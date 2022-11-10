2022/11/10,
美加

2022美國期中選舉：友台派議員幾乎全數當選，下屆國會預期將延續「挺台抗中」態勢

2022美國期中選舉：友台派議員幾乎全數當選，下屆國會預期將延續「挺台抗中」態勢
美國期中選舉開票工作持續進行，友台派議員已確定幾乎全數當選，包括民主黨籍參議員達克沃斯（左）。Photo Credit: 中央社

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美國期中選舉開票工作持續進行，國會由哪黨當家雖還未落定，但友台派議員已確定幾乎全數當選，唯一連任失利的是眾院「台灣連線」主席夏波，下屆國會預期將延續挺台抗中態勢。

文：徐薇婷（中央社記者）

美國期中選舉11月8日舉行時，選民是在經濟衰退與通貨膨脹的陰影下步入投票所。共和黨揚言要從民主黨手中奪下國會參眾兩院的控制權，果真如此，民主黨籍的總統拜登將遭到國會掣肘，在任期後兩年恐將陷入跛腳的局面。共和黨掌控國會兩院的另一個意義是前任總統川普可能受到激勵，決心捲土重來，在2024年角逐白宮寶座。

美國期中選舉開票工作持續進行，國會由哪黨當家雖還未落定，但友台派議員已確定幾乎全數當選，唯一連任失利的是眾院「台灣連線」主席夏波，下屆國會預期將延續挺台抗中態勢。

今年期中選舉眾議院435席全數改選，參議院100席中改選35席，其中爭取連任的友台派議員表現亮眼，多數以壓倒性票數當選。

在參議院部分，根據美聯社開票統計，長年在國會為台灣執言、抗中立場鮮明的共和黨籍參議員盧比歐（Marco Rubio），以57.7％得票率、16.4個百分點的差距，大勝民主黨對手，3度連任佛羅里達州聯邦參議員。

參院「台灣連線」成員之一、今年兩度訪問台灣的民主黨籍參議員達克沃斯（Ladda Tammy Duckworth，另譯：達克沃絲），也以約14個百分點、超過53萬票的差距擊敗對手，成功連任。

其他7位爭取連任的參院「台灣連線」成員也大獲全勝，包括民主黨籍參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）、范霍倫（Chris Van Hollen）和魏登（Ron Wyden），以及共和黨籍的葛拉斯里（Chuck Grassley）、莫蘭（Jerry Moran）、藍福特（James Lankford）與史考特（Tim Scott）。

在眾議院部分，眾院「台灣連線」共同主席之一、民主黨籍眾議員席瑞斯（Albio Sires）去年底宣布退休，僅其餘3位共同主席夏波（Steve Chabot）、狄亞士巴拉特（Mario Diaz-Balart）及康諾里（Gerry Connolly）爭取連任。

狄亞士巴拉特與康諾里皆分別在佛羅里達、維吉尼亞州取得勝利，但已有約26年國會資歷、代表俄亥俄州的夏波，卻不幸以5個百分點、約1萬4000票的差距，敗給民主黨籍對手、辛辛那提市議員蘭斯曼（Greg Landsman）。

夏波是挺台資歷最久的眾議員之一。他1995年初進到國會，同年8月就加入支持台灣參與聯合國的決議案連署；之後25年期間，他陸續提出或連署支持近100項友台法案或決議案，包括2018年3月上路、鼓勵美台高層互訪的《台灣旅行法》（Taiwan Travel Act）。

另外，眾議院外委會共和黨首席議員麥考爾（Michael McCaul）以29個百分點的大幅差距擊敗民主黨對手，第10度連任德州聯邦眾議員。

麥考爾在外委會相當關注中國威脅，且時常為台灣執言；今年9月他領銜提出欲大幅更新美國對台政策的《台灣政策法案》（Taiwan Policy Act）眾院版本，計劃未來5年提供台灣65億美元軍援，並要求美國在台協會（AIT）處長任命案須參議院同意。

今年8月訪問台灣的眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi），以及隨她訪台的民主黨籍眾院外委會主席米克斯（Gregory Meeks），也都雙雙在今年期中選舉以壓倒性票數取得連任。

此外，在這屆國會提出《與台灣同一陣線法案》（STAND with Taiwan Act）、《武裝台灣法案》（Arm Taiwan Act）、《台灣夥伴關係法案》（Taiwan Partnership Act ）及《台灣防衛法案》（Taiwan Defense Act）等至少4部友台法案的共和黨籍眾議員蓋拉格（Mike Gallagher），以高達73.5％的得票率當選。

2020年《台北法》（Taipei Act）推手、今年3月提出呼籲駐美代表處更名《台灣代表處法案》（Taiwan Representative Office Act）的共和黨籍眾議員匡希恆（John Curtis），也以亮眼的67.2％得票率成功連任。

其他成功當選的活躍友台眾議員包括去年5月提出《台灣外交檢討法案》（Taiwan Diplomatic Review Act）的民主黨籍眾議員薛曼（Brad Sherman）、去年2月提決議案要求美台恢復建交的共和黨籍眾議員帝芬尼（Tom Tiffany）、曾提案要求美國把台灣視同《北約+》（NATO Plus）成員的共和黨籍眾議員裴利（Scott Perry）等。

至於去年6月提出《台灣和平與穩定法案》（Taiwan Peace and Stability Act） 的眾院外委會亞太小組主席貝拉（Ami Bera），以及去年2月提案欲協助台灣重獲世界衛生組織（WHO）觀察員身分的韓裔眾議員金映玉（Young Kim），目前兩人選區開票作業仍進行中，領先幅度分別為11.6、18.2個百分點。

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核稿編輯：羅元祺


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