台師大調查：75％民眾自評國語文能力程度好，21.4％對求學階段國文課印象不好

由於大學入學採計科目變化以及新課綱變革，國語文科教育近來受到各界關注。台灣師範大學的研究團隊透過電話訪問，了解民眾對國語文能力及課程的看法，其中，有約9成民眾認為，國語文課程對人際關係、職場表現帶來正面影響，有75％則自評國語文能力程度好，尤其以25到34歲的年輕族群為多。

在社會的發展以及歷來的課綱討論中，國語文科一直都相當容易引發關注，台師大文化教育策略研究計畫主持人、國文系教授鍾宗憲認為，原因在於3C產品、智慧型手機大大顛覆了語文使用和人際往來的關係。

因此，台師大文化教育策略研究團隊日前針對國人對國語文課程的看法進行研究，團隊先隨機抽樣統計，在網路社群「批踢踢實業坊」的「八卦版」及「女版」中，對中學文言文教材、國語文課程的意見，歸納爭議的關鍵問題，再設計問卷題目，並委外進行電話調查。

鍾宗憲指出，結果發現網路鄉民最關注的議題是文言文，而最常反對文言文教育的原因在於，文言文與生活脫節、沒有實用性。

年輕人自評國語文能力好，學者：上一代較重視閱讀

電話訪問的結果發現，21到60歲的民眾裡，有75％自評國語文能力程度好、20.9％不好，教育程度越高的民眾，有自評程度越高的趨勢。

Photo Credit：台師大研究團隊 21到60歲的民眾裡，有75％自評國語文能力程度好、20.9％不好。

另外，「25到29歲」及「30到34歲」的年輕人，相對其他年齡層來看，自評程度好的比例較高。對此，師大國文系教授徐國能認為：「好與不好是很主觀的想法」，這個年齡層的民眾覺得自己程度好，或許是指能夠自在運用各種語言工具，包含網路、口語。對於上一代、有些年齡落差的人來講，則比較重視閱讀，或者可以不假思索地寫出許多內容，「不同世代在不同平台上的表達，可能產生這樣（自評結果）的落差。」

調查結果也顯示，在國語文課程對學習各種知識、技能的重要性，以及對個人人際關係、職場工作表現、人生規劃的影響上，均有超過或接近9成的民眾表達正面看法。

半數民眾認為「說」最重要

至於民眾認為最重要的國語文能力，有一半以上（53.4％）認為是「說」。徐國能表示，學校可能比較會認為讀、寫很重要，但在實際運用上，口語表達是更重要的能力，教育界應該怎麼把閱讀和寫作，直接轉化為口語表達的能力，是未來要思考的地方。

師大國文系教授祁立峰補充，國語文很多概念是結合在一起、具有邏輯性的綜合表現，舉例而言，雖然「說」和「寫」不一樣，但「沒有篇章的組織能力，話就無法完整說出來。」

至於民眾對求學階段國語文課程的印象為何？電訪結果顯示有76％民眾的印象是好的，但鍾宗憲強調，印象不好的有21.4％，這對教學來講值得警剔。其中，女性與男性的印象好壞也出現差距，有高達83.9％的女性對國語文課程的印象是好的，高於男性的68.0％。

鍾宗憲最後呼籲，新課綱有特別提到，核心素養的重要背景是生活情境，因此呼籲教育現場的老師重視學生經驗、生活情境，融入在課文教學，以及實作與探索的教導、安排當中，也相信國人的語文能力會越來越好。

本次由台師大文化教育策略研究計畫主持、委由典通公司進行的電話訪問，以21到60歲民眾為調查對象，採分層比例隨機抽樣法進行抽樣，按照各縣市21到60歲人口數占母體人口總數的比例進行樣本分配。調查期間為2022年10月8日至10月9日，有效樣本1092份，在95％的信心水準下，抽樣誤差為正負2.54個百分點，有效樣本依據內政部111年8月發布之戶籍人口數進行性別、年齡別及縣市別加權處理。

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核稿編輯：翁世航