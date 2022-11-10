德國政府出手阻止2中企收購晶片廠，「中國城」杜伊斯堡暫停與華為合作智慧城市計畫
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德國經濟部昨（9）日以危及「公共秩序」和「國家安全」為由，禁止2家中資半導體公司對德國晶片廠的收購投資案。德國經濟部長哈柏克表示，德國仍然歡迎外國投資，但也不會那麼「天真」，「當涉及到重要的基礎設施、或技術有可能流向非歐盟國家時，我們必須密切關注公司收購」。
有德國「中國城」之稱的杜伊斯堡（Duisburg）近日傳出已經停止與中國科技巨頭華為合作的智慧城市計畫，據稱中國與俄羅斯「沒有限制」的夥伴關係是停止這項計畫的原因之一。另外德國經濟部9日以危及國家安全為由，禁止2家中資半導體公司對德國晶片廠的收購投資案。
杜伊斯堡是德國傳統的魯爾工業區重鎮，位於萊茵河的魯爾河交匯處，擁有歐洲最大的內陸港口「杜伊斯堡港」，上世紀末因傳統的鋼鐵工業沒落，擁有大批失業工人。2018年，杜伊斯堡與華為簽署了一份備忘錄，華為將利用先進的5G技術將杜伊斯堡從傳統的工業城市轉變為以服務為導向的智慧城市。
不過香港《南華早報》獨家報導指出，該協議於上月到期，已從杜伊斯堡市的網站上移除。杜伊斯堡市長辦公室發言人Falco Firlus表示，在德國聯邦政府新的對中政策出爐以前，所有與華為合作的計畫目前都被擱置，據稱明年出爐的對中政策將建議採取更強硬的態度。
「聯邦政府／歐盟目前正在觀望，鑑於中國與俄羅斯當前的關係，是否可以維持與華為的交流。」Falco Firlus透過電子郵件回覆《南華早報》。中國在俄羅斯入侵烏克蘭前夕與俄簽署「沒有限制」的夥伴關係，引發整個歐洲對北京當局的懷疑，中國至今沒有譴責俄羅斯對烏克蘭發動戰爭。
暫停與華為的合作，代表這座城市的政策產生巨大轉變。杜伊斯堡是中國通往歐洲的重要門戶，《中央社》2020年報導指出，2014年3月，一帶一路計畫宣布後沒幾個月，中國國家主席習近平即率團訪問杜伊斯堡，參加「絲綢之路-中歐鐵路大通道」儀式，迎接中國來的火車。從此，德國與中國之間開始有貨運列車定期往返。
歷經5年的發展，杜伊斯堡已成為「中歐班列」重要的終點站，不僅班次最多、路線也最廣。中歐班列遠從重慶、武漢等中國城市來，經哈薩克、俄羅斯、白羅斯、波蘭到杜伊斯堡，全長1萬1000公里，運輸時間14天，遠比海運的45天短。
《衛報》2018年的報導指出，中國「一帶一路」基礎建設計劃把杜伊斯堡當作歐洲物流中樞，那裡的列車有80%來自中國，成為中國貨物抵達歐洲的第一站。
柏林墨卡托（MERICS）中國研究所的經濟學家赫邁迪（Antonia Hmaidi）認為，長遠看來，杜伊斯堡與華為的合作關係不太可能恢復。她指出，華為被美國商業部列為貿易黑名單（Entity List，美國政府禁止美企將技術和產品輸出給華為），「這使華為成為一個非常沒有吸引力的合作夥伴」。
根據華為2018年發布的新聞稿，華為的5G、WIFI、WLAN（無線區域網路）、以及雲端運算服務「萊茵雲」將被杜伊斯堡市應用於市政E化、交通、物聯網、通訊、工業製造，以助杜伊斯堡更趨近智慧城市。
外界擔心與華為的合作可能會讓中國政府獲得杜伊斯堡市的關鍵數據，不過《南華早報》指出，杜伊斯堡市與華為的合作很少有具體項目進行，僅在數據中心測試了硬體設備，並優化了紅綠燈電路。
德國禁止2項中資半導體收購案，經長：我們沒那麼天真
杜伊斯堡與華為的合作案喊停，正值德國與中國的貿易往來有更深遠的考量之際。
德國總理蕭茲（Olaf Scholz）在上個月准許中國遠洋運輸集團（COSCO Group）收購德國最大港口碼頭、漢堡貨櫃碼頭部分股份，不過這項政策引發6個聯邦部門集體反對，中國遠洋運輸公司原本計劃買下托勒奧特貨櫃碼頭35%股權最終被降低為24.9%。
