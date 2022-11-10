Meta大規模裁員13％逾1.1萬人，祖克柏為錯估情勢公開信致歉：「我錯了，我要為此負責」
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英國金融服務公司Hargreaves Lansdown分析師史屈特（Susannah Streeter）指出，「祖克柏的認錯（mea culpa）聲明不太可能讓投資者安心，反之，他們可能會因為他承認了高估公司前景而更加不安。」
臉書（Facebook）母公司Meta在昨（9）日宣布將資遣逾1萬1000名員工，相當於總人數的13％。Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）對此表達歉意，承認對於公司的成長過於樂觀。而這是Meta成立以來規模最大的一次裁員。
Meta史上規模最大裁員，祖克柏為錯估情勢道歉
「今天，我已經決定將我們的團隊規模縮減13%，並裁掉1萬1000多名優秀員工。」祖克柏在昨日的公開信對此致歉並強調，這次裁員是Meta做過最艱難的決定之一。「我想為這些決定和我們走到如今這一步承擔責任，我知道這對大家來說都很難過，而我對受影響的人尤其感到抱歉。」
而關於Meta近期營收下跌的原因，祖克柏在信中則指出，COVID−19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）爆發初期，電子商務的激增導致收入大幅增長，而這讓許多人預測這部分的業務在大流行結束後也會繼續成長。「我也這麼做了，所以我決定大幅增加我們的投資。不幸的是，這並沒有像我預期的那樣發展。」
「不僅電子商務的趨勢恢復成疫情前的狀態，而且整體經濟衰退、競爭加劇、廣告上的重大損失等原因，都導致公司的營收遠低於我的預期。我錯了，我要為此負責。」祖克柏說，對於遭資遣的員工，Meta將提供資遣員工16週的資遣費，且年資每增加1年就再支付2週的額外工資，以此類推且沒有上限。
與此同時，公司也會支付員工與其家人6個月的醫療保險費用，並透過外部服務商以幫助這些人尋找新工作。同時，Meta也聘請了專門的移民專家團隊處理員工的簽證問題，讓資遣員工能獲得相應的補償。
《路透社》報導，截至9月底為止，Meta共有8萬7000名員工，而本次的裁員是該公司自2004年成立以來的首次大規模裁員。目前，Meta尚未透露裁員的確切費用。
未來將資本著重在AI、元宇宙等高優先成長領域
除了裁減員工規模外，祖克柏還表示將控制其他成本來源，消減可自由支配的支出。同時，Meta也將在明（2023）年第1季前暫停招募，以讓Meta更精簡、更高效率。日後會再綜觀公司業務表現與其他總體經濟因素，來決定是否應該恢復招俜。
至於Meta未來的發展，祖克柏則強調，提升資本效率很重要，因此未來公司將把資源轉移到包含人工智慧（AI）搜尋引擎、廣告和商業平台與元宇宙（Meaverse）在內的「高優先成長領域」。
「我相信，作為一家公司，我們今天被嚴重低估了。數十億人使用我們的服務進行連結，我們的社群也在不斷擴大。」祖克柏在昨日的信件中強調，「我有信心我們將走出這次衰退，比以往任何時候都更強大。」
外界仍對元宇宙的前景表達憂心
目前，本次裁員是否得以扭轉Meta營收低迷的局勢仍尚待觀察。然而，專家們仍對公司前景表達擔憂。
「祖克柏的認錯（mea culpa）聲明不太可能讓投資者安心，反之，他們可能會因為他承認了高估公司前景而更加不安。」英國金融服務公司Hargreaves Lansdown分析師史屈特（Susannah Streeter）向《衛報》表示，在年輕的使用者隨著TikTok的魔笛手舞曲（Pied Piper tunes）起舞，或在Discord和Telegram上建立群組和頻道的情況下，Meta的重點將是追回收入，而這會是一項艱難的任務。」
此外，史屈特也對Meta在元宇宙上的投資感到悲觀，認為目前還不清楚這筆昂貴的投資何時才能產生收入。根據《路透社》，Meta在此次縮減營運成本的措施過後，將投入更多資源在負責元宇宙投資的現實實驗室（Reality Labs）部門。不過，該公司在今年1月至9月已在業務上虧損了94.4億美元（約新台幣2983億元），且預計2023年虧損將大幅增加。
