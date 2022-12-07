QVDT投資組合四原則：助你實現長期目標的投資架構

文：邱茂恒（國際認證理財規劃師CFP）

我們認為長期要達成目標，需要確立我們的投資方式，而且依據每個人的目標、自身財務狀況，實際上會打造出來的投資組合都會不同，而不同的投資組合需要的時間、承擔的風險、獲得的報酬率也都會不一樣。

要設計出這樣的投資組合，需要思考四個原則，並依據這四個原則調整投資的架構。這四個原則稱為QVDT原則，名稱分別是：

良好的品質（Quality）。 合理的價格（Value）。 充分的分散（Diversification）。 足夠的時間（Time）。

良好的品質（Quality）

我們在投資方法或標的上，需要關注良好的品質，而良好的品質需要具備兩個要件：

在配合目標達成的前提下，資產能夠持續增長。 具有可複製性，是每個執行者都可複製並實踐的。

要關注這兩個要件的原因在於，我們需要知道投資的邏輯，以及這樣的方式會如何獲利？立論基礎是什麼？可不可以複製模式？如果不考慮這些因素的話，很可能我們投入的資金或資產，其實不能良好的管控及確保順利進行。這有可能導致不能順利達成目標，反而非常仰賴幸運女神的眷顧。

合理的價格（Value）

這邊雖然稱作要判斷合理的價格，但其實考慮的是我們再買入投資標的或者賣出時，有能夠判斷到底值不值得的條件，而這個條件需要在兩個方向去做綜合判斷：

外在的價格。 內在的價值。

價格與價值的落差才是我們所關注的，因為價格是顯露在外的共識，就像是我們去買東西時看到的標價，代表著我們會付出去的金錢；價值則是隱藏在內，我們平常看不到，需要一步一步去拆解，才能大略認定價值到底值多少，這時我們才能有判斷的標準。有了能夠判斷的標準後，我們才能知道價格到底是貴還是便宜，而不是單純用價格來判斷貴不貴。

因為我們付出的是價格，但得到的是價值，如果花太多錢買到不划算的東西，肯定就不會是個好投資了。

充分的分散（Diversification）

為什麼我們需要考慮分散投資這件事情呢？是因為投資本質上是有風險的，但我們無法規避所有的風險，這有可能使我們無法累積資產達成目標，否則難道所有人都把錢放在定存，所有問題就能夠解決、目標都能夠達成了嗎？因為沒辦法大家都使用最低風險的方式達成目標，畢竟背後隱含的是可能不夠多的報酬。所以我們需要考量在面對未知的風險下，以承受得起風險的情形去追求報酬。

分散最大的效益在於，每一種投資標的其實都會受到不同因素影響，我們盡量不要讓同一種因素影響到自己所有的投資組合過大，而是考慮不同的因素、事件，對自己的投資組合有不同的影響程度。

例如：當你的投資組合都是半導體產業鏈，那半導體相關需求、效益高時表現就會特別好，如果有新科技產業替代了大多數半導體功能，就可能有翻船的風險。想想過去的宏達電、百事達、柯達，就知道以前再偉大的事業，都有可能受到某些因素強烈的衝擊。

Photo Credit: 中央社

分散的比例及分布，就可以讓我們比較不受影響的面對這些事，畢竟我們有太多事情無法預料。我們需要考慮使用分散的策略，放棄獲得最高報酬的可能，用長期的角度思考，以換取投資的累積以及較為確定獲得的報酬。這樣也比較不影響投資時的心理波動，並起在財務狀況有意外時，比較不會被迫在不好的時機出場，而失去獲利的機會。

足夠的時間（Time）

最後一個因素是時間，這是非常重要的因素，藉由時間的累積，可以讓我們投資結果更能確定。

因為對資產累積而言，時間越短我們越需要運氣；時間越長，我們可以控制跟調整的條件可以掌握更多。就好比我們是個蘋果果農，要種植出蘋果，會期待剛播種後，明天就採收嗎？我想大家都不會是這麼想的。我們都知道這需要規劃、除蟲、除草、澆水、施肥、堅持守候、等待收成蘋果的那一天，這些都需要時間，豐碩的果實需要一開始的辛苦以及等待。

我們可以更有效率的來看待及應用時間，不只是依靠時間的等待，而是分析時間對不同的目標及投資組合的影響。好像比爾．蓋茲說過：「我們總是高估自己一年內可以完成的事，卻又低估自己10年後可以達成的成就。」時間因素可以協助我們設立良好的決策，應對未知風險。

結論

QVDT投資組合原則的要素，需具備良好的品質（Quality）、合理的價格（Value）、充分的分散（Diversification）、足夠的時間（Time）。有一個概略的認識，知道這樣的思維後，才能有效的幫助自己調整投資架構。

本文由定方財務顧問授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航