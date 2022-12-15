中國足球夢難圓（上）：家長觀念重課業輕體育，「舉國體制」踢鐵板

文：李雅雯（中央社記者）

中國央視主持人白岩松4年前在俄羅斯世界盃期間說，「中國除了足球隊沒去，基本上其他的都去了」，這句話仍適用於這屆卡達世界盃，呼應了官媒叫好「中國元素」，卻又帶點諷刺和尷尬，究竟坐擁14億人口大國，為什麼組不出一支踢進世界盃的足球隊。

舉國體制遇鐵板，習近平足球夢難圓

中國的舉國體制無往不利，偏偏在足球上踢了鐵板。中國領導人習近平有個足球夢，踢進世界盃、舉辦世界盃、中國奪得世界盃冠軍；但距離中國國家足球隊上次踢進世界盃，已是20年前的事。

習近平擔任中國國家副主席期間，在2011年7月4日於北京會見韓國民主黨魁、國會議員孫鶴圭等人，他在會晤中說，對於足球有3個期待，「中國世界盃出線、舉辦世界盃比賽和獲得世界盃冠軍」。

習近平有個熱愛足球的公眾形象，人民日報曾經刊文稱他為「足球先生」。「中國足球改革總體方案」在2015年2月中央全面深化改革領導小組第10次會議審議通過，這場會議由習近平主持召開，振興足球列為重要任務。

國家發改委於隔年、2016年4月發出「中國足球中長期發展規劃（2016-2050年）」通知，規劃中期目標（2021-2030年）國家男足躋身亞洲前列、女足重返世界一流強隊行列；遠期目標（2031-2050年）全力實現足球一流強國目標。

呼應政府領導，中國地產商、大企業帶著重金跨入足球領域，砸錢延攬球員、重金招募教練，恆大集團在2010年收購廣州足球俱樂部即被視作「金元足球」浪潮的開始。

《新華社》去（2021）年12月25日刊出「中國足球這一年」一文，直指「中國職業足球凜冬已至」，中超衛冕冠軍江蘇蘇寧宣布解散、多家俱樂部欠薪、高價歸化球員解約返回巴西。足改方案頒布第6年，中國足球發展仍在困惑間蹉跎。

評論提到，企業投資俱樂部只是為了廣告效應、獲得政府稅收減免等回報，母公司經營不善時，俱樂部就是犧牲品，金元足球難持續，2018年中超各俱樂部平均虧損達人民幣4.4億元（約新台幣19.4億元），球員薪酬占68％，財政狀況極不健康。

中國隊踢進世界盃賽事紀錄停留在2002年日韓世界盃。中國隊在小組賽連3敗，負於哥斯大黎加、巴西、土耳其。足球迷嘲諷，「很多人以為這是中國隊的開始，沒想到竟是顛峰」。自此，中國隊再也沒有闖入世界盃。

中國隊在今年2月1日敗給越南隊。在卡達世界盃亞洲區預選賽12強賽第8輪比賽中，中國比分1比3不敵越南，這也是中國隊62年來首次敗給越南隊。社群激憤大斥「恥辱」，官媒也批評，「國足輸了不該輸也不能輸的一場球」。

一名在運動餐廳外等待入場看球賽的民眾告訴《中央社》，中國隊10年來就是這個樣子，沒有辦法改變，腐敗醜聞一堆，「我作為中國人，不一定要支持自己的球隊吧，這個隊伍太爛了」，看球只是個興趣。他的口氣從激憤、沮喪，轉為哀莫大於心死。

即使有舉國體制助力，習近平的足球夢尚未實現。

Photo Credit: 中央社 卡達世界盃賽事進行期間，上海市多家餐廳應景布置，現場拉起大螢幕、懸掛參賽隊伍國旗，營造看球熱鬧氣氛。中央社記者李雅雯上海攝 111年12月14日

重課業輕體育，中國球迷點出足球落後原因

中國國家足球隊踢不進世界盃，民眾認為，家長重課業輕運動、缺乏良好青訓系統等，難以養成足球文化，結構、體制問題阻礙了優秀足球員的孕育道路。

日本隊在卡達世界盃贏了德國、西班牙等傳統強隊、韓國隊在小組賽勝葡萄牙隊後晉級，媒體紛紛以「爆冷」形容賽事結果。日本隊、韓國隊最終16強止步，卻讓許多中國人問，「同樣的身體素質，他們可以，我們為什麼不行」。

一名在滬年輕人告訴《中央社》，中國男足踢不進去世界盃是件「很正常的事情」，對於這樣的結果習以為常。他笑稱，「反而進了我會有點不習慣」。

他說，中國家長普遍期望孩子課業學習要好，強烈要求這塊有表現，運動佳的人，也會被要求去學習，熱愛足球、熱愛運動的人，沒有機會進到一個培育體系中，中國足球起不來，這和社會文化有很大關係。

他說，過去曾在日本留學，在地觀察發現，日本教育對於體育非常重視；在中國則只要求學習好，若要有足球強隊，從小開始培育選手是重要的，建議可以把體育納入升學考量，作為鼓勵。

另一名在滬民眾說，中國男足距離上次進世界盃或是一些大賽是很久以前的事了，「如果哪天可以參與到世界盃，我們覺得是個很大的驚喜」，這也是對於國足一個進步的認可。

他認為，可以看到其他歐美或是亞洲國家，體制有利於促進體育發展；在中國，對於孩子的教育，最看重的是讀書學習，雖然說德智體要全面發展，可是「體」沒有完善的體制去鼓勵，家長也不是很贊成孩子去投入體育。

他說，中國人口基數大，很多人也熱愛足球，「但是就是被抓去學習了」，如果可以挖掘一些通道、建立一些制度，有好的政策去帶動有意願發展體育的學生、有好的制度去選拔優秀球員，可以更好地促進足球運動發展。

他提到，平常經常關注的球賽是NBA賽事，這些年CBA（中國男子籃球職業聯賽）可觀賞性也愈來愈高，原因在於有好的運動員被拉到CBA發展，也有些球員旅外學習，可以把好的經驗帶回國內，帶動了水準。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