報導指出，有投資者對此就認為此一投資熱潮的規模大到令人恐懼。同時，分析人士也質疑在總體經濟疲軟的情況下，Meta還能在這項目上投入多少資金。
新聞來源
- Mark Zuckerberg’s Message to Meta Employees（Meta Newsroom）
- Meta cuts 11,000 jobs as it sinks more money into the metaverse（Reuters）
- Facebook owner Meta to sack 11,000 workers after revenue collapse（The Guardian）
延伸閱讀
- 元宇宙光環退去，Meta第3季淨利下降52%，股價暴跌24%，市值蒸發650億美元
- 解析Meta Q4財報：祖克柏已預見廣告業務瓶頸，Facebook用戶成長停止是危機還是轉機？
- 用戶成長陷入瓶頸、蘋果隱私政策打擊損失100億美元，Meta重挫27％創下史上最大單日跌幅
- 《後臉書時代》：臉書批評者眾多，但蘋果執行長庫克特別讓祖克柏無法釋懷
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核稿編輯：翁世航
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新竹市立馬偕兒童醫院正式營運 蔡英文總統親送祝福
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新竹市立馬偕兒童醫院10月31日正式營運，全面展開急門診及住院服務，總統蔡英文、新竹市代理市長陳章賢等人共同見證。代理市長陳章賢表示，新竹市立馬偕兒童醫院會是市民朋友最溫暖的靠山，守護每一位孩子健康長大。
蔡英文總統表示，兩年多前來參加開工典禮，看到新竹市府團隊擘劃的願景，變成具體的建設。當年因沒有兒童專責夜間急診，導致丸子不幸過世，市府團隊將心比心，不希望同樣憾事再次發生，政府有責任與義務，加強補足各區域的兒童緊急醫療量能，尤其是急、重、難、罕四大症的病童。
蔡英文總統說，馬偕兒童醫院一路走來不容易，最大困難就是土地取得和經費，新竹市區小、土地取得困難，找到方便又適合的地點更難，後來在中央與新竹市府共同努力下，與國防部達成協議，透過都市計畫變更程序取得用地，市府再以BOT方式，解決醫療人才及經費不足問題，「讓這座兒童醫院，能夠在新竹市、這座兒童友善城市誕生。」
陳章賢代理市長表示，市立馬偕兒童醫院是全國首座由地方政府以BOT方式籌建，也是桃竹竹苗第一座兒童醫院，更是前市長林智堅上任後給孩子們的第一個許諾。他感謝蔡英文總統支持兒童醫院興建，新竹市立馬偕兒童醫院可以說是中央、地方、民間公私協力最好的典範。
他說，兒童醫院從2014年林智堅前市長參選政見提出，到今天開幕，歷經2,967天，在前市長林智堅及前副市長沈慧虹帶領下，感謝市府團隊上下一心，克服中間遇到的挑戰，終於兌現了給孩子的承諾。最後，他感謝馬偕醫療團隊扛起照顧竹竹苗地區孩子健康責任，這正是馬偕博士「寧願燒盡，不願朽壞」精神最佳體現。
市府指出，黃阿嬤的孫女「丸子」，當年因兒童醫療資源不足，最後不幸離開人世，全家人留下遺憾，黃阿嬤對於市府興建新竹市立馬偕兒童醫院興建政策，表達大力支持，衷心盼望不要再有孩子遇到相似境遇。
衛生局表示，長久以來，新竹市兒童醫療資源有供需失衡問題，特別是兒童急重難罕症，家長常常得帶孩子跨縣市北上就醫，市府攜手馬偕團隊興建及經營醫學中心等級市立兒童醫院，結合產科提供全面完整醫療體系，以確保兒童的成長從最早的基因遺傳到成長發展都能得到完整、全面的照顧。
馬偕醫療財團法人投資30億元，打造地下4層、地上10層建築，門診共33科、總病床400床，將採逐步開放。專業醫療特色包含跨團隊整合性團隊服務，如早療評估門診、高危險妊程娠門診、早產兒追蹤門診、心臟內外科共照門診、青少年親善門診、兒童氣喘專科門診、唐氏症整合門診等。二樓門診空間則與瑞信兒童醫療基金會合作，以核心價值為快樂、健康、創造力進行發想，空間設置有春（泡泡島）、夏（冒險島）、秋（彩虹島）、冬（分享之島）四季夢幻島為主題，給孩子一個溫馨友善醫療環境。
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