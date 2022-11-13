【書評】《不被愛也沒關係》：即使轉到了稀有的那顆毒親扭蛋，子女們仍會找到自己的生存之道
我們想讓你知道的是
書名《不被愛也沒關係》，也許是這三名被毒親養大的子女最想對父母說的話。就算不被你們用愛意扶養長大也沒有關係，就算我沒有叫你們生下我也沒有關係，就算這一生都無法逃離「我是你的小孩」的血緣也沒有關係，我們依然會找到自己的生存之道。
文：ami亞海
※本文可能有劇透，請斟酌閱讀
親愛的爸媽，我沒有叫你們生下我
閱讀武田綾乃的《不被愛也沒關係》 時，腦中一直想著一個千古道德難題，「孩子一定要孝順父母嗎？」若問題是相反的「父母一定要照顧孩子嗎？」，可能論點比較清晰，禁止墮胎法案……等等議題暫時不要放進來的話，父母可以避孕或選擇是否要生下孩子。反之，孩子無法用任何方式避免自己的出生，父母與孩子吵架時，最讓人心痛的話語便是在這個立基點上，「我沒有叫你們生下我」。
「子女義務不存在，沒有單單因為我們是某人的兒子或女兒而必須負擔的義務。」——《為什麼我們不欠父母》
《不被愛也沒關係》書中三位主要角色皆為女性，她們的父母都在成長過程中帶給她們莫大的痛苦。第一人稱主角宮田自幼父母離婚，母親經常更換男友，並將家事全丟給宮田，還要求她打工補貼家用，自己卻花錢不手軟地買衣物或課金手遊。看似不良少女的江永在兒時被父親強暴，雖然與母親逃出，但又被母親脅迫賣淫，她只能再次逃離，而父親後來肇事逃逸，但受害者卻找上身為血緣女兒的她討公道。木村生在看似衣食無虞的家庭，住在高級公寓裡每月還可以跟家裡拿生活費，但潛藏在底下的問題卻是母親對她的完全控制。
轉到了稀有的那顆毒親扭蛋……
在2021年日本流行語大賞中出現「父母扭蛋」（親ガチャ）一詞，指的是人沒有辦法選擇父母及家庭，人生幾乎在一出生的時候就決定是中大獎的富二代家庭或是平凡家庭。而在本書中的三位角色，以常態分布統計學來看，她們某種程度也是轉到了機率低的中獎扭蛋——毒親。
「毒親」（どくおや）一詞來自日本，是指對孩子成長有害、意圖支配控制孩子的父母，其特徵為過度干涉孩子、過度管理孩子生活、強加價值觀在孩子身上。日本電視台《TBS》曾整理出十點毒親檢定，包含以下幾點：
- 不准懷疑他說的話，反對就會被罵「頂嘴」
- 對兒女施加過度的期待，變成壓力。
- 為了讓你符合他的期望，什麼都要下指導棋。
- 升學、就業、談戀愛……等等，什麼都會介入。
- 曾經用斷絕親子關係威脅你，或是說「不要你這小孩」。
- 曾經嫌你笨、嫌你醜。
- 永遠自我中心。
- 正不正確永遠是看他自己決定。
- 不承認自己會犯錯。
- 對於被批評極度敏感。
書中三位角色的遭遇及父母的形容，根本是毒親的樣板，閱讀時不斷想對她們大喊，「快逃啊、快遠離那些父母啊」，只是，清官難斷家務事，要逃離家人，有時並不是那麼簡單能說斷就斷的，而父母帶給子女的傷痛，也不一定是逃離之後就能立即癒合的。朋友可以絕交，從此不再往來，婚姻關係可以離婚，變成前妻或前夫，但是，在這世界上卻不存在「前媽媽」、「前爸爸」或「前小孩」，血濃於水的關係猶如詛咒般如影隨形。
宮田在便利商店打工時遇到了同樣被毒親養大的江永，原先宮田對於母親的揮霍還抱有最後一絲絲的底線，直到被江永點破後，宮田終於逃離家中，不再當媽媽的提款機，兩人因此產生近似於家人般的感情。也或許宮田一直都想逃離母親，但是沒有朋友或任何依靠的她缺少了這最後一股推力，直到江永出現在她的生命之中，事實上，也是宮田以前曾不經意對江永關懷而牽起了這條友誼之線。
