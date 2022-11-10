如果沒有海外華僑的支持，就沒有建校26年的國立金門大學
我們想讓你知道的是
走進金門大學校園，也許會看見一些台灣人不一定認得的人名，如楊忠禮理工學院、楊肅斌演講廳、黃祖耀人文社會學院，其實他們都是在東南亞富甲一方的金門人後代，如果沒有海外的金門華僑捐助興學，就不會有今日的金門大學。此外，儘管就讀金門大學的陸生減少了，但近年金門大學成功招收了更多僑外生，尤其印尼僑生人數增加，顯現了金門大學與海外華人社群連結的特性。
今年的11月金門很熱鬧，除了11月7日是解除戰地政務管制30週年外，4日也是國立金門大學的26週年校慶。
實際上，國立金門大學（以下簡稱金門大學），不只是金門人的大學，或「中華民國台灣」的大學，而是世界金門人的大學。究竟是有怎樣的故事，讓建校僅26年的金門大學，有著不一樣的歷史厚度呢？
海外金僑回饋家鄉興學
走進金門大學校園，也許會看見一些台灣人不一定認得的人名，如楊忠禮理工學院、楊肅斌演講廳、黃祖耀人文社會學院，其實他們都是在東南亞富甲一方的金門人後代，或曰金門華僑（簡稱金僑），如楊忠禮（1929-2017）是馬來西亞上市公司楊忠禮集團（YTL GROUP）創辦人，楊肅斌是楊忠禮長子，而黃祖耀是新加坡大華銀行（UOB BANK）主席。
金門大學的前身，是1997年由國立高雄技術學院（現為國立高雄應用科技大學）在金門設立的分部，2000年更名為「國立高雄應用科技大學金門分部」，三年後獨立設校為「國立金門技術學院」，最終在2010年核准升格為如今的國立金門大學。無論是在哪個階段，都少不了海外金僑的支持，才讓處在離島的金門大學能成功辦學至今，在校人數也達到了4215人（110學年）。
提到金僑對金門大學的支持，就不得不提來自馬來西亞的楊忠禮，楊忠禮對金門大學的發展貢獻良多，至今楊忠禮家族給金門大學的捐款已逾新台幣一億元。楊忠禮在2014年獲聘為金門大學的終身名譽校長，2017年仙逝後，金門大學為表紀念，在2018年12月成立楊忠禮紀念館。
除了楊忠禮家族，金門大學校內各處隨處可見的人名，多是散佈在海外各國的金門華僑所捐贈、認養的，如新加坡大華銀行主席黃祖耀認養的人文社會學院，還要以印尼STUD集團黃進益命名的休閒管理學院等，相關捐贈名單可參考金門大學的官網。
少了陸生後，來了更多僑外生
以往媒體報導就讀金門大學的福利時，多會提到教育及交通津貼、三節配售高粱等福利，為了招收更多僑外生就讀，至111學年度為止，金門大學也祭出第一年免學雜費的優惠，還有新台幣4萬元的獎學金招攬僑外生。不過，還有個更特殊的優惠是，只要是祖籍金門的僑生，就能享有四年免學雜費的優惠，費用完全由金門縣政府補助，而來自馬來西亞的李嘉瑩就是其中一位受惠的金僑子弟。
22歲的李嘉瑩來自馬來西亞巴生（KLANG），巴生市除了是馬來西亞肉骨茶的發源地而聞名外，也是許多祖籍金門的華人聚集的地區，而李嘉瑩曾就讀的巴生興華中學，楊忠禮生前就曾任這所中學的董事長多年，也為馬來西亞的華文教育出錢出力。
現就讀金門大學企管系四年級的李嘉瑩表示，只要沒有被連續二一退學的話，基本上大學四年就能享有金門縣政府提供給金僑子弟的教育補助，但如果延畢的話就沒辦法獲得補助了，至於如何證明自己是金僑子弟，李嘉瑩稱只要跟所在國的金門會館申請證明書就可以了，如馬來西亞的巴生金門會館。
