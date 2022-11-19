2022/11/19,
生活

《理科先生煥然一新整理術》：如何保持客廳整潔？禁止在桌上「暫放一下」！

《理科先生煥然一新整理術》：如何保持客廳整潔？禁止在桌上「暫放一下」！
Photo Credit: 大田出版

我們想讓你知道的是

收拾零分，一心想痛改前非的「擺爛太太」，碰上「收拾腦」滿分的理科先生，再也沒有藉口說，我們都沒有培養整理的習慣，就長大成人了啊！理科先生獨創的理性收納理論與收拾技巧火力全開，手把手，帶領擺爛太太和亂丟部部長小五的女兒，從鞋櫃、客廳、兒童房，到醫藥箱、小孩的創作品……三個人一起住的空間從此煥然一新。

作者：Komaki Kubo

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書籍介紹

本文摘錄自《理科先生煥然一新整理術：把空間變大變整齊的收納法》，大田出版

作者：Komaki Kubo
譯者：李璦祺

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日本媒體爭相報導，出版即再刷

跟一點就通的理科腦學會雜物斷捨離，
盡情享受全新空間感，了解原來你家那麼大！
給想要好好整理，卻束手無策的人；
給不到一天時間，又回復亂糟糟原狀的人；
給下定決心斷捨離，卻花更多時間沉溺回憶，捨不得丟的人……

「終於亂得受不了了！」
妻子忍不住對先生說自己沒有盡到身為太太的責任，讓家如此混亂，
溫柔的理科先生則說這不是妻子的責任：「家是大家的」。
如此宣告的理科先生考取整理收納一級證照，
帶領家人展開溫柔快樂的收拾旅程！

收拾零分，一心想痛改前非的「擺爛太太」，
碰上「收拾腦」滿分的理科先生，
再也沒有藉口說，我們都沒有培養整理的習慣，就長大成人了啊！
理科先生獨創的理性收納理論與收拾技巧火力全開，
手把手，帶領擺爛太太和亂丟部部長小五的女兒，從鞋櫃、客廳、兒童房，到醫藥箱、小孩的創作品……三個人一起住的空間從此煥然一新。

最重要的是，理科先生感性喊話——
不要洩氣，因為有人生活的地方，一定到處都是東西。
但請記住，「收拾」這件事不必一次見效，
每天減少一點點，每天整理一點點，用對方法，輕鬆做得到！

理科先生◆愛家整理術
不要心存「暫放一下」，每個物品都有它的住處，千萬別讓它們迷路了。

  • 拍照比對，俯視看見自己的整理盲點。
  • 櫥櫃餐具絕對不能像「俄羅斯方塊」無縫隙塞入，會慘不忍睹。
  • 畫出一張「收納藍圖」，避免買更多收納箱，越整理越擁擠……
  • 從小地方開始，有了成就感，就會一直想整理。
  • 沒有時間和家人相處？因為你都把時間花在「找東西」。
  • 整理與收納是將小小的事，規律進行。所以只要不累積小小的麻煩事，就不會變成大大的壓力，空間一舒爽，人也會跟著放鬆。

本書特色

  1. 考取「整理收納顧問一級」的理科先生，用專業知識傳達整理收納的規則。
  2. 只要分成「可以立刻處分」和「猶豫中」兩個選項，簡潔明確的斷捨離法則。
  3. 不只是一時的整理收拾，徹底脫離「凌亂循環」。
  4. 貼近人類習性的收拾法：「只要有人生活，就一定會凌亂」的不焦慮原則。
  5. 紀錄從超級髒亂到維持整潔的過程，用實例告訴你大家都做得到！
  6. 　　6.每章最後〈理科先生的「收拾腦」建議〉敘述家中收拾的小訣竅及心路歷程。
理科先生_立體書封加書腰
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：丁肇九


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