Meta大規模裁員13％逾1.1萬人，祖克柏為錯估情勢公開信致歉：「我錯了，我要為此負責」

臉書（Facebook）母公司Meta在昨（9）日宣布將資遣逾1萬1000名員工，相當於總人數的13％。Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）對此表達歉意，承認對於公司的成長過於樂觀。而這是Meta成立以來規模最大的一次裁員。

Meta史上規模最大裁員，祖克柏為錯估情勢道歉

「今天，我已經決定將我們的團隊規模縮減13%，並裁掉1萬1000多名優秀員工。」祖克柏在昨日的公開信對此致歉並強調，這次裁員是Meta做過最艱難的決定之一。「我想為這些決定和我們走到如今這一步承擔責任，我知道這對大家來說都很難過，而我對受影響的人尤其感到抱歉。」

而關於Meta近期營收下跌的原因，祖克柏在信中則指出，COVID−19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）爆發初期，電子商務的激增導致收入大幅增長，而這讓許多人預測這部分的業務在大流行結束後也會繼續成長。「我也這麼做了，所以我決定大幅增加我們的投資。不幸的是，這並沒有像我預期的那樣發展。」

「不僅電子商務的趨勢恢復成疫情前的狀態，而且整體經濟衰退、競爭加劇、廣告上的重大損失等原因，都導致公司的營收遠低於我的預期。我錯了，我要為此負責。」祖克柏說，對於遭資遣的員工，Meta將提供資遣員工16週的資遣費，且年資每增加1年就再支付2週的額外工資，以此類推且沒有上限。

與此同時，公司也會支付員工與其家人6個月的醫療保險費用，並透過外部服務商以幫助這些人尋找新工作。同時，Meta也聘請了專門的移民專家團隊處理員工的簽證問題，讓資遣員工能獲得相應的補償。

《路透社》報導，截至9月底為止，Meta共有8萬7000名員工，而本次的裁員是該公司自2004年成立以來的首次大規模裁員。目前，Meta尚未透露裁員的確切費用。

未來將資本著重在AI、元宇宙等高優先成長領域

除了裁減員工規模外，祖克柏還表示將控制其他成本來源，消減可自由支配的支出。同時，Meta也將在明（2023）年第1季前暫停招募，以讓Meta更精簡、更高效率。日後會再綜觀公司業務表現與其他總體經濟因素，來決定是否應該恢復招俜。

至於Meta未來的發展，祖克柏則強調，提升資本效率很重要，因此未來公司將把資源轉移到包含人工智慧（AI）搜尋引擎、廣告和商業平台與元宇宙（Meaverse）在內的「高優先成長領域」。

「我相信，作為一家公司，我們今天被嚴重低估了。數十億人使用我們的服務進行連結，我們的社群也在不斷擴大。」祖克柏在昨日的信件中強調，「我有信心我們將走出這次衰退，比以往任何時候都更強大。」

外界仍對元宇宙的前景表達憂心

目前，本次裁員是否得以扭轉Meta營收低迷的局勢仍尚待觀察。然而，專家們仍對公司前景表達擔憂。

「祖克柏的認錯（mea culpa）聲明不太可能讓投資者安心，反之，他們可能會因為他承認了高估公司前景而更加不安。」英國金融服務公司Hargreaves Lansdown分析師史屈特（Susannah Streeter）向《衛報》表示，在年輕的使用者隨著TikTok的魔笛手舞曲（Pied Piper tunes）起舞，或在Discord和Telegram上建立群組和頻道的情況下，Meta的重點將是追回收入，而這會是一項艱難的任務。」

此外，史屈特也對Meta在元宇宙上的投資感到悲觀，認為目前還不清楚這筆昂貴的投資何時才能產生收入。根據《路透社》，Meta在此次縮減營運成本的措施過後，將投入更多資源在負責元宇宙投資的現實實驗室（Reality Labs）部門。不過，該公司在今年1月至9月已在業務上虧損了94.4億美元（約新台幣2983億元），且預計2023年虧損將大幅增加。

報導指出，有投資者對此就認為此一投資熱潮的規模大到令人恐懼。同時，分析人士也質疑在總體經濟疲軟的情況下，Meta還能在這項目上投入多少資金。

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核稿編輯：翁世航