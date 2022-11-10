Meta內部員工：聽到裁員消息大家的心懸在空中三天，一堆同事無法入眠
我們想讓你知道的是
每個人收到email有時間差， 所以其實一波一波的知道同事受到影響。 其中有一些我知道的同事， 能力也很強， 但也被影響了。 其實和我過往公司裁員完後我才發現同事不見相比， 這次大家多了一些準備時間， 也更有時間好好告別， 但缺點也是太早知道訊息了， 大家心懸在空中3天， 昨晚一堆同事都無法入睡。
11月8日：被裁員前準備步驟、Workday被壓力測試失敗、感恩節前壞消息全都一起來
11月6日《Wall Street Journal》的新聞預告Meta即將進行的大規模裁員。 不論是公司內部或是Blind上，討論通常WSJ他們都是有確認可靠來源才會報出來，所以大家真的預期會有裁員了（當然最後如果只是狼來了也沒關係）。 考量到Meta的總人數，影響的人很大機率會比上週Twitter更大！
因為有一點時間準備，大家開始為最壞的情況準備，和上週Twitter裁員前準備守則類似，大家開始做以下步驟：
- 準備個人手機及電腦，公司很多人像我一陣子後都不喜歡帶2隻手機、2個號碼，但如果設備被鎖上後就沒有東西可以用，所以要先準備。 還沒有的可以把銀行或是其他帳號先改成自己家人的號碼。
- 去Workday下載自己的報稅、薪水資料、過往的紀錄，如果沒有設置帳號密碼的，記得用個人email來設置，沒設置未來應該還是有辦法找到Workday協助，但可能會很麻煩。 Workday也因為這樣今天一度掛點，一個公司可能幾千或幾萬人大家一起去下載資料就把他們伺服器超載了，壓力測試失敗XD
- 股票帳號、退休帳號有單獨的登入密碼，不是用公司的單一登入（SSO）來登入。
- 任何自己私人帳戶連結到公司email的設定，改成自己私人email。
- 記下過往和自己合作過的人，方便事後在LinkedIn或其他場合聯繫。
- wellness或是各種還沒報帳的經費趕緊報帳，遠端員工每月wifi還有年度的買工作產品的報帳。
- FSA雖然可以有$570沒用完的rollover到下一年，但如果被裁員的話就會被公司收回，可以考慮這兩天配眼鏡或到Amazon FSA store買自己需要的醫藥用品。
- 把握週二時間和同事聚聚，感謝大家過往一起合作、希望大家都沒事，但就算發生，還是祝福彼此有美好未來，並期待未來在人生旅程再次相遇。
- 要收尾或是launch的project趕緊發佈啊！我本來這週有要發表產品的啊！趕在週三前壓力真大啊！
- 有簽證問題的，提前計畫可能的備案......
之前謠傳有顧問公司為公司制定裁員計劃，到了這種時候，結果大概和個人能力無關，更大的是公司的未來方向、組織重要性、或是成本優化的方程式。 願大家調整心情，渡過這次的難關。
11月10日：人生第三次裁員（Meta）、一夜難眠的經歷、請大家彼此幫忙的找工作網絡
從週日WSJ的新聞開始讓大家人心惶惶的擔心裁員，到週一、週二基本上公司內部沒有官方說明（一般可能也無法再說明、或是只能提前行動），全公司大家都在做準備。 週二迎來疫情以來最多人回辦公室的時刻，大家都趕來和隊友見面、 一起吃飯、收拾自己座位東西，下午我們組上也聚聚說如果我們今天不見了話，感謝彼此過往的工作，其實也蠻溫馨的。
結果昨天晚上Blind傳出疑似要裁20％、1萬6200人的訊息，這個比之前聽到的10％或15％數字高很多，讓大家又很緊張。我也做好最壞打算，除了前天分享大家做的帳號設定的準備外，我也忙到晚上10點半，把我原本要發布的專案，寫下到正式發布還需要的步驟成wiki ，並分享給組上，如果我離開了，接手的人也可以容易查看施行。
晚上睡覺前特別吃了褪黑激素來幫助睡眠，但因為謠言美國東岸早上6-10點會通知（加州凌晨3-7點），我凌晨4點多就自己醒來，查看一下發現全公司的email已經有宣布裁員消息，但還沒收到自己有沒有被影響的信，公司內部也看到一堆人在線上，大家都無法入睡的焦急等待。 6點多我收到自己沒有被影響的信件，但同時看到許多同事開始在內部群組說他們被影響了，和大家說再見，每個人 說完大概10-20分鐘後帳號就被關閉無法再互動了。
因為每個人收到email有時間差，所以其實一波一波陸續知道同事受到影響，在大家知道宣布自己被影響的post，我們很多人就會回覆敬禮的Emoji圖案，並祝福他／她未來順利。 其中有一些我知道的同事，能力很強、也有在公司年資很久的，但也被影響了。 其實和我過往公司裁員完後我才發現同事不見相比，這次大家多了一些準備時間，也更有時間好好告別，但缺點也是太早知道訊息了，大家的心懸在空中三天，昨晚還一堆同事都完全無法入睡。
後來公司早上有全公司Q&A，和新聞上講類似，組上大家彼此確認哪些合作隊友離開了，其實氣氛還是挺低氣壓的......
