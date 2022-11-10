2022美國期中選舉：友台派議員幾乎全數當選，下屆國會預期將延續「挺台抗中」態勢
我們想讓你知道的是
美國期中選舉開票工作持續進行，國會由哪黨當家雖還未落定，但友台派議員已確定幾乎全數當選，唯一連任失利的是眾院「台灣連線」主席夏波，下屆國會預期將延續挺台抗中態勢。
文：徐薇婷（中央社記者）
美國期中選舉11月8日舉行時，選民是在經濟衰退與通貨膨脹的陰影下步入投票所。共和黨揚言要從民主黨手中奪下國會參眾兩院的控制權，果真如此，民主黨籍的總統拜登將遭到國會掣肘，在任期後兩年恐將陷入跛腳的局面。共和黨掌控國會兩院的另一個意義是前任總統川普可能受到激勵，決心捲土重來，在2024年角逐白宮寶座。
美國期中選舉開票工作持續進行，國會由哪黨當家雖還未落定，但友台派議員已確定幾乎全數當選，唯一連任失利的是眾院「台灣連線」主席夏波，下屆國會預期將延續挺台抗中態勢。
今年期中選舉眾議院435席全數改選，參議院100席中改選35席，其中爭取連任的友台派議員表現亮眼，多數以壓倒性票數當選。
在參議院部分，根據美聯社開票統計，長年在國會為台灣執言、抗中立場鮮明的共和黨籍參議員盧比歐（Marco Rubio），以57.7％得票率、16.4個百分點的差距，大勝民主黨對手，3度連任佛羅里達州聯邦參議員。
參院「台灣連線」成員之一、今年兩度訪問台灣的民主黨籍參議員達克沃斯（Ladda Tammy Duckworth，另譯：達克沃絲），也以約14個百分點、超過53萬票的差距擊敗對手，成功連任。
其他7位爭取連任的參院「台灣連線」成員也大獲全勝，包括民主黨籍參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）、范霍倫（Chris Van Hollen）和魏登（Ron Wyden），以及共和黨籍的葛拉斯里（Chuck Grassley）、莫蘭（Jerry Moran）、藍福特（James Lankford）與史考特（Tim Scott）。
在眾議院部分，眾院「台灣連線」共同主席之一、民主黨籍眾議員席瑞斯（Albio Sires）去年底宣布退休，僅其餘3位共同主席夏波（Steve Chabot）、狄亞士巴拉特（Mario Diaz-Balart）及康諾里（Gerry Connolly）爭取連任。
狄亞士巴拉特與康諾里皆分別在佛羅里達、維吉尼亞州取得勝利，但已有約26年國會資歷、代表俄亥俄州的夏波，卻不幸以5個百分點、約1萬4000票的差距，敗給民主黨籍對手、辛辛那提市議員蘭斯曼（Greg Landsman）。
夏波是挺台資歷最久的眾議員之一。他1995年初進到國會，同年8月就加入支持台灣參與聯合國的決議案連署；之後25年期間，他陸續提出或連署支持近100項友台法案或決議案，包括2018年3月上路、鼓勵美台高層互訪的《台灣旅行法》（Taiwan Travel Act）。
另外，眾議院外委會共和黨首席議員麥考爾（Michael McCaul）以29個百分點的大幅差距擊敗民主黨對手，第10度連任德州聯邦眾議員。
麥考爾在外委會相當關注中國威脅，且時常為台灣執言；今年9月他領銜提出欲大幅更新美國對台政策的《台灣政策法案》（Taiwan Policy Act）眾院版本，計劃未來5年提供台灣65億美元軍援，並要求美國在台協會（AIT）處長任命案須參議院同意。
今年8月訪問台灣的眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi），以及隨她訪台的民主黨籍眾院外委會主席米克斯（Gregory Meeks），也都雙雙在今年期中選舉以壓倒性票數取得連任。
