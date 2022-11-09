第25屆台英經貿對話登場：聚焦5G、半導體、電動車，英國承諾2年1.8億新台幣於創新研究
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英國貿易政策部長韓斯說，他特別珍惜此次訪台的機會；台灣與英國之間不僅只有經濟跟貿易關係，雙方都有強韌的民主與制度，有很多共通點。他知道台灣非常關注「2030雙語國家政策」目標，英國將和台灣教育部持續商討支持框架，希望在接下來幾週能將這項任務帶到下一個階段。
英國貿易政策部長韓斯（Greg Hands）7日率團抵台，今日於經濟部主持第25屆「台英經貿對話」閉門會議，雙方就農業、能源、醫藥、金融、科技、供應鏈合作等領域交流。會後經濟部技術處也與英國創新局簽署「台英創新研究發展合作備忘錄」，英方承諾在2025年3月前提供500萬英鎊（約新台幣1.8億元）資金，促進雙邊科研合作。
英國代表團此次訪台，是COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情爆發以來首次實體面對面的經貿會議，引發中國強烈抗議。
本次會議由韓斯與經濟部政務次長陳正祺共同主持，今年新增了電動車、5G、半導體等供應鏈合作討論。
在全球注目的半導體部分，英國數位、文化、媒體暨體育部說明英國半導體發展策略，雙方就半導體產業發展及合作機會進行交流，我工研院電光系統所亦將與英國化合物半導體應用創新中心（CSA），進行化合物半導體研發合作。
5G方面，台灣已成功推動開放驗測平台與英國智慧無線接取網路開放式網路創新中心（SONIC）合作，英方表示期待與台灣在供應鏈多樣化策略，以及技術研發有更緊密的交流及合作。
電動車部分，台灣向英方介紹電動車供應鏈發展概況及我國ICT產業優勢，英方也表示將積極推動電動車相關技術研發合作，以吸引更多台商投資機會。
會後英國創新局與經濟部技術處簽署合作備忘錄，將加強台英技術創新合作夥伴關係，英方也承諾在2025年3月前提供500萬英鎊（約新台幣1.8億元）的資金來促進雙邊科研合作計畫。
陳正祺指出，台英舉辦經貿對話得到許多具體成果，除了去年討論的「台英雙邊促進航空安全工作協議」已於本年10月完成簽署外，本次會議後簽署的「台英創新研究發展合作備忘錄」，將成為我技術處與英國創新局推動共同補助機制的基礎，鼓勵台英產業進行科研合作。
韓斯則表示，此屆經貿對話會議就雙邊貿易政策、供應鏈合作以強化經濟韌性進行具體交流，以強化雙邊更深的策略性合作。
根據財政部關務署統計，英國是我國在歐洲第3大貿易夥伴，今年1至9月雙方貿易額達50.3億美元，較去年同期成長7.9％；在投資方面，至今年9月，台商在英投資金額約32.7億美元，英商對台灣投資金額約為114.1億美元，在歐洲國家中對台投資排名第2，僅次於荷蘭。
蔡英文接見英貿易政策部訪團，期待英國支持台灣加入CPTPP
蔡英文總統今日上午也於總統府接見韓斯與英國訪團成員。
蔡英文致詞時表示，這幾年來，台灣和英國在科技、能源、經貿以及智慧城市等領域，都不斷深化合作關係。面對後疫情時代的挑戰，台灣在半導體尖端製造具有優勢，願意在半導體供應鏈重整上，協助全球進行最佳配置；也期待台灣與英國等民主盟友，透過前瞻技術合作、相互投資以及金融支持等方法，共同建立更具有韌性的全球供應鏈。
