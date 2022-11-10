東協峰會登場，美國能否趁中國經濟陷困之時拓展區域影響力？

文：林柏宏

東協系列峰會將於11月10日於柬埔寨登場，美國總統拜登將親自出席年度東協-美國峰會及東亞峰會，而中國國務院總理李克強也將連續第10次出席東亞系列會議。

對此，觀察人士分析，緬甸危機將成為為期4天的數場峰會重點議題，但美、中基於尊重東協中心性，預料不會過度介入當地局勢，另外還將在峰會上談及海上安全、氣候變化、經貿合作等議題。

然而，在華盛頓與北京於東協加劇對抗之際，專家直指，美國應趁中國目前的經濟困境，在當地擴大力度推廣印太經濟框架（IPEF），藉此抗衡中共在此區域強大的經貿影響力。

東協系列峰會將於本週四（11月10日）拉開序幕，東道主柬埔寨稍早已正式對外公佈會議相關議程。柬埔寨外交與國際合作部表示，柬埔寨首相洪森將於首都金邊主持第40和41屆東協峰會和相關會議、及第2屆東協全球對話會議，一連串峰會將自10日起一連舉辦4天，其中包含第25屆東協-中國峰會、第10屆東協-美國峰會及第17屆東亞峰會（EAS）等。

針對年度東協-美國峰會、以及包含美國、中國和俄國等泛東亞地區16國參與，由東協主導的東亞峰會，白宮早於10月底就對外公佈，美國總統拜登將於11月12日至13日參與這兩場峰會，「重申美國對東南亞和東協中心性的長久承諾」。

台媒中央社則報導，美方資深官員表示，拜登將藉由出席峰會機會，談及美國對南中國海基於規則的國際秩序承諾、及包含台灣在內的區域穩定重要性。

另一方面，據中國官媒新華社消息，中國國務院總理李克強已於11月8日晚間抵達金邊，並將在當地參與東協-中國峰會、東協與中日韓（10+3）領導人會議和東亞峰會。中國外交部稍早表示，中方期待一連串會議能推進一帶一路倡議、東亞經濟一體化進程，以及守護地區和平安寧，以「堅持多邊主義與開放的區域主義，支持東協中心地位」。

Photo Credit：AP / 達志影像 11月9日，中國總理李克強抵達柬埔寨，準備出席在金邊舉行的東協系列峰會。

峰會料觸及經貿、氣候變化議題

對於中國與東協將召開的一系列會議，台灣國防安全研究院中共政軍與作戰概念研究所副研究員、東南亞事務專家黃宗鼎預測，經貿議題應如中國外交部所言，將成關注焦點；至於美國和東協共同參與的峰會部分，除台海和平及海洋安全外，預料也將觸及供應鏈安全、疫後復蘇及氣候變化等議題。

黃宗鼎告訴美國之音：「美國大致會依照5月的美國東協特別高峰會的一些議題去穩定地推進，主要的議題包括氣候變化、現代化基礎建設、疫後復甦這些重點，當然還有在海洋安全方面，然後供應鏈的部分，包括公共衛生、食品、農產品、關鍵原物料的供應鏈的確保，這些問題都會是去談的。」

柬埔寨智慧大學（PUC）社會科學與國際關係學院（SSIR）助理院長兼講師孫金（Sun Kim）也認同黃宗鼎說法，他對美國之音說：「我相信美國將在氣候變化上對東協做出承諾，同時，拜登也將重申美國將始終與東協站在一起，特別是對涉及（海上）爭議的國家，以在南中國海上抗衡中國。」

北京收斂「戰狼外交」 ？

不過，華盛頓加強東協國家的海洋安全，並反對北京在南中國海的主權主張政策並不被中國買單。中國外長王毅11月3日在海南三亞舉辦的「2022年海洋合作與治理論壇」的開幕式上發表視訊致詞，強調中國希望與各國一道推進海洋合作與治理，並提出「以和平方式妥處海上矛盾...以鮮明態度反對海上霸權，共同抵制編織排他性『小圈子』」等3點建議。儘管這項發言未點名任何國家，但顯然是劍指美國。

在中國「戰狼外交」本色看似不變，但目前美國聯合民主盟友圍堵中國的態勢愈加明朗之際，台灣國防安全研究院學者黃宗鼎認為，中國若在峰會談及南中國海，咄咄逼人的外交姿態可能略有收斂，將更強調以其外交政策之一的「和平共處五項原則」，應對海域主權爭議。

黃宗鼎說：「在南海（南中國海）的議題上面，我相信中共會持續的去抗議美國干涉、或是參與區域問題，（然而）中國現在比較趨近於戰略緊縮，外交空間相對收斂，以往的這種比較戰狼式的作為可能還是會有，但是不會像之前那麼樣地有攻擊性。所以它可能在這種國際論壇上面，會慢慢去強調『和平共處（五項）原則』，這裡面就是不干涉內政、強調和平共處。」

中國宣稱擁有南中國海幾乎所有的海域主權，但越南、菲律賓、馬來西亞、台灣、汶萊及印尼也宣稱擁有這片蘊藏豐富天然資源、並為國際重要航道的海域部分主權。

專家：美中不會過度介入緬甸局勢

東協系列峰會除了可能討論海上安全議題，柬埔寨智慧大學的孫金認為，與會國也不會忽視人道危機至今未解的緬甸僵局，而此議題將成為會議重頭戲，他說：「無庸置疑，拜登將鼓勵或敦促所有東協成員國，盡其所能堅持以（落實）五點共識（為前提），與軍政府將領接觸。」

緬甸血腥衝突已爆發逾1年9個月、造成至少7000平民不幸離世。然而，緬甸軍政府遲遲未能落實於去年與東協達成的五點和平共識，柬埔寨已於稍早確認，這次東協峰會仍將比照去年，不邀請緬甸軍政府領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）參與，使得這次東協10國中僅有9國參與峰會，除了輪值主席國柬埔寨外，還包含新加坡、馬來西亞、泰國、菲律賓、印尼、汶萊、越南及寮國。

針對緬甸危機，東協外交部長10月27日才於印尼首都雅加達舉行特別會議，要求緬甸軍政府遵守一個「具體」時間表，以在五點共識上取得進展，但此舉卻遭到緬甸軍方警告，認為為和平進程訂定時間表恐帶來「負面影響」，更指稱東協未邀請軍政府指定的外長參與這場會議是「歧視」行為。