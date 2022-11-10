台師大調查：75％民眾自評國語文能力程度好，21.4％對求學階段國文課印象不好
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年輕人相對其他年齡層來看，自評國語文程度好的比例較高。對此，師大國文系教授徐國能認為，這個年齡層的民眾覺得自己程度好，或許是指能夠自在運用各種語言工具，包含網路、口語，上一代則比較重視閱讀，或者可以不假思索地寫出許多內容。
由於大學入學採計科目變化以及新課綱變革，國語文科教育近來受到各界關注。台灣師範大學的研究團隊透過電話訪問，了解民眾對國語文能力及課程的看法，其中，有約9成民眾認為，國語文課程對人際關係、職場表現帶來正面影響，有75％則自評國語文能力程度好，尤其以25到34歲的年輕族群為多。
在社會的發展以及歷來的課綱討論中，國語文科一直都相當容易引發關注，台師大文化教育策略研究計畫主持人、國文系教授鍾宗憲認為，原因在於3C產品、智慧型手機大大顛覆了語文使用和人際往來的關係。
因此，台師大文化教育策略研究團隊日前針對國人對國語文課程的看法進行研究，團隊先隨機抽樣統計，在網路社群「批踢踢實業坊」的「八卦版」及「女版」中，對中學文言文教材、國語文課程的意見，歸納爭議的關鍵問題，再設計問卷題目，並委外進行電話調查。
鍾宗憲指出，結果發現網路鄉民最關注的議題是文言文，而最常反對文言文教育的原因在於，文言文與生活脫節、沒有實用性。
年輕人自評國語文能力好，學者：上一代較重視閱讀
電話訪問的結果發現，21到60歲的民眾裡，有75％自評國語文能力程度好、20.9％不好，教育程度越高的民眾，有自評程度越高的趨勢。
另外，「25到29歲」及「30到34歲」的年輕人，相對其他年齡層來看，自評程度好的比例較高。對此，師大國文系教授徐國能認為：「好與不好是很主觀的想法」，這個年齡層的民眾覺得自己程度好，或許是指能夠自在運用各種語言工具，包含網路、口語。對於上一代、有些年齡落差的人來講，則比較重視閱讀，或者可以不假思索地寫出許多內容，「不同世代在不同平台上的表達，可能產生這樣（自評結果）的落差。」
調查結果也顯示，在國語文課程對學習各種知識、技能的重要性，以及對個人人際關係、職場工作表現、人生規劃的影響上，均有超過或接近9成的民眾表達正面看法。
半數民眾認為「說」最重要
至於民眾認為最重要的國語文能力，有一半以上（53.4％）認為是「說」。徐國能表示，學校可能比較會認為讀、寫很重要，但在實際運用上，口語表達是更重要的能力，教育界應該怎麼把閱讀和寫作，直接轉化為口語表達的能力，是未來要思考的地方。
師大國文系教授祁立峰補充，國語文很多概念是結合在一起、具有邏輯性的綜合表現，舉例而言，雖然「說」和「寫」不一樣，但「沒有篇章的組織能力，話就無法完整說出來。」
至於民眾對求學階段國語文課程的印象為何？電訪結果顯示有76％民眾的印象是好的，但鍾宗憲強調，印象不好的有21.4％，這對教學來講值得警剔。其中，女性與男性的印象好壞也出現差距，有高達83.9％的女性對國語文課程的印象是好的，高於男性的68.0％。
鍾宗憲最後呼籲，新課綱有特別提到，核心素養的重要背景是生活情境，因此呼籲教育現場的老師重視學生經驗、生活情境，融入在課文教學，以及實作與探索的教導、安排當中，也相信國人的語文能力會越來越好。
本次由台師大文化教育策略研究計畫主持、委由典通公司進行的電話訪問，以21到60歲民眾為調查對象，採分層比例隨機抽樣法進行抽樣，按照各縣市21到60歲人口數占母體人口總數的比例進行樣本分配。調查期間為2022年10月8日至10月9日，有效樣本1092份，在95％的信心水準下，抽樣誤差為正負2.54個百分點，有效樣本依據內政部111年8月發布之戶籍人口數進行性別、年齡別及縣市別加權處理。