蔡英文感謝韓斯在疫情期間持續推動台英雙邊經貿關係，給予台灣強而有力的支持。對於英方提出推動台英「強化貿易伙伴關係」（Enhanced Trade Partnership，ETP），台灣非常重視，也期待台英雙方在ETP架構下，進一步促進貿易和相互投資。
蔡英文也強調，期待英國可以順利成為跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的成員，並支持台灣成為會員，共同促進更多經貿合作，創造雙方繁榮發展。
韓斯致詞表示，他非常重視與蔡總統親自見面的機會，並討論台英間蓬勃發展的關係。自1991年以來，他曾多次來台訪問，他特別珍惜此次訪台的機會。台英展開貿易對話已有25週年，其中4次貿易對話是由韓斯親自主持。
韓斯表示，台英之間不僅只有經濟跟貿易關係，雙方都有強韌的民主與制度，有很多共通點，也和其他理念相近的夥伴共同面對許多相似的挑戰。
他特別指出本週正在舉行的2022年第27屆聯合國氣候變遷大會（COP27），他欣然看到台灣已經在今年稍早提出淨零排放路徑，就像英國去年所提出的計畫一樣，英國也致力於盡量減少石化燃料的使用，並增加能源韌性。他期待見證台灣淨零排放路徑能取得成果，也非常支持台灣在例如離岸風電等領域上的努力。
英國訪團也在昨（8）日特別造訪海能風電（Formosa2）離岸風力發電場，此風場是英國出口信貸局（UK Export Finance）支持的國際離岸風電融資專案，超過10家英國供應鏈廠商參與打造。
韓斯也說，他知道台灣非常關注「2030雙語國家政策」目標，英國將和教育部持續商討相關的決策及支持框架，希望在接下來幾週後，能將這項任務帶到下一個階段。
韓斯也在今日拜訪數位發展部，與部長唐鳳見面，期待台灣與英國未來在5G、數位民主與資料雲端上有更密切的合作。
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核稿編輯：羅元祺
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「2022 TCCF 創意內容大會-未來內容展」開幕 國內外19件跨域節目 引領臺灣文化科技產業先機
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「2022 TCCF 創意內容大會-未來內容展」開展儀式於今（3）日稍早結束，今年未來內容展以「擴增宇宙運算中」為主軸，集結XR、互動投影、NFT等 19 項國內外沉浸式節目，匯聚文化科技應用最新趨勢，透過故事力策展打造軟性體驗，展現「未來內容」跨域應用價值。
為激發更多文化內容與科技產業跨域共創，一同探索市場發展先機，「2022 TCCF 創意內容大會」中的「未來內容展」，於今（3）日開展。文化內容策進院（文策院）今年以「擴增宇宙運算中」為主軸，集結XR、互動投影、NFT等 19 項國內外沉浸式節目，匯聚文化科技應用最新趨勢，透過故事力策展打造軟性體驗，展現「未來內容」跨域應用價值；並舉辦近 40 場次「主題沙龍」，探討未來內容產業的發展與潛力。
開展儀式中分享了「未來內容展」文化與科技結合展現的跨領域趨勢，以及國際夥伴參與等亮點。文化部次長蕭宗煌、文策院董事長彭俊亨、文策院院長李明哲、數位發展部次長李懷仁、經濟部工業局副局長陳佩利、國家科學及技術委員會科技辦公室執行秘書葉哲良，以及產業代表包括中華電信個人家庭分公司總經理蘇添財、0x0 Metaverse共同創辦人林以潔、邦鼎科技總經理吳雲中、FAB DAO 創辦人黃彥霖（黃豆泥）、煙花宇宙共同創辦人周玥、《無法離開的人》導演陳芯宜、高雄市電影館 VR Film Lab 計畫總籌洪珷等，出席共襄盛舉，期許展會順利、祝福臺灣文化科技產業持續引領國際潮流。開幕式後，大家在策展人導覽下，體驗「未來內容展」文化內容與科技產業跨域共創的節目。
