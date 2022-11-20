【來自東京灣底：尾崎世界觀】第二回：非人物種〈擺渡人〉，地下室Live House令人懷念的緊迫濕黏樂音

文：尾崎世界觀

譯者：Airin Chuang

在寫這篇連載時，我用Spotify搜尋台灣樂團來聽，搜到什麼聽什麼，只要選了一首歌，下方便會顯示出整排的相關樂團，再用手指去點擊，就能跟一首首新的音樂相遇。

雖然這個世界真是越來越便利了，但對於這樣的變化，我還是感到很不可思議。就在這樣輕鬆發現的過程中，我一邊聽著各式各樣的台灣樂團，忽然感受到一股懷念的熱氣。再仔細的查了一查，原來是「非人物種」樂團的〈擺渡人〉這首歌曲。

這首歌跟前面所聽的其他樂團，樂音明顯的有哪裡不同，繼續聽下去之後，我發現從他們的音樂中感受到混著那麼一種味道。

帶點濕黏，又暗又髒的那種味道。

我對這種味道很有印象。在地下室的Live House裡，無數的人頭蠢動著，得從舉起的拳頭與拳頭縫隙間，好不容易才能看到主唱的臉，有點沒對準的燈光閃爍著，觀眾有如野獸般地尖叫、拍手，就是能引發這般情景的那種。

而讓我想起這情景的這個音樂，就算是透過數位平台收聽，還是那麼鮮活。

就算我離開那一層樓，在通往地下室Live House的樓梯間還是能繼續聽到那樣的轟音。這才是屬於樂團的樂音。

因為我所屬的經紀公司所經營Live House，就在公司下方的地下室裡，常常可以聽見，那天演出的樂團演奏時帶來的震動，所流洩出來的樂音。那真是非常的吵。與其將它稱做樂音，光是在音質程度上就相差甚遠。所以我覺得，在Live House表演的時候，樂團發出的樂音，要像那樣流洩出來的方式，才更是顯得真正發揮了本領。

即使是被什麼遮擋了，或是被禁錮起來了，那樣的樂音也會閃爍著光芒。現在就算不露臉，不舉辦演唱會活動的藝人，一點也不稀奇了，就是因為這樣，我覺得那樣的樂音更有其深遠的意義。

在門可羅雀的Live House裡，被擋在沈重的門之後，還是有那種擋也擋不住，緊迫逼人的樂音。

聽了非人物種的「音樂」之後，我再次認識到了這點。

本文作者介紹

尾崎 世界觀，1984年出生於日本東京都。在2001年組成的搖滾樂團クリープハイプ[CreepHyp]中，擔任主唱與吉他手。2012年以專輯《死ぬまで一生愛されてると思ってたよ（我以為自己到死前都會被一直愛著）》主流出道。2016年，以第一本小說作品《祐介》（文藝春秋出版），小說家出道。2020年《母影》（新潮社出版）入圍第164回芥川賞。

另外著有《苦汁100%（鹽滷100%）》、《苦汁200%（鹽滷200%）》（文藝春秋出版）、《泣きたくなるほど嬉しい日々に（那些開心到想哭的日子們）》（KADOKAWA出版）等作品。

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航