總而言之，一次1萬1000人的規模在今（2022）年科技業中是最大的，雖然有16週＋2週Ｘ年資的資遣費，但在目前景氣很糟的情況，市場上一堆人找工作，大家找工作的壓力越來越大，很多人是家裡的唯一薪水來源，有簽證問題的同事是最苦惱的，只能說新聞上的看到的數字深深影響的無數個家庭成員，而留下來的人也會擔心狀況持續變糟，可能未來不同階段的裁員...
之前做的「歹晚郎內推互助網絡（不限職位類別、產業、國家）」，我特別加了「公司目前正常招人嗎？」欄位，也請過往有填寫表格的朋友幫忙更新。 如果你公司有在招人的話，也歡迎到以上表格放上資訊。
此外，我也知道其他幾個網上大家幫忙填寫的工作機會表格「PM Eng Design Open Roles in Nov 2022 - Friends of Shreyas」、「载互助 2022程序员互推群共克时艰」，也希望最近被影響的朋友可以參考並早日找到工作。
我們都一起經歷這個艱難時刻，雖然我們無法控制外在環境，但我們還是可以彼此幫忙，有能力時扶持彼此，平安度過這次危機。
- 以上內容均為作者個人經驗與觀點分享，不代表其任職公司立場
本文經半路出家軟體工程師在矽谷授權刊登，原文出處：1、2
責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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2022 TCCF 未來內容展多國專家深度對談，對接國際最新文化科技產業趨勢
我們想讓你知道的是
文化內容策進院主辦「2022 TCCF 創意內容大會」，匯聚臺灣具潛力 IP 成品及提案，致力為全球內容業者媒合最佳國際合製資源。而 9 日登場的「主題沙龍 - 國際焦點」則邀請榮獲國際藝術獎項、影展肯定的內容製作公司及導演，分享幕後製程及商機開發經驗，期待藉由豐富的產業經驗分享，促進臺灣文化內容產業對接國際。
文化內容策進院主辦「2022 TCCF 創意內容大會」，匯聚臺灣具潛力 IP 成品及提案，致力為全球內容業者媒合最佳國際合製資源，促進臺灣文化內容產業對接國際。其中，大會重要活動之一、展示跨域應用價值的平台的「未來內容展」，今年有眾多國際嘉賓共襄盛舉，包括法國國家電影與動畫中心 (CNC) 數位內容總監 Olivier Fontenay、奧地利林茲電子藝術節總監 Martin Honzik、巴西遊戲開發公司 AVORE Immersive營運總監 Doede Holtkamp 親自來臺交流，法國新影像藝術節總監 Michele Ziegler 亦與文策院及法國在台協會合作，率 6 位不同專業背景的法國XR業界人士來臺進行產業參訪。
「未來內容展」以「擴增宇宙 運算中 Future Processing」為題，集結國內外話題性沉浸式內容，激盪文化與科技跨域應用新可能，本屆邀請的 19 組參展作品中有 5 組為國際或跨國共創作品，合作橫跨日本、法國、奧地利等國，另在近 40 場「主題沙龍」中有來自巴西、法國、奧地利、加拿大、愛爾蘭、香港等不同國家地區的機構代表、創作者、企業家齊聚一堂參與盛會，分享最新國際產業發展趨勢，助臺灣未來內容產業接軌國際，持續探索產業的發展潛能。
