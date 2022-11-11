高虹安助理再爆請假被扣薪、罰款存入「辦公室基金」，資深國會助理：很少見因為都是責任制
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因為責任制的關係，所以像是高虹安辦公室這種「遲到、病假扣薪水」的做法是少見的，資深助理表示，「遲到了或是請假，也還是要把事情做完，重點不是時間」。
民眾黨新竹市長候選人高虹安辦公室「小金庫」爭議持續延燒，今（11）日又再有前助理出面爆料，表示如果請病假、事假被扣薪後，還要把被扣的薪水金額存入「辦公室基金」；此外，她的立委辦公室訂制內規，沒洗杯子、忘丟垃圾等也要被「罰款」，金額充公。
高虹安助理：請假扣薪、忘記丟垃圾洗杯子就要捐款
1位自稱是高虹安前助理的人士，秀出LINE對話截圖透露，擔任高助理期間曾請疫苗假，被辦公室主任將疫苗假算病假，並要求繳回被扣薪水「做為辦公室基金」。這名前助理也證實，辦公室內有放公積金的小盒子，由行政主任管理。
而網紅劉宇則揭露，他早就聽聞此事但之前沒有證據，所以就沒拿出來說。他分析，這是因為國會助理不看缺勤天數，都是完整薪資，因而高虹安辦公室訂定的規則，就是要助理們把請假的薪資吐出來，也就是「回捐」給小金庫。這也是先前小金庫曝光細項時，有些捐款沒有名字，就是因為是病假事假薪資匯入。
劉宇也強調，他已經聯繫上當事人確認捐款細項，包括「請事假一天要捐「本薪/30天」，病假一天捐「本薪/60天」。且高虹安如果發現助理遲到，就會強制該助理請事假1小時，再捐出1小時薪水給小金庫。
助理更說，如果沒洗飲料杯或忘記丟垃圾之類的，也會被要求捐出10到50元給小金庫。至於檢舉流程是「用手機拍下違規證據 > 上傳LINE群組 > 然後要求該助理捐錢。」
對此，高虹安競總發言人徐千晴則回應，立法院並沒有處理人事考勤的辦法，所以辦公室有內部管理的規定，疫苗假、事假，病假等規定，「都是依據勞動部相關的規定，員工管理與給薪都是合法合規的。」
助理考勤管理辦法缺乏法規依據
高虹安助理事件發生後，也有不少立委受訪時坦言，自己沒這樣的上繳或是扣薪水規定，國民黨立委陳玉珍表示，「如果助理今天說身體不舒服，說沒辦法來，我也是ok啊」；民進黨立委高嘉瑜則說，「我覺得現在助理比老闆大，很難……最怕助理說他要辭職，最害怕了。」
立法院則表示，每個月都會固定助理費用給個別委員，金額都一樣，不會因為助理出勤有所改變，全交由委員來處理。然而目前立委公費包括助理加班費等並沒有清楚規範，《立法院組織法》內只有規定助理人數，對核銷、稽核都沒有完整內容，只要助理宣稱一切自願，是否真的違法還很能說。
立法院組織法第32條：「立法委員每人得置公費助理八人至十四人，由委員聘用；立法院應每年編列每一立法委員一定數額之助理費及其辦公事務預算。公費助理與委員同進退；其依勞動基準法所規定之相關費用，均由立法院編列預算支應之。」
在勞基法的適用對象中，其實包含了「地方民意代表僱用之助理人員」，所以也就是說，國會助理應適用《勞基法》，因此有關疫苗假被要求算病假、甚至要繳公積金，依相關法規，符合請疫苗接種假規定者，雇主應予准假，且不得視為曠工、強迫勞工以事假或其他假別處理，亦不得扣發全勤獎金、解僱或予不利之處分。
若是發生沒洗飲料杯、忘丟垃圾等得繳納罰款到公積金等情況，依法規規定，「事業單位固可與勞工約定應遵守的紀律、獎懲等規定，但應使勞工充分的瞭解其權利義務事項，並應避免濫用，且不得將『扣薪』作為懲處的手段」。
台北市無黨議員林穎孟則直言，過去司法有罪定讞的案件，都是民代有請助理「上繳」薪水，不管是拿來繳紅白帖或其他用途，只要有「上繳」動作，是肯定犯罪。她以自己案例為例，透露在審理過程中，法官就曾拿出Excel檔案質疑她要求助理上繳薪資，但後來這紙文件證實是假文件才還她清白；但也從中得知，法官判定的標準與態度，就是以有沒有「上繳」來做衡量。
資深助理：都是責任制，所以很少會有請假扣薪
1名曾在立法院擔任多年助理的L小姐表示，113個委員辦公室，每個委員都有不同的管理辦法，但整體來說，雖然所有的國會助理都是適用《勞基法》，也是保勞保，算是一般勞工身份；不過她觀察下來認為立法院是人治色彩很重的地方，助理的工作很難像一般上班族有明確打卡上下班時間，大部分都是「責任制」。