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核稿編輯：翁世航
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醫療無界限！看科技力如何突破時地限制，「遠距醫療」照護你我的健康
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當賦能科技與醫療產業相互結合，遠距醫療成為醫療平權的可能解方；而新冠病毒的意外插曲，則陰錯陽差的讓臺灣遠距醫療邁入全新階段。究竟遠距醫療的前世今生為何？民眾的觀察、感受又是什麼？我們特別專訪亞東紀念醫院、萬里區衛生所及受惠病患，帶領民眾一起探究後疫情時代下遠距醫療的未來可能性。
過去幾年，新冠疫情（COVID-19）的陰霾壟罩全球，不只造成社會互動模式鉅變，也促成強勁的數位轉型浪潮，推進我國公私部門的數位轉型進程，讓如MyData等諸多數位服務實際落地。其中，源起於山地及偏鄉的「遠距醫療」服務，也搭上新冠疫情的順風車，從「醫療平權」朝向增加醫療效能的緊急應變發展，實施短短數月就獲得許多民眾的正面反饋，甚至意外開啟以「人」為中心的新型態醫療服務的發展可能。
究竟臺灣遠距醫療的如何興起、成熟？疫情與科技又為遠距醫療帶來怎樣顛覆性的改變？本次特別專訪亞東紀念醫院、萬里區衛生所，以及參與遠距醫療會診計畫的病患，分別從醫療機構、醫師、病患及家屬三種角度切入，深入解析「遠距醫療」在臺灣的發展脈絡、呈現偏鄉遠距診療的執行情境，以及疫情下的遠距醫療技術的應用。
專業會診、技術支持、遠端關懷：用「心」打造零距離的醫療平權
隨著資通訊技術逐漸成熟，數位科技成為促進偏鄉醫療平權的可能解方，衛福部也於2018年5月頒布《通訊診察治療辦法》，就此奠定臺灣遠距醫療發展的里程碑。為此，衛福部向行政院提出前瞻計畫，由國衛院執行「5G及智慧科技提升醫療與健康照護計畫」，2010年起在新北巿石碇區、萬里區啟用全台第一個糖尿病連續式遠距醫療照護應用，2021年聯合苗栗縣政府、為恭紀念醫院、遠傳電信在苗栗縣南庄鄉擴大應用範圍。然而，為了保障受治者得到專業、完善的診治，最初遠距診療的過程必須以「三方會診」（主治醫師、病患、會診醫師）的方式進行，與如今能夠一對一看診的新冠線上門診有很大的不同。
儘管如此，遠距診療的開放仍使偏鄉醫師得以在較不擅長的次專科上，得到會診醫師的輔助，也讓偏鄉地區的民眾有機會獲得更多樣的醫療服務；另一方面，「會診」的執行方式也降低了民眾的使用門檻，因為全程都會有醫師及專人陪伴，民眾就只要到衛生所掛號、申請遠距診療，然後準時抵達衛生所、坐在視訊鏡頭前與醫師共同會診即可，結束後也可以在原地批價、領藥，看診流程和平時到診所看診幾乎沒有區別。
除此之外，亞東醫院眼科部暨社區健康發展中心的王嘉康主任也指出遠距診療之於偏鄉的另一項重大優勢，就是「省時」。王嘉康主任說，偏鄉民眾往返醫院的交通時間往往是看診時間的好幾十倍，大白天出門回到家都已接近傍晚。但有了遠距診療之後，民眾只要到衛生所掛號、看診就可以完成，相對來講就節省了不少時間。
此時，可能有人會擔心沒有實際前往醫療院所，診療過程中需要的各項檢查該怎麼辦？萬里區衛生所醫師兼主任劉尚霖也分享過去會診的經驗，「透過我去學習、受訓，代替亞東的會診醫師使用各種儀器，他就能透過5G網路即時收到畫面進行診斷」。如今只要搭配簡便的醫療儀器，遠距診療能夠完成如X光、超音波、心電圖等常見的醫療檢測，並利用5G技術達到即時畫面同步，打破臨床檢查的距離限制。更甚至，現在還能透過「雲端血糖機」將病人檢測後的血糖數字自動上傳雲端，讓專業護理師在醫院透過遠端監控、電話關心等方式，解決糖尿病照護中較困難的血糖控制問題，達成零距離的遠端關懷。