持續深耕臺灣未來內容產業為 TCCF 創意內容大會的重要目標之一，導入多國與多角度資源更可為產業帶來更多合作可能。文策院持續透過各項策進機制與支持方案，協助臺灣在國際市場搶佔先機。譬如：本屆未來內容展參展作品《百岳計畫》為文策院與奧地利林茲電子藝術中心合製計畫，由 FAB DAO 邀請五位知名的生成式藝術家王連晟、王新仁、林逸文、林經堯和吳哲宇，以臺灣跌宕起伏的山稜線為素材、程式碼為畫筆，勾勒出百座臺灣山巒，再由藝術家黃新編碼，將五件風格相異的作品共同展示，呈現多元共融的臺灣山景，並以 NFT 形式販售，讓收藏者共同治理營收，將收益作為臺灣生態保護的公益款項。加密貨幣捐款在聯合國及烏俄戰爭亦有先例，而臺灣尚未有成熟的相關案例，《百岳計畫》可謂開先河與國際最新 NPO-NFT 趨勢對接，其具有社會實踐價值的前瞻性創作思維，在未來內容展以前已受邀至全球規模最大、歷史最悠久的電子藝術節「林茲電子藝術節」展出，展現臺灣未來內容創作新銳實力。
在 11月 9 日 登場的「主題沙龍 - 國際焦點」中，由曾榮獲艾美獎、威尼斯影展多項肯定的巴西 VR 製作公司 ARVORE Immersive 營運總監 Doede Holtkamp 以務實的業界經驗分析敘事及遊戲 VR 內容的市場地景與商機開發；CNC 數位內容總監 Olivier Fontenay 與文策院文化科技處處長李懷瑾，共同探討公資金如何作為新媒體內容與產業發展的利基；而曾執導話題性 VR 作品《芭芭雅嘎：森林女巫》等作的法國鬼才導演 Mathias Chelebourg 亦分享與香奈兒合作的最新 VR 沉浸式體驗《Rencontre(s)》精彩幕後製程。本單元將延續至 11 月 12 日，將有奧地利林茲電子藝術節總監 Martin Honzik 與 FAB DAO 創辦人黃彥霖(黃豆泥) 就 NFT 議題的精采對談；有香港 Amonica Brands 集團代表分享 Web 3.0 對娛樂創意產業帶來的變化，更有法國指標性 VR 製作公 司 Emissive、電信龍頭 Orange 與 HTC VIVE Arts 代表暢聊新作《永恆聖母院》多人 VR 娛樂體驗所開創的全新商業模式。由國際業界的專業翹楚帶來跨領域、多元議題討論，精彩可期。
具有豐富 VR 及 IP 內容推廣經驗的 CNC 數位內容總監 Olivier Fontenay 來臺參與「主題沙龍」，他特別表示：「VR 有很多迷人的特點，沉浸式內容可以往很多不同方向發展，像是紀錄片、科幻、電玩遊戲等，在 2022 TCCF 未來內容展看到臺灣做出了很多創意新內容，臺灣在文化科技領域擁有世界最先進的科技技術 ; 最有趣的是，法國和臺灣有著共同的願景，都認為創意內容需要強勁的科技技術，所以投注許多心力於該領域。創意內容最讓人興奮的是，人們永遠無法預期什麼即將發生，技術的投入更能提供創作者有更多元呈現作品的方式，讓大眾從未想像過的事情成真，像是讓娛樂體驗能在元宇宙虛擬世界中發生，或者將文化內容與 NFT 鏈接開創新的價值。這也是為什麼我特別來臺參與 2022 TCCF 未來內容展，希望能與跨國的專業人士共同發掘更多未來內容的可能。」
「2022 TCCF 創意內容大會–未來內容展」自 11月 3 日至 13 日，在松山文創園區 2 號及 3 號倉庫展出，歡迎對新型態文化內容有興趣的產業人士及民眾前來做生意、交朋友、看創意、找靈感。詳細節目清單、主題沙龍、免費報名資訊及「未來內容展」開放時間請上官方網站：https://www.tccf.tw/innovation/exhibition-2。