TNL+ 2022/11/11,
音樂

【關鍵專訪】安溥等四組音樂人談「打狗祭」：高雄是有生命力的，文化是市民和音樂人的養分

【關鍵專訪】安溥等四組音樂人談「打狗祭」：高雄是有生命力的，文化是市民和音樂人的養分
Photo Credit: 高雄流行音樂中心提供

我們想讓你知道的是

Takao Rock打狗祭是高雄流行音樂中心自辦的音樂祭，地點位在高雄著名的舊城——鹽埕區。本文採訪安溥、拍謝少年、以莉・高露等音樂人，從他們的視角看像灣區的藝文場景發展。

Takao Rock打狗祭是高雄流行音樂中心自辦的音樂祭，地點位在高雄著名的舊城——鹽埕區。

面積僅1.4161平方公里的鹽埕，是高雄市面積最小的行政區，卻擁有絕大多數的高雄代表性地景，像是高雄港、棧二庫等歷史建築；電影圖書館、歷史博物館等文化場域；愛河出海口、香蕉碼頭等壯闊美景，以及大港橋、高流等極富科技感的新建築，除此之外還擁有交通便利之優勢，輕軌、捷運、公車均有在此設站。甚至，鹽埕老城更以豐富的庶民美食聞名。

本文採訪四組參加打狗祭的音樂人，從他們的視角看像灣區的藝文場景發展。

跟音樂人一起成長的美麗灣區，快速轉型為重要藝文場景

打狗祭的舉辦地點位於高雄流行音樂中心園區，涵蓋光榮碼頭，真愛碼頭以及駁二園區整個灣區，這一帶，由於有豐富的美食，美景，受訪的音樂人私下經常前往散步。

「我其實自己常來光榮碼頭輕軌站，看港口的夕陽美景，帶有一種宮崎駿筆下的美感。」以莉・高露Ilid Kaolo分享自己來高雄的私房景點：「我也喜歡繞行整個灣區的輕軌，行進間可以看到舊城的美景，十分溫暖。」

「我經常來灣區散步，這裡是我回高雄最常去的地方。」在鹽埕區讀書長大的拍謝少年，則提到這一帶在近幾年轉成為文化地景：「我前幾年還有載貨去駁二倉庫辦理貨物船運業務，但是那個空間現在已經是大港開唱的卡魔麥舞台了。」

灣區開始成為文化地景，是從碼頭旁陳舊的駁二倉庫轉型藝術特區開始，剛好和安溥開始從事表演事業，積極宣傳自己活動的時間點重疊，也讓安溥對對高雄產生深刻的情感，對於這段時光安溥如此形容：「彷彿跟這一帶一起成長。」

安溥
Photo Credit: 高雄流行音樂中心提供
安溥
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