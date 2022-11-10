東協峰會登場，美國能否趁中國經濟陷困之時拓展區域影響力？
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東協系列峰會於週四（11月10日）拉開序幕，一連串峰會將自10日起一連舉辦4天，其中包含第25屆東協-中國峰會、第10屆東協-美國峰會及第17屆東亞峰會（EAS）等。中國總理李克強已抵達金邊，而美國總統拜登也即將前來出席，觀察人士認為，美、中基於尊重東協中心性，預料不會過度介入當地局勢。
文：林柏宏
東協系列峰會將於11月10日於柬埔寨登場，美國總統拜登將親自出席年度東協-美國峰會及東亞峰會，而中國國務院總理李克強也將連續第10次出席東亞系列會議。
對此，觀察人士分析，緬甸危機將成為為期4天的數場峰會重點議題，但美、中基於尊重東協中心性，預料不會過度介入當地局勢，另外還將在峰會上談及海上安全、氣候變化、經貿合作等議題。
然而，在華盛頓與北京於東協加劇對抗之際，專家直指，美國應趁中國目前的經濟困境，在當地擴大力度推廣印太經濟框架（IPEF），藉此抗衡中共在此區域強大的經貿影響力。
東協系列峰會將於本週四（11月10日）拉開序幕，東道主柬埔寨稍早已正式對外公佈會議相關議程。柬埔寨外交與國際合作部表示，柬埔寨首相洪森將於首都金邊主持第40和41屆東協峰會和相關會議、及第2屆東協全球對話會議，一連串峰會將自10日起一連舉辦4天，其中包含第25屆東協-中國峰會、第10屆東協-美國峰會及第17屆東亞峰會（EAS）等。
針對年度東協-美國峰會、以及包含美國、中國和俄國等泛東亞地區16國參與，由東協主導的東亞峰會，白宮早於10月底就對外公佈，美國總統拜登將於11月12日至13日參與這兩場峰會，「重申美國對東南亞和東協中心性的長久承諾」。
台媒中央社則報導，美方資深官員表示，拜登將藉由出席峰會機會，談及美國對南中國海基於規則的國際秩序承諾、及包含台灣在內的區域穩定重要性。
另一方面，據中國官媒新華社消息，中國國務院總理李克強已於11月8日晚間抵達金邊，並將在當地參與東協-中國峰會、東協與中日韓（10+3）領導人會議和東亞峰會。中國外交部稍早表示，中方期待一連串會議能推進一帶一路倡議、東亞經濟一體化進程，以及守護地區和平安寧，以「堅持多邊主義與開放的區域主義，支持東協中心地位」。
峰會料觸及經貿、氣候變化議題
對於中國與東協將召開的一系列會議，台灣國防安全研究院中共政軍與作戰概念研究所副研究員、東南亞事務專家黃宗鼎預測，經貿議題應如中國外交部所言，將成關注焦點；至於美國和東協共同參與的峰會部分，除台海和平及海洋安全外，預料也將觸及供應鏈安全、疫後復蘇及氣候變化等議題。
黃宗鼎告訴美國之音：「美國大致會依照5月的美國東協特別高峰會的一些議題去穩定地推進，主要的議題包括氣候變化、現代化基礎建設、疫後復甦這些重點，當然還有在海洋安全方面，然後供應鏈的部分，包括公共衛生、食品、農產品、關鍵原物料的供應鏈的確保，這些問題都會是去談的。」
柬埔寨智慧大學（PUC）社會科學與國際關係學院（SSIR）助理院長兼講師孫金（Sun Kim）也認同黃宗鼎說法，他對美國之音說：「我相信美國將在氣候變化上對東協做出承諾，同時，拜登也將重申美國將始終與東協站在一起，特別是對涉及（海上）爭議的國家，以在南中國海上抗衡中國。」
北京收斂「戰狼外交」 ？
不過，華盛頓加強東協國家的海洋安全，並反對北京在南中國海的主權主張政策並不被中國買單。中國外長王毅11月3日在海南三亞舉辦的「2022年海洋合作與治理論壇」的開幕式上發表視訊致詞，強調中國希望與各國一道推進海洋合作與治理，並提出「以和平方式妥處海上矛盾...以鮮明態度反對海上霸權，共同抵制編織排他性『小圈子』」等3點建議。儘管這項發言未點名任何國家，但顯然是劍指美國。
