今日本土新增2萬2286例、死亡66例：逐桌敬酒、口罩禁令放寬時間未定，將視每週疫情狀況調整

中央流行疫情指揮中心今（10）日公布國內新增2萬2331例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為2萬2286例本土個案及45例境外移入；另確診個案中新增66例死亡。

指揮中心指出，今日新增66例本土病例死亡個案，為35例男性、31例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、65例具慢性病史、44例未接種3劑以上COVID-19疫苗。

醫療應變組副組長羅一鈞指出，今日有1例較為年輕的死亡案例。

該名個案為1名40多歲的女性，本身有癌症病史，並有接種過3劑疫苗。個案在10月31日有發病症狀至診所，當時快篩檢驗為陰性，但隔天卻因為在家中昏迷而被送往急診，不幸在送醫過程中去世。

羅一鈞說，該名個案經司法相驗後的PCR檢驗結果為陽性，Ct值為31.78。羅一鈞指出，該名個案的Ct值偏高，因而死因是否與癌症跟新冠肺炎有關仍需要釐清，但依據司法檢驗的診斷書，死因仍然開立為心肺衰竭與新冠確診。

此外，今日也新增1例青少年重症案例。

該名個案為1名16歲的青少年，本身沒有慢性病史，有接種過2劑疫苗。該名個案在5日因為車禍而意識不清，身上有外傷被緊急送急診，送醫後經PCR篩檢顯示為陽性確診，Ct值為32。羅一鈞說，該名個案經檢查後也發現有顱骨骨折、腦出血與腦水腫的狀況，因此緊急插管進行腦部手術，並在術後住進加護病房進行治療，目前男子已在8日順利出院。

羅一鈞指出，目前累積的青少年重症案例為26例，其中有6例為共病。

羅一鈞說，除了3例的車禍創傷案例，另外3例的共病案例為鎮靜劑過量、自發性顱內出血。至於肺炎、心肌炎與MIS-C的個案則分別有12例、1例與7例。目前青少年的死亡個案累積仍為6例沒有增加。

醫療資源統計狀況

另外，羅一鈞也說明目前的醫療資源統計狀況。目前全國的空床率主要為5成左右，而南部的空床率則為4成多。羅一鈞說昨日醫療應變組討論過後，會針對台北區和北區的開設數量進行調整，應變醫院也會依照各縣市情形進行調整。

羅一鈞指出，近期會在正式發文通知各醫院，但基本上會下修專責病房的開設情形，因此各區在未來一週的開設床數會有明顯下降的情形。

國內疫苗接種情形

發言人莊人祥報告疫苗接種情形，昨（9）日6個月至4歲兒童接種莫德納及輝瑞BNT疫苗共1563人次，該年齡疫苗接種率，第1劑43.8%、第2劑17.4%；昨日接種次世代疫苗1萬7786人次；昨日總共接種2萬4463人次，疫苗接種人口涵蓋率第1劑93.9%、第2劑88.4%，在追加劑的部分，第1次追加劑為74%，第2次追加劑為16.3%，其中65歲以上接種率為42.5%。

逐桌敬茶敬酒、口罩規定放寬時間未定，將視未來疫情狀況調整

此外，今日也針對年底是否放寬逐桌敬茶敬酒、口罩放寬的規定進行說明。

羅一鈞表示，主要仍要看未來疫情發展情形而定，會在評估確診人數是否下降、長照機構陽性率是否有穩定改善，以及醫療量能是否有釋出後在決定。羅一鈞說，每週都會綜合評估目前的狀況，因而會在時機成熟後與大家報告實施時間。

至於相關禁令放寬的規劃情形，羅一鈞則指出，逐桌敬茶敬酒與口罩放寬的規定有可能會一起討論，且多種禁令也有可能在同一個時間內進行調整，以避免民眾混淆。

但是，羅一鈞也強調，考量到年底有尾牙等歲末年終的活動，因此後續評估階段也有可能會對特殊場合、特殊活動進行更細部的規劃。羅一鈞說，若是如此，逐桌敬茶敬酒與口罩放寬的禁令就不太可能會在同時間一起放寬。不過，基本上開放時間與規劃仍然在討論當中。

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核稿編輯：翁世航