L小姐直言，國會助理公費的8-14人，但實際上假如是地區服務型的助理，加起來超過30個助理的團隊在國會比比皆是；所以除了公費助理，有很多服務處助理是委員另外用經費私聘，而雖然加班費通常請好請滿，但很少進入助理的口袋，大部分就是拿來做所有助理的薪資的調配運用。助理在面試的時候，也很少會跟委員談到加班費怎麼算，大部分就是談一個年薪或月薪數字。
L小姐直言，國會助理工作好處就是很自由，比如在上班時間要去看醫生、去銀行辦事可以暫時離開，但他們也很少準時下班，常常有時候一整天辦公室都在處理訪客、選民服務、和行政部門討論事情要資料等等，真正可以靜下來準備質詢內容的時間，可能就是晚上；而且因為現在資安考量，助理得留在院內才能透過立法院的內網使用資料庫等。
因為責任制的關係，所以像是高虹安辦公室這種「遲到、病假扣薪水」的做法也是少見的，L小姐表示，「遲到了或是請假，也還是要把事情做完，重點不是時間」，她表示，可能有些委員想要引進比較西式的管理方式，有明確的上下班時間，不過她認為，即使制度上可以明確，但實務管理上，助理工作很難如此劃分清楚。
至於辦公室公積金的問題，L小姐指出，每個助理都會有一筆1個月1200元的「助理事務費」是立法院給的，就她所知，大部分會由立委統整運用作為辦公室零用金；少部分會讓助理領取；而如果辦公室要慶生、聚餐，就會是委員請客；買文具或雜物、搭計程車等這些日常的開銷，通常就是委員那邊的錢，或是用這筆助理事務費辦公室基金來當零用金，不太會有讓助理頻繁「上繳」的情況發生。
延伸閱讀
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核稿編輯：翁世航
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讓觀者化身故事角色、用身體感受作品魅力的魔幻科技
我們想讓你知道的是
在多媒體敘事與科技應用愈來愈純熟的當代，創作者說故事的方法變得更多元；在今年11月舉辦的 TCCF 創意內容大會「未來內容展」中，即可看見如何運用科技媒介，打造異於現實情境的空間，讓觀眾置身故事中，在作品裡探索冒險。
以往觀展、看電影，或看時裝大秀，觀眾多是坐在台下，用固定的視角與鏡頭去感受創作者想要傳達的故事。由於受限於創作者的安排，此時，觀眾僅是「觀眾」。
但在多媒體敘事與科技應用愈來愈純熟的當代，創作者說故事的方法變得更多元，而這也讓觀眾的角色不再只是單純的「觀看」，而是能從不同的視角體會、感受故事。而觀眾，也正式從一個旁觀者，變成體驗者，甚至成為故事裡的其中一個角色。
「讓觀眾變成故事裡的人」，對創作者而言為什麼變得重要？答案，或許可借用2018年科技驚悚影集《黑鏡》（Black Mirror）特別篇《黑鏡：潘達斯奈基》的創作手法來回答。《黑鏡：潘達斯奈基》引起全球影迷廣泛討論的原因是，觀眾能在觀看影集的過程裡，「自行」選擇故事走向；換句話說，你可以決定主角的結局。根據 Netflix 官方表示，他們希望觀眾能投射自己的情緒反應到故事裡，變成另一種「親身體驗」，他們要讓觀眾一邊「看戲」，也一邊「參與劇情走向」。
為什麼要有這樣的設計？該編劇查理．布魯克（Charlie Brooker）曾在幾次採訪中提及，「我們應該讓觀眾更有存在感。」讓觀眾投入、沉浸，或真正感受到故事的驚悚情節，最好的做法也許是讓觀眾能直接參與體驗本身。在今年11月舉辦的 TCCF 創意內容大會「未來內容展」中，便展出了多項結合多元媒材與技術的新型態娛樂作品，體現讓觀眾也成為作品一員的各種可能。
科技新應用打破觀影慣性，強化觀眾主體性
運用多媒材或是互動敘事，打破過去的觀影習慣、進而強化觀眾主體性的手法，開始出現在各種影視、遊戲娛樂等領域中；而在藝術與文化創意領域裡，也因為近年科技業者前仆後繼投入，百花齊放。
以本次未來內容展作品為例，享譽國際長達50年的日本畫家天野喜孝，在2022年與臺灣團隊邦鼎科技攜手合作打造《天野喜孝VR美術館》，將原本2D的平面插畫透過3D模型建置轉化，民眾即可使用VR設備、沉浸入仿若真實又充滿奇幻色彩的虛擬美術館，鑑賞轉化成3D樣貌的近百幅經典畫作。
例如在「吸血鬼獵人D館」中，原先只有A3紙張大小的平面作品，在VR的世界中被放大到6～8公尺高的巨型壁畫《出會》，觀者可以看到1:1等身大小、身著一席黑衣、優雅俊美的吸血鬼D；若使用者躺著欣賞，甚至可以看見畫作中的混沌蒼穹，而這都是2D原作中無法體驗到的視角轉換。
