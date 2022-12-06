為何子宮不會把受精卵給踢出去？如果免疫系統出錯，中醫又能做什麼？
我們想讓你知道的是
經過一場「全面入侵媽媽子宮」的胎盤生成之戰，這個噴射拉屎的小鬼已經安頓好，準備舒舒服服的在媽媽子宮住到他想要出來為止。這邊讓我們一起回到最初的問題：為什麼這個全面入侵的受精卵、逐漸長大的小鬼，沒有被媽媽子宮的免疫系統給踢出去呢？
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世界各地被COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）肆虐了將近三年，我相信在這段期間，大家都已經從各大新聞媒體、社交群組裡「如何提高免疫力」、「如何預防肺炎秘方」等各式瘋傳資訊中，累積了大量的免疫相關觀念。
大家即使不那麼清楚「免疫系統的完整機制」，但愛看敝院長文的讀者們基本上應該也會知道：「特定的白血球，會辨識入侵人體的病原體，當發現它們是陌生的外來物時，就會啟動攻擊並摧毀這些不知好歹的傢伙們」。
辨識外來物、並試圖摧毀，正是先天性、第一線免疫活動的核心。
然而大家可能不知道，女性的子宮內，也存在著免疫系統。
子宮內的免疫系統
當數千萬的精蟲大軍通過陰道、穿越子宮頸、游進子宮、想要鑽進輸卵管去與卵子相會前，子宮內的巨噬細胞、嗜中性白血球等免疫細胞會先把大量跑得慢的、型態不正常的精子攔截並殲滅。
最後能到達卵子身邊、搶奪「再進去一點點就好」受精名額的精英蟲蟲，這個過程通常會從好幾千萬隻銳減成不到200位。
而這雖然是典型的免疫活動，但也是歷經演化而成的子宮內配子（這裡指精子）篩選過程，因為必須如此，才能確保與卵子結合的精子，真的是天選之「贏蟲」，進而生下健康的後代。
但是，大家有沒有想過：
既然子宮內也有免疫系統，也有殲滅外來物的能力存在，那為什麼子宮內膜最後會接納受精卵著床、並生成胎盤？
接受一個帶有一半來自腦公的陌生基因（精子），理當要被踢出去的外來物（受精卵），為何可以安穩落腳、生根在子宮裡，然後還能長出一隻好不容易在卸貨後，卻總是在半夜吵吵鬧鬧不睡覺，而且還會噴射青屎的小鬼？
而這一切得先從「受精卵著床的過程」開始談起。
著床是受精卵的全面入侵
就在精子與卵子結合後的第五天，受精卵會發育成「囊胚」，是一個以外部滋養層（trophoblast）包覆內部胚細胞（Inner cell mass）的結構。
「囊胚」就是在取卵療程中，大家巴不得每顆受精卵都可以長到第五天的那個「囊胚」，這是因為若受精卵能發育到這個天數，通常代表細胞分裂能力較佳、較健康，但是無法保證染色體就一定正常。
囊胚的外部滋養層會分泌荷爾蒙，先禮貌性的通知自己身處所在地的媽媽子宮：「Hi，I’m coming！」，而知會的同一時間也會快速增長，特化成合體滋養層（syncytiotrophoblast）、以及細胞滋養層（cytotrophoblast）。
接著，細胞滋養層迅速增生、「入侵」子宮的基蛻膜以固定胚胎，形成我們熟悉的胎盤（Placenta），同一時間逐漸取代母體血管中的內皮細胞，以確保胚胎可以得到充足的母體血液以交換養分、與排除廢物。
最後，絨毛膜最外層與基蛻膜相連的細胞滋養層，再特化為絨毛膜外滋養層（Extra-Villous Cytotrophoblast），與母體子宮的基蛻膜接觸，在胎盤形成「一側為基蛻膜細胞、另一側為絨毛膜外滋養層細胞」的「母胎介面（Maternal-fetal interface）」。
如此一來，來自母體子宮內動脈的血液包覆了胎盤表面，與胎兒的血管只隔著幾層細胞，而這種近距離接觸，可以讓母親與胎兒之間的營養、氣體與廢物交換，達到最大化。近年來的研究也發現，胎盤會釋出大量胎兒的DNA至母體血液中，也因此只要取得母體的血液樣本，就能進行產前基因檢測，而這就是非侵入性胎兒染色體檢測（Non-invasive Prenatal Testing，簡稱NIPT）的原理。
- 合體滋養層（syncytiotrophoblast）：負責向外分解子宮中蛻膜功能層的組織，並進駐（入侵）母體的血管，確保氧氣與養分的供應。
- 細胞滋養層（cytotrophoblast） ：形成胎兒用來與母體交換養分的絨毛膜。
經過一場「全面入侵媽媽子宮」的胎盤生成之戰，這個噴射拉屎的小鬼已經安頓好，準備舒舒服服的在媽媽子宮住到他想要出來為止。
這邊讓我們一起回到最初的問題：為什麼這個全面入侵的受精卵、逐漸長大的小鬼，沒有被媽媽子宮的免疫系統給踢出去呢？
因為事實上，子宮是懷孕女性身體裡的免疫特區（或稱為免疫豁免區）。
懷孕女性身體裡的免疫特區，兩個豁免機制
人體內有各式各樣的免疫細胞（統稱為白血球），其種類與名稱各異、也各司其職，而這個超大型的白血球家族一肩扛起絕大多數的免疫功能。
有些免疫細胞，會負責在人體內四處巡邏，我們可以把他們想像成「巡警」這樣的角色，例如：自然殺手細胞（Natural Killer cells， 以下可能簡稱為NK cells）、肥大細胞（mast cells）、巨噬細胞（macrophages）、嗜中性白血球（neutrophils）、毒殺型T細胞（cytotoxic T cells）。
當自然殺手細胞、或是毒殺型T細胞這樣的巡警們在體內逛來逛去，遇到可疑人物時，例如細菌、病毒、受感染的細胞、癌細胞……就會先上前「查驗」對方是否為自己人。
查驗，是免疫系統一個很重要的功能，可以區分自我、非我，並且在「非我」這個區塊，再精細的辨識出有益的物質（例如：營養分子）、有害的物質（例如：病原體）。
人體正常的細胞膜上，都會表現「主要組織相容複合體 」（major histocompatibility complex，簡稱MHC ），這是由人類白血球抗原（human leukocyte antigen，簡稱HLA）這種醣蛋白分子所構成、並存在於細胞膜上的基因組。
由於每個人所擁有的HLA組態都不相同，因而每個人的MHC也都不同，就如同身分證一樣，是個體不可混淆的「特徵」，也是免疫系統用來區分自我、非我的基礎。
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