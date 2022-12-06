黑幫橫行、政治腐敗、惡法迫害，海地記者孤立無援面臨死亡威脅
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在傳統新聞業已經舉步維艱的情況下，通訊軟體WhatsApp竟成為海地傳統媒體的最大競爭對手，而WhatsApp和Facebook的直播功能又可以變成一種「完全未經把關的新聞廣播形式」，讓黑幫想傳達的消息或是錯誤資訊，可以絲毫不受限制的廣為傳播。
文：陳曦
在世界各國，新聞自由都是保障民主自由不可或缺的第四權，但在許多國家，為大眾報導真實新聞的記者依然面臨生命的威脅。例如，在黑幫橫行、治安狀況惡劣的中南美洲國家海地，記者們長期面臨失蹤、被攻擊、被殺害的風險，而在國家腐敗、高官與黑道勾結得情況下，海地記者的人身安全毫無保障，甚至成為惡法針對迫害的對象。
海地記者面對的死亡危機
《哥倫比亞新聞評論》彙整近年數據指出，自2019年以來，至少有6名記者在海地遇害，最近的一起死亡案件，是今年2月，一名叫馬克西米連（Lazard Maximilien）的記者，在首都太子港的紡織工人要求調薪的示威中不幸喪命，海地總理亨利（Ariel Henry）當時在推特上證明此事，並對馬克西米連表示哀悼。而事件的目擊者表示，海地警方對著示威人群開火，除了馬克西米連外，還有兩名記者受到槍傷。
在海地，無數記者曾經歷過威脅、暴力攻擊和綁架。同樣在今年2月，當地新聞媒體《天頂電台》（Radio Télé Zenith）的辦公室就被丟擲燃燒彈和槍擊；又或是在2018年3月14日，攝影記者萊加紐爾（Vladjimir Legagneur）為報導當地幫派與警方衝突，而前往太子港一處黑幫把持的社區，結果當日與妻子失去聯絡後便失蹤。
數日後，當地警方在該社區發現無法辨認身份的人類殘骸，其後DNA鑑定結果未曾公開，萊加紐爾的家屬也未曾接到贖金要求，因此許多人認為萊加紐爾已死於幫派暴力。
一開始報導，就引來威脅
《美聯社》太子港辦公室記者伊薩克（Harold Isaac）便直指，「海地是一個雷區（minefield）…從你開始報導新聞的那一刻起，就會遭遇很多威脅，因為你的新聞會把一些人攤在陽光下，而他們很可能並不樂意」。
伊薩克所言，那些「不樂意見光」的人，包括了武裝幫派、或是有權有勢的政客，以及富豪階層。長期以來，海地的政客和富豪，與黑幫之間有千絲萬縷的關係，他們經常尋求黑幫幫助，有時雇用黑幫保護自己的安全，或是打擊自己的敵人，而這「敵人」也包括政治上的反對者。
黑幫與統治階層組成了複雜的權力網，而當地的記者幾乎沒有任何方式能夠保障自己的安全、沒有辦法尋求法律的支援保護，加上海地本身因貧窮而極度欠缺最基本的公共服務，「新聞自由」毫無保障，當局乃至聯合國也無能為力。
海地的長期政治腐敗
去年7月，海地總統摩伊士（Jovenel Moïse）在太子港住家遭槍手暗殺，現任總理亨利也被列為嫌疑名單，另外還有一名前司法部官員巴迪奧（Joseph Felix Badio）遭到通緝，原因是涉嫌參與策劃謀殺，而持續追蹤報導總統命案的《Ayibopost》等海地媒體則面臨了巨大風險。
《海地時報》（Haitian Times）創辦人兼編輯皮埃爾-皮埃爾（Garry Pierre-Pierre）指出，事實上，海地政治腐敗的情形早已是「公開的秘密」（un secret de polichinelle），在1957年上台掌權的強人總統杜瓦利埃（François Duvalier，被暱稱為「爸爸醫生」）統治時期，他的政治對手和膽敢批評他的記者就屢遭迫害，當時人們在威權的壓迫下，對言論思想進行自我審查，更遑論有自由報導的媒體。
直至1986年繼任總統的杜瓦利埃之子被流放出境後，海地才開始出現獨立媒體。
時間到了90年代初期，海地第一位民選總統阿里斯蒂德（Jean-Bertrand Aristide）上台，海地媒體獲得穩定發展，但在2010年代之後，幫派暴力逐漸主導海地。
淪為權勢者工具的海地媒體
除了政治社會環境險峻之外，海地媒體的營運也難保獨立性。海地記者維納（Edlene Verna）在2020年接受《美國之音》採訪時便表示，「海地媒體很大程度上，依賴私人企業獲得廣告收入」；而另一名攝影記者奇瑞（Dieu Nalio Chery）則更直白地向《哥倫比亞新聞評論》表明，「每個媒體都有…被一個政治領袖收購或是接受其贊助，來維持營運」。
即使是那些與國際媒體合作的記者，也無法擺脫惡劣新聞環境下的壓力。奇瑞表示，「在海地，影像和新聞對政客來說，發揮著重要作用，因為（政府的）很多錢都來自國際社會。他們（當局）希望我們為美麗的地方——海灘之類的——拍照，但這不是我們希望做到的」。
就連幫派成員，都試圖利用媒體記者來塑造他們良好的媒體形象，例如要求媒體為其做一場正面的訪問，藉此影響外界看待海地黑幫的方式。海地最大幫派之一的G9老大切里齊爾（Jimmy Chérizier）就力圖在媒體上，將自己打造成一個反對政治和少數富裕階層的革命者，而他與海地政治高官之間也是關係密切。
記者逃離海地
奇瑞自己也曾遭遇黑幫暴力威脅，在年3月他為《美聯社》拍照時，報導了一場暴力抗議活動，其中有一個名叫Fantom 509的幫派，當時趁機搶劫海地著名企業家布洛斯（Reginald Boulos）旗下的一家汽車經銷店，然而布洛斯過去曾向G9支付保護費換取保護。奇瑞拍下布洛斯的商店被打劫、其後被縱火的照片，結果照片見報的3天後，G9就開始尋找奇瑞，原因是布洛斯正在競選總統，所以不樂見奇瑞的照片將他和G9連結起來。
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