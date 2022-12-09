你的飲食質量，決定未來能否擁有「長壽」又「健康熟齡」的老後生活
我們想讓你知道的是
前陣子因為英國女王辭世，親友們紛紛在群組裡轉傳要如何活得像女王一樣，既能「長壽」，又能「健康熟齡」，而這篇文章恰恰就是跟「長壽」與「健康熟齡」相關。
這篇文章的原稿是在6月就完成，但一直沒有發表。前陣子因為英國女王辭世，親友們紛紛在群組裡轉傳要如何活得像女王一樣，既能「長壽」，又能「健康熟齡」，而這篇文章恰恰就是跟「長壽」與「健康熟齡」相關，所以才決定適時發表。請先注意，「健康熟齡」的定義是（1）沒有慢性病、（2）沒有重大功能限制，以及（3）有健全的心智。
《美國醫學會期刊》（JAMA）在2022年6月1日發表〈Association of Diet Quality With Longevity and Successful Aging in Israeli Adults 65 Years or Older〉（以色列65歲或以上成年人的飲食質量與長壽和成功老化的關係）。六位作者中的五位是隸屬於特拉維夫大學，而另一位則是隸屬於以色列CDC。
研究動機
過去的研究發現長壽和成功老化，與健康的生活方式以及營養有關。營養可以促進體能和認知功能，並最終促進成功老化。飲食模式和整體飲食質量指數的測量正變得越來越普遍。
健康飲食指數（HEI）由美國農業部製定作為飲食質量的衡量標準，每5年更新一次，以適應飲食指南的變化。
以前對老年人的研究表明，較高的HEI評分與更好的生存和成功老化相關，而其定義為沒有慢性病、沒有重大功能限制和良好的心理健康。然而，在迄今為止報告的研究中，只有少數明確檢驗了最年長的老年人（≥80歲）的長壽和成功老化的概念。這很重要，因為後一組在功能上更加異質，並且可能受到獨特風險因素和健康促進因素的不同影響。
研究對象
這項研究的對象是一組參加「Mabat Zahav」（以色列第一次全國老人健康和營養調查）的老年人。這項調查的第一個時間點（T1）是從2005年7月至2006年12月，而接受調查的人群是1852名65歲或以上的以色列公民的隨機樣本。在排除患有嚴重認知障礙和長期住院的人之後，有1770人被納入本次分析。
這項調查的第二個時間點（T2）是在2017年5月至2019年6月，而接受調查的人群是604名還有能力完成訪談的人。這些人接受了廣泛的面對面訪談和功能評估。在這604名T2參與者中，596人被納入成功老化的分析。
研究方法
有關飲食質量的評估，這項研究是採用最新版本的HEI，也就是HEI-2015。HEI-2015包括13種膳食成分，其中有9種是叫做adequacy components（充足成分），也就是建議要充足攝取的成分；剩下的4種是叫做moderation components（適度成分），也就是建議要小量攝取的成分。
「充足成分」是包括總水果、全水果、總蔬菜、蔬菜和豆類、全穀物、乳製品、總蛋白食品、海鮮和植物蛋白，以及脂肪酸。「適度成分」是包括精製穀物、鈉、添加糖和飽和脂肪。
對於每個成分，受訪者獲得的最低分數為0，最高分數為5或10（完全遵守）。 因此，總體指數得分範圍是從0（最差飲食）到100（最佳飲食）。
有關成功老化的分析，這項研究是採用了一個多維的方法，其中成功老化是被定義為滿足以下所有標準：（1）保持身體機能，（2）保持認知功能，（3）良好的自我評價健康，以及（4）心理健康。
