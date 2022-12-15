中國足球夢難圓（上）：家長觀念重課業輕體育，「舉國體制」踢鐵板
我們想讓你知道的是
一名在運動餐廳外等待入場看球賽的民眾告訴《中央社》，中國隊10年來就是這個樣子，沒有辦法改變，腐敗醜聞一堆，「我作為中國人，不一定要支持自己的球隊吧，這個隊伍太爛了」，看球只是個興趣。他的口氣從激憤、沮喪，轉為哀莫大於心死。即使有舉國體制助力，習近平的足球夢尚未實現。
文：李雅雯（中央社記者）
中國央視主持人白岩松4年前在俄羅斯世界盃期間說，「中國除了足球隊沒去，基本上其他的都去了」，這句話仍適用於這屆卡達世界盃，呼應了官媒叫好「中國元素」，卻又帶點諷刺和尷尬，究竟坐擁14億人口大國，為什麼組不出一支踢進世界盃的足球隊。
舉國體制遇鐵板，習近平足球夢難圓
中國的舉國體制無往不利，偏偏在足球上踢了鐵板。中國領導人習近平有個足球夢，踢進世界盃、舉辦世界盃、中國奪得世界盃冠軍；但距離中國國家足球隊上次踢進世界盃，已是20年前的事。
習近平擔任中國國家副主席期間，在2011年7月4日於北京會見韓國民主黨魁、國會議員孫鶴圭等人，他在會晤中說，對於足球有3個期待，「中國世界盃出線、舉辦世界盃比賽和獲得世界盃冠軍」。
習近平有個熱愛足球的公眾形象，人民日報曾經刊文稱他為「足球先生」。「中國足球改革總體方案」在2015年2月中央全面深化改革領導小組第10次會議審議通過，這場會議由習近平主持召開，振興足球列為重要任務。
國家發改委於隔年、2016年4月發出「中國足球中長期發展規劃（2016-2050年）」通知，規劃中期目標（2021-2030年）國家男足躋身亞洲前列、女足重返世界一流強隊行列；遠期目標（2031-2050年）全力實現足球一流強國目標。
呼應政府領導，中國地產商、大企業帶著重金跨入足球領域，砸錢延攬球員、重金招募教練，恆大集團在2010年收購廣州足球俱樂部即被視作「金元足球」浪潮的開始。
《新華社》去（2021）年12月25日刊出「中國足球這一年」一文，直指「中國職業足球凜冬已至」，中超衛冕冠軍江蘇蘇寧宣布解散、多家俱樂部欠薪、高價歸化球員解約返回巴西。足改方案頒布第6年，中國足球發展仍在困惑間蹉跎。
評論提到，企業投資俱樂部只是為了廣告效應、獲得政府稅收減免等回報，母公司經營不善時，俱樂部就是犧牲品，金元足球難持續，2018年中超各俱樂部平均虧損達人民幣4.4億元（約新台幣19.4億元），球員薪酬占68％，財政狀況極不健康。
中國隊踢進世界盃賽事紀錄停留在2002年日韓世界盃。中國隊在小組賽連3敗，負於哥斯大黎加、巴西、土耳其。足球迷嘲諷，「很多人以為這是中國隊的開始，沒想到竟是顛峰」。自此，中國隊再也沒有闖入世界盃。
中國隊在今年2月1日敗給越南隊。在卡達世界盃亞洲區預選賽12強賽第8輪比賽中，中國比分1比3不敵越南，這也是中國隊62年來首次敗給越南隊。社群激憤大斥「恥辱」，官媒也批評，「國足輸了不該輸也不能輸的一場球」。
一名在運動餐廳外等待入場看球賽的民眾告訴《中央社》，中國隊10年來就是這個樣子，沒有辦法改變，腐敗醜聞一堆，「我作為中國人，不一定要支持自己的球隊吧，這個隊伍太爛了」，看球只是個興趣。他的口氣從激憤、沮喪，轉為哀莫大於心死。
