行產品開發前協助做模擬測試，此舉不僅省去模型驗證失敗造成的資源浪費，對於提升終端使用者的體驗也是具有長遠效益。但這樣仍舊不足，這幾年隨著加入雲端服務、AI等領域，HPC亦能充份融合各種技術，擴大支援的範疇，更加符合使用者的需要。HPC是企業永續發展的支持系統，必須有專業團隊，時時監控底層介接有無潛在的問題，需要有一套穩定的機制才能協助企業升級與長期發展。
GARAOTUS提供的CRONUS平台，讓研究人員不須編寫程式，就可以運用視覺化介面以拖拉方式輕鬆進行資料分析及資訊儲存。同時，資料也能夠在組織間輕鬆的交換及協作，透過統一的平台及彈性的權限設計，讓整體流程及研究成果更易於管理，也方便研究成果重現及再利用，藉此讓非IT程式背景的研究人員，降低研究門檻，更能靈活運用研究資訊。團隊服務的最大特色就是除了能夠將流程圖像化，將原來轉譯複雜的指令，透過簡易UI取代，大幅簡化流程。以簡單的概念說明，也就是將程式語言變成一塊塊的積木，把很多個積木輸入後，進入下一個流程，就可以簡單完成一個複雜的work flow。相較於以往需要在後台打相當多的指令及拋接資料，透過GARAOTUS設計的模組，在過程中設計了一個簡化的UI介面，再丟入特定HPC進行運算即可，甚至不需資訊人員也會使用。另一方面，所有編寫紀錄都有足跡，能簡單找出每個運算結果，不僅不會因為人員交接產生斷層，也不會有重複輸入指令情形。平台會紀錄每次運算的時間與使用的資源量，這些都讓企業決策面有更好的資源分配考量。
GARAOTUS團隊負責人薛聖傑指出：「研究統計中發現，企業或機構在建置HPC技術時，有將近七成的時間都花在軟硬體的校對調整，相對的，研究人員只有三成的時間能放在核心業務。GARAOTUS平台服務的最大優勢在於，能協助完備機構所需的HPC整體系統架構建置，在介面上也降低程式指令的困難度，並轉化為視覺化的圖像。GARAOTUS在成立初期，即鎖定朝向國際發展，從過去落地台灣大型教學醫院，再來協助香港中文大學進行基因定序研究，很開心CRONUS產品也能在印度新興市場落地，為MedGenome提供HPC相關解決方案，未來GARAOTUS也將持續與國際生態圈夥伴合作，共同發展更多成功案例。」
CRONUS的平台優勢包括採用了HPC技術的底層架構，並向上延伸到服務層，提供了GAPaaS （Genomics-Analytics-Process-as-a-Service）的視覺化服務，未來GARAOTUS將持續攜手各領域生態圈夥伴提供服務，包括過去投入的精準醫療與大氣服務，下個階段更將著眼助攻半導體晶片的研發製程、全自動智慧製造應用，以及金融高性能計算的數值方法應用等，助力各產業與高速運算技術接軌。
GARAOTUS今（2022）年更獲得美國全球企業領袖雜誌（Global Business Leaders Magazine），評選為全球矚目的30大企業之一。報導指出，GARAOTUS 提供了具備多樣化與包容性的HPC解決方案，並涵蓋了許多開源技術的應用。多年來，團隊在開源組織社群發揮舉足輕重的作用，也曾經在2021年獲頒亞洲企業組織（Enterprise Asia）的IIA國際創新獎，是第一個因HPC 技術獲得此獎項的團隊。未來團隊將持續以HPC技術為基礎，擴展解決方案組合，建構各行業應用平台層，讓各產業能無縫對接HPC所提供的「算力」，加速實現數位轉型。
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