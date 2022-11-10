俄羅斯宣布自赫爾松撤軍，外媒：俄軍最重大退卻之一，可能是俄烏戰爭的轉捩點
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烏克蘭總統澤倫斯基表示，正在東部奮戰試圖掌控頓內次克（Donetsk）的烏國將士將寸土必爭，「1公分」土地也不會退讓。俄國則持續攻擊烏克蘭能源設施，嚴冬無電可用恐使難民湧向東歐。
不敵烏克蘭強勁反攻，俄羅斯下令自赫爾松市撤軍
（中央社）面臨烏克蘭在南部城市赫爾松（Kherson）附近的強力反攻，俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）9日命令俄軍撤離第聶伯河（Dnipro River）西岸的赫爾松市。
路透社報導，在俄國侵烏戰爭將滿9個月之際，俄國這項宣布象徵俄軍的最重大退卻之一，也可能是這場戰爭的轉捩點。
烏克蘭戰爭的俄軍指揮官蘇羅維基將軍（Sergei Surovikin）在電視談話中說，目前已不能提供赫爾松市補給，他建議在第聶伯河東岸建立防線。
俄烏激戰頓內次克，澤倫斯基：1公分土地都不會讓
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，正在東部奮戰試圖掌控頓內次克（Donetsk）的烏國將士將寸土必爭，「1公分」土地也不會退讓。俄國則持續攻擊烏克蘭能源設施，嚴冬無電可用恐使難民湧向東歐。
烏克蘭總統澤倫斯基8日晚間表示，正在東部奮戰試圖掌控頓內次克的烏國將士將寸土必爭，「1公分」土地也不會退讓。
頓內次克工業區的衝突焦點圍繞巴赫姆特（Bakhmut）、索萊達（Soledar）和阿夫迪夫卡（Avdiivka）周邊，成為俄羅斯軍隊2月下旬入侵鄰國烏克蘭以來戰鬥最激烈的戰場。
澤倫斯基在每晚例行影片演說中表示：「占領者的活動依舊維持高檔，每天都有數十起攻擊。他們損失慘重，但挺進頓內次克區行政邊界的命令依舊不變。我們連1公分的土地都不會讓出。」
嚴冬來襲無電可用，烏克蘭難民恐湧向東歐
嚴冬即將到來，俄羅斯卻持續攻擊烏克蘭能源與供暖設施，東歐國家準備迎接可能出現的又一波烏克蘭難民潮。烏克蘭總統澤倫斯基表示，已經有400萬人無電可用。
澤倫斯基表示，目前首都基輔與14個地區斷電。烏克蘭國家能源公司（Ukrenergo）表示，9日全國恐要實施長達數小時的計畫性斷電。
俄羅斯不停使用飛彈與無人機攻擊烏克蘭能源基礎設施。烏克蘭的冬天即將到來，氣溫通常會降到攝氏零下幾度，最冷的時候甚至到零下20度。
烏克蘭境內據信有約690萬人流離失所，而烏克蘭的東歐鄰國例如斯洛伐克和匈牙利，正在準備面對未來幾個月恐將到來的難民潮。
逾萬烏克蘭兒童被送至俄羅斯，烏擬向G20求救
烏克蘭總統澤倫斯基的幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）8日表示，烏方已彙整了數以千計有關烏國兒童被送到俄羅斯的報告，希望能在20國集團（G20）領導人峰會上解決他們的困境。
美國駐聯合國特使在9月初表示，光是在7月，就有1800多名兒童從俄羅斯控制的烏克蘭地區，被轉移至俄羅斯。
澤倫斯基辦公室在聲明中說，烏克蘭國家資訊局資料顯示，有1萬500名兒童被驅逐出境或被迫流離失所。烏克蘭官員在會議中指出，只有96人被遣送回到烏克蘭。
葉爾馬克說，應在11月15日至16日登場的印尼G20峰會上，開始討論協助烏克蘭兒童返國的相關事宜。澤倫斯基料最可能以遠距方式出席G20峰會。
美俄預計近期舉行戰略核武會談，烏克蘭衝突後首場
美國國務院8日表示，美國和俄羅斯預計近期內會晤，根據兩國裁減核武軍備的重要協議「新戰略武器裁減條約」（New START），討論恢復檢查的可能性。
國務院發言人普萊斯（Ned Price）告訴記者：「我們已經同意根據新戰略武器裁減條約的條款，BCC（雙邊協調委員會）將在不久的將來會面。」
普萊斯拒絕透露會談日期或地點，這將是雙邊協調委員會2021年10月以來首次會議。
莫斯科8月初宣布，將暫停美國根據新戰略武器裁減條約對其軍事基地的檢查，稱這是回應美國阻撓俄羅斯的檢查。
新戰略武器裁減條約簽署於2010年，限制美俄各自只能部署最多1550枚戰略核彈頭，較2002年設定上限減少近30%。條約也把發射器及重型轟炸機的數量限制在800架。
2021年1月，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）同意將條約延長5年，直至2026年。
新聞來源
延伸閱讀
- 俄媒控烏空襲毀損赫爾松水壩，《華爾街日報》：蘇利文與俄高層秘密通話降低核武風險
- 烏克蘭東南四州「自古以來屬於俄國」？實際上是俄羅斯鳩佔鵲巢、反客為主
- IAEA視察後未發現烏克蘭持有髒彈，澤倫斯基：唯一的髒東西就是莫斯科那些人的腦袋
- 曾聖光志願參戰陣亡，在台烏克蘭人集資12萬助辦後事，外交部協助家屬赴烏確認遺體
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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六都主要市長候選人兒少政見大評比
我們想讓你知道的是
候選人主打「托育牌」、「現金牌」及「遊戲牌」! 兒少表意與健康政策需強化，友善育兒環境/住宅/職場等政見待補考!