即使有舉國體制助力，習近平的足球夢尚未實現。
重課業輕體育，中國球迷點出足球落後原因
中國國家足球隊踢不進世界盃，民眾認為，家長重課業輕運動、缺乏良好青訓系統等，難以養成足球文化，結構、體制問題阻礙了優秀足球員的孕育道路。
日本隊在卡達世界盃贏了德國、西班牙等傳統強隊、韓國隊在小組賽勝葡萄牙隊後晉級，媒體紛紛以「爆冷」形容賽事結果。日本隊、韓國隊最終16強止步，卻讓許多中國人問，「同樣的身體素質，他們可以，我們為什麼不行」。
一名在滬年輕人告訴《中央社》，中國男足踢不進去世界盃是件「很正常的事情」，對於這樣的結果習以為常。他笑稱，「反而進了我會有點不習慣」。
他說，中國家長普遍期望孩子課業學習要好，強烈要求這塊有表現，運動佳的人，也會被要求去學習，熱愛足球、熱愛運動的人，沒有機會進到一個培育體系中，中國足球起不來，這和社會文化有很大關係。
他說，過去曾在日本留學，在地觀察發現，日本教育對於體育非常重視；在中國則只要求學習好，若要有足球強隊，從小開始培育選手是重要的，建議可以把體育納入升學考量，作為鼓勵。
另一名在滬民眾說，中國男足距離上次進世界盃或是一些大賽是很久以前的事了，「如果哪天可以參與到世界盃，我們覺得是個很大的驚喜」，這也是對於國足一個進步的認可。
他認為，可以看到其他歐美或是亞洲國家，體制有利於促進體育發展；在中國，對於孩子的教育，最看重的是讀書學習，雖然說德智體要全面發展，可是「體」沒有完善的體制去鼓勵，家長也不是很贊成孩子去投入體育。
他說，中國人口基數大，很多人也熱愛足球，「但是就是被抓去學習了」，如果可以挖掘一些通道、建立一些制度，有好的政策去帶動有意願發展體育的學生、有好的制度去選拔優秀球員，可以更好地促進足球運動發展。
他提到，平常經常關注的球賽是NBA賽事，這些年CBA（中國男子籃球職業聯賽）可觀賞性也愈來愈高，原因在於有好的運動員被拉到CBA發展，也有些球員旅外學習，可以把好的經驗帶回國內，帶動了水準。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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2022資安嘉年華現場直擊：人才孕育、實證演訓、跨域連結，沙崙基地開啟臺灣資安新未來！
我們想讓你知道的是
沙崙基地舉辦「2022資安嘉年華」，活動匯集資安新秀、上百家的資安相關企業及組織，堪稱南臺灣年度最大規模的資安盛會。主辦單位不只規劃多達二十多場的跨領域講座，促進資安產業的交流及需求對接，也設計一系列有趣的闖關活動與攤位展示，呈現沙崙基地一整年的豐富成果，讓非產業人士也有一窺資安議題與發展的機會。
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2022資安嘉年華盛大開幕，展現資安跨域影響力！
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剛踏入嘉年華的會場，就已經感受到現場活絡的氣氛。不只有許多工作人員穿梭於人群中，積極引薦產業關係人，也有不少高階經理人與組織代表互相交流當前資安產業的發展趨勢、交換不同產業之間的資安需求；最特別的是，還有產業前輩主動與新秀同學攀談，希望啟發年輕學子將創意與業界接軌。儘管開幕儀式還沒正式開始，但輕鬆熱絡的氛圍已讓這場「嘉年華」有了名副其實的圓滿開場。
新血注入、應用整合，沙崙金鑰開啟臺灣資安新未來！
