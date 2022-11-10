歐盟碳關稅上路在即，業界共組「ESG黃金生態圈」，協助台灣中小企業一站式轉型
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碳關稅上路在即，中小企業陷入焦慮，而台灣將在明（2023）年開始試行，環保署訂出碳費金額於同年徵收，業界興起一站式協助中小企業轉型的服務，搶佔碳轉型商機。
碳關稅上路在即，中小企業陷入焦慮，未來從「貼紙」到「廠房」都要認證，包含廠房綠化、綠建築、潔淨水循環、機台等轉換成為大挑戰。 B2B商業數據廠商鄧白氏（Dun & Bradstreet）強調，業者以數據分析為基礎的「碳揭露」是首步，他們要推動一站式轉型服務大啖碳轉型商機。
「碳邊境調整機制」即將上路，中小企業頭痛
氣候變遷已經是全人類必須重視的問題，歐盟於2021年7月公布「碳邊境調整機制」（CBAM），將針對未遵守規定的進口產品徵稅，而明年即將開始試行。面對全球貿易模式巨變，環保署長張子敬日前強調，最快也於明年訂出每公噸收取碳費的金額，並同年開始徵收。
碳邊境調整機制（CBAM）：據歐盟排放交易體系（EU ETS）的碳交易平均價格來制定碳價。 歐盟進口產品「需支付與其境內生產商品同樣的碳價成本」。 若廠商的碳排放成本在生產國已支付過碳價，且能出具完整的證明，則在進口歐盟時得以抵銷相關費用。
張子敬說明，考量2.5萬噸以上企業的排碳量占比逾8成，將以2.5 萬噸為標準，雖然在「試辦階段」不對針對中小企業，但會建立分級制度，讓業者得以盤查登陸，而首要階段是歐盟對大貨品、行業來限定，中小企業仍有緩衝期。
雖然對中小業者有給予「緩衝空間」，但還是迫在眉睫，已有多家國際大廠通知供應鏈做好準備。
位於南部機具的製造業業者向我們透露，有關碳關稅和ESG（環境、治理和責任）等議題，對他們而言是天方夜譚，除了如何評估「碳排放」，還有後續改善碳排等問題，根本毫無頭緒，非常頭痛。
台灣淨零排放接軌國際，但我們準備好了嗎？
其實，為了和國際接軌，今（2022）年年初，金管會和相關部會已經公布「上市櫃公司永續發展路徑圖」，要求全體上市櫃公司於2027年前完成溫室氣體盤查，2029年完成溫室氣體盤查之查證等規劃。
「國際大廠NIKE已經開始盤點旗下的供應商，從小小的貼紙，到紡織機台都必須經過認證，」KPMG安侯建業執行副總經理林泉興於記者會上強調，中小企業要如何才可符合金管會等機構的規範，成為了當前最重要的課題。
據中研院發布的報告顯示，若多數主要貿易國家跟進，產品出口成本將暴增5倍，水泥業產品出口成本從9%增至17%，年產值損失逾新台幣百億元。而這些計算不包含電子業，若再將此納入經濟衝擊更難以估算。
如何協助企業「一站式的碳轉型」
鄧白氏台灣區總經理孫偉真指出，如果無法確界做好「碳揭露」，又拿不到一站式的解決方案，未來如何在淨零賽局如何生存？
鄧白氏於9日宣布，將和KPMG安侯建業、倍力資訊、SAP和SGS等產業夥伴共同倡議「ESG黃金生態圈」要搶碳轉型商機。他們指出，將以數據分析為基礎，在財報和後續解決方案中，協助中小企業轉型。
而除了在碳揭露上努力外，財報的調整也成為一大難題。KPMG安侯建業執行長吳麟強調：「過去大家認為的會計事務所，好像都是查帳、報帳等，減排產業都各做各的，沒有聚集在一起，因此在模式上也需要變革。」
不過，事實上台灣中小企業對ESG轉型仍相當抗拒。
據鄧白氏先前發布的《數據與分析是公司ESG致勝關鍵》報告顯示，雖然多數業者認為ESG轉型相當重要，但對本身企業的碳足跡了解不足，還包含：用於評估ESG的數據不夠，就算面對海量數據卻又難以整合，再加上各國評判標準不一，如何符合標準都讓業者頭很大。
除此之外，「換置成本」是一大考量。
一位製造業業者告訴我們：「這是一個大工程，建築物要成為綠建築、廠區的綠化，若再牽涉潔淨水循環、機台的碳足跡等，這些都要『換置成本』，這是許多中小企業的痛點，也沒有能力做到。」
對此，KPMG安侯建業副總經理林泉興說：「雖然業者多卡在成本問題，雖然換原料、設備都要錢，你現在要看短期的價格，還是要看長期的價值，雖然兩三年成本會大幅攀升，但是之後會吸引更多國際客戶，提早取得入門票，更重要的是，趨勢是不會改變的。」
另一方面，專門替業者提出碳相關解決方案倍力資訊總經理許金隆說明：「我們共同面對ESG客戶的不足，要協助客戶達成法尊、供應鏈等問題，但是這些單靠我們是不夠的，共組ESG黃金生態圈，就可以連結各產業專業。」而預計在未來在國際趨勢的推動下，將有更多業者將被迫轉型迎接未來的趨勢，也成為「碳轉型商機」的一大利基市場。
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核稿編輯：翁世航
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「2022 TCCF 創意內容大會-未來內容展」開幕 國內外19件跨域節目 引領臺灣文化科技產業先機
