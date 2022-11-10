聖克里斯多福總理助攻「2030雙語國家」：來台留學生需貢獻「免費英語教學時數」

（中央社）聖克里斯多福及尼維斯總理德魯9日表示，他將持續以實際行動力挺台灣，為幫助台灣達成「2030雙語國家」目標，他希望未來聖克里斯多福及尼維斯來台交換的學生，都需貢獻「免費英語教學時數」。

聖克里斯多福及尼維斯總理德魯（Terrance Drew）7到10日來台國是訪問，他與克國外交部長道格拉斯（Denzil Douglas）今天在克國駐台大使館舉行茶敘，說明訪問成果。

德魯表示，聖克里斯多福及尼維斯可望與台灣展開許多新合作，「醫療是人權不是特權」，因此希望效法台灣建立完善的健保體系，他很感謝台灣政府承諾協助，台灣的支援最主要是技術性的，也會有部分物資、財務上的援助。

不過，德魯說，台灣幫助聖克里斯多福及尼維斯發展並實質嘉惠人民，因此他這次特別邀請反對黨領袖一起訪台，就是要凸顯台灣與克國友誼是「超越黨派」，建立在人與人之間的關係上，根基是雙邊共享的價值，不能簡化用金錢或援助額度來衡量。

德魯也說，為感謝台灣的友誼，聖克里斯多福及尼維斯希望盡一份心力回饋台灣，蔡總統跟他一起搭車時，指著一間雙語學校向他介紹，台灣要在2030年達到雙語國家目標，他立刻向蔡總統表達，克國母語是英語，目前在台的57位克國留學生都可以幫忙，當現成的英語種子教師。

德魯表示，蔡總統認為這個意見很好，鼓勵克國送更多學生來台交換，因此他會把這個計畫帶回推廣，他希望未來克國學生在來台交換的協議中，可明訂提供一定時數的「免費英語教學」課程，作為克國回饋台灣的一種方式。

德魯表示，台灣與克國可以合作的新領域還包括再生能源，克國有極為豐沛的太陽能、風力，希望能結合台灣先進技術開發，另外克國擁有天然美景，期許發展永續觀光，他們正開發各種體驗當地生活的「深度旅遊」新模式。

一名在台留學的克國記者詢問，德魯月前參加聯合國會議時，代表團中有名中國女性，她的身分為何，是否恐影響與台邦交？

德魯回應指出，他在聯合國大會鏗鏘有力為台灣發聲，以及他就任百日內率團訪台，是具體展現克國對台支持的最好證明，「我的實際行動已勝過千言萬語」。

道格拉斯則解釋，參與聯合國代表團的包括各方投資者，這些參與者對台灣與聖克里斯多福及尼維斯邦誼不會有任何影響。

德魯表示，他未來會繼續為台灣在國際發聲，「任何機會、任何場合都會說」，且他不會只在安靜的角落私下說，會在他所能接觸到的最重要國際舞台上為台灣倡議，他也會要求克國所有的政府官員、大使不斷為台灣發聲。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：翁世航