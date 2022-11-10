法國公布「國家戰略報告」提及台海現況，視俄中為兩大「主要對手」

（中央社）法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）9日發表最新戰略報告，將俄、中列為主要對手，並提及台海現況。他強調，法國需進入備戰心態，應對可能的高強度衝突。

俄烏戰爭、台海緊張導致世局丕變，改寫歐洲軍事方針。

馬克宏9日到地中海港口土倫（Toulon）舉行三軍授勳儀式，並宣布最新的「國家戰略報告」（RNS），為法國軍事重大方針定調。報告內容將俄羅斯與中國形容為兩大「主要對手」。

馬克宏結束正於埃及舉行的聯合國氣候變化綱要公約第27次締約方會議（COP27）後，9日馬不停蹄造訪南法海軍基地，巡視兩棲直升機航空母艦「迪克斯木德號」（Dixmude）與核動力攻擊潛艦「舒福倫號」（Suffren）。

俄羅斯2月入侵烏克蘭，歐洲大陸爆發二次世界大戰後最嚴重的軍事衝突，法國，乃至歐洲的防禦與基調全盤改變，從承平時期進入「戰時經濟」，加上台海、美、歐的緊張局勢，使最新的戰略佈局格外受矚。

法國國防與國家安全總祕書處（SGDSN）公布「國家戰略報告」全文，其中不僅提及中國共產黨、解放軍對全球的威脅，更指責中國武力威脅台海現況。

報告指出，中國軍力不斷現代化，使解放軍戰略日益武斷，「不只是在印太地區，尤其是台灣海峽現況，也在世界其他地區」。文件表示，解放軍的本質與科技、經濟、資訊上「軍民結合」的策略，使其混合戰行動的範圍史無前例。

文件分析，中共除鞏固權力外，主要目標是透過弱化國際秩序從中獲利，進而取代美國成為第一強權。「中共瞄準多數非西方國家對俄烏戰爭的被動性，創造『西方與全球對立』論述。然除了意識形態與俄烏戰爭，這種攻擊也出現在政治、經濟與科技、軍事與外交上。」

報告寫道，中國與俄國戰略匯集與合作在俄烏戰爭脈絡下尤為明顯，例如外交層面與資訊戰上。「有利於北京的中俄不對等關係因烏克蘭危機而深化。對全球治理而言，其政治、戰略與科技後果都可能很嚴重。」

此外，總祕書處指出，中國正在觀察西方國家對俄羅斯制裁與禁運的團結程度與影響，作為日後衝突恐怕面對經濟脅迫工具時的參考。

Emmanuel Macron: La dissuasion nucléaire "dorsale de notre sécurité, nous prémunit de toute agression d'origine étatique contre nos intérêts vitaux" pic.twitter.com/NZVXoHVJoa — BFMTV (@BFMTV) November 9, 2022

馬克宏在演說中表示，法國守備姿態需要改變應對混合戰威脅，「更全面動員的時刻來臨了」。他呼籲為「高強度的衝突」做好準備，保護基礎建設與網絡，並強調，由於國際形勢丕變，過去5年來的歐洲防禦戰略也將發生「心態上的革命」。

馬克宏說，法國將強化全球影響力，例如會在亞洲和中東與夥伴推動「集體戰略」，並「保衛主權的自由」。

法國自2014年派駐薩赫爾（Sahel）地區的反聖戰主義「新月形沙丘部隊」（Barkhane）軍事行動9日宣布正式終結，將以不同策略與非洲軍隊合作。

馬克宏表示，法國也將共同維繫印太區域穩定，確保在深海海床、公海、外太空或網路空間等「全球共有區域」能有「行動的自由」。

同時他首次提出成為全球網路安全要角的目標，以對抗來自俄國、中國和伊朗的虛假消息與網路戰。核武戰略也是戰略目標之一，馬克宏說，「核威懾」能確保重大利益不受侵害；法國是唯一擁有核武的歐盟國家，因此肩負特別責任。

最後，馬克宏帶入總體戰概念，呼籲全民動員，投入後備。「我不是要軍事化整個社會，而是要強化韌性…發展後備、志願服務，及全民服務徵召」。

《費加洛報》（Le Monde）8日報導，這份最新戰略報告是今年夏天緊急撰寫，以從俄烏戰爭與最新局勢中吸取經驗，也將成為法國國會明年初2024-2030軍事預算法案的辯論基礎。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