然而，不是每個不幸的孩子都能找到可以依靠的港灣。
故事中的另一個角色木村，為了逃離母親的掌控，自願投入詐欺宗教的網羅。即使知道那是另一個地獄，可能還是比原本的地獄溫暖吧。縱使宮田與江永想拯救木村，木村卻也只看到自己的不幸，對於他人的善意視若無睹，覺得自己才是最不幸的那一個人。不幸與幸福都無法量化比較，對於渴了三天的人來說一口水就是幸福，而對於富豪來說股市掉了萬點就是大不幸。自己唯一能改變的只有心境與態度，即使身在不幸之中，也不渾身帶刺，仍能勇敢信任他人、踏出改變現狀的那一步。
書名《不被愛也沒關係》，也許是這三名被毒親養大的子女最想對父母說的話。就算不被你們用愛意扶養長大也沒有關係，就算我沒有叫你們生下我也沒有關係，就算這一生都無法逃離「我是你的小孩」的血緣也沒有關係，我們依然會找到自己的生存之道。
書寫黑白青春的作者
《不被愛也沒關係》的作者武田綾乃以《奏響吧！上低音號》聞名，到目前為止的作品幾乎都是青春謳歌，大致上可分為比較青春熱血的作品與較為黑暗系的作品。青春熱血的作品如《奏響吧！上低音號》描述的是高中生管樂團的青春之歌，劇情較為明亮輕快。《どうぞ愛をお叫びください》是關於四位高中生Youtuber一夕成名，卻發生多種狀況考驗友情。《君と漕ぐ―ながとろ高校カヌー部》則是少見的高中生划艇社的故事。
黑暗系作品如《那一天，朱音投身青空》同樣以高中生為主角，卻是個籠罩著陰影有關自殺與霸凌的故事；《不被愛也沒關係》中，則是再次挑戰更為幽暗，有關毒親議題的故事。
就像日本作家乙一的作品風格可分為黑乙一與白乙一，武田綾乃的作品亦同樣擁有兩種風格，也皆有其特色。若只看過一種的武田老師的作品的話就太可惜了，特別推薦一定要嘗試另一種口味的作品。
書籍介紹
《不被愛也沒關係》，悅知文化出版
作者：武田綾乃（Ayano Takeda）
譯者：王華懋
為窒息的現代社會，打開通風口的療癒之作！
就是這樣的故事，能拯救一個人。
時間、金錢、家人、朋友，
都是奢侈品！
現代年輕人已漸漸不帶任何想法，生活在世人所認為的常理當中。我卻認為世界上並沒有所謂的「普通」與「正常」，被世俗認知最恰當的作法，驅使著人們盲目地追求，然而，這樣的人生實在太辛苦了。
「沒關係，明天還可以繼續努力。」本作品就是想將這樣的的想法傳遞給大家。——武田綾乃
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原來如此！獸醫師是這樣照顧毛小孩：不讓細菌抗藥性找上門來的正確用藥觀念大公開
我們想讓你知道的是
毛孩就跟人一樣，提供清潔的生活環境和保持身體健康，是照護毛孩最好的法寶。即使生病了，也要遵照醫囑正確用藥，才能幫助毛孩迅速康復，又不留下後續問題。
大家一定有帶毛小孩去動物醫院看病的經驗吧，有時因為不小心受傷，出現比較大或嚴重的傷口，為了預防或治療細菌感染，獸醫師通常會開立抗生素給毛孩使用，確保病況不會惡化。
抗生素的確可以非常有效的對抗細菌，但是細菌的生物特性，也可能同時帶來了新的問題——細菌抗藥性（AntimicrobialResistance，AMR）。什麼是細菌抗藥性呢？又會造成什麼影響？這就要從細菌是怎麼一回事說起了。
細菌這種生物，原來如此
細菌是存在地球上古早的生物，也是所有生物中數量最多的一類，基本上我們可以說，只要有生命的地方都有細菌存在的機會。他們可以存在於非常極端的環境中，包括溫泉、海底火山、放射性廢棄物中、甚至在太空梭上也能生長，還有研究人員在深約11公里的馬里亞納海溝中發現了細菌。動物的身體當然也有各種細菌聚集，包括皮膚表面、腸道、口腔、鼻子等等，都可以發現細菌。