金門大學國際暨兩岸事務處（以下簡稱國際處）的國際長顏郁芳表示，在籍的金門籍僑生大概有30多人，她從未聽聞有金門籍僑生因學雜費全免而不思進取被退學。根據教育部110學年度的統計，金門大學的境外生共有162人，可見金門籍僑生比例不小。顏郁芳指出，近年積極在海外招生策略奏效，107學年度只招到9名僑生，111學年度攀升至67人，比疫情前還高。
儘管受到疫情影響無法出國招生（只能線上辦教育展），以及中國大陸不再開放陸生赴台就學的衝擊，但金門大學的境外生仍在穩健成長，關鍵在於該校在2018年成立了國際處，以往招生、輔導境外生（僑生、外籍生、陸生及港澳生）的工作都是掛在研發處。
根據教育部的統計，金門大學境外生人數最高峰是105學年的211人，但當時的情況是陸生佔了64%（135人），接著整體境外生人數往下滑，最低是109學年的155人（陸生剩71人，仍佔45.8%），直至110學年境外生人數才回升至162人，而陸生只剩下47人（佔29%）。上述數據意味著，儘管受到兩岸局勢而影響了陸生的招生人數，但在2018年成立國際處後，金門大學在招收更多僑生、外籍生的策略已奏效，尤其是印尼的招生成果。
在105學年印尼學生只有2人，到了110學年已成了金門大學第一大境外生來源國，共有64人（佔39.5%），同時期的馬來西亞學生人數，則從105學年的36人降至119學年的26人。根據國際處提供的資料，即使是今年（111學年度）的僑生新生註冊人數，馬來西亞只有6人，印尼則有51人之多。對於印尼學生人數超車陸生、馬來西亞學生的現象，在2018年接任國際長的顏郁芳表示，因為馬來西亞已是紅海市場，而印尼還是藍海市場。
由於馬來西亞華文教育體系完善，當地約700萬的華人的華語能力佳，因此多年來是台灣各大學樂於經營的市場。儘管印尼的非官方統計指當地華人也有1000萬人之多，不過印尼華人曾遭受排華運動影響，華文教育已沉寂多年，儘管近年也有復甦之勢，但華語能力仍不比馬來西亞學生。
顏郁芳指出，適逢2018年是陳建民教授接任金門大學第三任校長，其政策是積極招攬更多海外學生，因此國際處才得以這年成立，如2016年時才有一位外籍生（阿根廷籍），國際處成立後的隔年（108學年）才有更多外籍生就讀該校。
Tags：
【圖輯】2022 TCCF未來內容展（上）：看見VR技術拓展創作可能性
我們想讓你知道的是
「2022 TCCF 創意內容大會 - 未來內容展 」展出多項 VR 作品。有興趣的民眾不妨前往松山文創園區 2、3 號倉庫觀展，活動時間至11月13日。現在就讓我們以懶人包的形式帶大家快速認識本次參展的 VR 作品！
VR（虛擬實境）是後疫情時代的熱門關鍵字，在無法面對面聚會的疫情期間，虛擬娛樂體驗需求大增，加速推動技術的進步，當VR技術越臻成熟且平易近人，內容創作者的創作形式也跟著時代一同變化。有鑑於此，「2022 TCCF創意內容大會 - 未來內容展 」展出多項VR作品。有興趣的民眾不妨前往松山文創園區2、3號倉庫觀展，活動時間至11月13日。現在就讓我們以懶人包的形式帶大家快速認識本次參展的VR作品！
走入臺灣歷史的縫隙：《無法離開的人》
榮獲2022年威尼斯影展「沉浸式內容競賽」 -「最佳體驗獎」，《無法離開的人》中，觀眾跟隨政治受難者坤伯的腳步，穿越時光隧道重返1950年代見證坤伯與獄友阿青被囚禁於綠島的故事。《無法離開的人》融合多位白色恐怖政治受難者的經歷，以一封無法送達的遺書，穿越時空，藉由VR沉浸式體驗，喚醒不同世代對這段歷史與人物的反思。
