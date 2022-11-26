【2022九合一選舉】民眾黨提名86名議員當選14席，南部仍難以突破

民眾黨首次參與2022九合一選舉，推出3位縣市長候選人和支持1位無黨籍候選人，最後由立法委員高虹安順利當選新竹市長，台北黃珊珊、桃園賴香伶和宜蘭陳琬惠皆敗選。而民眾黨提名86名議員僅當選14席。其中雙北、新竹等重點戰區取得7席議員，南部仍難以突圍，呈現南北兩樣情。

民眾黨入主新竹市，台北、桃園和宜蘭敗選

立法委員高虹安、賴香伶分別代表民眾黨出戰新竹市長、桃園市長，而宜蘭縣則由民眾黨立院黨團主任陳琬惠上陣；此外，黃珊珊雖然以無黨籍參選台北市長，但實際上各界都將她視為柯文哲的「接班人」，黃珊珊也扮演起民眾黨「母雞」的角色，帶著民眾黨的市議員候選人一起上台造勢、掃街拜票，幾乎和民眾黨候選人沒有兩樣。

由於台北市和新竹市到選前1週都未發生明確的棄保效應，因此也帶動民眾黨在此次選情的熱度。在桃園部分，民眾黨人士分析是國民黨、民進黨大亂鬥，民眾黨提名桃園市長參選人賴香伶較能吸引中間選民及年輕人，至於宜蘭則難突破重圍。最終，高虹安當選新竹市長，替民眾黨搶下創黨以來第1個縣市，台北、桃園和宜蘭皆敗選。

新竹高虹安，得票率為44.02%，當選

台北黃珊珊，得票率為25.15%，居於第3位

桃園賴香伶，得票率為5.13%，居於第3位

宜蘭陳琬惠，得票率為6.98%，居於第3位

民眾黨提名86名議員僅當選14席

2020年1月，第10屆立委選舉，民眾黨政黨票獲得158萬餘票，取得立法院5個席次。2020年不分區立委的政黨得票率，民眾黨在台北市拿下12.94%，這樣的支持度能否全部轉移成縣市議員的得票備受關注。

民眾黨86席議員共選上幾席？分別在哪些區域？

民眾黨提名86名議員僅當選14席，黨主席柯文哲強調「地方經營仍需時間」。柯文哲的「主場」台北市，議員候選人就有8位，柯文哲說，他個人基本盤有20幾％，上7席是正常的，但他也擔心，自己的票無法完全轉移給小雞，力拚執政「本命區」北市拿下7席議員組黨團。

最終，主戰場台北市受到黃珊珊光環帶動，8席獲得4席議員，順利插旗台北市議會，新竹市則搶得2席，新北市僅有1席當選，此些重點戰區共計達7席，但是南部仍難以突破，呈現南北兩樣情。

民眾黨的明星候選人

本次民眾黨重點戰區，包括台北市、新北市、新竹市。其中最受矚目的是台北第1選區（士林、北投）過去得票很好，民眾黨本次甚至提名2席，包括「學姐」黃瀞瑩和再次挑戰的陳思宇，而港湖區的陳宥丞，中山大同區的林珍羽選前情況不錯。

最終，學姐黃瀞瑩發揮驚人的吸票能力，在台北市第1選區獲得第1高票，大贏位居第2的民進黨議員候選人林延鳳，而同選區的前觀傳局長陳思宇則未能勝選；此外，黃珊珊子弟兵陳宥丞在第2選區（內湖、南港）也有不錯成績位居第2，勝過的現任國民黨議員游淑慧、李明賢和闕枚莎等。

至於，台北第4選區（中山、大同）由民進黨現任議員王世堅碾壓其他候選人拔得頭籌，而前親民黨籍資深議員林國成之女林珍羽，位居第6驚險過關；然而其他選區的楊寶楨、吳怡萱和張幸松都落選。

新北市第2選區則是由國民黨資深議員陳明義，和他的兒子民眾黨陳世軒在第3選區驚險過關，父子雙雙當選；此外，受到高虹安光環帶動，曾任教師的新竹市議員候選人宋品瑩，現任議員李國璋等人也順利當選，整體而言北部仍有斬獲，南部則有待加強。

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責任編輯：莊貿捷

核稿編輯：楊士範