【書評】《不被愛也沒關係》：即使轉到了稀有的那顆毒親扭蛋，子女們仍會找到自己的生存之道

文：ami亞海

※本文可能有劇透，請斟酌閱讀

親愛的爸媽，我沒有叫你們生下我

閱讀武田綾乃的《不被愛也沒關係》 時，腦中一直想著一個千古道德難題，「孩子一定要孝順父母嗎？」若問題是相反的「父母一定要照顧孩子嗎？」，可能論點比較清晰，禁止墮胎法案……等等議題暫時不要放進來的話，父母可以避孕或選擇是否要生下孩子。反之，孩子無法用任何方式避免自己的出生，父母與孩子吵架時，最讓人心痛的話語便是在這個立基點上，「我沒有叫你們生下我」。

「子女義務不存在，沒有單單因為我們是某人的兒子或女兒而必須負擔的義務。」——《為什麼我們不欠父母》

《不被愛也沒關係》書中三位主要角色皆為女性，她們的父母都在成長過程中帶給她們莫大的痛苦。第一人稱主角宮田自幼父母離婚，母親經常更換男友，並將家事全丟給宮田，還要求她打工補貼家用，自己卻花錢不手軟地買衣物或課金手遊。看似不良少女的江永在兒時被父親強暴，雖然與母親逃出，但又被母親脅迫賣淫，她只能再次逃離，而父親後來肇事逃逸，但受害者卻找上身為血緣女兒的她討公道。木村生在看似衣食無虞的家庭，住在高級公寓裡每月還可以跟家裡拿生活費，但潛藏在底下的問題卻是母親對她的完全控制。

轉到了稀有的那顆毒親扭蛋……

在2021年日本流行語大賞中出現「父母扭蛋」（親ガチャ）一詞，指的是人沒有辦法選擇父母及家庭，人生幾乎在一出生的時候就決定是中大獎的富二代家庭或是平凡家庭。而在本書中的三位角色，以常態分布統計學來看，她們某種程度也是轉到了機率低的中獎扭蛋——毒親。

「毒親」（どくおや）一詞來自日本，是指對孩子成長有害、意圖支配控制孩子的父母，其特徵為過度干涉孩子、過度管理孩子生活、強加價值觀在孩子身上。日本電視台《TBS》曾整理出十點毒親檢定，包含以下幾點：

不准懷疑他說的話，反對就會被罵「頂嘴」 對兒女施加過度的期待，變成壓力。 為了讓你符合他的期望，什麼都要下指導棋。 升學、就業、談戀愛……等等，什麼都會介入。 曾經用斷絕親子關係威脅你，或是說「不要你這小孩」。 曾經嫌你笨、嫌你醜。 永遠自我中心。 正不正確永遠是看他自己決定。 不承認自己會犯錯。 對於被批評極度敏感。

書中三位角色的遭遇及父母的形容，根本是毒親的樣板，閱讀時不斷想對她們大喊，「快逃啊、快遠離那些父母啊」，只是，清官難斷家務事，要逃離家人，有時並不是那麼簡單能說斷就斷的，而父母帶給子女的傷痛，也不一定是逃離之後就能立即癒合的。朋友可以絕交，從此不再往來，婚姻關係可以離婚，變成前妻或前夫，但是，在這世界上卻不存在「前媽媽」、「前爸爸」或「前小孩」，血濃於水的關係猶如詛咒般如影隨形。

宮田在便利商店打工時遇到了同樣被毒親養大的江永，原先宮田對於母親的揮霍還抱有最後一絲絲的底線，直到被江永點破後，宮田終於逃離家中，不再當媽媽的提款機，兩人因此產生近似於家人般的感情。也或許宮田一直都想逃離母親，但是沒有朋友或任何依靠的她缺少了這最後一股推力，直到江永出現在她的生命之中，事實上，也是宮田以前曾不經意對江永關懷而牽起了這條友誼之線。

然而，不是每個不幸的孩子都能找到可以依靠的港灣。

故事中的另一個角色木村，為了逃離母親的掌控，自願投入詐欺宗教的網羅。即使知道那是另一個地獄，可能還是比原本的地獄溫暖吧。縱使宮田與江永想拯救木村，木村卻也只看到自己的不幸，對於他人的善意視若無睹，覺得自己才是最不幸的那一個人。不幸與幸福都無法量化比較，對於渴了三天的人來說一口水就是幸福，而對於富豪來說股市掉了萬點就是大不幸。自己唯一能改變的只有心境與態度，即使身在不幸之中，也不渾身帶刺，仍能勇敢信任他人、踏出改變現狀的那一步。

書名《不被愛也沒關係》，也許是這三名被毒親養大的子女最想對父母說的話。就算不被你們用愛意扶養長大也沒有關係，就算我沒有叫你們生下我也沒有關係，就算這一生都無法逃離「我是你的小孩」的血緣也沒有關係，我們依然會找到自己的生存之道。

書寫黑白青春的作者

《不被愛也沒關係》的作者武田綾乃以《奏響吧！上低音號》聞名，到目前為止的作品幾乎都是青春謳歌，大致上可分為比較青春熱血的作品與較為黑暗系的作品。青春熱血的作品如《奏響吧！上低音號》描述的是高中生管樂團的青春之歌，劇情較為明亮輕快。《どうぞ愛をお叫びください》是關於四位高中生Youtuber一夕成名，卻發生多種狀況考驗友情。《君と漕ぐ―ながとろ高校カヌー部》則是少見的高中生划艇社的故事。

黑暗系作品如《那一天，朱音投身青空》同樣以高中生為主角，卻是個籠罩著陰影有關自殺與霸凌的故事；《不被愛也沒關係》中，則是再次挑戰更為幽暗，有關毒親議題的故事。

就像日本作家乙一的作品風格可分為黑乙一與白乙一，武田綾乃的作品亦同樣擁有兩種風格，也皆有其特色。若只看過一種的武田老師的作品的話就太可惜了，特別推薦一定要嘗試另一種口味的作品。

書籍介紹

《不被愛也沒關係》，悅知文化出版

作者：武田綾乃（Ayano Takeda）

譯者：王華懋

為窒息的現代社會，打開通風口的療癒之作！

就是這樣的故事，能拯救一個人。

時間、金錢、家人、朋友，

都是奢侈品！

現代年輕人已漸漸不帶任何想法，生活在世人所認為的常理當中。我卻認為世界上並沒有所謂的「普通」與「正常」，被世俗認知最恰當的作法，驅使著人們盲目地追求，然而，這樣的人生實在太辛苦了。

「沒關係，明天還可以繼續努力。」本作品就是想將這樣的的想法傳遞給大家。——武田綾乃