此外，在這屆國會提出《與台灣同一陣線法案》（STAND with Taiwan Act）、《武裝台灣法案》（Arm Taiwan Act）、《台灣夥伴關係法案》（Taiwan Partnership Act ）及《台灣防衛法案》（Taiwan Defense Act）等至少4部友台法案的共和黨籍眾議員蓋拉格（Mike Gallagher），以高達73.5％的得票率當選。
2020年《台北法》（Taipei Act）推手、今年3月提出呼籲駐美代表處更名《台灣代表處法案》（Taiwan Representative Office Act）的共和黨籍眾議員匡希恆（John Curtis），也以亮眼的67.2％得票率成功連任。
其他成功當選的活躍友台眾議員包括去年5月提出《台灣外交檢討法案》（Taiwan Diplomatic Review Act）的民主黨籍眾議員薛曼（Brad Sherman）、去年2月提決議案要求美台恢復建交的共和黨籍眾議員帝芬尼（Tom Tiffany）、曾提案要求美國把台灣視同《北約+》（NATO Plus）成員的共和黨籍眾議員裴利（Scott Perry）等。
至於去年6月提出《台灣和平與穩定法案》（Taiwan Peace and Stability Act） 的眾院外委會亞太小組主席貝拉（Ami Bera），以及去年2月提案欲協助台灣重獲世界衛生組織（WHO）觀察員身分的韓裔眾議員金映玉（Young Kim），目前兩人選區開票作業仍進行中，領先幅度分別為11.6、18.2個百分點。
新聞來源
延伸閱讀
- 2022美國期中選舉：共和黨料將拿下參眾兩院，華府選民關切民主未來、投票權利等議題
- 《華爾街日報》民調：通膨日子不好過，導致更多黑人與拉丁裔選民轉向支持共和黨
- 2022美國期中選舉：紐約台裔聯邦眾議員孟昭文連任，侯可當選紐約州長寫女性參政歷史
- 2022美國期中選舉：邊開Uber邊競選佛州，25歲非裔當選美國首位Z世代眾議員
- 2022美國期中選舉：華人移民二代積極參與政治，「現在的美國，好像變相的台灣戒嚴時期」
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
登入元宇宙！2022 TCCF 未來內容展以故事力帶你搞懂Web3.0
我們想讓你知道的是
今年11月舉辦的 TCCF 創意內容大會「未來內容展」「擴增宇宙 運算中」為題，帶領民眾進入Web3.0時代，展示國內外19件不同形式的感官體驗作品，透過數位技術創造虛擬內容的商業價值，讓民眾能藉由實際作品理解Web3.0的概念。
文：設計發浪
Web2.0發展近20年以來，民眾早已習慣使用網路上的免費資訊，創建虛擬身份，在網路上與陌生人進行交流與購物。如今即將進入Web3.0元宇宙時代，加密貨幣滿天飛，看得見卻摸不著，該如何看待這些具有價值的虛擬原生內容？如何體驗與運用？就是第三屆2022 TCCF創意內容大會－「未來內容展」要帶領大家認識的面向。
2021 TCCF未來內容展以「元宇宙」切入，在松菸倉庫裡創造出VR與投影的樂園；2022則是以「擴增宇宙 運算中」為題，強調我們正要進入Web3.0 時代的「Processing」，透過國內外19件不同形式的感官體驗作品，讓尚未趕上Web3.0這條船的朋友，也能以淺顯易懂的形式理解。
策展人FREES執行長馮建彰說：「當前可能很多人對於所謂元宇宙、Web幾點零等語彙都還很陌生，甚至連最基礎的AR、VR可能也都還沒體驗過，這個展演希望能以最輕鬆的方式創造出一個切口，讓大家試著去體會。」
今年策展分區比起去年更多，分為七大展區——「1.即刻運算中」、「2.穿越光廊」、「3.第二人生運算中」、「4.未來造夢場運算中」、「5.全知讀者視角」、「6.沉浸靈魂之樹」、「7.未來唱片行」。
