《男言之癮》：男人總會向我和其他女人諄諄教誨，無論他們自己知不知道在講什麼
我們想讓你知道的是
本書收錄蕾貝嘉・索尼特（Rebecca Solnit）九篇散文，探討男人毫無根據的自信，如何助長性侵、家暴等#Metoo事件，從愛說教的男人到強暴文化，從性醜聞案到婚姻與家庭，從吳爾芙（Virginia Woolf）到殖民主義。探討的主題雖然不在父權文化會關心的範圍之內，卻是非常重要的議題。
文：蕾貝嘉．索尼特（Rebecca Solnit）
我還是不知道莎莉和我何必自找麻煩，跑去亞斯本（Aspen）山中森林裡的那場派對，宴會上的人年紀都比我們大也出奇無趣，他們老到即使我們兩人都已經四十好幾，還是足以稱為派對上的年輕女士。房子非常漂亮（如果你喜歡羅夫．羅倫〔Ralph Lauren〕風格的小木屋），這間堅固的木屋位於九千英尺的高山上，屋裡裝飾著馬鹿角、原住民風格的編織毯以及燒柴取暖的壁爐。我們正打算離開的時候，主人卻開口了：「別走，再待一下子跟我聊聊吧。」這位氣宇軒昂的男性賺了非常多錢。
他讓我們一直等待著，看著其他賓客陸續起身離開走入門外的夏夜中，然後才帶我們在他那張紋理分明的木桌前坐下，對我說：「怎麼樣？聽說妳寫了幾本書。」
我回答：「確實寫了好幾本。」
他說話的樣子就像在鼓勵朋友十七歲的孩子談談自己的長笛練得如何，「那妳的書都在寫什麼？」
其實這幾本書的主題都大相逕庭，當時已經出版了六、七本，不過我只開口談起二○○三年夏天最新出版的那一本，書名是《陰影之河：埃德沃德．邁布里奇與發展科技的蠻荒西部》（River of Shadows: Eadweard Muybridge and the Technological Wild West），這本書寫的是時空概念的滅絕與日常生活的工業化。
我提到邁布里奇之後他很快就打斷我：「那妳有沒有聽說今年剛出版了一本討論邁布里奇的非常重要的著作？」
對方已經指定要我扮演天真無邪的少女，而我也入戲頗深，因此完全願意考慮，或許同一時間可能還出版了另一本討論同樣主題的書，而我不知為何竟忽略了。他已經開始跟我談起那本重要著作，臉上掛著那種我太過熟悉的得意洋洋，一個男人滔滔不絕時就會如此，雙眼直直盯著自身權威國度那模糊的遙遠地平線。
這裡容我先聲明，我生活中存在著許多友善的男性，從我年輕時起遇過的編輯名單也有一長串，不過他們都願意聆聽我說的話、給予鼓勵並幫我出版著作，還有我總是無比慷慨的弟弟，也有最棒的朋友，我還記得在佩倫老師課堂上講解喬叟的《坎特伯里故事集》（The Canterbury Tales）中有一位書記，而這些朋友可以說就像這位書記一樣：「他既樂於學習也樂於教導。」不過，也有像他這種其他男性。於是，重要著作先生就這樣自鳴得意地談論著這本我應該要知道的書，然後莎莉打斷了他說：「那就是她寫的。」總之她想要打斷他的話。
但他還是自己講個不停，莎莉得說「那就是她寫的」三、四次，然後他才終於聽進去。接著就像十九世紀小說裡的情節一樣，他臉上沒了血色，我確實就是那本重要著作的作者，結果他根本沒讀過，只是幾個月前在《紐約時報書評》（New York Times Book Review）上看過，他的世界原本整理成井然有序的分類，如今顯得混亂無章，讓他驚嚇到說不出話來——但只維持了一下子，接著又是雄辯滔滔。身為女性，我們很有禮貌地走到他聽不見的地方才開始大笑，而且一笑就實在停不下來。
我喜歡那樣的事件，通常隱身暗處而難以明指出來的力量，突然從草叢中探出頭來，那樣顯眼，就像吞下了一頭牛的大蟒蛇或者地毯上的大象。
沉默的滑坡
沒錯，兩種性別的人們都會在各種場合突然冒出頭來，大談不相關的事情和陰謀論，不過在我的經驗當中，像這樣在全然無知的情況下還大搖大擺拿出挑釁般自信的，確實有性別之分。男人總會向我和其他女人諄諄教誨，無論他們自己知不知道在講什麼，有些男人是這樣。
每個女人都懂我在說什麼，而有時候，這樣的預設心態對任何領域的女人來說都很難做：讓女人無法發聲，而就算她們膽敢開口也沒人會聽；這樣的動作就和在街上的騷擾一樣，將年輕女性壓迫得不敢說話，讓她們清楚這不是她們的世界。這樣的心態將我們訓練成自我懷疑、自我限縮，同時也助長了男性毫無根據的過度自信。
說起來或許不會令我感到意外，美國自二○○一年起的政治局勢發展軌跡受到各種影響，比方說其中之一就是未能聽取前聯邦調查局探員柯琳．羅利（Coleen Rowley）的警告，她很早就提出蓋達組織具有威脅，另外當然還包括聽不進任何建言的布希政府，例如伊拉克和蓋達組織毫無關聯，而且也未持有大規模殺傷性武器，又或者這場戰爭不會只是「小菜一碟」（即使男性專家也無法滲透這座趾高氣昂的堡壘）。
