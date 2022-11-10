今日本土新增2萬2286例、死亡66例：逐桌敬酒、口罩禁令放寬時間未定，將視每週疫情狀況調整
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羅一鈞表示，主要仍要看未來疫情發展情形而定，會在評估確診人數是否下降、長照機構陽性率是否有穩定改善，以及醫療量能是否有釋出後在決定。羅一鈞說，每週都會綜合評估目前的狀況，因而會在時機成熟後與大家報告實施時間。
中央流行疫情指揮中心今（10）日公布國內新增2萬2331例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為2萬2286例本土個案及45例境外移入；另確診個案中新增66例死亡。
指揮中心指出，今日新增66例本土病例死亡個案，為35例男性、31例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、65例具慢性病史、44例未接種3劑以上COVID-19疫苗。
醫療應變組副組長羅一鈞指出，今日有1例較為年輕的死亡案例。
該名個案為1名40多歲的女性，本身有癌症病史，並有接種過3劑疫苗。個案在10月31日有發病症狀至診所，當時快篩檢驗為陰性，但隔天卻因為在家中昏迷而被送往急診，不幸在送醫過程中去世。
羅一鈞說，該名個案經司法相驗後的PCR檢驗結果為陽性，Ct值為31.78。羅一鈞指出，該名個案的Ct值偏高，因而死因是否與癌症跟新冠肺炎有關仍需要釐清，但依據司法檢驗的診斷書，死因仍然開立為心肺衰竭與新冠確診。
此外，今日也新增1例青少年重症案例。
該名個案為1名16歲的青少年，本身沒有慢性病史，有接種過2劑疫苗。該名個案在5日因為車禍而意識不清，身上有外傷被緊急送急診，送醫後經PCR篩檢顯示為陽性確診，Ct值為32。羅一鈞說，該名個案經檢查後也發現有顱骨骨折、腦出血與腦水腫的狀況，因此緊急插管進行腦部手術，並在術後住進加護病房進行治療，目前男子已在8日順利出院。
羅一鈞指出，目前累積的青少年重症案例為26例，其中有6例為共病。
羅一鈞說，除了3例的車禍創傷案例，另外3例的共病案例為鎮靜劑過量、自發性顱內出血。至於肺炎、心肌炎與MIS-C的個案則分別有12例、1例與7例。目前青少年的死亡個案累積仍為6例沒有增加。
醫療資源統計狀況
另外，羅一鈞也說明目前的醫療資源統計狀況。目前全國的空床率主要為5成左右，而南部的空床率則為4成多。羅一鈞說昨日醫療應變組討論過後，會針對台北區和北區的開設數量進行調整，應變醫院也會依照各縣市情形進行調整。
羅一鈞指出，近期會在正式發文通知各醫院，但基本上會下修專責病房的開設情形，因此各區在未來一週的開設床數會有明顯下降的情形。
國內疫苗接種情形
發言人莊人祥報告疫苗接種情形，昨（9）日6個月至4歲兒童接種莫德納及輝瑞BNT疫苗共1563人次，該年齡疫苗接種率，第1劑43.8%、第2劑17.4%；昨日接種次世代疫苗1萬7786人次；昨日總共接種2萬4463人次，疫苗接種人口涵蓋率第1劑93.9%、第2劑88.4%，在追加劑的部分，第1次追加劑為74%，第2次追加劑為16.3%，其中65歲以上接種率為42.5%。
逐桌敬茶敬酒、口罩規定放寬時間未定，將視未來疫情狀況調整
此外，今日也針對年底是否放寬逐桌敬茶敬酒、口罩放寬的規定進行說明。
羅一鈞表示，主要仍要看未來疫情發展情形而定，會在評估確診人數是否下降、長照機構陽性率是否有穩定改善，以及醫療量能是否有釋出後在決定。羅一鈞說，每週都會綜合評估目前的狀況，因而會在時機成熟後與大家報告實施時間。
至於相關禁令放寬的規劃情形，羅一鈞則指出，逐桌敬茶敬酒與口罩放寬的規定有可能會一起討論，且多種禁令也有可能在同一個時間內進行調整，以避免民眾混淆。
但是，羅一鈞也強調，考量到年底有尾牙等歲末年終的活動，因此後續評估階段也有可能會對特殊場合、特殊活動進行更細部的規劃。羅一鈞說，若是如此，逐桌敬茶敬酒與口罩放寬的禁令就不太可能會在同時間一起放寬。不過，基本上開放時間與規劃仍然在討論當中。