看起來有點複雜，不過聽我介紹完就會覺得其實還好。
7大區塊 19件多元數位形式內容創作
7個區塊集中在松菸的兩大倉庫，2號倉庫入口為「1.即刻運算中」，可在此區的幻影拍照亭透過微型投影技術，留下自身與光影合而為一的藝術創作印記。
接著走進「2.穿越光廊」是一條連結真實與虛擬的隧道，打破兩者的疆界，魔幻的聲光效果非常適合打卡拍照。
「3.第二人生運算中」有兩個作品：《眾人之光》 以4D Views技術製作臺灣奧運國手選手高擬真NFT，將榮光永存於區塊鏈；《Love is the Answer》，能讓自己的虛擬角色換上台灣設計師品牌JENN LEE的衣服，在元宇宙走出自己的伸展台。
「4.未來造夢場運算中」這區參展的兩件作品都非常有趣，有FAB DAO發起的《百岳計畫》、以及煙花宇宙的兩個作品《離人》、《殘夢》。我一直很喜歡煙花宇宙營造光影空間柔軟魅力，還有這回首次展出的音像作品《殘夢》。
其中，我想花點篇幅介紹一下《百岳計畫》。
要理解《百岳計畫》，要先理解「Web2.0」與「Web3.0」的差別
「Web2.0」泛指網路社群時代，每一名使用者都可以閱讀、回應、發表訊息，按讚、留言、分享是社群時代的基本動作，但都仰賴如Facebook、Google等少數大型科技公司，形成個資、隱私疑慮。「Web3.0」則是標榜「網路自治」，把所有權還給使用者來「去中心化」，使用區塊鏈技術，搭建出虛擬網路生態系儲存使用者資料，資訊或檔案能儲存在許多人的電腦裡，將這些資訊分散到各別用戶上，資料不容易單點故障（Single Point of Failure），一個電腦壞掉並不會讓資料消失，讓眾人可以共同管理，沒有人可以獨裁地擁有與操縱。
當使用者真正擁有數位資產的所有權，則可以交換資產創造出「資訊」的交易市場。這些資產，在 Web3.0 時代便是加密貨幣（Cryptocurrency），加密貨幣可以是金錢、股票、藝術品或兌換券，誕生出Web3.0全新虛擬交易社群，讓元宇宙世界不只是虛擬角色社交的空間，同時有著商業潛能。
發起《百岳計畫》的 FAB DAO，就是運作在Web3.0機制下的去中心化組織。DAO為「去中心自治組織（Decentralized Autonomous Organization）」的縮寫，可解釋成開放式的協作集體。當大家為了共同理念而一起投入資金、付出心力，就會形成一種沒有契約關係的網路社群，，DAO就是這些組織的通稱。DAO 往往會有代幣激勵機制促使大家行動，獲得的代幣像是一種會員證，可以使用代幣投票，與其他成員一起治理 DAO，當組織獲得利潤，也可以共享收益，或是再投入於DAO目標，以FAB DAO而言，便是台灣的Web3.0公共生態系。
臺灣3,000公尺以上的山峰有268座，日本的加上富士山也才10餘座，小小臺灣擁有這麼多高山是一件足以誇耀的事情。因此《百岳計畫》邀請五位國際知名的臺灣生成式藝術家吳哲宇、林逸文、王連晟、林經堯和王新仁，以臺灣山岳為題、程式碼為筆，創造一萬座臺灣山岳 NFT，再由藝術家黃新編碼，將五件風格相異的作品共同展示，呈現多元共融的臺灣山景。百岳 NFT 同時為治理代幣，由收藏者共同治理所有百岳之營收，並將所有資本再投入 Web3.0臺灣公共／公益生態系，達到 Web3.0分散、永續、自治的精神。
這樣一來或許大家就比較能明白《百岳計畫》有趣的地方。本作品也曾在今年於奧地利舉辦的「林茲電子藝術節」展出；林茲電子藝術節是奧地利林茲電子藝術中心（Ars Electronica Center）籌辦，可以說是全球規模最大、歷史最悠久、並具有前瞻性的電子藝術代表平台。
虛擬實境突破想像疆界！7大VR主題兼顧娛樂與深度思維刺激
進入3號倉庫，會看見「5.全知讀者視角」七個VR主題世界，分別是：《天野喜孝VR美術館》、《眼與我》、《遺留》、《無法離開的人》、《紅尾巴》、《請神造夢:XR沉浸式演唱會》、《永恆聖母院》。
