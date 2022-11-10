2022/11/10,
商業

《螢火蟲之墓》水果糖將絕跡，日本百年企業「佐久間製菓」宣布明年停業

《螢火蟲之墓》水果糖將絕跡，日本百年企業「佐久間製菓」宣布明年停業
Photo Credit：Reuters / 達志影像

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佐久間製菓株式會社總部位於東京，其前身「佐久間惣次郎商店」在1908年創立，擁有114年歷史，其產品佐久間式水果糖廣為人知。這種水果糖裝在紅色的鋼罐裡，內含堅硬、五顏六色的水果糖，是許多日本人心中的童年回憶，這項產品將停售使得日本陷入哀傷。

（中央社）日本百年企業「佐久間製菓株式會社」今（10）日宣布將於明（2023）年1月停業。該公司熱門產品「佐久間式水果糖」因出現在宮崎駿動畫電影《螢火蟲之墓》而廣為人知，停產消息令許多日本人感到心痛。

《路透社》報導，佐久間製菓株式會社表示，由於生產成本攀升，勞工短缺，以及主要產品佐久間式水果糖銷售下滑，該公司將於明年1月停業。

佐久間製菓株式會社總部位於東京，其前身「佐久間惣次郎商店」在1908年創立，擁有114年歷史，其產品佐久間式水果糖廣為人知。

這種水果糖裝在紅色的鋼罐裡，內含堅硬、五顏六色的水果糖，是許多日本人心中的童年回憶，這項產品將停售使得日本陷入哀傷。

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圖片來源：佐久間製菓株式會社
「佐久間製菓株式會社」曾推出復刻版水果糖，上面印有《螢火蟲之墓》圖像。

佐久間製菓株式會社曾於二戰空襲期間生產這種水果糖，進而為宮崎駿動畫電影《螢火蟲之墓》的劇情內容帶來靈感。

《螢火蟲之墓》是以二戰為背景，主角是一對孤苦無依的兄妹，而這名妹妹在劇中會帶著佐久間式水果糖的紅色罐子。

根據《路透社》，一名53歲甜食店老闆回憶說，當他讀小學時，總是在家拿著佐久間式水果糖的罐子，他曾使用10元日幣打開蓋子。

一名在東京熱門商店街的零食店老闆則表示，佐久間式水果糖最受年長消費者歡迎，但現在孩子已被無數的新產品選擇給寵壞。

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Photo Credit: 中央上 via 甲上娛樂
《螢火蟲之墓》是以二戰為背景，主角是一對孤苦無依的兄妹，而妹妹在劇中會帶著佐久間式水果糖的紅色罐子。

新聞來源

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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