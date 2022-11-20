【來自東京灣底：尾崎世界觀】第二回：非人物種〈擺渡人〉，地下室Live House令人懷念的緊迫濕黏樂音
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我一邊聽著各式各樣的台灣樂團，忽然感受到一股懷念的熱氣。再仔細的查了一查，原來是「非人物種」樂團的《擺渡人》這首歌曲。這首歌跟前面所聽的其他樂團，樂音明顯的有哪裡不同，繼續聽下去之後，我發現從他們的音樂中感受到混著那麼一種味道。
文：尾崎世界觀
譯者：Airin Chuang
在寫這篇連載時，我用Spotify搜尋台灣樂團來聽，搜到什麼聽什麼，只要選了一首歌，下方便會顯示出整排的相關樂團，再用手指去點擊，就能跟一首首新的音樂相遇。
雖然這個世界真是越來越便利了，但對於這樣的變化，我還是感到很不可思議。就在這樣輕鬆發現的過程中，我一邊聽著各式各樣的台灣樂團，忽然感受到一股懷念的熱氣。再仔細的查了一查，原來是「非人物種」樂團的〈擺渡人〉這首歌曲。
這首歌跟前面所聽的其他樂團，樂音明顯的有哪裡不同，繼續聽下去之後，我發現從他們的音樂中感受到混著那麼一種味道。
帶點濕黏，又暗又髒的那種味道。
我對這種味道很有印象。在地下室的Live House裡，無數的人頭蠢動著，得從舉起的拳頭與拳頭縫隙間，好不容易才能看到主唱的臉，有點沒對準的燈光閃爍著，觀眾有如野獸般地尖叫、拍手，就是能引發這般情景的那種。
而讓我想起這情景的這個音樂，就算是透過數位平台收聽，還是那麼鮮活。
就算我離開那一層樓，在通往地下室Live House的樓梯間還是能繼續聽到那樣的轟音。這才是屬於樂團的樂音。
因為我所屬的經紀公司所經營Live House，就在公司下方的地下室裡，常常可以聽見，那天演出的樂團演奏時帶來的震動，所流洩出來的樂音。那真是非常的吵。與其將它稱做樂音，光是在音質程度上就相差甚遠。所以我覺得，在Live House表演的時候，樂團發出的樂音，要像那樣流洩出來的方式，才更是顯得真正發揮了本領。
即使是被什麼遮擋了，或是被禁錮起來了，那樣的樂音也會閃爍著光芒。現在就算不露臉，不舉辦演唱會活動的藝人，一點也不稀奇了，就是因為這樣，我覺得那樣的樂音更有其深遠的意義。
在門可羅雀的Live House裡，被擋在沈重的門之後，還是有那種擋也擋不住，緊迫逼人的樂音。
聽了非人物種的「音樂」之後，我再次認識到了這點。
- 【非人物種】 2001年組成，4人組台灣獨立樂團。充滿能量的男子氣概的旋律與具有台灣式幽默的舞台演出，穩穩抓住歌迷們的心。
本文作者介紹
尾崎 世界觀，1984年出生於日本東京都。在2001年組成的搖滾樂團クリープハイプ[CreepHyp]中，擔任主唱與吉他手。2012年以專輯《死ぬまで一生愛されてると思ってたよ（我以為自己到死前都會被一直愛著）》主流出道。2016年，以第一本小說作品《祐介》（文藝春秋出版），小說家出道。2020年《母影》（新潮社出版）入圍第164回芥川賞。
另外著有《苦汁100%（鹽滷100%）》、《苦汁200%（鹽滷200%）》（文藝春秋出版）、《泣きたくなるほど嬉しい日々に（那些開心到想哭的日子們）》（KADOKAWA出版）等作品。
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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2022 TCCF 未來內容展多國專家深度對談，對接國際最新文化科技產業趨勢
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文化內容策進院主辦「2022 TCCF 創意內容大會」，匯聚臺灣具潛力 IP 成品及提案，致力為全球內容業者媒合最佳國際合製資源。而 9 日登場的「主題沙龍 - 國際焦點」則邀請榮獲國際藝術獎項、影展肯定的內容製作公司及導演，分享幕後製程及商機開發經驗，期待藉由豐富的產業經驗分享，促進臺灣文化內容產業對接國際。