又好比在「最終幻想館」中，為《Final Fantasy IX》所設計的角色Eiko也1:1等身放大，以跳躍之姿獨立浮空展示，相較原本的平面繪畫展覽，3D技術讓角色人物身上盔甲的紋路、刀劍上的寶石和刻痕等細節更加栩栩如生，觀眾也能掌握更全方位的視角，並更深入欣賞作品。
談到轉換視角的最佳媒介，觀眾透過戴上VR頭顯裝置進入故事，進而成為虛擬世界裡的一份子，也是近年常見的表現手法。
如本次未來內容展的作品《永恆聖母院》，即是今年（2022）HTC VIVE Arts、法國VR內容製作公司Emissive Studio、法國電信商Orange攜手合作，為2019年遭火噬的巴黎聖母院打造數位重現的VR體驗。觀眾戴上VR頭顯後，即可進入《永恆聖母院》（註1）作品中，穿越數百年的歷史長河，並與多人同步參與虛擬實境中導覽，見證雋永古蹟風華。
此外，除了穿越8百多年的時空背景，見證聖母院的建造歷程與人文歷史，在VR世界中還能搭上奇幻的飛行平台，以現實生活所不能及的視角欣賞聖母院哥德式風格建築的精雕細琢之美。
「VR作品能透過視覺畫面的引導，讓觀眾產生某種程度的「錯覺」（illusion），產生諸如搭乘電梯往上升的體感、或者感受到太陽光照射等感受。有趣的是，這些沉浸式體驗在每個觀眾身上都有不一樣的回饋。」
誠如永恆聖母院製作公司Emissive執行長、製片Fabien Barati所說，雖然每個人進入的是同一個VR世界， 然而每一個觀者都因科技賦能，在故事中擁有更多主動性，自由探索感興趣的事物 ，在虛擬實境中創造出專屬個人的獨一無二體驗。
科技讓敘事手法更多元，創造萬種藝文風貌
除了轉換觀者視角，科技也讓藝文內容的敘事手法更多元。如同未來內容展中的音像藝術作品（註2）《離人》與《殘夢》，便是由煙花宇宙數位音像工作室所推出的新媒體創作嘗試（註3）。
有別於過往舞台的設計皆是單面呈現在觀眾面前，煙花宇宙透過結合實驗錄像、街頭塗鴉、動畫、光影科技等媒材，讓絢麗的內容能投射至整個舞台或展場空間，藉此創造出更豐富的敘事方式，也讓觀者可以完全沉浸在展間朦朧燦爛的迷幻宇宙中。
文化與科技促進跨產業合作，讓內容更貼近消費者
文化內容結合科技手法，除了創造不同於以往的觀者體驗之外，也能跨產業應用，帶來更多可能性。如2022年2月，臺灣時尚設計師品牌JENN LEE就與再現影像特效總監郭憲聰攜手推出一款VR互動式的時裝遊戲，讓大家一邊玩尋寶遊戲，一邊觀賞時尚服飾；打破以往實體時裝秀上觀眾與品牌服裝的距離感，讓時尚變得不再那麼遙遠，反而可親有趣。
而不過一季時間，JENN LEE設計師李維錚、郭憲聰，又與臺灣知名的攝影建模技術公司光陣三維再度聯手推出一款以品牌時裝秀為基礎的行動App《Love is the Answer》，使用者不僅在未來內容展上可以實際看到JENN LEE品牌的服裝展示，也可以透過App幫虛擬人物換上當季秀服，並套用特殊場景等，變成時裝秀裡的一份子。
此外，在未來內容展現場，除了可體驗用行動App為虛擬人物換裝之外，民眾不用配戴AR眼鏡或VR設備，就可在光陣三維技術提供的4D相框中，見到自身虛擬角色的立體成像，甚至與自己的虛擬角色同框、互動。時尚跨界科技的應用，不僅讓消費者以更新鮮有趣的方式認識了JENN LEE服飾，更拉近消費者與品牌內容的距離。
當科技設備與多媒體工具，能夠大幅度的影響或是翻轉創作敘事手法的時候，彷彿宣告了創作者有了另一條明確的路，他們可以善用這些科技技術，不斷挑戰過去創作架構的邏輯，相比過去，現在或許是最喧嘩的時代、卻也最多元的時代。
對觀眾而言，我們可以期待的是，愈來愈多的創作者走在這條路上。他們嘗試用新的科技手段與敘事方法結合，放大觀眾的感官體驗。讓觀眾不只是照著創作者的安排，僅僅運用視覺，「看完」一場已經固定路線的線型敘事，而是能夠放大視聽感官體驗，去體會另一個人的故事，甚或是另一段歷史的經驗。創作最美好的歷程，或許就是可以期待創作者與觀眾，彼此都能因科技賦權，而擁有更大的自由度，一起攜手在作品裡探索冒險。
- 2022年11月3日至13日
- 松山文創園區2、3號倉庫
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註1：《永恆聖母院》於巴黎展演形式為多人同步體驗、大範圍走動的VR探險版；本次在臺灣TCCF未來內容展中的版本為單人式、小範圍走動的VR體驗。
註2：音像（audiovisual），指聲音與影像結合而成的藝術創作。
註3：《離人》為線上直播形式節目，此次因應播放需求，演出內容已經過重新剪輯。觀看採取傳統固定錄像展出型態，展間需維持遮黑，並控制在20人以內。