VR記錄聲光饗宴精彩時刻：《請神造夢：XR沉浸式演唱會》
數字搖滾樂團「大象體操」與「九天民俗技藝團」的強勁節奏，打造出如夢似幻的「眾神派對」，DJ Mykal a.k.a.林哲儀以電音接手請神，串連「血肉果汁機」之虎爺XR LIVE MV，透過4Dviews掃描加上360度實拍，讓未能親臨現場感受的民眾能藉由 VR 裝置觀賞聲光效果十足的演唱會。
全球首創新潮參拜：《新台潮宮廟元宇宙 - 北港朝天宮》
透過行動裝置或VR頭顯，與分隔兩地的家人朋友一同在「GOXR元宇宙」的虛擬北港朝天宮裡，進行持香拜拜、敲平安鐘、點光明燈、寫籤、擲筊等傳統祭祀活動，讓異鄉遊子能透過宮廟元宇宙，獲得家鄉神祇的照應與心靈寄託， 24小時不歇燈。
人人都有可能是老大哥：《眼與我》
透過VR裝置，觀者跟著空中的一雙眼睛，經歷一系列的黑暗旅程，探索人類社會中「監視 / 被監視」的故事，了解「眼睛」如何以各種形式深植於我們的文化，影響我們對真實的認知。議題看似沉重，但本作其實是一段畫面美麗、兼具幽默敘事的作品，故事發人省思。
流動於夢境與現實、恐懼與慾望之間的冥想：《遺留》
活在我們所熟知的「真實」裡令人感到安心，像是太陽從東邊升起、一天有24小時，這些生活常軌簡化我們的生活，方能安定地度過漫長的人生。因為知道自己終將降落地面，我們才能縱身躍入高空。《遺留》是將河床劇團郭文泰執導的單人沉浸式劇場「開房間計畫」轉化為虛擬實境的體驗，感受流動於夢境與現實、恐懼與慾望之間的冥想，是看與被看的邀請；本作亦曾入圍2022年威尼斯影展「沉浸式內容競賽」單元。
追隨紅色幻影踏上奇幻旅程：《紅尾巴》
雲海中漂浮著一座懸吊電車的車站，男孩在等車時睡著了。此時的天空，忽然飄來了一條紅尾巴，男孩彷彿受到召喚，開始追尋紅尾巴的幻影，懵懵懂懂地踏上漫長的旅程。他經過一座又一座既陌生又似曾相識的奇幻城市，只為尋找紅尾巴的下落。以攝影測量法掃描實體模型，透過遊戲引擎將金獎動畫導演王登鈺的同名漫畫轉化為VR作品 。本作亦入圍2022年威尼斯影展「沉浸式內容競賽」單元。
巴黎聖母院在虛擬實境中浴火重生：《永恆聖母院》
《永恆聖母院》重現2019年巴黎聖母院遭受火災前的樣貌，讓民眾透過VR技術在虛擬實境場景中，橫跨八百多年歷史，探索聖母院建造歷程與人文歷史。在體驗中，觀眾能搭乘奇幻飛行平台轉換視角，以現實中所不能及的角度細細欣賞哥德式建築精緻之美，觀看華麗高聳的尖塔、教堂內的肋狀拱頂，與彩繪玫瑰玻璃花窗的細節。《永恆聖母院》的原版體驗更開創了可大範圍走動且多人同步遊覽的VR技術創舉，為觀光產業帶來新的可能性。（受限於展場空間，本次展出為單人式、小範圍走動的VR體驗版）
平面畫作也能立體呈現於元宇宙：《天野喜孝VR美術館》
享譽國際的日本畫家天野喜孝，與臺灣團隊邦鼎科技攜手合作，打造《天野喜孝VR美術館》，將近百幅平面畫作透過3D模型建置轉化，讓民眾使用VR設備，以沉浸式體驗進入仿若真實又充滿奇幻色彩的虛擬美術館中，鑑賞從平面轉化成3D立體樣貌的近百幅經典畫作。
- 2022年11月3日至13日
- 松山文創園區2、3號倉庫
同場加映「主題沙龍」
未來內容展同場加映精彩沙龍舞台，匯聚內容創作者、科技業者、產業經營者三方共創的產業交流論壇。了解更多內容結合科技的創意製作、產業熱點、策展觀點、國際趨勢及商業案例，不可錯過！免費報名主題沙龍：https://www.tccf.tw/post/salon-free-registration