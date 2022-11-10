2022美國期中選舉：紐約台裔聯邦眾議員孟昭文連任，侯可當選紐約州長寫女性參政歷史
我們想讓你知道的是
孟昭文所在的紐約市皇后區國會第6選區7成選票開出，爭取第6任期的她得票率約63％，確定勝選，繼2020年再度輕鬆擊敗共和黨籍對手茲米契（Tom Zmich）。紐約州長選戰方面，民主黨籍現任州長侯可（Kathy Hochul）以不到6個百分點的得票率差距，擊敗共和黨籍聯邦眾議員澤爾丁（Lee Zeldin），順利當選。
（中央社）美國期中選舉11月8日舉行時，選民是在經濟衰退與通貨膨脹的陰影下步入投票所。共和黨揚言要從民主黨手中奪下國會參眾兩院的控制權，果真如此，民主黨籍的總統拜登將遭到國會掣肘，在任期後兩年恐將陷入跛腳的局面。共和黨掌控國會兩院的另一個意義是前任總統川普可能受到激勵，決心捲土重來，在2024年角逐白宮寶座。
美國期中選舉8日投票，紐約台裔候選人方面，聯邦眾議員孟昭文連任成功，州參議員劉醇逸連任在望。政壇新秀曲怡文、廖安怡與競爭對手票數在伯仲之間，選舉結果難料。
根據美聯社，孟昭文所在的紐約市皇后區國會第6選區7成選票開出，爭取第6任期的她得票率約63％，確定勝選，繼2020年再度輕鬆擊敗共和黨籍對手茲米契（Tom Zmich）。
孟昭文現年47歲，雙親來自台灣。她跟隨父親孟廣瑞腳步從政，2008年當選紐約州眾議員，2012年競選聯邦眾議員成功，以全美首位台裔女性聯邦眾議員身分進入國會，關注女權、長者照護、槍枝管制、氣候變遷、移民及治安等議題。
她曾任民主黨全國委員會（DNC）副主席，現任聯邦眾議院撥款委員會委員。
55歲的劉醇逸代表民主黨，在皇后區的紐約州參議會第16選區遭遇共和黨籍對手克魯斯（Ruben Cruz）挑戰。根據《紐約時報》，近7成選票開出，劉醇逸得票率領先16個百分點，但尚未自行宣布當選。
劉醇逸曾任紐約市議員、市主計長，參選紐約市長、州參議員接連失利。重拾教職多年後，他2018年復出政壇，以過半得票率成為首位台灣出生的紐約州參議員，2020年順利連任。
曲怡文獲劉醇逸背書，在布魯克林的紐約州參議會第17選區競選。截至發稿，逾6成選票開出，她以不到1個百分點的得票率差距領先共和黨籍對手拉貝拉（Vito LaBella）。曲怡文在地方深耕多年，爭取成為首位台灣出生的女性紐約州參議員。
政治素人廖安怡代表共和黨參選，在皇后區的紐約州眾議會第40選區挑戰2013年連任至今的民主黨籍韓裔議員金兌錫（Ron Kim）。截至發稿，近4成選票開出，廖安怡得票率落後4個百分點。
紐約州長選戰方面，根據美聯社，近9成選票開出，民主黨籍現任州長侯可（Kathy Hochul）以不到6個百分點的得票率差距擊敗共和黨籍聯邦眾議員澤爾丁（Lee Zeldin），順利當選。
去（2021）年8月，侯可在前州長古莫（Andrew Cuomo）因性騷擾醜聞辭職後上任，成為紐約歷來首位女性州長。如今她經過選戰考驗，成為首位當選紐約州長的女性，再次寫下歷史。不過，紐約一向是民主黨票倉，在選民對治安、經濟日益不滿的當下，她的勝選差距比預期小。
至於其他國會議員選情，民主黨大老舒默（Chuck Schumer）以約14個百分點的得票率差距輕鬆勝選，但未必能保住聯邦參議院多數黨領袖頭銜。民主黨內進步派代表人物歐加修-寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez）也以極大差距連任聯邦眾議員，沒有太大意外。
新聞來源
延伸閱讀
- 2022美國期中選舉：墮胎、通膨、川普，前所未見的兩極化撕裂如何影響結果？
- 2022美國期中選舉：韓裔參選人「抹紅」台裔，「中國因素」為何成為重要手段？
- 美國中期選舉預測（上）：可能讓民主黨反敗為勝的兩件事
- 2022美國期中選舉QA：時間、勝算、重要性、關注點等幾個基本問題
- 美國期中選舉：Z世代參戰、LGBTQ候選人數創新高，國會能不能過半影響拜登是否跛腳
【加入關鍵評論網成員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入成員！
責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
Tags：
科學辦案勝柯南！犯罪現場燒腦的事就交給AI
我們想讓你知道的是
被害者被被棄屍荒野，偵查單位居然靠AI演算血跡形態，重建第一現場，讓兇嫌啞口無言，坦承罪行？！沒錯，這就是科學辦案的威力。AIGO計畫媒合高雄市警察局及新創團隊旺來AI工作室，讓刑事人員省下更多時間與人力，提高破案效率。
刑案現場是3D立方體空間，嫌犯砍殺被害人時，動作很大，血源會隨著犯案工具噴濺出去，拋甩在四面牆上及天花板，透過AI計算這些血點的角度，可模擬出血源的來源線，發現交會在同一位置，即可推算兇嫌犯案的正確位置。
像這樣的血跡噴濺軌跡判斷，過去若單靠人工處理，須以肉眼觀察，再撰寫報告，才能以書面呈現。開發出AI模型後，可在短時間內得到精準結果，還能減少DNA的重複取樣及採證費用，為納稅人省錢。
此外，刑案現場常有被忽略的蛛絲馬跡，也可交給AI分析。例如遺留在牆上未被歹徒清洗乾淨的細微血跡，經AI推算後重建現場，勘察人員掀開地板，才發現血跡因毛細現象佈滿底層，確定該點就是砍殺的第一現場，突破嫌犯心防而順利破案。
用AI判讀血跡形態及軌跡偵辦，減少DNA重複取樣
數位發展部數位產業署推動「AI產業實戰應用人才淬煉計畫」，協助創新人才與產業之間媒合。高雄市警察局在此計畫上出題：血跡形態分析，而解題團隊是高怡宣教授主持的旺來AI工作室。高怡宣說：「高市警局提供很多圖形、原理及數學公式，我們再加上電腦視覺及AI輔助；例如血滴的背景可能是地毯或木板，透過AI程式可分離背景，單獨對血跡形態進行分析。」他指出，AI的模擬分析不一定要在現場，也可根據照片來進行，一兩分鐘內就可得到結果。
高雄市警局2019年開始參與AIGO計畫，共出了七個題目，最後有三個題目上架媒合，此次的血跡形態自動分辨、有了AI協助，讓鑑識人員在現場蒐證時，透過人機協作更勝柯南。
「數位發展部數位產業署 廣告」