「保持身體機能」的評估是根據5項身體指標，包括低體力活動（根據老年人體力活動量表針對每種性別的樣本中最低20％得分）、握力（根據性別和體重指數調整的樣本中最低20％[BMI]）、步行速度（樣本中最慢的20％，基於根據性別和站立高度調整的5公尺步行時間）、自我報告的疲憊和無意的體重減輕（>4.5 kg或 >5％上一年的體重）。
「保持認知功能」的評估是根據兩次訪談之間，MMSE20的分數沒有實質性下降。
「良好的自我評價健康」是根據在T2中提出的一個問題來評估的：「從1到4，您如何評價您的健康狀況？」
「心理健康」是根據Yesavage老年憂鬱量表來評估的。得分高於2表示可能患有憂鬱症。
研究結果
在T1時共有1770名參與者，平均年齡是74.6歲，而其中943名是女性。 平均而言，具有較高HEI-2015分數的參與者，在T1時擁有更健康的生活方式和更高的社會經濟地位。在12.6年的中位隨訪期間共有893名參與者死亡。
在分析的596名T2參與者中（平均年齡84.1歲；334名女性），242（40％）名符合成功的老齡化標準。 在調整了社會人口學和生活方式風險因素後，較高的HEI-2015評分與死亡率呈負相關（風險比0.85），並且與成功老化呈正相關（優勢比1.73）。
結論
在這項針對以色列老年人的隊列研究中，較好的飲食質量與壽命延長和成功老化相關，而且呈劑量依賴性。
討論
健康的飲食模式通常包括增加蔬菜、水果、豆類、堅果和種子的攝入量，它們提供了一系列營養素，包括B群維他命、Omega-3脂肪酸、纖維、類黃酮和抗氧化劑，從而誘導抗氧化活性和抑制發炎和血管新生。
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
Tags：
「即使在最辛苦的時候，我都想把笑容帶給別人。」——一位居服員的內心話
我們想讓你知道的是
失智症、慢性病，在逐漸高齡化的社會中，我們對這些名詞都不再陌生。根據衛福部統計，全台灣65歲以上長者，有4.97%患有失智症，需要長期照顧。除此之外，意外、身心障礙、罕見疾病，造成許多青壯年的失能者，因醫療進步、存活率高，被照顧時間可能逾20年。長照的需求，一直都被低估。
「以前我沒想過會成為居服員，但現在我覺得，這是我人生中最棒的決定之一。」這是從中國嫁到台灣的德金，展開一段照顧長輩、照顧先生，到照顧自己的故事。
從單純的台灣媳婦，到專業居服員
德金來自中國福州，原本在一間雜貨店工作，「那時我工作的地方，就在我先生上班的工廠附近，他常常來買東西，我們就是這樣認識的。」今年五十多歲的德金，回憶起當年和先生認識的情況，微微害羞了起來。「我先生年紀比我大上一段，我們來到台灣之後，有一天我去區公所辦事情，拿到一張居服員訓練課程的傳單，那時我想說，我媽媽年紀大了，我先生年紀也大，如果我有居服員的技術，那以後我要照顧他們就方便多了。」因為這樣起心動念，讓本來是單純家庭主婦的德金，開始了居服員的訓練課程。
居服員的訓練內容非常豐富，主要是針對日常生活活動或獨立自主生活能力不足的人，提供家務、日常生活、身體照顧的服務。除了上課之外，還有實作練習，以及現場實習。德金笑說：「我去實習的時候，是學姊帶著我去，那個服務對象是一個很高的女生，他們家人看到我就說：『哎唷這個居服員個子太小，不行啦！』我學姊趕快跟他們說，沒有沒有，我只是來實習的而已。」雖然一開始因為身型被不看好，但努力通過實習後，德金成功成為伊甸正式的居服員。八年來的每一天，嬌小的德金，用熱情和行動力，證明他內在能量的強大。
德金總是發自內心為服務對象付出，希望自己可以成為對方的支柱。「我服務過一位罹患失智症的阿伯，只要一不注意他，他就會大發脾氣。所以我陪伴他的時候，都是注意力100％放在他身上，找話題跟他聊、找東西給他看，或者唱歌給他聽。他後來都認得我，遠遠看到我會就喊『嘿！麻吉！你來了啊！』」
