「用溫柔呵護最愛」再現全台紙業首發！春風衛生紙 一年一度"溫柔共想計畫" 助環境永續、偏鄉孩童、弱勢族群，齊關心渡過後疫時代

十年前的阿嬤的衛生紙，大家為之動容的那刻，十年後的現在，春風衛生紙依舊不忘過往，持續用溫柔的力量呵護大家、呵護台灣這片土地- 共享、共想、共容，持續關心社會每個角落。

春風品牌每一年致力於溫柔力量的展演，在嚴峻疫情的兩年中，2020年春風與人生百味一起用溫柔的力量將溫柔防疫包送上街頭、2021年品牌與家扶基金會聯手舉辦溫柔力量城堡呵護需要幫助的孩子;今年度我們跟希望合唱團、流浪貓協會與家扶基金會聯手舉辦這次的溫柔共想計畫活動，春風秉持著溫柔也能為世界帶來更多且更好的影響力。

正隆副董事長鄭舒云表示：「春風秉持著品牌精神與理念，用溫柔精神傳遞給社會大眾每個需要的角落，為此品牌透過春風共想計畫活動，來號召更多需要被關注的團體和議題，希望獲得更多大眾的注目和支持。這兩年嚴峻的疫情生活，春風品牌持續關心社會，除了發揮企業之力啟動十大抗疫關懷行動，今年也榮幸邀請到台灣各處的團體，一起與我們共享、共想、傳遞並擴大這份溫柔精神。」

春風溫柔共想計畫活動為期一個半月，召募超過近百件作品，各個參賽者發揮創意、真實落地、動人踏實。當然，春風品牌因為這次的活動看見台灣這塊土地有眾多需要被關心的社會大眾、社會小角落，身視障族群、流浪動物、環境永續的維護..，希望透過大家的展演，讓各個故事發揮到更大的影響力。

榮獲春風溫柔共想計畫金獎的社團法人中華民國目目協會，致力用溫暖的科技為重度 身障者開創就業機會。Photo Credit：春風提供

此次春風共想計畫的評審們，有正隆集團副董事長鄭舒云、家扶基金會執行長周大堯、人生百味營運長巫彥德以及奇禾互動行銷公司創辦人郭睿杰。這次金獎得主-社團法人中華民國目目協會，讓身障者即便他們腦中有許多想法、創意，可是因為手腳不便，而被許多人武斷地貼上「只能被照顧的標籤」，陷入「只能選擇放棄未來」的困境，目目協會為身障者建立的眼動科技來幫助身障者長出自己的力量，得到五位評審一致且高度的肯定。

銀獎-奉茶行動，秉持著用一日揹水奉茶體驗，與環保署及借助奉茶行動APP與亞洲形上揹水隊結合，響應飲水無塑旅行愛地球。

銅獎-觸覺科技，為了提供盲人學生在學習與職能訓練的教育資源而設計『觸覺學習輔助系統』，讓盲人學生從手指開始擁有嶄新的生活，讓一起透過觸覺來感受這個世界！

銅獎-畫的室，希望每個人能夠用各式媒材及顏料表達出最真實的樣子，看見自身亮點，持續探索生命的可能並活出自在的自己，讓更多孩子及世界的人們能看見自己的獨一無二。

春風一直秉持著溫柔的力量呵護台灣這片土地- 共享、共想、共容，持續關心社會每個角落、關心每個需要呵護的您。