文化內容策進院主辦「2022 TCCF 創意內容大會」，匯聚臺灣具潛力 IP 成品及提案，致力為全球內容業者媒合最佳國際合製資源，促進臺灣文化內容產業對接國際。其中，大會重要活動之一、展示跨域應用價值的平台的「未來內容展」，今年有眾多國際嘉賓共襄盛舉，包括法國國家電影與動畫中心 (CNC) 數位內容總監 Olivier Fontenay、奧地利林茲電子藝術節總監 Martin Honzik、巴西遊戲開發公司 AVORE Immersive營運總監 Doede Holtkamp 親自來臺交流，法國新影像藝術節總監 Michele Ziegler 亦與文策院及法國在台協會合作，率 6 位不同專業背景的法國XR業界人士來臺進行產業參訪。
「未來內容展」以「擴增宇宙 運算中 Future Processing」為題，集結國內外話題性沉浸式內容，激盪文化與科技跨域應用新可能，本屆邀請的 19 組參展作品中有 5 組為國際或跨國共創作品，合作橫跨日本、法國、奧地利等國，另在近 40 場「主題沙龍」中有來自巴西、法國、奧地利、加拿大、愛爾蘭、香港等不同國家地區的機構代表、創作者、企業家齊聚一堂參與盛會，分享最新國際產業發展趨勢，助臺灣未來內容產業接軌國際，持續探索產業的發展潛能。
持續深耕臺灣未來內容產業為 TCCF 創意內容大會的重要目標之一，導入多國與多角度資源更可為產業帶來更多合作可能。文策院持續透過各項策進機制與支持方案，協助臺灣在國際市場搶佔先機。譬如：本屆未來內容展參展作品《百岳計畫》為文策院與奧地利林茲電子藝術中心合製計畫，由 FAB DAO 邀請五位知名的生成式藝術家王連晟、王新仁、林逸文、林經堯和吳哲宇，以臺灣跌宕起伏的山稜線為素材、程式碼為畫筆，勾勒出百座臺灣山巒，再由藝術家黃新編碼，將五件風格相異的作品共同展示，呈現多元共融的臺灣山景，並以 NFT 形式販售，讓收藏者共同治理營收，將收益作為臺灣生態保護的公益款項。加密貨幣捐款在聯合國及烏俄戰爭亦有先例，而臺灣尚未有成熟的相關案例，《百岳計畫》可謂開先河與國際最新 NPO-NFT 趨勢對接，其具有社會實踐價值的前瞻性創作思維，在未來內容展以前已受邀至全球規模最大、歷史最悠久的電子藝術節「林茲電子藝術節」展出，展現臺灣未來內容創作新銳實力。
在 11月 9 日 登場的「主題沙龍 - 國際焦點」中，由曾榮獲艾美獎、威尼斯影展多項肯定的巴西 VR 製作公司 ARVORE Immersive 營運總監 Doede Holtkamp 以務實的業界經驗分析敘事及遊戲 VR 內容的市場地景與商機開發；CNC 數位內容總監 Olivier Fontenay 與文策院文化科技處處長李懷瑾，共同探討公資金如何作為新媒體內容與產業發展的利基；而曾執導話題性 VR 作品《芭芭雅嘎：森林女巫》等作的法國鬼才導演 Mathias Chelebourg 亦分享與香奈兒合作的最新 VR 沉浸式體驗《Rencontre(s)》精彩幕後製程。本單元將延續至 11 月 12 日，將有奧地利林茲電子藝術節總監 Martin Honzik 與 FAB DAO 創辦人黃彥霖(黃豆泥) 就 NFT 議題的精采對談；有香港 Amonica Brands 集團代表分享 Web 3.0 對娛樂創意產業帶來的變化，更有法國指標性 VR 製作公 司 Emissive、電信龍頭 Orange 與 HTC VIVE Arts 代表暢聊新作《永恆聖母院》多人 VR 娛樂體驗所開創的全新商業模式。由國際業界的專業翹楚帶來跨領域、多元議題討論，精彩可期。
具有豐富 VR 及 IP 內容推廣經驗的 CNC 數位內容總監 Olivier Fontenay 來臺參與「主題沙龍」，他特別表示：「VR 有很多迷人的特點，沉浸式內容可以往很多不同方向發展，像是紀錄片、科幻、電玩遊戲等，在 2022 TCCF 未來內容展看到臺灣做出了很多創意新內容，臺灣在文化科技領域擁有世界最先進的科技技術 ; 最有趣的是，法國和臺灣有著共同的願景，都認為創意內容需要強勁的科技技術，所以投注許多心力於該領域。創意內容最讓人興奮的是，人們永遠無法預期什麼即將發生，技術的投入更能提供創作者有更多元呈現作品的方式，讓大眾從未想像過的事情成真，像是讓娛樂體驗能在元宇宙虛擬世界中發生，或者將文化內容與 NFT 鏈接開創新的價值。這也是為什麼我特別來臺參與 2022 TCCF 未來內容展，希望能與跨國的專業人士共同發掘更多未來內容的可能。」
「2022 TCCF 創意內容大會–未來內容展」自 11月 3 日至 13 日，在松山文創園區 2 號及 3 號倉庫展出，歡迎對新型態文化內容有興趣的產業人士及民眾前來做生意、交朋友、看創意、找靈感。詳細節目清單、主題沙龍、免費報名資訊及「未來內容展」開放時間請上官方網站：https://www.tccf.tw/innovation/exhibition-2。