縣市首長選舉即將在11月26日進行投票，18歲以下的兒童少年沒有投票權，未來的地方父母官，打算給兒少怎樣的成長環境呢？長期關注兒少權益的兒福聯盟、兒童健康聯盟、董氏基金會、台灣好鄰居協會與臺大中信兒家研究中心，今(1)日針對六都主要市長候選人所提的兒少政見進行評比，除了分析各候選人對各項兒少議題的重視程度，也對未來的六都市長提出「兒少政見要務實」、「育兒政策要多元」、「兒少參與要優先」等三大訴求。
兒少團體參考各大民調機構進行六都市長投票意向調查的候選人名單，選出15位六都主要市長候選人，於今(111)年9月23日至10月31日間，透過各候選人團隊填寫回傳的「六都市長候選人兒少政見分類表」及各候選人競選官方網站、臉書粉絲專頁及相關新聞報導等資料，彙整並檢視各候選人提出的兒少政見，此次政見評比分為「育兒經濟支持」、「托育及教保服務」、「友善育兒職場」、「友善育兒住宅」、「友善育兒環境」、「兒少遊戲、娛樂及文化休閒」、「兒少表意及公共參與」、「兒少健康」、「兒少勞動權益維護」及「其他」等十大面向，藉此檢視各候選人將兒少議題落實於政見的情形。
兒少團體將候選人提出的兒少政見，按各政見面向的占比，由高到低分為前、中、後段班。位居前段班的兒少政見中，六都市長候選人主打「托育牌」(100%)、「現金牌」(87%)及「遊戲牌」(87%)；中段班的兒少政見，則有「兒少表意及公共參與」、「兒少健康」兩部分，分別有73%的候選人關注；後段班政見，則相對不受候選人青睞，包括「友善育兒環境」(67%)、「友善育兒住宅」(67%)、「友善育兒職場」(67%)及「兒少勞動權益維護」(60%)，都只有不到7成的候選人提出；「其他」面向的兒少政見則占6成。兒少團體發現，高達8成7的六都市長候選人提出育兒經濟支持的相關政見，現金補助固然令選民有感，但過往經驗顯示，每當政府提高相關補助後，隨即產生相關業者變相調漲費用的連鎖效應，育兒家庭實質受惠的程度，仍待觀察。
(1)台北市：蔣萬安、黃珊珊、陳時中；新北市：林佳龍、侯友宜；桃園市：張善政、賴香伶、鄭運鵬、鄭寶清；台中市：蔡其昌、盧秀燕；台南市：謝龍介、黃偉哲；高雄市：柯志恩、陳其邁，以上名單係按候選人之號次排列。
民間兒少團體提三大訴求，籲未來的六都市長全面兌現兒少政
縣市長大選即將在11月26日登場，兒福聯盟、兒童健康聯盟、董氏基金會、臺大中信兒家研究中心與台灣好鄰居協會，在選前共同呼籲未來的六都市長，上任後應兌現「兒少政見要務實」、「育兒政策要多元」、「兒少參與要優先」等三大訴求：
一、兒少政見要務實—給錢更要給牛肉，優先補足兒少政策缺口
部分六都市長候選人提出的兒少政見，僅有宣示性的概念或口號，缺乏實質內涵；整體觀之，兒少政見仍偏重現金補助，高達八成七候選人承諾加碼育兒相關補助，企圖藉此博得家長的好感；但兒少團體憂心，現金給付不斷加碼的結果，可能會排擠推展各項兒少服務的預算。兒少團體呼籲，未來的六都市長在兒少政策上不僅要錦上添花，更要雪中送炭，應優先補強現行兒少政策的缺口，包括：落實托育服務品質及幼兒送托安全把關、強化托育及教保服務提供者的稽查、輔導與退場機制、充實兒少身心健康促進資源、擴增青少年休閒娛樂空間、加強兒少勞動權益維護…等。
二、育兒政策要多元—打造六都成為全方位友善育兒的示範城市
綜觀六都市長候選人所提的育兒政見，主要仍集中托育及教保服務、育兒經濟支持兩大面向，但育兒家長同樣關注的友善育兒環境等相關配套，則較不被候選人重視。兒少團體呼籲，相較於非六都的縣市，六都的財力較為優渥，未來的六都市長應著眼育兒家庭在不同生命階段的需求，致力於友善育兒設施普及化、改善友善育兒交通環境、優化友善育兒住宅政策、營造友善育兒職場等配套機制；除了提供6歲以下幼兒家長育兒支持，應設法將育兒政策受益對象，擴及家有6歲以上學齡兒童及12至18歲少年的家庭，打造六都成為全方位友善育兒的示範城市。
三、兒少參與要優先—兒少政策應廣納兒少參與，建構兒童友善城市
兒少團體參考聯合國兒童基金會(UNICEF)倡議的「兒童友善城市」(Child Friendly City)，建議未來的六都市長，在市政治理上應致力於兒少表意權的維護與實踐，積極促成兒少的公民參與；決定與兒少權益相關的政策時，應有徵詢兒少意見的常設性機制，並落實各項政策法規對兒少權益的影響評估；加強兒少權利教育宣導，使兒少、家長及重要他人更尊重兒少人權；再者，未來的六都市長亦應參酌聯合國《兒童權利公約》及相關規定，從兒少的需求與視角出發，提出營造友善兒少環境的具體策略，讓六都升格為童權保障與國際接軌的兒童友善城市。
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