開發超音波可視化動態影像，讓AI醫療醫學邁進一大步

超音波檢查是常見的醫療輔助工具，一般病人通常只會拿到靜態的超音波片子，不過在醫生操作超音波掃瞄的當下，螢幕出現的並非靜態圖像，而是活生生的動態呈現。

因此，若能保存原汁原味的超音波動態影像，並加上分析註解，將有利醫學研發突破，縮短醫生學習曲線。另一方面，也能手把手傳承醫學經驗，讓新進醫師學習資深醫生精準判讀超音波影像和智慧。而對病人來說，也能夠看懂超音波影像，進一步理解自身病灶所在，不再一頭霧水。

AI能模仿醫生判讀，還能顯示病灶熱區

為了解決這些問題，雙和醫院決定借重AI科技力量，透過 AIGO 平台出題，期許臨床影像學獲得重大進展。他提出需求給解題方，如何讓AI模仿經驗豐富的醫生，對肺部超音波做出精準判斷，且必須指出熱區即病灶所在？

此次解題團隊為美索研發，成員皆具備醫學背景相當具有經驗。在多次緊密溝通合作下與雙和醫院攜手開發出AI模型，讓醫生在掃瞄肺部時，系統就能直接提示哪些區域是肺炎的高風險區，輔助年輕醫師進行精確診斷。 更便利的是，這套AI輔助模型方便可攜，在醫院以外的場域也能使用，例如長照中心等機構，更符合台灣進入超高齡社會的醫療照護需求。

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