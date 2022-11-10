德國政府出手阻止2中企收購晶片廠，「中國城」杜伊斯堡暫停與華為合作智慧城市計畫

有德國「中國城」之稱的杜伊斯堡（Duisburg）近日傳出已經停止與中國科技巨頭華為合作的智慧城市計畫，據稱中國與俄羅斯「沒有限制」的夥伴關係是停止這項計畫的原因之一。另外德國經濟部9日以危及國家安全為由，禁止2家中資半導體公司對德國晶片廠的收購投資案。

杜伊斯堡是德國傳統的魯爾工業區重鎮，位於萊茵河的魯爾河交匯處，擁有歐洲最大的內陸港口「杜伊斯堡港」，上世紀末因傳統的鋼鐵工業沒落，擁有大批失業工人。2018年，杜伊斯堡與華為簽署了一份備忘錄，華為將利用先進的5G技術將杜伊斯堡從傳統的工業城市轉變為以服務為導向的智慧城市。

不過香港《南華早報》獨家報導指出， 該協議於上月到期，已從 杜伊斯堡 市的網站上移除。杜伊斯堡市長辦公室發言人Falco Firlus表示，在德國聯邦政府新的對中政策出爐以前，所有與華為合作的計畫目前都被擱置，據稱明年出爐的對中政策將建議採取更強硬的態度。

「聯邦政府／歐盟目前正在觀望，鑑於中國與俄羅斯當前的關係，是否可以維持與華為的交流。」 Falco Firlus透過電子郵件回覆 《南華早報》。中國在俄羅斯入侵烏克蘭前夕與俄簽署「沒有限制」的夥伴關係，引發整個歐洲對北京當局的懷疑，中國至今沒有譴責俄羅斯對烏克蘭發動戰爭。

暫停與華為的合作，代表這座城市的政策產生巨大轉變。杜伊斯堡是中國通往歐洲的重要門戶，《中央社》2020年報導指出，2014年3月，一帶一路計畫宣布後沒幾個月，中國國家主席習近平即率團訪問杜伊斯堡，參加「絲綢之路-中歐鐵路大通道」儀式，迎接中國來的火車。從此，德國與中國之間開始有貨運列車定期往返。

歷經5年的發展，杜伊斯堡已成為「中歐班列」重要的終點站，不僅班次最多、路線也最廣。中歐班列遠從重慶、武漢等中國城市來，經哈薩克、俄羅斯、白羅斯、波蘭到杜伊斯堡，全長1萬1000公里，運輸時間14天，遠比海運的45天短。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 2020年，一列開往杜伊斯堡的貨車從武漢出發。

《衛報》2018年的報導指出，中國「一帶一路」基礎建設計劃把杜伊斯堡當作歐洲物流中樞，那裡的列車有80%來自中國，成為中國貨物抵達歐洲的第一站。

柏林墨卡托（MERICS）中國研究所的經濟學家赫邁迪（Antonia Hmaidi）認為，長遠看來，杜伊斯堡與 華為的合作關係不太可能恢復。她指出，華為被美國商業部列為 貿易黑名單（Entity List，美國政府禁止美企將技術和產品輸出給華為），「 這使華為成為一個非常沒有吸引力的合作夥伴 」。

根據華為2018年發布的新聞稿，華為的5G、WIFI、WLAN（無線區域網路）、以及雲端運算服務「萊茵雲」將被杜伊斯堡市應用於市政E化、交通、物聯網、通訊、工業製造，以助杜伊斯堡更趨近智慧城市。

外界擔心與華為的合作可能會讓中國政府獲得杜伊斯堡市的關鍵數據，不過《南華早報》指出，杜伊斯堡市與華為的合作很少 有具體項目進行，僅 在數據中心測試了硬體設備，並優化了紅綠燈電路。

德國禁止2項中資半導體收購案，經長：我們沒那麼天真

杜伊斯堡與華為的合作案喊停，正值德國與中國的貿易往來有更深遠的考量之際。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）在上個月准許中國遠洋運輸集團（COSCO Group）收購德國最大港口碼頭、漢堡貨櫃碼頭部分股份，不過這項政策引發6個聯邦部門集體反對，中國遠洋運輸公司原本計劃買下托勒奧特貨櫃碼頭35%股權最終被降低為24.9%。

德國經濟部本月9日更以危及「公共秩序」和「國家安全」為由，禁止為汽車生產晶片的製造商「 Elmos」將其位於德國多特蒙德（Dortmund）的晶片廠出售給瑞典晶片商Silex，Silex是北京賽微電子（Sai Microelectronics）控股的子公司。另外也阻止另一家 中國企業投資 位於南部巴伐利省一家專做晶圓溫度測試的廠商 「ERS ​​Electronic」。

Germany blocks the sale of Elmos Semiconductor's facility to a Chinese firm, a sign of growing concern about Chinese access to strategic assets https://t.co/p26j2zezt5 — Bloomberg (@business) November 9, 2022

德國經濟部長哈 柏克（Robert Habeck）在一份聲明中指出，「當 涉及到重要的基礎設施、或技術有可能流向非歐盟國家時，我們必須密切關注公司收購......特別是在半導體領域，保護德國和歐洲的技術和經濟主權對我們來說很重要。當然， 德國仍然且會持續歡迎投資 ，但 我們也不是那麼『天真』。」

"Eine offene Marktwirtschaft ist keine naive Marktwirtschaft." Bundesminister Robert #Habeck zur heutigen Entscheidung der #Bundesregierung, den Kauf der deutschen Chipfabrik #Elmos an einen chinesischen Investor aus Gründen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung zu untersagen. pic.twitter.com/6KsmjGYISF — Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (@BMWK) November 9, 2022

對於德國經濟部的決定，Silex表示「深感遺憾」，正在考慮是否採取法律行動。

中國外交部發言人趙立堅則表示，北京當局不瞭解具體情況，但他批評，包括德國在內的各國，應該為中國企業的正常經營提供公平、開放、非歧視的市場環境，勿將正常的經貿合作「政治化」，更不要以國家安全為由實施保護主義。

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核稿編輯：翁世航