對於病患而言，無論是診療當下醫師遠端的即時診斷、診療前後護理師溫柔細心的保健教育、還是回家以後零距離的健康關懷……等，種種人性化的遠距醫療服務最大的影響，其實是督促她關心自己的身體健康。受惠的王美蘭女士笑著說，「護理師很細心的教你說怎麼樣去用、怎麼樣操作，仔細的跟你說那個針要怎麼樣回收，有時候還會打電話來關心你『今天血糖有沒有驗啊？』這讓我自己也會覺得說，有好多人盯著我，要對自己的健康更積極」。
社會距離造就「遠距醫療」更加多元的發展契機
儘管遠距醫療在偏鄉推動的成效斐然，但法規的剛性仍然限制了遠距醫療的發展可能，直到後來擾亂全世界的COVID-19出現，這才意外的將遠距醫療從偏鄉普及到每個角落，讓民眾體驗到遠距醫療的好處。
亞東紀念醫院院長邱冠明也有感於兩者密不可分的關係，「新冠疫情的這兩三年來，為了保持社會距離，遠距的價值強烈地被顯示出來」。疫情嚴峻時，醫療院所成為染疫的高風險場所，本應週期回診或是需要醫療服務的民眾，都被迫於就診需求與染疫風險之間來回拉扯。這種既想保持距離，但又無法忽視自身健康的矛盾，恰好創造遠距醫療介入的理由與空間。
於是，2020年衛福部因應疫情特別放寬解釋《通訊診察治療辦法》，讓醫院能夠運用LINE、Skype等線上工具，提供如「快篩陽性遠距視訊門診」、「長照機構視訊門診」等，兼顧醫療及降低接觸染疫風險的服務來滿足疫情底下民眾的緊急需求。另一方面，遠距醫療放大醫療量能的效果，也在過去的疫情高峰中起到非常關鍵的輔助效果。亞東紀念醫院院長邱冠明回憶當時的情景說道，「當時集檢旅館就像是醫院服務的外部化，裡面輕症為主的確診者醫療需求較低，所以在當醫院的醫療量能輻射至集中檢疫旅館時，它的護病比（護理師與病患人數比例）就會放大到正常醫院配置的十倍、二十倍」。而包括視訊、LINE推播、數位問卷發放等，利用賦能科技來關懷確診者、紀錄與判讀個案症狀的方式，也成功放大醫院既有的照護量能。不只為當時緊繃的防疫工作貢獻良多，也讓醫療產業及政府雙雙看見臺灣遠距醫療向國際延伸的潛在機會。
未來醫院新藍圖：不只連結醫療服務，也串聯人類獨有的溫暖關懷
無論是疫情期間的關懷電話、簡訊健康表單等的疫情照護機制，還是遠距診療、視訊看診等遠距醫療技術的直接應用，我們都能從中感受到「服務提供者」對於「使用者」的滿滿關懷。因為這些機制當初並不是以「病人」為中心在思考，而是回到以「人」為中心去設計的服務，所以遠距醫療不只能夠給予病患迫切需要的醫療協助，也同時滿足每個人們心中希望被關心的社會需求。這也呼應邱冠明院長認為遠距醫療以「人」為中心的核心價值，不只民眾能更即時的接受診療，還能促進偏鄉地區的醫療平權；更甚至，遠距醫療還能成為一個踏板，讓臺灣的醫療產業達到一個全新的高度。
至於如何一步步實踐如此宏大的願景，邱冠明院長認為可以先從建構「未來醫院」的想像開始，「通訊診療所不能的，就是未來醫院的核心任務」。由於通訊診療只能進行診斷及醫療諮詢，所以醫院仍有其存在的必要性，例如進行專業檢驗、外科手術等高階治療，而事前的問診、診斷、檢查安排，就能夠透過數位科技遠端完成。如此一來，不只能夠節省民眾的交通成本，也讓院內的醫護人員能夠更專注於有需要的病患，大幅提升醫療服務的效率及品質。
遠距醫療──重新定義「距離」的意義
遠距醫療出現之前，從家戶到醫院的距離是從日出到日落；遠距醫療實現之後，家戶就是醫療院所的鏡像投射，而新冠病毒的意外插曲則創造遠距醫療更加多元的可能性。儘管如今法令規範仍有諸多限制，攸關生命安全的醫療法規也需要經過縝密的思慮與答辯才能確定未來方向，但各界仍樂觀期待遠距醫療能在如今的基礎上，擁有更多發展的可能性。
新冠疫情加速遠距醫療的快速發展，以及各家醫院的實踐經驗，衛福部今年（2022）也正在修訂《通訊診察治療辦法》，除放寬開立處方條件，也將擴大視訊診療對象，包括納入穩定慢性病、安寧療護等10類病患，預計最快2023年元旦上路，符合資格的民眾就可以使用遠距視訊診療，未來將不在限於偏鄉、離島的民眾，期待全民都會因此而受惠。
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