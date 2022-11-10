如果沒有海外華僑的支持，就沒有建校26年的國立金門大學

今年的11月金門很熱鬧，除了11月7日是解除戰地政務管制30週年外，4日也是國立金門大學的26週年校慶。

實際上，國立金門大學（以下簡稱金門大學），不只是金門人的大學，或「中華民國台灣」的大學，而是世界金門人的大學。究竟是有怎樣的故事，讓建校僅26年的金門大學，有著不一樣的歷史厚度呢？

海外金僑回饋家鄉興學

走進金門大學校園，也許會看見一些台灣人不一定認得的人名，如楊忠禮理工學院、楊肅斌演講廳、黃祖耀人文社會學院，其實他們都是在東南亞富甲一方的金門人後代，或曰金門華僑（簡稱金僑），如楊忠禮（1929-2017）是馬來西亞上市公司楊忠禮集團（YTL GROUP）創辦人，楊肅斌是楊忠禮長子，而黃祖耀是新加坡大華銀行（UOB BANK）主席。

金門大學的前身，是1997年由國立高雄技術學院（現為國立高雄應用科技大學）在金門設立的分部，2000年更名為「國立高雄應用科技大學金門分部」，三年後獨立設校為「國立金門技術學院」，最終在2010年核准升格為如今的國立金門大學。無論是在哪個階段，都少不了海外金僑的支持，才讓處在離島的金門大學能成功辦學至今，在校人數也達到了4215人（110學年）。

提到金僑對金門大學的支持，就不得不提來自馬來西亞的楊忠禮，楊忠禮對金門大學的發展貢獻良多，至今楊忠禮家族給金門大學的捐款已逾新台幣一億元。楊忠禮在2014年獲聘為金門大學的終身名譽校長，2017年仙逝後，金門大學為表紀念，在2018年12月成立楊忠禮紀念館。

除了楊忠禮家族，金門大學校內各處隨處可見的人名，多是散佈在海外各國的金門華僑所捐贈、認養的，如新加坡大華銀行主席黃祖耀認養的人文社會學院，還要以印尼STUD集團黃進益命名的休閒管理學院等，相關捐贈名單可參考金門大學的官網。

Photo Credit: 中央社 馬英九在2014年頒授「四等景星勳章」給楊忠禮（左），肯定其促進台馬關係的貢獻。

Photo Credit：關鍵評論網/杜晉軒 楊忠禮長子楊肅斌

Photo Credit：關鍵評論網/杜晉軒 楊忠禮夫人陳開蓉

少了陸生後，來了更多僑外生

以往媒體報導就讀金門大學的福利時，多會提到教育及交通津貼、三節配售高粱等福利，為了招收更多僑外生就讀，至111學年度為止，金門大學也祭出第一年免學雜費的優惠，還有新台幣4萬元的獎學金招攬僑外生。不過，還有個更特殊的優惠是，只要是祖籍金門的僑生，就能享有四年免學雜費的優惠，費用完全由金門縣政府補助，而來自馬來西亞的李嘉瑩就是其中一位受惠的金僑子弟。

22歲的李嘉瑩來自馬來西亞巴生（KLANG），巴生市除了是馬來西亞肉骨茶的發源地而聞名外，也是許多祖籍金門的華人聚集的地區，而李嘉瑩曾就讀的巴生興華中學，楊忠禮生前就曾任這所中學的董事長多年，也為馬來西亞的華文教育出錢出力。

現就讀金門大學企管系四年級的李嘉瑩表示，只要沒有被連續二一退學的話，基本上大學四年就能享有金門縣政府提供給金僑子弟的教育補助，但如果延畢的話就沒辦法獲得補助了，至於如何證明自己是金僑子弟，李嘉瑩稱只要跟所在國的金門會館申請證明書就可以了，如馬來西亞的巴生金門會館。

Photo Credit：關鍵評論網/杜晉軒 來自馬來西亞的金門大學僑生李嘉瑩

金門大學國際暨兩岸事務處（以下簡稱國際處）的國際長顏郁芳表示，在籍的金門籍僑生大概有30多人，她從未聽聞有金門籍僑生因學雜費全免而不思進取被退學。根據教育部110學年度的統計，金門大學的境外生共有162人，可見金門籍僑生比例不小。顏郁芳指出，近年積極在海外招生策略奏效，107學年度只招到9名僑生，111學年度攀升至67人，比疫情前還高。

儘管受到疫情影響無法出國招生（只能線上辦教育展），以及中國大陸不再開放陸生赴台就學的衝擊，但金門大學的境外生仍在穩健成長，關鍵在於該校在2018年成立了國際處，以往招生、輔導境外生（僑生、外籍生、陸生及港澳生）的工作都是掛在研發處。

根據教育部的統計，金門大學境外生人數最高峰是105學年的211人，但當時的情況是陸生佔了64%（135人），接著整體境外生人數往下滑，最低是109學年的155人（陸生剩71人，仍佔45.8%），直至110學年境外生人數才回升至162人，而陸生只剩下47人（佔29%）。上述數據意味著，儘管受到兩岸局勢而影響了陸生的招生人數，但在2018年成立國際處後，金門大學在招收更多僑生、外籍生的策略已奏效，尤其是印尼的招生成果。

Photo Credit：顏郁芳 金門大學國際長顏郁芳

在105學年印尼學生只有2人，到了110學年已成了金門大學第一大境外生來源國，共有64人（佔39.5%），同時期的馬來西亞學生人數，則從105學年的36人降至119學年的26人。根據國際處提供的資料，即使是今年（111學年度）的僑生新生註冊人數，馬來西亞只有6人，印尼則有51人之多。對於印尼學生人數超車陸生、馬來西亞學生的現象，在2018年接任國際長的顏郁芳表示，因為馬來西亞已是紅海市場，而印尼還是藍海市場。

由於馬來西亞華文教育體系完善，當地約700萬的華人的華語能力佳，因此多年來是台灣各大學樂於經營的市場。儘管印尼的非官方統計指當地華人也有1000萬人之多，不過印尼華人曾遭受排華運動影響，華文教育已沉寂多年，儘管近年也有復甦之勢，但華語能力仍不比馬來西亞學生。

顏郁芳指出，適逢2018年是陳建民教授接任金門大學第三任校長，其政策是積極招攬更多海外學生，因此國際處才得以這年成立，如2016年時才有一位外籍生（阿根廷籍），國際處成立後的隔年（108學年）才有更多外籍生就讀該校。