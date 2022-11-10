2022 TCCF 未來內容展多國專家深度對談，對接國際最新文化科技產業趨勢

文化內容策進院主辦「2022 TCCF 創意內容大會」，匯聚臺灣具潛力 IP 成品及提案，致力為全球內容業者媒合最佳國際合製資源，促進臺灣文化內容產業對接國際。其中，大會重要活動之一、展示跨域應用價值的平台的「未來內容展」，今年有眾多國際嘉賓共襄盛舉，包括法國國家電影與動畫中心 (CNC) 數位內容總監 Olivier Fontenay、奧地利林茲電子藝術節總監 Martin Honzik、巴西遊戲開發公司 AVORE Immersive營運總監 Doede Holtkamp 親自來臺交流，法國新影像藝術節總監 Michele Ziegler 亦與文策院及法國在台協會合作，率 6 位不同專業背景的法國XR業界人士來臺進行產業參訪。

「未來內容展」以「擴增宇宙 運算中 Future Processing」為題，集結國內外話題性沉浸式內容，激盪文化與科技跨域應用新可能，本屆邀請的 19 組參展作品中有 5 組為國際或跨國共創作品，合作橫跨日本、法國、奧地利等國，另在近 40 場「主題沙龍」中有來自巴西、法國、奧地利、加拿大、愛爾蘭、香港等不同國家地區的機構代表、創作者、企業家齊聚一堂參與盛會，分享最新國際產業發展趨勢，助臺灣未來內容產業接軌國際，持續探索產業的發展潛能。

持續深耕臺灣未來內容產業為 TCCF 創意內容大會的重要目標之一，導入多國與多角度資源更可為產業帶來更多合作可能。文策院持續透過各項策進機制與支持方案，協助臺灣在國際市場搶佔先機。譬如：本屆未來內容展參展作品《百岳計畫》為文策院與奧地利林茲電子藝術中心合製計畫，由 FAB DAO 邀請五位知名的生成式藝術家王連晟、王新仁、林逸文、林經堯和吳哲宇，以臺灣跌宕起伏的山稜線為素材、程式碼為畫筆，勾勒出百座臺灣山巒，再由藝術家黃新編碼，將五件風格相異的作品共同展示，呈現多元共融的臺灣山景，並以 NFT 形式販售，讓收藏者共同治理營收，將收益作為臺灣生態保護的公益款項。加密貨幣捐款在聯合國及烏俄戰爭亦有先例，而臺灣尚未有成熟的相關案例，《百岳計畫》可謂開先河與國際最新 NPO-NFT 趨勢對接，其具有社會實踐價值的前瞻性創作思維，在未來內容展以前已受邀至全球規模最大、歷史最悠久的電子藝術節「林茲電子藝術節」展出，展現臺灣未來內容創作新銳實力。

Photo Credit：文策院 未來內容展 巴西 VR 製作公司 ARVORE Immersive 營運總監 Doede Holtkamp。

法國鬼才導演 Mathias Chelebourg。 法國鬼才導演 Mathias Chelebourg。

在 11月 9 日 登場的「主題沙龍 - 國際焦點」中，由曾榮獲艾美獎、威尼斯影展多項肯定的巴西 VR 製作公司 ARVORE Immersive 營運總監 Doede Holtkamp 以務實的業界經驗分析敘事及遊戲 VR 內容的市場地景與商機開發；CNC 數位內容總監 Olivier Fontenay 與文策院文化科技處處長李懷瑾，共同探討公資金如何作為新媒體內容與產業發展的利基；而曾執導話題性 VR 作品《芭芭雅嘎：森林女巫》等作的法國鬼才導演 Mathias Chelebourg 亦分享與香奈兒合作的最新 VR 沉浸式體驗《Rencontre(s)》精彩幕後製程。本單元將延續至 11 月 12 日，將有奧地利林茲電子藝術節總監 Martin Honzik 與 FAB DAO 創辦人黃彥霖(黃豆泥) 就 NFT 議題的精采對談；有香港 Amonica Brands 集團代表分享 Web 3.0 對娛樂創意產業帶來的變化，更有法國指標性 VR 製作公 司 Emissive、電信龍頭 Orange 與 HTC VIVE Arts 代表暢聊新作《永恆聖母院》多人 VR 娛樂體驗所開創的全新商業模式。由國際業界的專業翹楚帶來跨領域、多元議題討論，精彩可期。

Photo Credit：文策院 未來內容展 文策院文化科技處處長李懷瑾與法國國家電影與動畫中心 (CNC) 數位內容總監 Olivier Fontenay。

具有豐富 VR 及 IP 內容推廣經驗的 CNC 數位內容總監 Olivier Fontenay 來臺參與「主題沙龍」，他特別表示：「VR 有很多迷人的特點，沉浸式內容可以往很多不同方向發展，像是紀錄片、科幻、電玩遊戲等，在 2022 TCCF 未來內容展看到臺灣做出了很多創意新內容，臺灣在文化科技領域擁有世界最先進的科技技術 ; 最有趣的是，法國和臺灣有著共同的願景，都認為創意內容需要強勁的科技技術，所以投注許多心力於該領域。創意內容最讓人興奮的是，人們永遠無法預期什麼即將發生，技術的投入更能提供創作者有更多元呈現作品的方式，讓大眾從未想像過的事情成真，像是讓娛樂體驗能在元宇宙虛擬世界中發生，或者將文化內容與 NFT 鏈接開創新的價值。這也是為什麼我特別來臺參與 2022 TCCF 未來內容展，希望能與跨國的專業人士共同發掘更多未來內容的可能。」

「2022 TCCF 創意內容大會–未來內容展」自 11月 3 日至 13 日，在松山文創園區 2 號及 3 號倉庫展出，歡迎對新型態文化內容有興趣的產業人士及民眾前來做生意、交朋友、看創意、找靈感。詳細節目清單、主題沙龍、免費報名資訊及「未來內容展」開放時間請上官方網站：https://www.tccf.tw/innovation/exhibition-2。