德國經濟部本月9日更以危及「公共秩序」和「國家安全」為由，禁止為汽車生產晶片的製造商「Elmos」將其位於德國多特蒙德（Dortmund）的晶片廠出售給瑞典晶片商Silex，Silex是北京賽微電子（Sai Microelectronics）控股的子公司。另外也阻止另一家中國企業投資位於南部巴伐利省一家專做晶圓溫度測試的廠商 「ERS Electronic」。
德國經濟部長哈柏克（Robert Habeck）在一份聲明中指出，「當涉及到重要的基礎設施、或技術有可能流向非歐盟國家時，我們必須密切關注公司收購......特別是在半導體領域，保護德國和歐洲的技術和經濟主權對我們來說很重要。當然，德國仍然且會持續歡迎投資，但我們也不是那麼『天真』。」
對於德國經濟部的決定，Silex表示「深感遺憾」，正在考慮是否採取法律行動。
中國外交部發言人趙立堅則表示，北京當局不瞭解具體情況，但他批評，包括德國在內的各國，應該為中國企業的正常經營提供公平、開放、非歧視的市場環境，勿將正常的經貿合作「政治化」，更不要以國家安全為由實施保護主義。
新聞來源
- Exclusive | Germany’s ‘China City’ Duisburg cuts ties with Huawei, citing Beijing’s relations with Russia（South China Morning Post）
- Germany's 'China City': how Duisburg became Xi Jinping's gateway to Europe（The Guardian）
- Germany blocks sale of chip factory to China over security fears（CNN）
- Germany blocks Chinese stake in two chipmakers over security concerns（Reuters）
- 「德國的中國城市」：一帶一路進入歐洲的大門（BBC）
- 特派專欄 中歐班列終站杜伊斯堡 盼成一帶一路歐洲門戶（中央社）
延伸閱讀
- 德國總理不顧內閣與歐盟反對，訪中前夕擬同意中資入股漢堡港，國內掀起反彈聲浪
- 《新聞週刊》調查報導：中國插旗歐盟14港口緊鄰北約軍港，中遠投資德國漢堡港引發聯想
- 德國總理蕭茲首次訪中有何目的？為什麼選在這個時間點？各大外媒如何解讀？
- IPAC共同主席包瑞翰：習近平更加獨裁，德國與歐洲對華政策「回不去了」正在轉變
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核稿編輯：翁世航
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「2022 TCCF 創意內容大會-未來內容展」開幕 國內外19件跨域節目 引領臺灣文化科技產業先機
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「2022 TCCF 創意內容大會-未來內容展」開展儀式於今（3）日稍早結束，今年未來內容展以「擴增宇宙運算中」為主軸，集結XR、互動投影、NFT等 19 項國內外沉浸式節目，匯聚文化科技應用最新趨勢，透過故事力策展打造軟性體驗，展現「未來內容」跨域應用價值。
為激發更多文化內容與科技產業跨域共創，一同探索市場發展先機，「2022 TCCF 創意內容大會」中的「未來內容展」，於今（3）日開展。文化內容策進院（文策院）今年以「擴增宇宙運算中」為主軸，集結XR、互動投影、NFT等 19 項國內外沉浸式節目，匯聚文化科技應用最新趨勢，透過故事力策展打造軟性體驗，展現「未來內容」跨域應用價值；並舉辦近 40 場次「主題沙龍」，探討未來內容產業的發展與潛力。
