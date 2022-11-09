第25屆台英經貿對話登場：聚焦5G、半導體、電動車，英國承諾2年1.8億新台幣於創新研究

英國貿易政策部長韓斯（Greg Hands）7日率團抵台，今日於經濟部主持第25屆「台英經貿對話」閉門會議，雙方就農業、能源、醫藥、金融、科技、供應鏈合作等領域交流。會後經濟部技術處也與英國創新局簽署「台英創新研究發展合作備忘錄」，英方承諾在2025年3月前提供500萬英鎊（約新台幣1.8億元）資金，促進雙邊科研合作。

英國代表團此次訪台，是COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情爆發以來首次實體面對面的經貿會議，引發中國強烈抗議。

本次會議由韓斯與經濟部政務次長陳正祺共同主持，今年新增了電動車、5G、半導體等供應鏈合作討論。

在全球注目的半導體部分，英國數位、文化、媒體暨體育部說明英國半導體發展策略，雙方就半導體產業發展及合作機會進行交流，我工研院電光系統所亦將與英國化合物半導體應用創新中心（CSA），進行化合物半導體研發合作。

5G方面，台灣已成功推動開放驗測平台與英國智慧無線接取網路開放式網路創新中心（SONIC）合作，英方表示期待與台灣在供應鏈多樣化策略，以及技術研發有更緊密的交流及合作。

電動車部分，台灣向英方介紹電動車供應鏈發展概況及我國ICT產業優勢，英方也表示將積極推動電動車相關技術研發合作，以吸引更多台商投資機會。

會後英國創新局與經濟部技術處簽署合作備忘錄，將加強台英技術創新合作夥伴關係，英方也承諾在2025年3月前提供500萬英鎊（約新台幣1.8億元）的資金來促進雙邊科研合作計畫。

陳正祺指出，台英舉辦經貿對話得到許多具體成果，除了去年討論的「台英雙邊促進航空安全工作協議」已於本年10月完成簽署外，本次會議後簽署的「台英創新研究發展合作備忘錄」，將成為我技術處與英國創新局推動共同補助機制的基礎，鼓勵台英產業進行科研合作。

韓斯則表示，此屆經貿對話會議就雙邊貿易政策、供應鏈合作以強化經濟韌性進行具體交流，以強化雙邊更深的策略性合作。

根據財政部關務署統計，英國是我國在歐洲第3大貿易夥伴，今年1至9月雙方貿易額達50.3億美元，較去年同期成長7.9％；在投資方面，至今年9月，台商在英投資金額約32.7億美元，英商對台灣投資金額約為114.1億美元，在歐洲國家中對台投資排名第2，僅次於荷蘭。

Photo Credit: 經濟部 提供 經濟部政務次長陳正祺（右一）與英國貿易政策部長韓斯（左二）共同主持第五屆台英經貿對話會議。

蔡英文接見英貿易政策部訪團，期待英國支持台灣加入CPTPP

蔡英文總統今日上午也於總統府接見韓斯與英國訪團成員。

蔡英文致詞時表示，這幾年來，台灣和英國在科技、能源、經貿以及智慧城市等領域，都不斷深化合作關係。面對後疫情時代的挑戰，台灣在半導體尖端製造具有優勢，願意在半導體供應鏈重整上，協助全球進行最佳配置；也期待台灣與英國等民主盟友，透過前瞻技術合作、相互投資以及金融支持等方法，共同建立更具有韌性的全球供應鏈。

蔡英文感謝韓斯在疫情期間持續推動台英雙邊經貿關係，給予台灣強而有力的支持。對於英方提出推動台英「強化貿易伙伴關係」（Enhanced Trade Partnership，ETP），台灣非常重視，也期待台英雙方在ETP架構下，進一步促進貿易和相互投資。

蔡英文也強調，期待英國可以順利成為跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的成員，並支持台灣成為會員，共同促進更多經貿合作，創造雙方繁榮發展。

Photo Credit: 總統府 提供 總統蔡英文（右）接見英國貿易政策部訪團。

韓斯致詞表示，他非常重視與蔡總統親自見面的機會，並討論台英間蓬勃發展的關係。自1991年以來，他曾多次來台訪問，他特別珍惜此次訪台的機會。台英展開貿易對話已有25週年，其中4次貿易對話是由韓斯親自主持。

韓斯表示，台英之間不僅只有經濟跟貿易關係，雙方都有強韌的民主與制度，有很多共通點，也和其他理念相近的夥伴共同面對許多相似的挑戰。

他特別指出本週正在舉行的2022年第27屆聯合國氣候變遷大會（COP27），他欣然看到台灣已經在今年稍早提出淨零排放路徑，就像英國去年所提出的計畫一樣，英國也致力於盡量減少石化燃料的使用，並增加能源韌性。他期待見證台灣淨零排放路徑能取得成果，也非常支持台灣在例如離岸風電等領域上的努力。

英國訪團也在昨（8）日特別造訪海能風電（Formosa2）離岸風力發電場，此風場是英國出口信貸局（UK Export Finance）支持的國際離岸風電融資專案，超過10家英國供應鏈廠商參與打造。

Fantastic to see Formosa 2, an impressive Taiwanese offshore wind farm backed by a £270m @UKEF loan, with 10+ 🇬🇧 firms involved.



An apt visit during @COP27P week & another reminder that international cooperation on green trade is vital for reaching Net Zero. @UKinTaiwan pic.twitter.com/T6GgsbUYPJ — Greg Hands (@GregHands) November 8, 2022

韓斯也說，他知道台灣非常關注「2030雙語國家政策」目標，英國將和教育部持續商討相關的決策及支持框架，希望在接下來幾週後，能將這項任務帶到下一個階段。

韓斯也在今日拜訪數位發展部，與部長唐鳳見面，期待台灣與英國未來在5G、數位民主與資料雲端上有更密切的合作。

Productive meeting with @audreyt to better understand Taiwan’s newly created Ministry of Digital Affairs.



We hope to work closely with MODA on all things digi trade @tradegovuk @UKinTaiwan @DCMS



Opportunities in areas like:

📱Telecoms & 5G

🗳️Digital democracy

☁️ Cloud pic.twitter.com/1tw4XQcAo1 — Greg Hands (@GregHands) November 9, 2022

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核稿編輯：羅元祺