所有的VR作品集中此區展示，進入VR世界時或許各自精彩，但畢竟這是一個實體展覽，而且也受限硬體無法讓太多人同時進入，因此FREES活用多年製作實體演唱會的概念，結合聲光特效妝點空間，也依據不同VR作品規劃該數位內容時使用的模型或是手稿等展出。比如說前幾個月在網路上造成轟動的《天野喜孝VR美術館》集資計劃，除了進入VR世界看大師作品之外，也能在等待排隊時先看看大師的真實原稿。
《請神造夢:XR沉浸式演唱會》也蠻有意思，以XR「延展實境」（包含AR、VR、MR），邀請樂團「血肉果汁機」與「大象體操」參與演出。在今年10月的演唱會現場，觀眾除了可觀賞真實表演外，演出中有個橋段是戴上VR頭顯進入虛擬世界，串連FREES XR虛擬實景攝影與4DViews技術，在VR世界中看見音樂的節奏，同時耳朵卻是配合影像聽到現場實際音樂演出。要能達到多人同時體驗的視聽效果，需要配合5G低延遲高傳輸的技術才能做到。
策展人馮建彰表示：「希望藉由前所未見的影音設計，打造出演唱會未來的嶄新型態。」2022 TCCF 未來內容展中，雖然無法完全複製當時演唱會的原始感受，但戴上VR裝置，依舊能回味當時的盛況，展覽現場實際的裝置，也採用演唱會使用到的燈光與樂器做佈置，增加氛圍。
本土宮廟文化進入元宇宙，5G技術創造雙展場跨場域互動體驗
「6.沉浸靈魂之樹」的《新台潮宮廟元宇宙-北港朝天宮》，可以創建身份去數位宮廟參拜抽籤。另一個作品《無濜》，則透過5G高速率、低延遲的技術創造有趣體驗，在11/5（六）～11/8（二）的展期間，松菸會場與遠在幾公里外的臺北101四樓的沉浸體驗實踐場——「双融域 AMBI SPACE ONE」合作，透過5G技術將兩地拍攝的影像傳遞到彼此空間、疊加在對方投影畫面中，使場域像是鏡中鏡無限延伸；視覺美術則和臺灣插畫家「小油画 Little Oil Art」共同合作，以《輕輕說晚安》為主題。
如果有朋友分別在該展出期間前往兩地展場，就能透過這樣的技術在數位空間中相遇拍照，非常好玩。
「7.未來唱片行」則是展出NFT平台「OurSong」的音樂NFT作品、全世界第一個元宇宙原生音樂廠牌「0x0」，以及臺灣原創漫畫平台「CCC創作集」的作品。
展區隱藏AR互動體驗，等著民眾來尋寶
最後加碼隱藏彩蛋，則是由叁式操刀的《夢遊擴增宇宙》。在未來內容展中，藏有特別對應的圖像可供參觀者手機掃描，接著就會出現AR濾鏡才會看見的虛擬世界，有點像是展場尋寶的概念，增加了本展參與者互動、也連結到Web3.0宇宙的觀展層次。
今年未來內容展不只作品內容有趣，主題沙龍邀來的名師講座聚焦在內容產製、市場投資、國際趨勢、串流市場等面向，也都滿值得預約聽講。如果希望抓住前進未來Web3.0元宇宙時代的船票，千萬不可錯過TCCF-未來內容展！
免費報名！2022 TCCF 創意內容大會｜未來內容展「擴增宇宙，運算中」
Web3.0開啟了數位世界邁向元宇宙的大門，讓現實世界在即時運算下快速擴增「多重宇宙」。2022未來內容展以「擴增宇宙，運算中」為主軸，便是意味蘊釀元宇宙時代的娛樂體驗、展現將內容產業帶往未來的企圖心。從故事力策展出發，結合科技藝術衍擘畫新未來內容藍圖，帶領參展者體驗內容敘事感官疆界與全新媒體科技應用與商機，在文化內容與商業之間搭建起一座黃金之橋。
- 2022年11月3日至13日
- 松山文創園區2、3號倉庫
同場加映「主題沙龍」
未來內容展同場加映精彩沙龍舞台，匯聚內容創作者、科技業者、產業經營者三方共創的產業交流論壇。了解更多內容結合科技的創意製作、產業熱點、策展觀點、國際趨勢及商業案例，不可錯過！免費報名主題沙龍：https://www.tccf.tw/post/salon-free-registration