《子彈溝通》：為什麼YouTube影片都很短？溝通時，讓對方覺得累就輸了

文：本橋亞土

為什麼YouTube影片都很短？

你喜歡看YouTube嗎？

很多人會回答「喜歡」。最近常常聽到「現在開始是YouTube的時代，電視已經過氣了」這樣的說法，身為電視圈的一員，心裡真是百味雜陳。話說回來，我自己也喜歡看YouTube，看著智慧型手機上一個接著一個推薦的影片，不知不覺就忘了時間。但有個問題想請問讀者：

YouTube影片和電視節目，哪一個比較長？

一般而言YouTube的影片比較短，最短的只有幾十秒，長的也不過30分鐘左右。電視節目動輒30分鐘或1、2個小時，比YouTube影片長多了。為什麼有這樣的差別？因為YouTube是個人創作者自己包辦拍攝到剪接的所有工作，時間有限所致。但我認為，除了一個人很難做出長時間的影片以外，還有一個決定性的歧異之處，那就是：

有沒有「編排」和「表現」

這裡所說的「編排」，是傳達事物的結構；「表現」則是指呈現事物魅力的技術。有沒有編排和表現不只是技巧上的不同，更是YouTube影片和電視節目的關鍵差異。只要能了解其中的差異，就有助於理解本書所介紹「子彈溝通」的意義和效果。

在這裡我們就以電視節目製作時，實際使用的「編排」和「表現」的技術為例，解開這個祕密吧！

短還能更短！凸顯重點的編排方式

在這裡要告訴各位的是，製作電視節目時最重要，也最常用的技術。請看下面兩段文字，A、B兩句話都在說同一件事，使用的字詞也差不多，但是B加入一個重點，就變成一句令人印象深刻的話：

A. 因為董事長「全體員工加薪一成」的決策，公司大幅成長。 B. 因為董事長的決策，公司大幅成長。那就是：「全體員工加薪一成」。

B文運用了電視節目常用的，「提示」和「揭曉」的基本結構。比起A強調「加薪一成」，B給人更為活潑的印象。「提示」和「揭曉」是節目編排非常重要的元素。要讓觀眾不會轉台，產生「在意接下來的發展！」的想法，靠的就是這兩個不可或缺的元素。

配方1：用「提示」與「揭曉」加深印象

「提示」和「揭曉」具體來說是什麼？我們用剛剛的例句作為範例。

【提示】 因為董事長的決策，公司大幅成長。這個決策就是： 【揭曉】 「 全體員工加薪一成」。

這段文字強調的是「全體員工加薪一成」。「揭曉」的內容要放在整個文章中最需要被強調的位置。在此之前的「提示」與「提示詞」（例句裡的「那就是」）是一個套組，用以說明「揭曉」的字句。

在想要強調的話之前配上「那就是！」、「那就在！」的舖陳詞說明，就是「提示」和「揭曉」的結構。

代表性的提示詞包括：「那就是！」、「那就在！」、「就這樣！」、「此外！」等。這些提示詞全都是常見、耳熟能詳的字眼，很多人對電視節目的表現手法瞭若指掌，一聽到「那就是！」的舖陳詞，就會立即反應：

啊！重點來了！

讓觀眾不知不覺中，或是有意識的注意到電視節目的內容。

舉例來說，邊洗碗邊看電視的觀眾，在看到畫面出現提示詞「那就是！」的瞬間，手就會不由自主停下來，把目光移到電視螢幕上。即使正在滑手機，一聽到電視旁白說「那就是！」的時候，手會停下來，看著電視畫面。導播最想用電視傳遞的重要訊息「揭曉」後，觀眾恍然大悟「原來如此」，回去繼續洗碗和滑手機了。

Photo Credit: 寫樂出版

反覆使用這個模式，伴隨著適度的空檔，在關鍵的資訊出現時，可以確實的吸引觀眾的注意。如此一來，觀眾即使不專心，也能知道電視節目內容大概在講什麼。現在就可以說明，YouTube影片長度較短的原因：因為長時間看YouTube影片很累。

不覺得一直看電視不像看YouTube那麼容易累嗎？其中一個原因就是有沒有使用「提示」和「揭曉」。

「提示」和「揭曉」的用法

Photo Credit: 寫樂出版

YouTube影片大多沒有相似的結構，所以沒有起伏。如果沒有注意看，會跟不上對白，就會錯過重要的內容，觀眾必須自己一邊思考一邊找重點，也就不能放鬆，所以長時間看下來會很累。因為這樣的經驗法則，觀眾不知不覺中變成選短的影片來看，結果影片也跟著變短了。

溝通時，讓對方覺得累就輸了

把資訊傳達給對方，而且要確實的留下印象，一定要遵守以下的鐵律：

不要讓對方覺得累。

不要讓對方思考。

不管對方是生意往來的客戶、找工作時的面試官，還是夫妻之間都是，在各式各樣的溝通、協商等場合，「聽話的一方」通常都比說話的一方更不專心。所以在溝通時，要抱著以下的心理準備：

對方比預期中的更不想聽你說話

遺憾的是，現實就是如此殘酷。換個角度想，我們可以這麼說：「讓不想聽你說話的人，願意聽你說」正是溝通術的精髓。相同的說詞，根據對方的狀態、喜好，是不是正在忙，溝通狀態良好與否，都會大大影響對談話內容的印象。也就是說，資訊傳達的方法會左右與對方溝通的效果。如果受眾沒有聽進去，就不算是溝通，但總不能每次都是等到最適合與對方溝通的時機才開口吧？在這樣的情形下，「由說話的這一方提供良好的溝通」就是最好的方法了。

開口時，絕不能讓對方感到疑惑：「你想說的重點是什麼？」，因為產生疑問是很花心力的「思考行為」，一旦讓對方耗費心神就輸了。本來就沒有很想聽你說話，還要額外花力氣去動腦，思考多餘的事情，注意力就會被打斷，更何況根本一開始就不在意你說的話。

不要讓對方覺得累。

不要讓對方思考。

這是溝通最重要的前提，請一定要謹記。

書籍介紹

本文摘錄自《子彈溝通：平凡語言變武器，超級製作人的27則精準吸睛法》，寫樂出版

作者：本橋亞土

譯者：楊正敏

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有效溝通的決勝點，在於聽者「願意專心」的程度。