我們想讓你知道的是
「2022 TCCF 創意內容大會-未來內容展」開展儀式於今（3）日稍早結束，今年未來內容展以「擴增宇宙運算中」為主軸，集結XR、互動投影、NFT等 19 項國內外沉浸式節目，匯聚文化科技應用最新趨勢，透過故事力策展打造軟性體驗，展現「未來內容」跨域應用價值。
為激發更多文化內容與科技產業跨域共創，一同探索市場發展先機，「2022 TCCF 創意內容大會」中的「未來內容展」，於今（3）日開展。文化內容策進院（文策院）今年以「擴增宇宙運算中」為主軸，集結XR、互動投影、NFT等 19 項國內外沉浸式節目，匯聚文化科技應用最新趨勢，透過故事力策展打造軟性體驗，展現「未來內容」跨域應用價值；並舉辦近 40 場次「主題沙龍」，探討未來內容產業的發展與潛力。
開展儀式中分享了「未來內容展」文化與科技結合展現的跨領域趨勢，以及國際夥伴參與等亮點。文化部次長蕭宗煌、文策院董事長彭俊亨、文策院院長李明哲、數位發展部次長李懷仁、經濟部工業局副局長陳佩利、國家科學及技術委員會科技辦公室執行秘書葉哲良，以及產業代表包括中華電信個人家庭分公司總經理蘇添財、0x0 Metaverse共同創辦人林以潔、邦鼎科技總經理吳雲中、FAB DAO 創辦人黃彥霖（黃豆泥）、煙花宇宙共同創辦人周玥、《無法離開的人》導演陳芯宜、高雄市電影館 VR Film Lab 計畫總籌洪珷等，出席共襄盛舉，期許展會順利、祝福臺灣文化科技產業持續引領國際潮流。開幕式後，大家在策展人導覽下，體驗「未來內容展」文化內容與科技產業跨域共創的節目。
文化部次長蕭宗煌致詞時強調，網路科技創新發展快速，5G 技術改變人們的生活方式，拓展五感體驗娛樂新可能，內容產業敘事方式轉變。創作者面對快速發展的時代，如何找到未來內容產業的方向，以及運用數位科技作為創作元素是迫切的議題，也是近年來文化部與文策院致力推動的項目，期盼臺灣文化內容產業持續進步。期待透過今年的「TCCF 創意內容大會-未來內容展」吸引更多創作者、投資人，與產業人士一同參與，捲動更多合作與商機。
文策院董事長彭俊亨表示，臺灣在科技實力及文化內容能量，都具有國際優勢，未來內容極有機會成為臺灣在國際市場搶佔先機的產業；文策院持續透過各項策進機制與支持方案，協助臺灣未來內容的發展，相信有政府跨部會共同合作，能讓臺灣在未來產業領域持續站穩世界領先群。
文策院院長李明哲透過簡報分享，科技的力量可幫助文化內容產業進化，導入多國與多角度資源更可為產業帶來更多合作可能。「未來內容展」即為展示跨域應用價值的平台，透過展出多元內容的科技應用，提供各界對未來發展的嘗試和想像。
「未來內容展」透過七大展區 ：「即刻運算中」、「穿越光廊」、「第二人生運算中」、「未來造夢場運算中」、「全知讀者視角」、「沉浸靈魂之樹」、「未來唱片行」，集結國內外 19 件重量級沉浸式節目，展現疫後在元宇宙發展下，XR、VR、互動投影、WEB AR、 NFT 等多種科技題材。節目結合 IP、運動、時尚、ACG、音樂、表演藝術、文化資產、出版等不同內容領域的的虛實整合發展，包含虛擬分身應用、宇宙場景建造、更豐富型態的 VR 內容、 5G 技術與異地共演、WEB 3.0 的未來娛樂面貌等，同時也為產業創造多變且豐富的經驗，協助跨域合作成為文化內容產業的新常態。展中也舉辦近 40 場次「主題沙龍」，藉由跨界產業人士的深度交流，探討未來內容產業的發展潛力。
本次參展節目匯集國內外具產業突破以及獲得國際大獎之作，包括文策院與林茲電子藝術中心合製計畫支持 FAB DAO 開創的《百岳計畫》、陳芯宜導演拿下 2022 威尼斯影展最佳體驗大獎（Best Experience）的作品《無法離開的人》、入圍2022年威尼斯影展「沉浸式內容競賽」的 《紅尾巴》等。
現場也展示了臺灣在未來內容領域的跨域共創案例。《永恆聖母院》（Eternal Notre-Dame）是由臺灣 HTC VIVE Arts 與法國虛擬實境工作室 Emissive Studio、法國電信商 Orange 聯手推出，開創了可大範圍走動且多人同步遊覽的 VR 技術，並打破時空限制，觀眾可見證聖母院的建造歷程，並以超越現實生活的視角，欣賞聖母院哥德式風格建築的精雕細琢之美（受限於展場空間，本次展出為單人式、小範圍走動的 VR 體驗版）。《無濜》將臺灣插畫家「小油画Little Oil Art」童趣奇幻的風格的作品投影至展演空間中，觀眾可在展演場域與作品互動；11/5（二）到11/8（六）期間則採取異地共演，運用了 5G 技術高速、低延遲等特性，透過即時攝影機拍攝台北101「双融域 AMBI SPACE ONE」與松山文創園區兩處展演場域，疊加在彼此的展演空間中，創造無盡的視覺畫面，使真實與夢幻交錯的場域如鏡中鏡無限延伸，展示了 IP 授權、科技賦能視覺創作的展演新可能。
「2022 TCCF創意內容大會–未來內容展」自 11月 3 日至 13 日，在松山文創園區 2 號及 3 號倉庫展出，歡迎對新型態文化內容有興趣的產業人士及民眾前來做生意、交朋友、看創意、找靈感。詳細節目清單及免費報名體驗請上官方網站：https://www.tccf.tw/innovation/exhibition-2。