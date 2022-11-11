德國肯德基用大屠殺紀念日「水晶之夜」賣炸雞，外界批該廣告以納粹政權受害者為代價
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水晶之夜紀念日的重要性就在於，當晚的暴力事件標誌著猶太人在德國開始無法主導公共生活，也促使了有數十萬的猶太家庭逃離德國。而在3年後，納粹開始有系統地將猶太人大規模驅逐到集中營。因此，這起事件也往往被視為日後納粹大屠殺的起點，後續估計有600萬歐洲猶太人遭到殺害。
德國肯德基日前為推銷自家產品，以大屠殺紀念日水晶之夜（Kristallnacht）作為宣傳用語，邀請消費者透過購買產品來慶祝此一紀念日，而消息一出引發軒然大波。爭議點就在於水晶之夜作為紀念日，旨在紀念1938年納粹政黨對猶太人和猶太教堂的暴力襲擊，而該起事件也被視為大屠殺的開端。德國肯德基在面臨龐大指責後隨即撤下訊息，並致歉指出是系統的設定錯誤。
德國肯德基錯植水晶之夜紀念日宣傳產品引發抨擊
《衛報》報導，德國肯德基9日為了推廣產品，在官方軟體的推播訊息寫道：「今天是水晶之夜的紀念日。在你的脆皮炸雞上放更多起司來好好犒勞自己。現在就來KFCheese！」（Gedenktag an die Reichspogromnacht. Gönn dir ruhig mehr zarten Cheese zum knusprigen Chicken. Jetzt bei KFCheese!）
德國肯德基在訊息發出約1個小時後，隨即撤下內容並在發送1則道歉訊息。在致歉訊息中，德國肯德基僅表示由於系統出現錯誤，才會發送不正確和不恰當的內容。同時，該公司也保證會立即檢查內部流程，以免再次發生類似情況。
疑似系統自動發文未經人工審核
至於為何會發送此一不適當的內容，根據德國肯德基事發後寄給事實查核網站《Snopes》的聲明稿，該公司表示整起事件是由於系統的自動化設定失靈而導致。
德國肯德基解釋，目前公司內部是採用半自動化的內容創建系統，而該系統會與包含國定紀念日在內的日曆連動。
德國肯德基指出，這則引發爭議的訊息是由電腦所自動生成的內容，且是在未經過內部的審查後就被自動發布，目前已經暫停使用該系統，以確保類似問題不再發生。「我們理解並尊重這天的嚴重性和歷史，並會繼續致力於實現所有人的公平、包容和歸屬感。」
不過，也有德國的社群媒體專家向《衛報》指出，整起事件令人感到震驚的地方在於，該公司並沒有檢查機制來處理這項錯誤，且似乎是在收到反饋後，才注意到已經發出錯誤的訊息。
外界批整起事件可怕且離譜，是以「紀念納粹政權受害者為代價」
目前，德國肯德基已撤下爭議內容並致歉。但即便如此，該則訊息也已經引發了大批抨擊聲浪。
據《衛報》，德國當地媒體《畫報》（Bild）便稱這項錯誤「不得體」（tasteless），並批評這是「以紀念納粹政權受害者為代價的速食店廣告」。而英國猶太人代表委員會（Board of Deputies of British Jews）公共事務部主任休葛曼（Daniel Sugarman）也表示，整起活動宣傳文案非常可怕。
「在水晶之夜發表這樣的內容，真是有夠離譜。」長期維護猶太人公民權利，且致力於消除各種仇恨行為的反誹謗聯盟（Anti-Defamation League）歐洲事務部副主任格林菲爾德（Dalia Grinfeld）同樣予以譴責，「真是為你感到丟臉。」
水晶之夜背後所代表的歷史意義
而整起事件之所以會引發軒然大波，主要是因為水晶之夜背後所代表的歷史意義。
綜合《衛報》與《美聯社》報導，在1938年11月9日至10日的夜晚，納粹政黨在德國各地試圖用暴力行為恐嚇猶太公民。當時的官方報告稱，有91人在襲擊中喪生、7500家猶太人企業與267座猶太教堂被破壞。然而，對於此一官方數據，有歷史學家則指出真實的數字恐怕更高。至少在當時有1300多人喪生，且德國和奧地利有1400座猶太教堂遭到嚴重破壞或摧毀。
9日，以色列猶太大屠殺紀念館照片檔案負責人馬修斯（Jonathan Matthews）就在適逢水晶之夜84週年的這天，公佈了事發當時未曾曝光的照片。馬修斯說，這些照片有助於幫助德國民眾瞭解事情的來龍去脈。「這顯示出整起事件並非自發性的暴力行為，而是屬於納粹當局所精心策劃大屠殺的一環，他們甚至請來攝影師來記錄這些暴行。」
因而，水晶之夜紀念日的重要性就在於，當晚的暴力事件標誌著猶太人在德國開始無法主導公共生活，也促使了有數十萬的猶太家庭逃離德國，而在3年後，納粹開始有系統地將猶太人大規模驅逐到集中營。因此，這起事件也往往被視為日後納粹大屠殺的起點，後續估計有600萬歐洲猶太人遭到殺害。
新聞來源
- KFC apologises for Kristallnacht chicken and cheese promotion（The Guardian）
- Yes, KFC Apologized for Sending German Customers a Chicken Promotion Commemorating Kristallnacht（Snopes）
- Newly discovered photos show Nazi Kristallnacht up close（AP News）
延伸閱讀
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核稿編輯：楊士範
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永豐「DAWHO之夜」大戶方舟策略：專家分享用數位投資工具迎接未知挑戰
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2022年三大風險「通膨、戰爭、疫情」擾動全球經濟脈絡，掌握當前國際經貿局勢變化，便成為後疫情時代的致勝關鍵。在年末即將到來之際，2023年投資又該注意什麼？
繼去年至今年上半年關鍵評論網與永豐銀行攜手舉辦「DAWHO之夜 大戶品味生活家」及「DAWHO之夜 升息理財抗通膨」線上直播活動後，好評如潮。2022年10月20日再度共同舉辦線上直播活動—「大戶方舟策略 迎接未知挑戰」。此次活動由吳怡霈擔任主持人，並邀請理財達人寶可孟與存股達人大俠武林兩位專家，一起聊聊對於現今市場動態及投資環境的觀察，以及在如此動盪的經濟環境之下，該如何善用數位工具掌握投資風險？
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