他的另外一位服務對象是視障人士，想學口琴但是看不見譜，德金憑著以前學過音樂的記憶，再加上自己多聽多唱幾次，在每次與服務對象相處的時候，陪他一起練習口琴。「我只要看到他們很開心， 就覺得自己也好開心，能夠多幫一點人，要做什麼我都很願意。」德金分享道。
陪伴、傾聽，常常是所有失能者在心理上最需要的支持，但這可能也是最親近、最熟悉彼此的家人，比較難以顧及的面向。德金作為一個外來者，反而可以用專業的訓練，加上他個人樂於付出的特質，提供最適切的陪伴，成為失能者以及家人之間最好的調節。
走過人生的低潮，更能感謝每一雙援手
從家庭主婦到居服員，德金發掘了自己的全新領域，並且樂在其中。但是這樣的日子，卻在發現先生罹患膀胱癌之後急速轉變。「那時候我先生很痛、很辛苦，我要照顧他，24小時地照顧他，但是我的服務對象也在等著我，我壓力很大，爆哭了好幾次。」幸好伊甸的個管員、居服督導、同事等都非常能夠同理德金的狀況，讓德金可以彈性的排班。「有時候甚至是超級臨時，下午要過去服務了，但我早上才說我沒辦法去。但我的督導都說沒關係，他會想辦法調其他人手過去幫忙，要我安心在家裡照顧先生。」
先生生病之外，遠在中國福州的母親，也在疫情最嚴重的時期因病過世。「我回不去，全家人都到了，就只有我不在我母親身邊，我用視訊跟他說：『媽媽，我愛您，對不起，我不在您身邊，您要原諒我，我愛您。』」
在不到一年間，德金的母親、先生相繼去世，德金直言，如果不是伊甸這個大家庭的夥伴，總是在他身邊，給予他關心和鼓勵，加上信仰的支持，他真的不曉得要怎麼走下去。「那時候我同事一下班，就打電話給我說要過來陪我，我說你下班很累了回去休息吧，同事都堅持要來，坐著陪我看看電視也好，我真的很感謝他們。」直到今天，德金還是會在回到家的時候說一聲：「老公，我回來了喔。」這句問候，從一開始的感傷失落，慢慢轉變成和在天家的先生，分享日常點滴的開場白。「我還是很想他，也很想我母親，但我現在知道，他們都過得很好，沒有病痛，而且永遠在我心中陪伴著我。」
在伊甸、信仰和親友的幫助下，德金走出了情緒的幽谷，重拾身為居服員的使命。更重要的是，伊甸提供定期的教育訓練，讓德金以及每一位居服員，可以在心理素質和專業技術上，隨時保持最佳狀態。
帶著所有的祝福和力量，繼續前行
作為居服員，也曾經是失能者家屬的德金，更能理解居服員對於一個家庭的重要性。「因為照顧者的神經是隨時緊繃的，你會真的非常需要一個休息放空的時刻，哪怕幾小時也好。去做自己的事情，留一些距離、空白給自己和家人，這對雙方都好。」現在，德金依然每天在伊甸居服員的崗位上，奉獻自己的能力和熱忱。德金說：「雖然在台灣只有我自己一個人，但在台灣生活20年，這裡已經是我的第二故鄉，而且我還有居服員這份工作，只要我身體健康，可以幫助人，我就想一直做下去。如果有一天，我體力不行了，或許我會回去家鄉，跟其他家人團聚。」
在工作上的經歷，讓德金更能體會生命的無常，健康的可貴。她也鼓勵所有照顧者家庭，家人相處之間最重要的是尊重、尊嚴、以及開放的心態。「我也很推薦家屬們可以去上關於居家照顧的課程，因為居家照顧服務課程的學習不單是學習照顧技巧，幫助自己照顧家人也減緩因為照顧受傷的可能，更重要的是透過課程更了解有專業資源介入的好處，而且家屬也能更理解失能者的問題，跟我們居服員溝通起來也會更順暢。我們就可以一起找回生活的平靜和平衡。」德金非常誠懇地推薦。
台灣目前已是高齡社會，預計114年就要進入超高齡社會，可以想見的是，長期照顧成為每個家庭的課題。伊甸不只關注長輩生活，更希望擁抱照顧者，乃至整個家庭的需要。伊甸基金會推動老人照顧服務計畫，持續透過日照、居家服務、失智據點、送餐關懷等多元服務，連結長輩的生活需求、支持每個照顧者的身心。