你的飲食質量，決定未來能否擁有「長壽」又「健康熟齡」的老後生活

這篇文章的原稿是在6月就完成，但一直沒有發表。前陣子因為英國女王辭世，親友們紛紛在群組裡轉傳要如何活得像女王一樣，既能「長壽」，又能「健康熟齡」，而這篇文章恰恰就是跟「長壽」與「健康熟齡」相關，所以才決定適時發表。請先注意，「健康熟齡」的定義是（1）沒有慢性病、（2）沒有重大功能限制，以及（3）有健全的心智。

《美國醫學會期刊》（JAMA）在2022年6月1日發表〈Association of Diet Quality With Longevity and Successful Aging in Israeli Adults 65 Years or Older〉（以色列65歲或以上成年人的飲食質量與長壽和成功老化的關係）。六位作者中的五位是隸屬於特拉維夫大學，而另一位則是隸屬於以色列CDC。

研究動機

過去的研究發現長壽和成功老化，與健康的生活方式以及營養有關。營養可以促進體能和認知功能，並最終促進成功老化。飲食模式和整體飲食質量指數的測量正變得越來越普遍。

健康飲食指數（HEI）由美國農業部製定作為飲食質量的衡量標準，每5年更新一次，以適應飲食指南的變化。

以前對老年人的研究表明，較高的HEI評分與更好的生存和成功老化相關，而其定義為沒有慢性病、沒有重大功能限制和良好的心理健康。然而，在迄今為止報告的研究中，只有少數明確檢驗了最年長的老年人（≥80歲）的長壽和成功老化的概念。這很重要，因為後一組在功能上更加異質，並且可能受到獨特風險因素和健康促進因素的不同影響。

研究對象

這項研究的對象是一組參加「Mabat Zahav」（以色列第一次全國老人健康和營養調查）的老年人。這項調查的第一個時間點（T1）是從2005年7月至2006年12月，而接受調查的人群是1852名65歲或以上的以色列公民的隨機樣本。在排除患有嚴重認知障礙和長期住院的人之後，有1770人被納入本次分析。

這項調查的第二個時間點（T2）是在2017年5月至2019年6月，而接受調查的人群是604名還有能力完成訪談的人。這些人接受了廣泛的面對面訪談和功能評估。在這604名T2參與者中，596人被納入成功老化的分析。

研究方法

有關飲食質量的評估，這項研究是採用最新版本的HEI，也就是HEI-2015。HEI-2015包括13種膳食成分，其中有9種是叫做adequacy components（充足成分），也就是建議要充足攝取的成分；剩下的4種是叫做moderation components（適度成分），也就是建議要小量攝取的成分。

「充足成分」是包括總水果、全水果、總蔬菜、蔬菜和豆類、全穀物、乳製品、總蛋白食品、海鮮和植物蛋白，以及脂肪酸。「適度成分」是包括精製穀物、鈉、添加糖和飽和脂肪。

對於每個成分，受訪者獲得的最低分數為0，最高分數為5或10（完全遵守）。 因此，總體指數得分範圍是從0（最差飲食）到100（最佳飲食）。

有關成功老化的分析，這項研究是採用了一個多維的方法，其中成功老化是被定義為滿足以下所有標準：（1）保持身體機能，（2）保持認知功能，（3）良好的自我評價健康，以及（4）心理健康。

「保持身體機能」的評估是根據5項身體指標，包括低體力活動（根據老年人體力活動量表針對每種性別的樣本中最低20％得分）、握力（根據性別和體重指數調整的樣本中最低20％[BMI]）、步行速度（樣本中最慢的20％，基於根據性別和站立高度調整的5公尺步行時間）、自我報告的疲憊和無意的體重減輕（>4.5 kg或 >5％上一年的體重）。

「保持認知功能」的評估是根據兩次訪談之間，MMSE20的分數沒有實質性下降。

「良好的自我評價健康」是根據在T2中提出的一個問題來評估的：「從1到4，您如何評價您的健康狀況？」

「心理健康」是根據Yesavage老年憂鬱量表來評估的。得分高於2表示可能患有憂鬱症。

研究結果

在T1時共有1770名參與者，平均年齡是74.6歲，而其中943名是女性。 平均而言，具有較高HEI-2015分數的參與者，在T1時擁有更健康的生活方式和更高的社會經濟地位。在12.6年的中位隨訪期間共有893名參與者死亡。

在分析的596名T2參與者中（平均年齡84.1歲；334名女性），242（40％）名符合成功的老齡化標準。 在調整了社會人口學和生活方式風險因素後，較高的HEI-2015評分與死亡率呈負相關（風險比0.85），並且與成功老化呈正相關（優勢比1.73）。

結論

在這項針對以色列老年人的隊列研究中，較好的飲食質量與壽命延長和成功老化相關，而且呈劑量依賴性。

討論

健康的飲食模式通常包括增加蔬菜、水果、豆類、堅果和種子的攝入量，它們提供了一系列營養素，包括B群維他命、Omega-3脂肪酸、纖維、類黃酮和抗氧化劑，從而誘導抗氧化活性和抑制發炎和血管新生。

本文經林慶順教授授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航