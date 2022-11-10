2022世界盃：還有丹尼爾？費明奴為何沒入選？試答巴西最後大軍名單的3個問題

一、兩閘很弱？為何還有丹尼爾？

無可否認的是，巴西近年沒有產出一流的出擊邊衛。但事實上，巴西隊總教練Tite在上屆世界盃後的部署，已大幅減少了右後衛的助攻角色。

無論是丹尼路（Danilo）還是丹尼爾（Daniel Alves），他們在球隊進攻時的主要任務是切入中場中路，協助球隊保持控球權。這做法的好處是加強了中場的控制力，但確實曾經令到右路的側擊力非常不理想。幸好後來有拉芬拿（Raphinha）和安東尼（Antony）的冒起，令到右後衛上前助攻的必要性是少了。

由於Tite如此為右後衛定位，丹尼爾仍然可以有貢獻。尤其他的傳球視野和控制節奏的能力，應該還是比丹尼路以至是可以充任右閘的艾達米列圖（Éder Militão）為佳。

跟右閘相比，左閘會承擔更多的出擊任務，但其頻率也肯定不會太高。阿歷斯辛祖（Alex Sandro）儘管出擊力不強，但近年在國家隊他似乎是看準時機才衝到前方，往往能帶來威脅。

本來明尼路的阿拉拿（Guilherme Arana）和森林的洛迪（Renan Lodi）都有頗強的出擊能力。但前者早前重傷；後者在森林既沒有優異演出，也不是必然正選。而且論防守能力，洛迪跟阿拉拿都有明顯瑕疪。這就造就了迪利斯（Alex Telles）入選當後備左後衛了。

Photo Credit: Reuters/ 達志影像 巴西國家隊教練Tite近日宣佈2022年世界盃代表隊名單。

二、怎會有愛華頓列比路？

中場其實沒有太多爭議的。

古天奴（Philippe Coutinho）就算不是日前傳來受傷的消息，以他近年和近日的狀態，要入選也很難。而功能跟他類似的愛華頓列比路（Éverton Ribeiro）？在費林明高持續表現優異，在國家隊上陣也能踢出水準。當然他應該不是正選，但如果盧卡斯柏昆達（Lucas Paqueta）有差池，愛華頓列比路的創造力可讓他成為替補的首選之一。

三、為何選柏祖而不選費明奴？

前鋒可謂競爭最激烈的。

最後柏祖（Pedro）和加比爾馬天尼利（Gabriel Martinelli）力壓加比高（Gabigol）、官也（Matheus Cunha）和費明奴（Firmino）入選。

柏祖向來備受Tite教練團愛戴。但之前在費林明高多任後備。到般奴軒力基（Bruno Henrique）長期養傷，讓柏祖得以以正選身分發光發亮，才使Tite可以徵召他。跟喜歡在邊路發難的般奴軒力基不同，柏祖的踢法比較接近「傳統」巴西中鋒。他的活動範圍主要是禁區前沿和禁區內。無論是跟隊友配合還是把握射門機會，柏祖在南美洲肯定是頂級。

假如巴西末段要爭取入球平反敗局，柏祖會是突破對手鐵桶陣的重要武器。

Photo Credit: Reuters/ 達志影像 柏祖（Pedro）

柏祖的球會隊友加比高多數在輔鋒位置出現，功能上與柏度有顯著分別。過去幾年Tite已給他不少機會，但加比高始終未能在國家隊顯出身價。費明奴的情況也類似。他多年來在國家隊有超多機會，但跟隊友始終產生不了良好的化學作用。始終沙拿和文尼沒有巴西護照，聯賽與世界盃的踢法畢竟不同。

官也靠在去年奧運的演出爭得升上大國腳的機會，奈何後來在球會愈踢愈沉，在國家隊的表現又未算搶鏡。既然如此，選擇近態較佳的加比爾馬天尼利就很合理了。

尤其是如果Tite將安排尼馬（Neymar）在中路活動居多，而李察利臣（Richarlison）在國家隊的最佳位置又是中鋒。那麼左路的突破除了靠雲尼素斯（Vinícius Júnior）之外，還是要有另一位相應的後備的。加比爾馬天尼利正好能提供這樣的功能。

Photo Credit：Ale Cabral／AP／達志影像 尼馬在今年世界盃再被寄予厚望。

（本文獲授權轉載，原文見運動公社Facebook專頁）

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯︰Alvin

核稿編輯︰TJ