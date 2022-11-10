歐盟碳關稅上路在即，業界共組「ESG黃金生態圈」，協助台灣中小企業一站式轉型

碳關稅上路在即，中小企業陷入焦慮，未來從「貼紙」到「廠房」都要認證，包含廠房綠化、綠建築、潔淨水循環、機台等轉換成為大挑戰。 B2B商業數據廠商鄧白氏（Dun & Bradstreet）強調，業者以數據分析為基礎的「碳揭露」是首步，他們要推動一站式轉型服務大啖碳轉型商機。

「碳邊境調整機制」即將上路，中小企業頭痛

氣候變遷已經是全人類必須重視的問題，歐盟於2021年7月公布「碳邊境調整機制」（CBAM），將針對未遵守規定的進口產品徵稅，而明年即將開始試行。面對全球貿易模式巨變，環保署長張子敬日前強調，最快也於明年訂出每公噸收取碳費的金額，並同年開始徵收。

碳邊境調整機制（CBAM）：據歐盟排放交易體系（EU ETS）的碳交易平均價格來制定碳價。 歐盟進口產品「需支付與其境內生產商品同樣的碳價成本」。 若廠商的碳排放成本在生產國已支付過碳價，且能出具完整的證明，則在進口歐盟時得以抵銷相關費用。

張子敬說明，考量2.5萬噸以上企業的排碳量占比逾8成，將以2.5 萬噸為標準，雖然在「試辦階段」不對針對中小企業，但會建立分級制度，讓業者得以盤查登陸，而首要階段是歐盟對大貨品、行業來限定，中小企業仍有緩衝期。

雖然對中小業者有給予「緩衝空間」，但還是迫在眉睫，已有多家國際大廠通知供應鏈做好準備。

位於南部機具的製造業業者向我們透露，有關碳關稅和ESG（環境、治理和責任）等議題，對他們而言是天方夜譚，除了如何評估「碳排放」，還有後續改善碳排等問題，根本毫無頭緒，非常頭痛。

台灣淨零排放接軌國際，但我們準備好了嗎？

其實，為了和國際接軌，今（2022）年年初，金管會和相關部會已經公布「上市櫃公司永續發展路徑圖」，要求全體上市櫃公司於2027年前完成溫室氣體盤查，2029年完成溫室氣體盤查之查證等規劃。

「國際大廠NIKE已經開始盤點旗下的供應商，從小小的貼紙，到紡織機台都必須經過認證，」KPMG安侯建業執行副總經理林泉興於記者會上強調，中小企業要如何才可符合金管會等機構的規範，成為了當前最重要的課題。

據中研院發布的報告顯示，若多數主要貿易國家跟進，產品出口成本將暴增5倍，水泥業產品出口成本從9%增至17%，年產值損失逾新台幣百億元。而這些計算不包含電子業，若再將此納入經濟衝擊更難以估算。

如何協助企業「一站式的碳轉型」

鄧白氏台灣區總經理孫偉真指出，如果無法確界做好「碳揭露」，又拿不到一站式的解決方案，未來如何在淨零賽局如何生存？

鄧白氏於9日宣布，將和KPMG安侯建業、倍力資訊、SAP和SGS等產業夥伴共同倡議「ESG黃金生態圈」要搶碳轉型商機。他們指出，將以數據分析為基礎，在財報和後續解決方案中，協助中小企業轉型。

鄧白氏台灣區總經理孫偉真期盼藉由倡議「ESG 黃金生態圈」，呼籲企業透過營運規劃實踐 ESG 永續發展，幫助中小企業建立對 ESG 的認知。Photo Credit：鄧白氏

而除了在碳揭露上努力外，財報的調整也成為一大難題。KPMG安侯建業執行長吳麟強調：「過去大家認為的會計事務所，好像都是查帳、報帳等，減排產業都各做各的，沒有聚集在一起，因此在模式上也需要變革。」

不過，事實上台灣中小企業對ESG轉型仍相當抗拒。

據鄧白氏先前發布的《數據與分析是公司ESG致勝關鍵》報告顯示，雖然多數業者認為ESG轉型相當重要，但對本身企業的碳足跡了解不足，還包含：用於評估ESG的數據不夠，就算面對海量數據卻又難以整合，再加上各國評判標準不一，如何符合標準都讓業者頭很大。

除此之外，「換置成本」是一大考量。

一位製造業業者告訴我們：「這是一個大工程，建築物要成為綠建築、廠區的綠化，若再牽涉潔淨水循環、機台的碳足跡等，這些都要『換置成本』，這是許多中小企業的痛點，也沒有能力做到。」

對此，KPMG安侯建業副總經理林泉興說：「雖然業者多卡在成本問題，雖然換原料、設備都要錢，你現在要看短期的價格，還是要看長期的價值，雖然兩三年成本會大幅攀升，但是之後會吸引更多國際客戶，提早取得入門票，更重要的是，趨勢是不會改變的。」

另一方面，專門替業者提出碳相關解決方案倍力資訊總經理許金隆說明：「我們共同面對ESG客戶的不足，要協助客戶達成法尊、供應鏈等問題，但是這些單靠我們是不夠的，共組ESG黃金生態圈，就可以連結各產業專業。」而預計在未來在國際趨勢的推動下，將有更多業者將被迫轉型迎接未來的趨勢，也成為「碳轉型商機」的一大利基市場。

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核稿編輯：翁世航