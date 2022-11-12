氣候變遷：聯合國警告吉力馬札羅等非洲冰川，將在2050年前消失
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根據報告，聯合國世界遺產名錄中三分之一地點的冰川將在30年內消融殆盡。被聯合國列入世界遺產的50個地方約有18,600個冰川，佔地球冰川地區的幾乎10%，包括著名的旅遊景點和被當地人口視為神聖場所的地方。
聯合國的報告說，由於氣候變遷，全世界許多地方的冰川、包括最後的非洲冰川，都會在2050年前消失。
聯合國教科文組織的一份報告說，聯合國世界遺產名錄中三分之一地點的冰川將在30年內消融殆盡。
非洲吉力馬札羅山上最後的冰川將和阿爾卑斯山，美國約塞米蒂國家公園（Yosemite）的冰川一樣融化消失。
報告的作者說，儘管世界採取措施應對氣候變遷，這些冰川最終也都會融化消失。
聯合國這份報告根據衛星數據做出預測，在世界各國領導人在埃及參加COP27氣候變遷會議的時候發表。
被聯合國列入世界遺產的50個地方約有18,600個冰川，佔地球冰川地區的幾乎10%，包括著名的旅遊景點和被當地人口視為神聖場所的地方。
報告說，冰川縮小或消失「是地球氣候正在變暖的最明顯的證據」。
聯合國教科文組織的項目官員泰斯・卡瓦略・雷森德（Tales Carvalho Resende） 是該報告的作者之一。他說，「冰川是氣候變遷的一個重要指標，因為冰川明顯可見。這是我們真實見證到的正在發生的事情。」
聯合國世界遺產地點其餘三分之二地區的冰川，只有在世界把全球變暖上升幅度限制在1.5C以下，才有可能避免消失的命運。最近聯合國另外一份報告說，在實現上述目標方面目前世界尚未走上「可信的道路」。
這些預測的根據是之前的另外一份報告，那份報告有描述世界遺產地點冰川隨時間流逝而變化的模型。
美國布法羅大學的地質專家比塔・查托（Beata Csatho）也參加了上述研究。他說，「那是個從未有過的歷史記錄，顯示正在發生快速的變化。」
她說，「在上世紀初，冰川還十分穩定。然後就以難以置信的速度退縮。」
到2050年將消失的冰川所在的世界遺產地點包括：
- 希爾卡尼亞森林（伊朗）
- 杜米托爾國家公園（蒙特內哥羅）
- 維龍加國家公園（剛果民主共和國）
- 黃龍風景名勝區（中國）
- 黃石國家公園（美國）
- 肯尼亞山國家公園／自然森林（肯亞）
- 比利牛斯——珀杜山（法國，西班牙）
- 魯文佐裏山國家公園（烏干達）
- 普托拉納高原（俄羅斯）
- 瑞士薩多納地質結構區（瑞士）
- 納漢尼國家公園（加拿大）
- 洛倫茨國家公園（印尼）
- 弗蘭格爾島自然保護區（俄羅斯）
- 吉力馬札羅國家公園（坦尚尼亞）
- 約塞米蒂國家公園（美國）
- 多洛米蒂山脈（義大利）
- 科米原始森林（俄羅斯）
聯合國的報告說，2000-2020年觀測到的全球海平面上升的4.5%來自世界遺產地冰川減少。這些冰川每年流失的冰雪總量580億噸，相當於法國和西班牙每年的用水量總和。
英國利茲大學的冰河學者鄧肯・昆西（Duncan Quincey）教授參與了上述研究。他說，冰川是很多人的用水來源，包括他們的生活用水和農業用水，冰川減少可能會導致乾旱季節供水減少。
昆西教授說，「這會導致食品安全問題，因為灌溉農作物需要水。」
報告作者說，冰川損失引發洪水，附近社區和原著民要承擔那些災難性的後果。他們還敦促建立早期預警和減緩風險、預防災難的系統。
但是毫無疑問，人類最需要做的就是限制全球變暖。
聯合國教科文組織的項目官員泰斯・卡瓦略・雷森德說，「也有可能看到希望的信息。如果我們能設法大幅度減少排放，我們仍然能夠挽救許多這些正在消失的冰川。」
「這是對所有不同層次發出的必須採取行動的呼籲，不光在政治層面，從個人層面我們也要採取行動。」
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：丁肇九
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六都主要市長候選人兒少政見大評比
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候選人主打「托育牌」、「現金牌」及「遊戲牌」! 兒少表意與健康政策需強化，友善育兒環境/住宅/職場等政見待補考!