在中國「戰狼外交」本色看似不變，但目前美國聯合民主盟友圍堵中國的態勢愈加明朗之際，台灣國防安全研究院學者黃宗鼎認為，中國若在峰會談及南中國海，咄咄逼人的外交姿態可能略有收斂，將更強調以其外交政策之一的「和平共處五項原則」，應對海域主權爭議。
黃宗鼎說：「在南海（南中國海）的議題上面，我相信中共會持續的去抗議美國干涉、或是參與區域問題，（然而）中國現在比較趨近於戰略緊縮，外交空間相對收斂，以往的這種比較戰狼式的作為可能還是會有，但是不會像之前那麼樣地有攻擊性。所以它可能在這種國際論壇上面，會慢慢去強調『和平共處（五項）原則』，這裡面就是不干涉內政、強調和平共處。」
中國宣稱擁有南中國海幾乎所有的海域主權，但越南、菲律賓、馬來西亞、台灣、汶萊及印尼也宣稱擁有這片蘊藏豐富天然資源、並為國際重要航道的海域部分主權。
專家：美中不會過度介入緬甸局勢
東協系列峰會除了可能討論海上安全議題，柬埔寨智慧大學的孫金認為，與會國也不會忽視人道危機至今未解的緬甸僵局，而此議題將成為會議重頭戲，他說：「無庸置疑，拜登將鼓勵或敦促所有東協成員國，盡其所能堅持以（落實）五點共識（為前提），與軍政府將領接觸。」
緬甸血腥衝突已爆發逾1年9個月、造成至少7000平民不幸離世。然而，緬甸軍政府遲遲未能落實於去年與東協達成的五點和平共識，柬埔寨已於稍早確認，這次東協峰會仍將比照去年，不邀請緬甸軍政府領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）參與，使得這次東協10國中僅有9國參與峰會，除了輪值主席國柬埔寨外，還包含新加坡、馬來西亞、泰國、菲律賓、印尼、汶萊、越南及寮國。
針對緬甸危機，東協外交部長10月27日才於印尼首都雅加達舉行特別會議，要求緬甸軍政府遵守一個「具體」時間表，以在五點共識上取得進展，但此舉卻遭到緬甸軍方警告，認為為和平進程訂定時間表恐帶來「負面影響」，更指稱東協未邀請軍政府指定的外長參與這場會議是「歧視」行為。
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「2022 TCCF 創意內容大會-未來內容展」開幕 國內外19件跨域節目 引領臺灣文化科技產業先機
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「2022 TCCF 創意內容大會-未來內容展」開展儀式於今（3）日稍早結束，今年未來內容展以「擴增宇宙運算中」為主軸，集結XR、互動投影、NFT等 19 項國內外沉浸式節目，匯聚文化科技應用最新趨勢，透過故事力策展打造軟性體驗，展現「未來內容」跨域應用價值。
為激發更多文化內容與科技產業跨域共創，一同探索市場發展先機，「2022 TCCF 創意內容大會」中的「未來內容展」，於今（3）日開展。文化內容策進院（文策院）今年以「擴增宇宙運算中」為主軸，集結XR、互動投影、NFT等 19 項國內外沉浸式節目，匯聚文化科技應用最新趨勢，透過故事力策展打造軟性體驗，展現「未來內容」跨域應用價值；並舉辦近 40 場次「主題沙龍」，探討未來內容產業的發展與潛力。
開展儀式中分享了「未來內容展」文化與科技結合展現的跨領域趨勢，以及國際夥伴參與等亮點。文化部次長蕭宗煌、文策院董事長彭俊亨、文策院院長李明哲、數位發展部次長李懷仁、經濟部工業局副局長陳佩利、國家科學及技術委員會科技辦公室執行秘書葉哲良，以及產業代表包括中華電信個人家庭分公司總經理蘇添財、0x0 Metaverse共同創辦人林以潔、邦鼎科技總經理吳雲中、FAB DAO 創辦人黃彥霖（黃豆泥）、煙花宇宙共同創辦人周玥、《無法離開的人》導演陳芯宜、高雄市電影館 VR Film Lab 計畫總籌洪珷等，出席共襄盛舉，期許展會順利、祝福臺灣文化科技產業持續引領國際潮流。開幕式後，大家在策展人導覽下，體驗「未來內容展」文化內容與科技產業跨域共創的節目。
