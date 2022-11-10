TNL+ 2022/11/10,
美加

《華爾街日報》民調：通膨日子不好過，導致更多黑人與拉丁裔選民轉向支持共和黨

《華爾街日報》民調：通膨日子不好過，導致更多黑人與拉丁裔選民轉向支持共和黨
Photo Credit: Reuters / 達志影像

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民主黨會變成連非裔、拉美裔支持度都逐漸流失的窘況，可能與該黨在國會中，並沒有優先考量「通膨與經濟」、「移民管制」以及「犯罪率」等問題有關，然而上述這些卻是美國多數人民最在乎的議題，因此民主黨被許多大眾認定，其在意識形態上，與民意大相逕庭。

文：張瑞邦（Tucker Chang）

拜登（Joe Biden）上任後首次「期中考」、民主黨及共和黨爭奪國會陷入膠著的「2022年美國期中選舉」（2022 United States midterm election），於美東時間2022年11月8日正式舉行。

《華爾街日報》（The Wall street Journal）針對期中選舉，所公布的最新民意調查發現，與近年來的數次總統大選、期中選舉相比，共和黨獲得較過往更多的黑人選民青睞，而近幾個月來，拉丁裔選民對於共和黨的支持度也有所提升。這意味著美國黑人及拉丁裔選民已非如同過往一樣，壓倒性地支持民主黨陣營。

根據《華爾街日報》於2022年8月及10月下旬的2份民意調查顯示，有大約17％的黑人選民表明，將在此次期中選舉支持共和黨眾議院參選人出任國會議員。

英國《每日郵報》（Daily Mail）指出，2020年美國總統選舉，全美僅有8％的黑人選民投給川普（Donald Trump）；2018年美國眾議院選舉中，同樣也只有8％的黑人投票者支持共和黨所推派的眾議院候選人，近2次的民調顯示，欲將選票投向共和黨眾議院參選人的黑人選民，人數至少較過往增加一倍。

若聚焦於拉丁裔選民的投票傾向，雖然從今（2022）年10月底的民調可以看出，拉丁裔對民主黨的支持率，仍領先共和黨5個百分點，然而相較於民主黨在同年8月的民調數據中，遠勝共和黨11個百分點，優勢程度明顯下滑。

《華爾街日報》最新的民調於2022年10月22日至26日，針對1500名美國選民進行抽樣調查。其中共有180為黑人選民參與，在95％的信心水準下，抽樣誤差為±7.3個百分點；而拉丁裔則有400位選民接受民意調查，抽樣誤差率為±4.9個百分點。

為何黑人及拉丁裔選民逐漸轉向支持共和黨？

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