縣市首長選舉即將在11月26日進行投票，18歲以下的兒童少年沒有投票權，未來的地方父母官，打算給兒少怎樣的成長環境呢？長期關注兒少權益的兒福聯盟、兒童健康聯盟、董氏基金會、台灣好鄰居協會與臺大中信兒家研究中心，今(1)日針對六都主要市長候選人所提的兒少政見進行評比，除了分析各候選人對各項兒少議題的重視程度，也對未來的六都市長提出「兒少政見要務實」、「育兒政策要多元」、「兒少參與要優先」等三大訴求。
兒少團體參考各大民調機構進行六都市長投票意向調查的候選人名單，選出15位六都主要市長候選人，於今(111)年9月23日至10月31日間，透過各候選人團隊填寫回傳的「六都市長候選人兒少政見分類表」及各候選人競選官方網站、臉書粉絲專頁及相關新聞報導等資料，彙整並檢視各候選人提出的兒少政見，此次政見評比分為「育兒經濟支持」、「托育及教保服務」、「友善育兒職場」、「友善育兒住宅」、「友善育兒環境」、「兒少遊戲、娛樂及文化休閒」、「兒少表意及公共參與」、「兒少健康」、「兒少勞動權益維護」及「其他」等十大面向，藉此檢視各候選人將兒少議題落實於政見的情形。
兒少團體將候選人提出的兒少政見，按各政見面向的占比，由高到低分為前、中、後段班。位居前段班的兒少政見中，六都市長候選人主打「托育牌」(100%)、「現金牌」(87%)及「遊戲牌」(87%)；中段班的兒少政見，則有「兒少表意及公共參與」、「兒少健康」兩部分，分別有73%的候選人關注；後段班政見，則相對不受候選人青睞，包括「友善育兒環境」(67%)、「友善育兒住宅」(67%)、「友善育兒職場」(67%)及「兒少勞動權益維護」(60%)，都只有不到7成的候選人提出；「其他」面向的兒少政見則占6成。兒少團體發現，高達8成7的六都市長候選人提出育兒經濟支持的相關政見，現金補助固然令選民有感，但過往經驗顯示，每當政府提高相關補助後，隨即產生相關業者變相調漲費用的連鎖效應，育兒家庭實質受惠的程度，仍待觀察。
(1)台北市：蔣萬安、黃珊珊、陳時中；新北市：林佳龍、侯友宜；桃園市：張善政、賴香伶、鄭運鵬、鄭寶清；台中市：蔡其昌、盧秀燕；台南市：謝龍介、黃偉哲；高雄市：柯志恩、陳其邁，以上名單係按候選人之號次排列。
民間兒少團體提三大訴求，籲未來的六都市長全面兌現兒少政
縣市長大選即將在11月26日登場，兒福聯盟、兒童健康聯盟、董氏基金會、臺大中信兒家研究中心與台灣好鄰居協會，在選前共同呼籲未來的六都市長，上任後應兌現「兒少政見要務實」、「育兒政策要多元」、「兒少參與要優先」等三大訴求：
一、兒少政見要務實—給錢更要給牛肉，優先補足兒少政策缺口
部分六都市長候選人提出的兒少政見，僅有宣示性的概念或口號，缺乏實質內涵；整體觀之，兒少政見仍偏重現金補助，高達八成七候選人承諾加碼育兒相關補助，企圖藉此博得家長的好感；但兒少團體憂心，現金給付不斷加碼的結果，可能會排擠推展各項兒少服務的預算。兒少團體呼籲，未來的六都市長在兒少政策上不僅要錦上添花，更要雪中送炭，應優先補強現行兒少政策的缺口，包括：落實托育服務品質及幼兒送托安全把關、強化托育及教保服務提供者的稽查、輔導與退場機制、充實兒少身心健康促進資源、擴增青少年休閒娛樂空間、加強兒少勞動權益維護…等。
二、育兒政策要多元—打造六都成為全方位友善育兒的示範城市
綜觀六都市長候選人所提的育兒政見，主要仍集中托育及教保服務、育兒經濟支持兩大面向，但育兒家長同樣關注的友善育兒環境等相關配套，則較不被候選人重視。兒少團體呼籲，相較於非六都的縣市，六都的財力較為優渥，未來的六都市長應著眼育兒家庭在不同生命階段的需求，致力於友善育兒設施普及化、改善友善育兒交通環境、優化友善育兒住宅政策、營造友善育兒職場等配套機制；除了提供6歲以下幼兒家長育兒支持，應設法將育兒政策受益對象，擴及家有6歲以上學齡兒童及12至18歲少年的家庭，打造六都成為全方位友善育兒的示範城市。
三、兒少參與要優先—兒少政策應廣納兒少參與，建構兒童友善城市
兒少團體參考聯合國兒童基金會(UNICEF)倡議的「兒童友善城市」(Child Friendly City)，建議未來的六都市長，在市政治理上應致力於兒少表意權的維護與實踐，積極促成兒少的公民參與；決定與兒少權益相關的政策時，應有徵詢兒少意見的常設性機制，並落實各項政策法規對兒少權益的影響評估；加強兒少權利教育宣導，使兒少、家長及重要他人更尊重兒少人權；再者，未來的六都市長亦應參酌聯合國《兒童權利公約》及相關規定，從兒少的需求與視角出發，提出營造友善兒少環境的具體策略，讓六都升格為童權保障與國際接軌的兒童友善城市。
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