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核稿編輯：翁世航
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Photoshop教學：潮牌美術總監郁明軒Ming，用Cyberpunk玩轉台北！
我們想讓你知道的是
原來台北也可以這麼Cyberpunk？一起來看看潮牌美術總監Ming如何用Photoshop將平凡的台北街景，轉變成充滿未來感的科幻之城！
現任服裝品牌SMG美術總監的Ming郁明軒，旅美期間曾獲ADDY Awards、ANDY Award與Create Awards等多項廣告大獎，回台灣後除了操刀許多品牌各季度的形象視覺，他也以個人身份參與其他設計專案，發揮他擅長的塗鴉與美式風格。
Photoshop是Ming最得力的創作工具，經常受到新事物吸引的他，也愛用PS嘗試各種新點子。在這次的PS技巧示範中，Ming和我們分享他如何用Photoshop結合三個台灣的熱門景點照片，透過調色、去背、物件移除與圖層效果，打造出cyberpunk風格的城市街景。
畫面調色工具首推Adobe Camera Raw
Ming選擇的三個素材景點分別是充滿次文化氛圍的西門町、科技感十足的南港與保留老街風華的九份。不過原始素材與cyberpunk主題的色調有蠻大差異，所以在前期階段Ming會先做一次整體調色。
Photoshop有很多種調色方式，可以直接在圖片上調整，或是建立遮罩調整圖層，「我現在比較推薦使用camara raw濾鏡，它可以一次調整很多的細節。」Ming建議大家在使用camera raw之前，先把要調整的圖層改成「智慧型物件」，這樣子調色完之後才能夠再去微調的圖片的其他部分，才不會讓效果直接套用在整張圖片上而無法修改個別。
Ming在camara raw濾鏡中先將圖片色溫調得冷一點，再把明暗度都稍微拉低，透過雜訊調整讓細節跟紋理變得明顯。色彩混和器則是主要的調色功能，「我們可以針對特定的顏色調整色相、飽和度以及明度，前期的調色我大概會做這些調整。」
根據素材特性選擇最適合的PS去背功能
搭配Photoshop眾多的選取工具，讓你在面對各種素材時都能找到最有效率的去背方式。「我想要使用圖片中側邊的商店和招牌，建築物的線條都比較明確，所以我就直接使用鋼筆工具。」此外Ming也示範了多邊形套索工具來選取不同素材。
除了手動框選出畫面中的元素，Photoshop也有很多便利的自動選取功能，像是辨識主體、辨識天空等，如果素材適合Ming也推薦直接使用PS自動選取功能，讓AI幫助你更快速地選取出需要的元素！
靈活搭配變亮變暗模式做PS物件移除
物件移除部分，Ming使用的是印章工具與污點修復工具，「我分享一個我覺得很方便的方式，在物件修復工具的選項欄裡有模式可以變換，我會建議大家可以用變亮跟變暗模式，」這次示範要移除文字的施工告示周圍，剛好有很乾淨的顏色，「先用變亮模式把文字周圍比較暗的地方變成亮的，然後再用變暗模式去修改一些局部比較亮的像素。」透過這樣的模式切換就能保持與原始像素非常接近的效果，另外隨時在印章工具跟污點修復工具之間搭配使用，也可以更靈活地移除素材中多餘的物件。
透過Photosop圖層效果增添畫面風格
最後一個環節Ming示範用圖層效果讓畫面更精緻，「我想要把這個螢幕截圖變像是立體投影的效果，」點選濾鏡收藏館中的網屏圖樣，為圖片加上一些投屏感的線條，「記得在使用前要先把前後景的顏色調成黑白，不然濾鏡會直接套用現有的顏色，選項呈現效果就會怪怪的。」
網屏圖樣完成後回到主畫面，再繼續使用Photosop圖層效果，為這個截圖物件加上一些內光暈與藍光的顏色覆蓋，以及外光暈與些微的外框筆畫，使整體物件感覺更像是螢幕投屏正在播放畫面一樣！
Photoshop愈來愈強大，許多功能都不斷進化而且也更簡單操作，Ming鼓勵大家多多使用Photoshop來創作屬於自己風格的作品，現在就下載Photoshop用你的無限創意將平凡玩轉成精彩吧！