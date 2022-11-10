2022/11/10,
美加

2022美國期中選舉：邊開Uber邊競選佛州，25歲非裔當選美國首位Z世代眾議員

2022美國期中選舉：邊開Uber邊競選佛州，25歲非裔當選美國首位Z世代眾議員
25歲民主黨籍的佛羅斯特（前左2）8日贏得佛州聯邦眾議院席次，成首位Z世代國會議員當選人。Photo Credit: Maxwell Alejandro Frost Twitter

我們想讓你知道的是

佛羅斯特是非裔，由古巴裔養母撫養長大。鑒於聯邦眾議員大多為上了年紀的白人，25歲的他在平均年齡58歲的議會將特別顯眼。佛羅斯特一邊打選戰，一邊開Uber維持生計，他的理念與民主黨進步派一致，都把焦點放在社會正義與氣候變遷上。

（中央社）美國期中選舉11月8日舉行時，選民是在經濟衰退與通貨膨脹的陰影下步入投票所。共和黨揚言要從民主黨手中奪下國會參眾兩院的控制權，果真如此，民主黨籍的總統拜登將遭到國會掣肘，在任期後兩年恐將陷入跛腳的局面。共和黨掌控國會兩院的另一個意義是前任總統川普可能受到激勵，決心捲土重來，在2024年角逐白宮寶座。

美國8日舉行期中選舉，25歲、民主黨籍的佛羅斯特（Maxwell Frost）贏得佛州聯邦眾議院席次，成為首位Z世代國會議員當選人；預料同黨的希利（Maura Healey）也當選麻州州長，成為美國首位出櫃女同性戀州長。

這次期中選舉將選出美國聯邦眾議院全部435席、聯邦參議院100席中的35席，以及36州州長，還包含州級議員、州務卿及州檢察長等選舉。

《法新社》報導，佛羅斯特競選的選區是民主黨鐵票倉，投票結束不久，美國各大媒體便評估佛羅斯特擊敗他的共和黨籍對手威畢希（Calvin Wimbish）。

佛羅斯特是非裔，由古巴裔養母撫養長大。鑒於聯邦眾議員大多為上了年紀的白人，25歲的他在平均年齡58歲的議會將特別顯眼。

佛羅斯特一邊打選戰，一邊開Uber維持生計，他的理念與民主黨進步派一致，都把焦點放在社會正義與氣候變遷上。他曾表示，他將利用自己在華府的地位，替美國槍枝暴力問題尋求解決方案。

新罕布什爾州也有一名Z世代候選人角逐國會席次，即25歲、代表共和黨的李威特（Karoline Leavitt）。她所在選區選情較為激烈，目前勝負未定。

研究員和媒體一般指誕生於1990年代末期到2010年代初期的人為Z世代。

目前最年輕的國會議員是現年27歲的共和黨籍眾議員科索恩（Madison Cawthorn）。

在麻州州長選戰方面，美國《國家廣播公司》（NBC）和《福斯新聞頻道》（Fox News）預測，51歲的希利可望輕鬆擊敗前總統川普背書的共和黨籍對手狄爾（Geoff Diehl），不僅將成為美國第一位公開出櫃的州長，也是麻州史上首位女州長。

麻州過去8年由共和黨籍的貝克（Charlie Baker）擔任州長，他這次選擇不爭取第3個任期。

LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別、酷兒）儼然成為美國愈來愈有影響力的一群選民，今年期中選舉是全美50州和華盛頓哥倫比亞特區第一次都有LGBTQ人士投身選戰；投入今年初選的LGBTQ參選人近9成隸屬民主黨。

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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