「資安產業的發展及產業資安的推動，其實關鍵點就是資安產業人才。」
開幕儀式中，數位發展部政務次長李懷仁也在致詞中強調，有好的人才，產業才能往前邁進，所以沙崙基地特別邀請首屆沙崙資安大賽脫穎而出的新秀選手上台分享，從新生代的角度分享對資安產業的看法與期待。其中，黃同學提到「硬體資安」的重要性、資安培育資源稀缺的議題都獲得與會者肯定，甚至後續產業演講時仍被反覆提及；而陳同學也談到資安大賽對他的深刻影響，無論是過程輔導、還是最終獲獎，都成為支持他深入資安領域的力量。儘管談話過程仍有幾分生澀，但他們對資安研究的熱情、與對沙崙基地培育的感激依舊清晰可見。
當新秀們從數位產業署的林俊秀副署長手中接過「沙崙金鑰匙」的那一刻起，邁向資安未來的大門也完全敞開。踩在他們腳下獲獎的舞台是比賽的終點，也是另一個起點。沙崙基地也將持續提供新秀們無償使用包含課程講座、演訓環境、共作空間等豐富資源，並繼續坐鎮產業、政策、技術的交接點，孕育產業新血、嫁接資安與不同企業的跨領域協作。
除了最基礎的人才養成，沙崙基地在產業資安應用的面向也是不遺餘力。今年下旬仍有多樣橫跨基礎設施、智慧綠能、半導體設備等不同領域的資安產品及物聯網設備，於沙崙基地的實測場域中進行駭客攻擊的情境模擬，考驗產品的防護能力以及進行資安人員攻防演訓。在嘉年華開幕儀式中，也由林俊秀副署長親自頒發驗測證書及獎座，肯定所有夥伴們為臺灣資安發展的努力。如此佳績不只展現出臺灣本土資安發展的軟實力，更凸顯出配有專業設備、技術支持的資安場域的重要性。
走入資安嘉年華，多元講座、趣味闖關，亮點成果親民展示
開幕儀式圓滿結束後，沙崙基地也安排許多與產業資安相關的跨領域講座，讓不同領域的參與者都能有所收穫。例如涉及醫療、航太、製造的「產業資安藍圖講座」，即是邀請產業聯盟透過資安評級輔導，帶動企業導入國產資安解決方案的經驗分享；或是「攻防驗測主題論壇」則是透過講座論壇，分享沙崙基地在攻防演練及驗測過程發現的常見產業資安漏洞。雖然講座內容涉及許多專業知識，但「資安聯防」的概念卻是許多演講內容的共同子題，讓每個領域、上中下游的不同企業們，都能輕易了解如何將資訊安全融入產業生態，維持最安全的網路、產品及服務。
除了資安領域的產官學人士，資安嘉年華也開放給對於臺灣資安發展感興趣的一般民眾參加，所以沙崙基地也規劃了豐富多樣的闖關體驗，讓民眾從遊戲體驗認識資安概念。最特別的是，闖關遊戲結合了沙崙基地特有的「攻防演訓、產品驗測實戰場域」，將解謎線索放入不同的驗測展示中，讓參與者在進行闖關遊戲的過程中，得以認識資安攻防運作的整體輪廓。而在活動主要會場的另一端，還有含括軟體、硬體、企業資安顧問、資安服務等多達20攤的資安新創企業受邀展出，新創企業們透過攤位布置、贈品與DM，結合現場專人的詳細介紹，就算是對資安實務運作沒有概念的人也能輕易理解，展現出臺灣資安新創產品／服務的多元活力。
孕育人才 x 攜手共進
數位時代下，資訊安全成為公私部門皆重視的領域，觀察這次資安嘉年華的舉辦盛況，也能發現一項特殊的轉變──不只上市上櫃的大型企業注重資安，越來越多的中小型企業、新創企業都開始注重資安領域的發展。而在數位發展部數位產業署的帶領下，沙崙基地成為一個育成人才、凝聚產業的關鍵節點，促進資安產業與產業資安彼此鏈結，一步一步、腳踏實地不斷累積，由政府帶領，攜手產業、人才一起朝向「數位好，臺灣產業才能更好；資安好，臺灣產業才能更好」的未來願景邁進。