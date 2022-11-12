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    2022/11/12,
    環境

    氣候變遷：聯合國警告吉力馬札羅等非洲冰川，將在2050年前消失

    氣候變遷：聯合國警告吉力馬札羅等非洲冰川，將在2050年前消失

    我們想讓你知道的是

    根據報告，聯合國世界遺產名錄中三分之一地點的冰川將在30年內消融殆盡。被聯合國列入世界遺產的50個地方約有18,600個冰川，佔地球冰川地區的幾乎10%，包括著名的旅遊景點和被當地人口視為神聖場所的地方。

    坦桑尼亞乞力馬扎羅山上的冰川

    Photo Credit: Getty Images / BBC News

    坦尚尼亞吉力馬札羅山上的冰川到2050年會消失

    聯合國的報告說，由於氣候變遷，全世界許多地方的冰川、包括最後的非洲冰川，都會在2050年前消失。

    聯合國教科文組織的一份報告說，聯合國世界遺產名錄中三分之一地點的冰川將在30年內消融殆盡。

    非洲吉力馬札羅山上最後的冰川將和阿爾卑斯山，美國約塞米蒂國家公園（Yosemite）的冰川一樣融化消失。

    報告的作者說，儘管世界採取措施應對氣候變遷，這些冰川最終也都會融化消失。

    聯合國這份報告根據衛星數據做出預測，在世界各國領導人在埃及參加COP27氣候變遷會議的時候發表。

    被聯合國列入世界遺產的50個地方約有18,600個冰川，佔地球冰川地區的幾乎10%，包括著名的旅遊景點和被當地人口視為神聖場所的地方。

    報告說，冰川縮小或消失「是地球氣候正在變暖的最明顯的證據」。

    聯合國教科文組織的項目官員泰斯・卡瓦略・雷森德（Tales Carvalho Resende） 是該報告的作者之一。他說，「冰川是氣候變遷的一個重要指標，因為冰川明顯可見。這是我們真實見證到的正在發生的事情。」

    聯合國世界遺產地點其餘三分之二地區的冰川，只有在世界把全球變暖上升幅度限制在1.5C以下，才有可能避免消失的命運。最近聯合國另外一份報告說，在實現上述目標方面目前世界尚未走上「可信的道路」。

    約塞米蒂國家公園

    Photo Credit: Getty Images / BBC News

    約塞米蒂國家公園的冰川也受到氣候變暖的威脅

    這些預測的根據是之前的另外一份報告，那份報告有描述世界遺產地點冰川隨時間流逝而變化的模型。

    美國布法羅大學的地質專家比塔・查托（Beata Csatho）也參加了上述研究。他說，「那是個從未有過的歷史記錄，顯示正在發生快速的變化。」

    她說，「在上世紀初，冰川還十分穩定。然後就以難以置信的速度退縮。」

    到2050年將消失的冰川所在的世界遺產地點包括：

    • 希爾卡尼亞森林（伊朗）
    • 杜米托爾國家公園（蒙特內哥羅）
    • 維龍加國家公園（剛果民主共和國）
    • 黃龍風景名勝區（中國）
    • 黃石國家公園（美國）
    • 肯尼亞山國家公園／自然森林（肯亞）
    • 比利牛斯——珀杜山（法國，西班牙）
    • 魯文佐裏山國家公園（烏干達）
    • 普托拉納高原（俄羅斯）
    • 瑞士薩多納地質結構區（瑞士）
    • 納漢尼國家公園（加拿大）
    • 洛倫茨國家公園（印尼）
    • 弗蘭格爾島自然保護區（俄羅斯）
    • 吉力馬札羅國家公園（坦尚尼亞）
    • 約塞米蒂國家公園（美國）
    • 多洛米蒂山脈（義大利）
    • 科米原始森林（俄羅斯）
    冰原上的狗拉雪橇

    Photo Credit: Getty Images / BBC News

    冰川融化引發洪水會給當地社區和原著民帶來災難

    聯合國的報告說，2000-2020年觀測到的全球海平面上升的4.5%來自世界遺產地冰川減少。這些冰川每年流失的冰雪總量580億噸，相當於法國和西班牙每年的用水量總和。

    英國利茲大學的冰河學者鄧肯・昆西（Duncan Quincey）教授參與了上述研究。他說，冰川是很多人的用水來源，包括他們的生活用水和農業用水，冰川減少可能會導致乾旱季節供水減少。

    昆西教授說，「這會導致食品安全問題，因為灌溉農作物需要水。」

    報告作者說，冰川損失引發洪水，附近社區和原著民要承擔那些災難性的後果。他們還敦促建立早期預警和減緩風險、預防災難的系統。

    但是毫無疑問，人類最需要做的就是限制全球變暖。

    聯合國教科文組織的項目官員泰斯・卡瓦略・雷森德說，「也有可能看到希望的信息。如果我們能設法大幅度減少排放，我們仍然能夠挽救許多這些正在消失的冰川。」

    「這是對所有不同層次發出的必須採取行動的呼籲，不光在政治層面，從個人層面我們也要採取行動。」

    本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

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    責任編輯：翁世航
    核稿編輯：丁肇九


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