雖然細菌是如此頑強、無孔不入的生物，但他們所帶來的影響卻不一定都是壞的——高達80％的細菌對人體無害。例如我們常常聽到能夠幫助新陳代謝的益生菌；生產泡菜、酒、乳酪等美食，都需要細菌來幫助發酵；細菌能降解有機化合物，因此科學家會利用某些細菌來分解三氯乙烯和四氯乙烯污染，這種方法稱為生物修復。
而那些有害的細菌，則是透過接觸或經口的方式造成各種疾病，包括破傷風、食物中毒、霍亂等等。現代醫學解決這些細菌感染問題的有效工具，就是抗生素。
抗生素真的好好用，更該好好用抗生素
抗生素的發明可以追溯至1928年。微生物學家亞歷山大·弗萊明（Alexander Fleming），偶然觀察到被黴菌汙染的葡萄球菌培養皿中，在黴菌附近的細菌都無法生長，因此推測黴菌中可能有對抗細菌的物質，這就是抗生素「盤尼西林」（Penicillin）被發現的由來。在盤尼西林之後，針對不同細菌所研發的抗生素就漸漸出現，依照這些抗生素對抗細菌的作用方式、範圍和效力，在醫學上被分為第一線抗生素、第二線抗生素、第三線抗生素、第四線抗生素等。在處理因為細菌而產生的疾病時，會優先使用第一線抗生素，如果細菌有抗藥性，造成抗生素效果不佳，就會使用往後一線的抗生素，以此類推。當使用到第四線抗生素，細菌依然因為抗藥性而無法有效治療，便面臨無藥可用的困境。
細菌抗藥性發生的原因不一而足，但最主要的原因有二。第一個是在使用抗生素治療疾病時，由於藥物濃度不足，或者細菌並未被全數消滅就停止用藥，造成殘存的細菌生成具有抵抗此種藥物的能力。第二個則是長期用藥，造成雖然藥物劑量相同，但是卻不再擁有同樣的效果，這也是因為細菌產生了抗藥性的緣故。
擺脫細菌抗藥性，一起這麼做
近年來，越來越多國人飼養寵物，將其視為家庭一員，對待寵物就像自己的孩子一樣不離不棄的呵護。當然，毛孩跟人一樣都會有生病的時候，飼主們負起照護的責任之際，就會需要面對細菌抗藥性的問題。對此，中華民國獸醫師公會全國聯合會理事長譚大倫特別提醒，如果在毛孩身上使用抗生素，飼主千萬切記要遵照醫囑，將療程走完。「任意停藥會造成細菌反覆感染，甚至造成細菌變異，使細菌產生抗藥性，甚至變成超級細菌」。所謂的超級細菌，就會造成之前所說的，連較後線的抗生素都無法產生治療效果，危及寵物性命，也會成為環境隱憂。
「而且其實毛孩就跟人一樣，身上都是有好菌和壞菌共存，使用後線的抗生素的問題就是，這些好菌和壞菌都會一併被抗生素殺死，後續對身體造成的問題可能更多，像是肥胖、消化不良等等，更嚴重的也有可能誘發腫瘤。」譚醫師又提到，由於抗生素是很有效的藥物，過去只要遇到細菌感染方面的問題，就直接使用抗生素壓制，造成現在毛孩身上出現細菌抗藥性的案例越來越多，這十年來甚至還有用到第二線藥物，依然無法有效緩解疾病的例子。
「獸醫師們意識到細菌抗藥性的問題之後，依據細菌種類或抗生素敏感性試驗結果給予用藥，更謹慎使用抗生素，也教育飼主要重視寵物保健和居家環境衛生。」譚醫師表示。的確，細菌並不是吃了無敵星星的超級瑪利歐，不只抗生素可以對抗細菌，毛孩自有的免疫力也可以。如果身體原本的狀態就足夠強大，只要進行症狀治療，讓免疫力來對抗細菌就很足夠了。除此之外，維持環境的衛生也是一種很好的預防措施。雖然細菌無所不在，但是正確的清潔方法，對於減少環境表面的細菌量是非常有效果的，這樣一來細菌要影響毛孩健康的機會就能大幅下降。
再次提醒大家，毛孩就跟人一樣，提供清潔的生活環境和保持健康強壯的身體，是照護毛孩最好的法寶。即使生病了，也要遵照醫囑正確用藥，才能幫助毛孩迅速康復，又不留下後續問題喔！
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