TNL+ 2022/11/11,
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超級政治行動委員會：美國選舉如何成為富豪巨擘們發揮影響力的資本遊戲？

超級政治行動委員會：美國選舉如何成為富豪巨擘們發揮影響力的資本遊戲？
Photo Credit: Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

由於「超級政治行動委員會」不能直接捐贈給候選人或資助競選活動，因此多數的資金都流向了支持某議題立場的廣告，換句話說，超級政治行動委員會除了擴大了富豪們對美國政治的影響力，也在實際層面上，推升了選舉的口水與煽動。

美國期中選舉於11月8日結束。回顧此次選舉，參選人們間互相攻擊、謾罵的政治廣告恐怕是不少選民印象最為深刻的，《紐約時報》民調也發現，每五個人就接近有一個人表示美國的政治分歧已經影響到他們的人際關係。根據美國獨立媒體ProPublica，許多帶有煽動、動員性的「負面」廣告，背後都有著一個重大勢力的支撐，即是超級政治行動委員會（以下簡稱Super PACs，英文正式全稱為：Independent Expenditures Only Committees）。

什麼是超級政治行動委員會

所謂的政治行動委員會（Political Action Committee，簡稱：PAC），是集資支持或反對特定黨派或候選人的團體。當一個組織收到或支出超過1000美元來影響選舉時，該組織就會成為PAC，而根據不同種組成和類型的PAC，美國聯邦選舉委員會（Federal Election Committee，以下簡稱：FEC）有規定不同的資助上限與揭露義務。

Super PACs為PACs的一種，同樣是用來募集資金影響選舉，但Super PACs的募款或政治獻金不能捐款給政黨或候選人，也不能用於候選人的競選活動，只能用在資助「表達意見」的政治活動，而Super PACs的最大特色即是收受捐款金額無上限，然而無上限的政治獻金也成為Super PACs最為爭議之處。

超級政治行動委員會的爭議

無上限的政治獻金，讓Super PACs成為許多富豪、巨擘影響選舉的重要管道，根據美國政治獻金揭露網站Open Secret，2020總統大選年，美國2276個Super PACs總共募集超過32億美金；而今天期中選舉年，美國共有2416個Super PACs，共募得超過22億美金。

由於Super PACs不能直接捐贈給候選人或資助競選活動，因此多數的資金都流向了支持某議題立場的廣告，換句話說，Super PACs除了擴大了富豪們對美國政治的影響力，也在實際層面上，推升了選舉的口水與煽動。

事實上Super PACs是個相對新穎的募集方式，它的出現要追溯到2010年上訴到最高法院的「聯合公民訴聯邦選舉委員會」一案（Citizens United v. FEC）。聯合公民為一個保守派非營利組織，2008年總統大選時，聯合公民計劃在DirecTV上播放批評希拉蕊（Hillary Clinton）的紀錄片《希拉蕊：一部電影》（Hilary: The Movie）以及該電影廣告。

然而2002通過的《兩黨選舉改革法》（Bipartisan Campaign Reform Act）第203條規定，公司和工會不得在大選60天前和初選30天前傳播攻擊或支持某一候選人的言論，因此該電影被聯邦選舉委員會禁止播出，隨後聯合公民便將聯邦選舉委員會告上法院。

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