傲慢或許跟這場戰爭有點關係，但這個症狀卻幾乎是每個女人每天都要面對的戰爭，也是女人與自己內心的戰爭，也就是相信自己是多餘的、願意保持沉默，即使身為作家似乎是相當不錯的職業（許多研究和事實都確切表明如此），卻也不能讓我完全拋開這種信念。畢竟當時也有那麼一會兒，我願意讓重要著作先生和他傲慢的自信推倒我更為動搖的確定性。
別忘了，我比大多數女人更加確信自己有權思考並發聲，而我也學會了，稍微抱持自我懷疑是很好的工具，有助於修正、理解、聆聽及進步，但是太多則會令人動彈不得，而完全的自信又會製造出傲慢的白癡；各個性別就在這兩種極端之間游移，而其中有一段令人開心的中庸之道，我們都應該抵達這段互相讓步的溫暖赤道帶。
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後疫時代加速數位轉型 服務型機器人提升機場營運效率
我們想讓你知道的是
疫情衝擊餐飲、地勤業，服務型機器人能高彈性運用在各種場域，符合缺工和無接觸商機潮流，強大的AI功能開啟智慧化服務新變革，對於「海嘯第一排」的航空相關產業來說，桃園機場更是如此。
國門的科技新發展
疫情加速了零接觸、低接觸的個別化智慧服務需求，促進服務型機器人新商機，對位於「海嘯第一排」的航空相關產業來說，更是如此。經濟部工業局結合資策會與智動協會舉辦的「RoBo com服務型機器人創意實證競賽」，2021年、2022年皆邀請桃園機場公司出題，經過需求配對與媒合，參賽團隊於桃園機場進行驗證測試，兩年均有不錯表現。桃園國際機場近年來展開許多數位化工程，例如多元化的自助報到模式、建置智慧化服務設施設備，數據化管理為基礎，著重在航機、旅客、行李的串接，順利自動通關、領取行李入境或出境，透過新舊資訊系統的整合加強使用大數據，逐步實踐機場智慧化願景。
機器人代勞安全又安心
目前國際各大機場陸續使用服務型機器人，從打掃環境、自駕車到運送行李，不僅保障機場員工健康，也借助科技滿足旅客需求。機場公司助理副總經理余崇立分享桃園機場各項智慧化服務使用經驗，2021年在第二航廈南北擴建區場域運作清潔暨消毒型機器人，可以設定禁制區，定義清消的作業區域，包括避障功能、隨人潮路況改變方向，隨時電腦監控並回報狀況。導入測試清消機器人後，大面積的勞動清潔工作交由機器人執行，現有人力則負責細部工作以及機器人不能做的事，透過人機協作優化現行作業流程。
人機協作方式是填補勞力缺口的解決方案，尤其少子化、高齡化時代來臨，機器人的高彈性一定會運用在各種場域，符合缺工和無接觸商機的潮流。
納入「大機場」智慧場域
工業局「RoBo com服務型機器人創意實證競賽」2021、2022年皆邀請機場公司出題，2021機場公司主要以航廈場域為發想，2022年則納入免稅店、地勤公司等其他夥伴，以「大機場」為主軸，由於國際機場旅客眾多，引進導覽型機器人和自動化導航手推車，於出入境大廳、報到櫃台或免稅店服務檯等區域提供智慧化服務，能讓人力運用更具效率，或讓專業同仁擁有更多時間服務有特殊需求的旅客。余崇立表示，以往機場迎賓都是服務人員在入境大廳舉牌，參賽團隊使用博鈞科技Temi機器人及沛博科技Pepper機器人，引導旅客前往租車地點。
實地測試，機器人可避開引導路徑的障礙，並配合旅客的走路速度，安全抵達目的地。疫情期間，民眾對於新興科技接受度高，個人化的非接觸式引導體驗的發展未來可期！另一組陽明交通大學團隊也令人驚豔，團隊應用東元電機AGV加上客製化程式開發，打造自動化導航手推車跟隨在使用者前方，旅客逛機場免稅區採買時，不必再拉著行李箱，空出雙手做其他事，行李繁多的時候非常貼心方便。
服務型機器人落地實證 未來趨勢成形
中原大學學生團隊為減輕桃園機場托盤搬運的人力負擔，將東元跟隨模組結合現有的搬運推車，在預先設定好的通道路線穿梭自如，遇到障礙物或掉落的箱子，自動減速、停止，工作人員只要在推車前方引領機器人，大幅減輕人力負擔，可說是機場物流運輸系統的好幫手；而另兩組中原大學團隊則大量運用微星科技AMR，前者將視覺辨識與滾輪平台輔助相互結合，解決長榮航勤大件行李的搬運問題，後者則將AMR與裝載平台結合，自動運輸大件行李。余崇立樂見得獎作品未來也能應用於車站、港口、國道服務區等交通場域，讓旅客從容完成報到手續，有更多餘裕享受設施與商城。
桃園機場每年出入境人數、貨運量龐大，預計第三航廈落成後，年服務容量將再向上提升。余崇立肯定服務型機器人場域實證的成效，期望長期深耕以有助於服務旅客、減輕員工勞力；學生的創意點子將有限資源做最大發揮，這些數據若能規格化或繼續改進，能強化機器人廠商的競爭力，並有機會商用開發。疫情衝擊餐飲業、地勤業，服務型機器人能解決缺工問題，強大的AI功能開啟智慧化服務的新變革，豐富民眾生活。
本文章內容由「TAIROA 台灣智慧自動化與機器人協會」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。