文化部次長蕭宗煌致詞時強調，網路科技創新發展快速，5G 技術改變人們的生活方式，拓展五感體驗娛樂新可能，內容產業敘事方式轉變。創作者面對快速發展的時代，如何找到未來內容產業的方向，以及運用數位科技作為創作元素是迫切的議題，也是近年來文化部與文策院致力推動的項目，期盼臺灣文化內容產業持續進步。期待透過今年的「TCCF 創意內容大會-未來內容展」吸引更多創作者、投資人，與產業人士一同參與，捲動更多合作與商機。
文策院董事長彭俊亨表示，臺灣在科技實力及文化內容能量，都具有國際優勢，未來內容極有機會成為臺灣在國際市場搶佔先機的產業；文策院持續透過各項策進機制與支持方案，協助臺灣未來內容的發展，相信有政府跨部會共同合作，能讓臺灣在未來產業領域持續站穩世界領先群。
文策院院長李明哲透過簡報分享，科技的力量可幫助文化內容產業進化，導入多國與多角度資源更可為產業帶來更多合作可能。「未來內容展」即為展示跨域應用價值的平台，透過展出多元內容的科技應用，提供各界對未來發展的嘗試和想像。
「未來內容展」透過七大展區 ：「即刻運算中」、「穿越光廊」、「第二人生運算中」、「未來造夢場運算中」、「全知讀者視角」、「沉浸靈魂之樹」、「未來唱片行」，集結國內外 19 件重量級沉浸式節目，展現疫後在元宇宙發展下，XR、VR、互動投影、WEB AR、 NFT 等多種科技題材。節目結合 IP、運動、時尚、ACG、音樂、表演藝術、文化資產、出版等不同內容領域的的虛實整合發展，包含虛擬分身應用、宇宙場景建造、更豐富型態的 VR 內容、 5G 技術與異地共演、WEB 3.0 的未來娛樂面貌等，同時也為產業創造多變且豐富的經驗，協助跨域合作成為文化內容產業的新常態。展中也舉辦近 40 場次「主題沙龍」，藉由跨界產業人士的深度交流，探討未來內容產業的發展潛力。
本次參展節目匯集國內外具產業突破以及獲得國際大獎之作，包括文策院與林茲電子藝術中心合製計畫支持 FAB DAO 開創的《百岳計畫》、陳芯宜導演拿下 2022 威尼斯影展最佳體驗大獎（Best Experience）的作品《無法離開的人》、入圍2022年威尼斯影展「沉浸式內容競賽」的 《紅尾巴》等。
現場也展示了臺灣在未來內容領域的跨域共創案例。《永恆聖母院》（Eternal Notre-Dame）是由臺灣 HTC VIVE Arts 與法國虛擬實境工作室 Emissive Studio、法國電信商 Orange 聯手推出，開創了可大範圍走動且多人同步遊覽的 VR 技術，並打破時空限制，觀眾可見證聖母院的建造歷程，並以超越現實生活的視角，欣賞聖母院哥德式風格建築的精雕細琢之美（受限於展場空間，本次展出為單人式、小範圍走動的 VR 體驗版）。《無濜》將臺灣插畫家「小油画Little Oil Art」童趣奇幻的風格的作品投影至展演空間中，觀眾可在展演場域與作品互動；11/5（二）到11/8（六）期間則採取異地共演，運用了 5G 技術高速、低延遲等特性，透過即時攝影機拍攝台北101「双融域 AMBI SPACE ONE」與松山文創園區兩處展演場域，疊加在彼此的展演空間中，創造無盡的視覺畫面，使真實與夢幻交錯的場域如鏡中鏡無限延伸，展示了 IP 授權、科技賦能視覺創作的展演新可能。
「2022 TCCF創意內容大會–未來內容展」自 11月 3 日至 13 日，在松山文創園區 2 號及 3 號倉庫展出，歡迎對新型態文化內容有興趣的產業人士及民眾前來做生意、交朋友、看創意、找靈感。詳細節目清單及免費報名體驗請上官方網站：https://www.tccf.tw/innovation/exhibition-2。