德國肯德基用大屠殺紀念日「水晶之夜」賣炸雞，外界批該廣告以納粹政權受害者為代價

德國肯德基日前為推銷自家產品，以大屠殺紀念日水晶之夜（Kristallnacht）作為宣傳用語，邀請消費者透過購買產品來慶祝此一紀念日，而消息一出引發軒然大波。爭議點就在於水晶之夜作為紀念日，旨在紀念1938年納粹政黨對猶太人和猶太教堂的暴力襲擊，而該起事件也被視為大屠殺的開端。德國肯德基在面臨龐大指責後隨即撤下訊息，並致歉指出是系統的設定錯誤。

德國肯德基錯植水晶之夜紀念日宣傳產品引發抨擊

《衛報》報導，德國肯德基9日為了推廣產品，在官方軟體的推播訊息寫道：「今天是水晶之夜的紀念日。在你的脆皮炸雞上放更多起司來好好犒勞自己。現在就來KFCheese！」（Gedenktag an die Reichspogromnacht. Gönn dir ruhig mehr zarten Cheese zum knusprigen Chicken. Jetzt bei KFCheese!）

KFC in germany remembering the national socialist november pogroms against jews, the prelude to the shoah, with some tender cheese and crispy chicken pic.twitter.com/3VfdJnz2TQ — Nicholas Potter (@n1ckism) November 9, 2022

德國肯德基在訊息發出約1個小時後，隨即撤下內容並在發送1則道歉訊息。在致歉訊息中，德國肯德基僅表示由於系統出現錯誤，才會發送不正確和不恰當的內容。同時，該公司也保證會立即檢查內部流程，以免再次發生類似情況。

疑似系統自動發文未經人工審核

至於為何會發送此一不適當的內容，根據德國肯德基事發後寄給事實查核網站《Snopes》的聲明稿，該公司表示整起事件是由於系統的自動化設定失靈而導致。

德國肯德基解釋，目前公司內部是採用半自動化的內容創建系統，而該系統會與包含國定紀念日在內的日曆連動。

德國肯德基指出，這則引發爭議的訊息是由電腦所自動生成的內容，且是在未經過內部的審查後就被自動發布，目前已經暫停使用該系統，以確保類似問題不再發生。「我們理解並尊重這天的嚴重性和歷史，並會繼續致力於實現所有人的公平、包容和歸屬感。」

不過，也有德國的社群媒體專家向《衛報》指出，整起事件令人感到震驚的地方在於，該公司並沒有檢查機制來處理這項錯誤，且似乎是在收到反饋後，才注意到已經發出錯誤的訊息。

外界批整起事件可怕且離譜，是以「紀念納粹政權受害者為代價」

目前，德國肯德基已撤下爭議內容並致歉。但即便如此，該則訊息也已經引發了大批抨擊聲浪。

據《衛報》，德國當地媒體《畫報》（Bild）便稱這項錯誤「不得體」（tasteless），並批評這是「以紀念納粹政權受害者為代價的速食店廣告」。而英國猶太人代表委員會（Board of Deputies of British Jews）公共事務部主任休葛曼（Daniel Sugarman）也表示，整起活動宣傳文案非常可怕。

In a successful attempt to outdo Brewdog in the “Worst Marketing Blunder of the month” stakes, KFC Germany reportedly sent out a push notification offering customers special chicken deals for Kristallnacht, before sending out another message apologising. Absolutely hideous. pic.twitter.com/mRgvA0euEY — Daniel Sugarman (@Daniel_Sugarman) November 9, 2022

「在水晶之夜發表這樣的內容，真是有夠離譜。」長期維護猶太人公民權利，且致力於消除各種仇恨行為的反誹謗聯盟（Anti-Defamation League）歐洲事務部副主任格林菲爾德（Dalia Grinfeld）同樣予以譴責，「真是為你感到丟臉。」

水晶之夜背後所代表的歷史意義

而整起事件之所以會引發軒然大波，主要是因為水晶之夜背後所代表的歷史意義。

綜合《衛報》與《美聯社》報導，在1938年11月9日至10日的夜晚，納粹政黨在德國各地試圖用暴力行為恐嚇猶太公民。當時的官方報告稱，有91人在襲擊中喪生、7500家猶太人企業與267座猶太教堂被破壞。然而，對於此一官方數據，有歷史學家則指出真實的數字恐怕更高。至少在當時有1300多人喪生，且德國和奧地利有1400座猶太教堂遭到嚴重破壞或摧毀。

9日，以色列猶太大屠殺紀念館照片檔案負責人馬修斯（Jonathan Matthews）就在適逢水晶之夜84週年的這天，公佈了事發當時未曾曝光的照片。馬修斯說，這些照片有助於幫助德國民眾瞭解事情的來龍去脈。「這顯示出整起事件並非自發性的暴力行為，而是屬於納粹當局所精心策劃大屠殺的一環，他們甚至請來攝影師來記錄這些暴行。」

因而，水晶之夜紀念日的重要性就在於，當晚的暴力事件標誌著猶太人在德國開始無法主導公共生活，也促使了有數十萬的猶太家庭逃離德國，而在3年後，納粹開始有系統地將猶太人大規模驅逐到集中營。因此，這起事件也往往被視為日後納粹大屠殺的起點，後續估計有600萬歐洲猶太人遭到殺害。

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核稿編輯：楊士範