文化部次長蕭宗煌致詞時強調，網路科技創新發展快速，5G 技術改變人們的生活方式，拓展五感體驗娛樂新可能，內容產業敘事方式轉變。創作者面對快速發展的時代，如何找到未來內容產業的方向，以及運用數位科技作為創作元素是迫切的議題，也是近年來文化部與文策院致力推動的項目，期盼臺灣文化內容產業持續進步。期待透過今年的「TCCF 創意內容大會-未來內容展」吸引更多創作者、投資人，與產業人士一同參與，捲動更多合作與商機。
文策院董事長彭俊亨表示，臺灣在科技實力及文化內容能量，都具有國際優勢，未來內容極有機會成為臺灣在國際市場搶佔先機的產業；文策院持續透過各項策進機制與支持方案，協助臺灣未來內容的發展，相信有政府跨部會共同合作，能讓臺灣在未來產業領域持續站穩世界領先群。
文策院院長李明哲透過簡報分享，科技的力量可幫助文化內容產業進化，導入多國與多角度資源更可為產業帶來更多合作可能。「未來內容展」即為展示跨域應用價值的平台，透過展出多元內容的科技應用，提供各界對未來發展的嘗試和想像。
「未來內容展」透過七大展區 ：「即刻運算中」、「穿越光廊」、「第二人生運算中」、「未來造夢場運算中」、「全知讀者視角」、「沉浸靈魂之樹」、「未來唱片行」，集結國內外 19 件重量級沉浸式節目，展現疫後在元宇宙發展下，XR、VR、互動投影、WEB AR、 NFT 等多種科技題材。節目結合 IP、運動、時尚、ACG、音樂、表演藝術、文化資產、出版等不同內容領域的的虛實整合發展，包含虛擬分身應用、宇宙場景建造、更豐富型態的 VR 內容、 5G 技術與異地共演、WEB 3.0 的未來娛樂面貌等，同時也為產業創造多變且豐富的經驗，協助跨域合作成為文化內容產業的新常態。展中也舉辦近 40 場次「主題沙龍」，藉由跨界產業人士的深度交流，探討未來內容產業的發展潛力。
本次參展節目匯集國內外具產業突破以及獲得國際大獎之作，包括文策院與林茲電子藝術中心合製計畫支持 FAB DAO 開創的《百岳計畫》、陳芯宜導演拿下 2022 威尼斯影展最佳體驗大獎（Best Experience）的作品《無法離開的人》、入圍2022年威尼斯影展「沉浸式內容競賽」的 《紅尾巴》等。
現場也展示了臺灣在未來內容領域的跨域共創案例。《永恆聖母院》（Eternal Notre-Dame）是由臺灣 HTC VIVE Arts 與法國虛擬實境工作室 Emissive Studio、法國電信商 Orange 聯手推出，開創了可大範圍走動且多人同步遊覽的 VR 技術，並打破時空限制，觀眾可見證聖母院的建造歷程，並以超越現實生活的視角，欣賞聖母院哥德式風格建築的精雕細琢之美（受限於展場空間，本次展出為單人式、小範圍走動的 VR 體驗版）。《無濜》將臺灣插畫家「小油画Little Oil Art」童趣奇幻的風格的作品投影至展演空間中，觀眾可在展演場域與作品互動；11/5（二）到11/8（六）期間則採取異地共演，運用了 5G 技術高速、低延遲等特性，透過即時攝影機拍攝台北101「双融域 AMBI SPACE ONE」與松山文創園區兩處展演場域，疊加在彼此的展演空間中，創造無盡的視覺畫面，使真實與夢幻交錯的場域如鏡中鏡無限延伸，展示了 IP 授權、科技賦能視覺創作的展演新可能。
「2022 TCCF創意內容大會–未來內容展」自 11月 3 日至 13 日，在松山文創園區 2 號及 3 號倉庫展出，歡迎對新型態文化內容有興趣的產業人士及民眾前來做生意、交朋友、看創意、找靈感。詳細節目清單及免費報名體驗請上官方網站：https://www.tccf.tw/innovation/exhibition-2。