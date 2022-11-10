鄭州繼富士康後，黃河科技學院傳疫情失控，學生突破校方攔阻集體衝出校園

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之所以造成學生集體逃離，是因為前段時間校內有人感染，造成了病情傳播，據稱有一、兩百管核酸異常，消息在學校傳開後，人心惶惶。在看到有人離校返家後，很多學生跟著逃離。不過就算學生逃離學校，返鄉也是難上加難。有學生反映，到了鄭州火車站後，這些黃科學院的學生全部被扣留，即便是有抗原證明也不行。
（中央社）鄭州疫情嚴峻，昨（9）日新增病例首度破千。繼富士康員工集體離廠徒步返鄉，當地的黃河科技學院傳出疫情失控，前天出現大批學生離校潮，許多人突破校方攔阻，拖著行李集體衝離校園欲返鄉。
據《鳳凰網》「李琪談資訊」昨天報導，這輪COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情給鄭州帶來了巨大的考驗，繼富士康上月底員工集體逃離後不到10天，中國最大的民辦學校—黃河科技學院南校區又發生了類似的情況。
報導稱，全校3萬餘名學生集體離校，一時間學校周邊路上人頭攢動，計程車和接學生的私家車幾乎把街道占滿。
11月8日，有消息稱學校放假，很多學生緊急整理好行李，準備返鄉。然而到了中午11時，有一半學生已經離校了，學校又開始攔著不讓學生離開。到了下午，很多學生集體衝出學校門崗，準備返鄉。
網傳影片與微信紀錄顯示，剛開始的時候，學校允許學生離校，但需要提交資料，學校進行審核。學生審核通過後可以離校，很多學生還沒來得及申報，但被大批同學離校的氣氛感染，都準備離校。
黃河科技學院前天有幾個門已經封閉，學校後勤部工作人員在門口查審批表。但其中的一個門沒人查，於是學生集體湧向了東門欲離校；許多人拎著行李跨越管制護欄喊「衝」。因為學生太多，學校保安攔不住，大批學生成功逃離校園。
據報導，之所以造成學生集體逃離，是因為前段時間校內有人感染，造成了病情傳播，據稱有一、兩百管核酸異常，消息在學校傳開後，人心惶惶。在看到有人離校返家後，很多學生跟著逃離。
不過就算學生逃離學校，返鄉也是難上加難。有學生反映，到了鄭州火車站後，這些黃科學院的學生全部被扣留，即便是有抗原證明也不行。但仍有部分家住鄭州的同學，透過叫車和乘坐私家車等方式返家。
報導指出，3萬多人的集體逃離，其中還有很多密接和次密接的學生，這樣的群體事件一旦發生，那對鄭州目前的防疫局面可謂是雪上加霜。黃科學院所在的二七區，距今解封不到一週。
據《人民網》報導，上海市疾控中心副主任孫曉冬表示，密接和次密接的判定是流行病學調查專業人員根據國家和上海市制訂的有關防控工作方案的要求，結合國家專家組的建議以及流行病學調查的結果和大數據排查的信息，來進行綜合判定的。
密接是指從疑似病例和確診病例症狀出現前4天開始，或無症狀感染者標本採樣前4天開始，與其有近距離接觸但未採取有效防護的人員，或暴露於可能被污染環境的人員等。次密接是指與上述密接共同居住、工作和學習等接觸頻繁的人員。
此前網傳鄭州計畫讓大學在校學生提前放假，以緩解目前的疫情壓力，但在輿論壓力下，鄭州教育局3日回應這個傳言是謠言。
報導指出，鄭州有在校大學生70萬左右，這樣大的一個群體一旦出現問題，對社會的影響很大。現在河南很多地市宣布對黃河科技學院、鄭州財經學院、鄭州大學、鄭州輕工業大學等返鄉人員緊急排查，詳細報備。
報導引發熱傳後，黃河科技學院疑似發動學生在社群「闢謠」，許多學生昨天在微博貼出多張豐富菜飯的照片，讚美校方照顧得很好，否認校內疫情嚴重導致學生集體衝離離校，並稱前天離校同學都是事先請假好的。但這些貼文也引發許多學生留言嘲諷，表示照片的好料根本沒看過。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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攜手偉薩、研華及英特爾GARAOTUS助印度醫療機構提升疾病研究效能89%
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高效能運算（High-performance computing，HPC）在這幾年發展當中，不僅是企業創新關鍵，更是企業轉型必備要素。不過研究卻發現，企業建置HPC時花費七成時間在硬體校調，研究人員只有三成時間放在核心業務；如此不僅讓團隊花太多時間在理解軟硬體，更可能大幅延遲轉型速度。精誠集團旗下高速運算品牌GARAOTUS設計出的基因組分析解決方案，協助印度醫療機構，大幅提昇其研究所需的運算能力，共同為生醫研究領域做出貢獻。
GARAOTUS攜手偉薩科技、研華科技及英特爾，提供印度醫療機構MedGenome基因組分析整體解決方案。該解決方案整合了GARAOTUS自行研發HPC平台，CRONUS Service Fabric及CRONUS Orchestration，並搭配研華科技提供的高效能及穩定的硬體架構，以及偉薩科技提供的程式化邏輯閘陣列FPGA（Field Programmable Gate Array）結合基因定序分析的加速解決方案，有效協助MedGenome提升疾病研究效能達89％！
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