開展儀式中分享了「未來內容展」文化與科技結合展現的跨領域趨勢，以及國際夥伴參與等亮點。文化部次長蕭宗煌、文策院董事長彭俊亨、文策院院長李明哲、數位發展部次長李懷仁、經濟部工業局副局長陳佩利、國家科學及技術委員會科技辦公室執行秘書葉哲良，以及產業代表包括中華電信個人家庭分公司總經理蘇添財、0x0 Metaverse共同創辦人林以潔、邦鼎科技總經理吳雲中、FAB DAO 創辦人黃彥霖（黃豆泥）、煙花宇宙共同創辦人周玥、《無法離開的人》導演陳芯宜、高雄市電影館 VR Film Lab 計畫總籌洪珷等，出席共襄盛舉，期許展會順利、祝福臺灣文化科技產業持續引領國際潮流。開幕式後，大家在策展人導覽下，體驗「未來內容展」文化內容與科技產業跨域共創的節目。
文化部次長蕭宗煌致詞時強調，網路科技創新發展快速，5G 技術改變人們的生活方式，拓展五感體驗娛樂新可能，內容產業敘事方式轉變。創作者面對快速發展的時代，如何找到未來內容產業的方向，以及運用數位科技作為創作元素是迫切的議題，也是近年來文化部與文策院致力推動的項目，期盼臺灣文化內容產業持續進步。期待透過今年的「TCCF 創意內容大會-未來內容展」吸引更多創作者、投資人，與產業人士一同參與，捲動更多合作與商機。
文策院董事長彭俊亨表示，臺灣在科技實力及文化內容能量，都具有國際優勢，未來內容極有機會成為臺灣在國際市場搶佔先機的產業；文策院持續透過各項策進機制與支持方案，協助臺灣未來內容的發展，相信有政府跨部會共同合作，能讓臺灣在未來產業領域持續站穩世界領先群。
文策院院長李明哲透過簡報分享，科技的力量可幫助文化內容產業進化，導入多國與多角度資源更可為產業帶來更多合作可能。「未來內容展」即為展示跨域應用價值的平台，透過展出多元內容的科技應用，提供各界對未來發展的嘗試和想像。
「未來內容展」透過七大展區 ：「即刻運算中」、「穿越光廊」、「第二人生運算中」、「未來造夢場運算中」、「全知讀者視角」、「沉浸靈魂之樹」、「未來唱片行」，集結國內外 19 件重量級沉浸式節目，展現疫後在元宇宙發展下，XR、VR、互動投影、WEB AR、 NFT 等多種科技題材。節目結合 IP、運動、時尚、ACG、音樂、表演藝術、文化資產、出版等不同內容領域的的虛實整合發展，包含虛擬分身應用、宇宙場景建造、更豐富型態的 VR 內容、 5G 技術與異地共演、WEB 3.0 的未來娛樂面貌等，同時也為產業創造多變且豐富的經驗，協助跨域合作成為文化內容產業的新常態。展中也舉辦近 40 場次「主題沙龍」，藉由跨界產業人士的深度交流，探討未來內容產業的發展潛力。
本次參展節目匯集國內外具產業突破以及獲得國際大獎之作，包括文策院與林茲電子藝術中心合製計畫支持 FAB DAO 開創的《百岳計畫》、陳芯宜導演拿下 2022 威尼斯影展最佳體驗大獎（Best Experience）的作品《無法離開的人》、入圍2022年威尼斯影展「沉浸式內容競賽」的 《紅尾巴》等。
現場也展示了臺灣在未來內容領域的跨域共創案例。《永恆聖母院》（Eternal Notre-Dame）是由臺灣 HTC VIVE Arts 與法國虛擬實境工作室 Emissive Studio、法國電信商 Orange 聯手推出，開創了可大範圍走動且多人同步遊覽的 VR 技術，並打破時空限制，觀眾可見證聖母院的建造歷程，並以超越現實生活的視角，欣賞聖母院哥德式風格建築的精雕細琢之美（受限於展場空間，本次展出為單人式、小範圍走動的 VR 體驗版）。《無濜》將臺灣插畫家「小油画Little Oil Art」童趣奇幻的風格的作品投影至展演空間中，觀眾可在展演場域與作品互動；11/5（二）到11/8（六）期間則採取異地共演，運用了 5G 技術高速、低延遲等特性，透過即時攝影機拍攝台北101「双融域 AMBI SPACE ONE」與松山文創園區兩處展演場域，疊加在彼此的展演空間中，創造無盡的視覺畫面，使真實與夢幻交錯的場域如鏡中鏡無限延伸，展示了 IP 授權、科技賦能視覺創作的展演新可能。
「2022 TCCF創意內容大會–未來內容展」自 11月 3 日至 13 日，在松山文創園區 2 號及 3 號倉庫展出，歡迎對新型態文化內容有興趣的產業人士及民眾前來做生意、交朋友、看創意、找靈感。詳細節目清單及免費報名體驗請上官方網站：https://www.tccf.tw/innovation/exhibition-2。