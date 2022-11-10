「贏歸功於我，輸不能怪我」：川普背書候選人表現不如預期，佛州州長風光連任成2024大選勁敵
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一向愛幫對手取綽號的川普日前造勢時，幫迪尚特取了個「迪假正經」（Ron De-Sanctimonious）的綽號，可以看出川普與迪尚特兩人的戰火正在升高，較勁意味越來越濃厚。雖然在全美民調上，川普的聲勢遙遙領先迪尚特，但兩人的差距正在縮小，迪尚特在幾個關鍵搖擺州的民調甚至有超車的趨勢。
共和黨選情未若預期，川普：贏歸功於我輸不能怪我
（中央社）美國期中選舉共和黨表現未若預期，前總統川普（Donald Trump）背書的候選人接連敗北，最受矚目勝利則是川普2024年最可能的黨內對手佛州州長迪尚特連任。本來想大肆宣揚功勞的川普難以發揮。
CNBC報導，川普昨晚在他佛州私人渡假村海湖俱樂部（Mar-a-Lago）開趴，廣邀記者去報導他引頸期盼的共和黨期中選舉壓倒性勝利。
稍早川普發布長達4頁採訪通知，詳述自己多麼盡心盡力幫助拉抬共和黨選情。清單臚列的功績從他替沒沒無聞州務卿候選人背書，到幫共和黨參議院選戰募到數億美元款項。川普週末期間在大型集會中宣讀共和黨候選人名單，並且發表了一場儼然像是他2024年重披戰袍角逐總統大位的競選演說。
他要傳達的訊息很明確：川普是共和黨領袖、預期的共和黨勝選應該歸功於川普。近數週幫候選人站台輔選時，他暗示自己將會參選，幾乎承認他推遲啟動本來想要在期中選舉之前就展開的2024年選戰。
但是晚間選舉結果陸續開出後，川普欽點候選人接連敗北。
賓州聯邦參議員是全國最受矚目席次之一，據國家廣播公司新聞網（NBC News），川普支持的知名外科醫師奧茲（Mehmet Oz）敗給民主黨的費特曼（John Fetterman）。
在密西根州，川普支持的狄克森（Tudor Dixon）和卡拉莫（Kristina Karamo）分別輸掉州長和州務卿選舉。
在亞利桑那州，最引人注目的川普門徒、前主播雷克（Kari Lake）在州長選戰中落後民主黨的霍布斯（Katie Hobbs）；川普支持的參議員候選人馬斯特斯（Blake Masters）則落後民主黨現任議員凱利（Mark Kelly）。不過NBC認為預測這兩場選舉結果言之過早。
當然，川普這邊也傳出一些好消息。據NBC，俄亥俄州參議員候選人范斯（J.D. Vance）擊敗民主黨對手萊恩（Tim Ryan），拿下全美競爭最激烈席次之一。范斯今年稍早嬴得共和黨初選，很大程度上歸功於對俄州基層選民有著無與倫比影響力的川普對他力挺。
在北卡羅來納州，NBC預測川普支持的巴德（Ted Budd）將擊敗民主黨的畢斯利（Cheri Beasley）拿下參議員。政治光譜上的深紅州阿拉巴馬，共和黨的布里特（Katie Britt）也嬴得參議員。
川普於美東時間晚間10時剛過不久在海湖俱樂部發表談話說：「獲得我們背書的布里特選得好的不得了。」但是他只說了不到5分鐘的話。
然而，共和黨最令人矚目的勝利不是來自川普門徒，而是他2024年最可能的黨內對手佛州州長迪尚特（Ron DeSantis），據NBC，他以近20個百點的差距連任成功。
川普在賓州選舉集會中曾經給迪尚特起了「迪假正經」（Ron De-Sanctimonious）綽號。雖然拒絕替對方背書，但佛州居民川普昨天告訴記者，他把票投給這位現任州長。
儘管如此，海湖俱樂部開趴慶的功並不包括迪尚特勝選。
數週以來把自己描繪成共和黨期中選舉選戰主角的川普，昨晚看起來沒有準備什麼要對死忠支持者傳達的訊息。
昨天稍早，川普曾經告訴串流媒體服務NewsNation，共和黨贏了要歸功於他，但輸了就與他無關。
「這個嘛，我認為如果他們贏了，所有功勞全歸我。但是如果他們輸了，則完全不應該怪罪於我。好吧，但是事實可能恰好相反。」
川普說：「在通常情況下，他們表現好的時候，沒有人會覺得那是我的功勞。如果他們搞砸，就什麼都會怪到我頭上。所以不管怎樣我都準備好了。」
川普7日在俄亥俄州告訴現場歡呼的群眾：「我11月15日將在佛羅里達州棕櫚灘（Palm Beach）海湖俱樂部有非常重大的宣布。」他沒有進一步說明會宣布何事。
屆時川普如何將令他失望的期中選舉結果翻轉成為引燃2024年的選戰論述，令人矚目。
川普造王者沒站穩，佛州連任州長迪尚特成勁敵
前美國總統川普儘管名字沒出現在任一張選票上，但無疑是這次選戰的最大影武者。不過，川普背書的候選人選舉結果不如預期，讓他想以造王者之姿角逐總統大位的氣勢受挫，並可能面臨連任的佛州州長迪尚特挑戰。
美國8日舉行期中選舉，選情高度緊繃加上開票速度緩慢，最後結果仍是未定之天。但從目前結果來看，共和黨預期的紅色浪潮並未顯現，聯邦參議院仍與民主黨呈現五五波；共和黨原本有望大幅領先的眾議院，席次也可能不如預期。
共和黨人的哀號可以想像，但或許沒有人會比川普更失望。
雖然川普支持者、前白宮發言人桑德斯（Sarah Huckabee Sanders）贏得阿肯色州州長、川普背書的暢銷書「絕望者之歌」（Hillbilly Elegy）作者范斯（J.D. Vance）也拿下競爭激烈的俄亥俄州聯邦參議院席次，但川普在選前最後週末站台的外科醫師、知名電視節目主持人奧茲（Mehmet Oz）未能翻轉賓州，川普背書的前美式足球明星華克（Herschel Walker）也因為選情過於膠著預料將進入延長賽，12月6日再戰。
這樣的結果對有意捲土重來、角逐2024年共和黨總統提名的川普來說，無疑是一大挫敗，外界已經預期他原先計劃在15日的「重大宣布」可能延後。
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