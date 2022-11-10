簡單讀懂「幣安 vs FTX」擠兌風暴，為什麼所有加密貨幣都大幅崩跌？
我們想讓你知道的是
身為世界第二大加密貨幣交易所的FTX，除了贊助F1車隊，也把NBA邁阿密熱火隊的主場冠名權拿下，但在日前爆發擠兌風暴後，引發幣圈一片腥風血雨，不過也有人認為這反而能健全加密貨幣的環境。
這個星期，在主流媒體上沉寂好一陣子的幣圈又發生了大事，先是世界第二大交易所FTX發生擠兌風波，之後又傳出世界最大交易所幣安（Binance）將收購FTX，最後因為可能觸犯反壟斷、且發現FTX內部帳務問題重重，幣安對外表示不會收購。
而相關幣價在事件發生的48小時期間也坐了雲霄飛車，交易所FTX所發的代幣（不完全精確，但可以想像成類似股票）FTT上沖下洗，先從22美元跌至15美元，宣布併購時狂升回20美元，後續疑慮傳出後再度崩跌，目前價格只剩3美元以下，跌幅約達87%。
發生了什麼事？
事件之初，是區塊鏈媒體CoinDesk在11月2日發表了一篇文章，指出根據內部文件，FTX創辦人Sam Bankman-Fried（簡稱SBF，許多人也稱他為爆炸頭）所擁有的資產管理公司Alameda Research擁有大量的FTT負債。
身為世界第二大加密貨幣交易所的FTX，在全盛時期富可敵國，除了贊助F1車隊，也把NBA邁阿密熱火隊的主場冠名權拿下，甚至進入美國國會代表加密貨幣產業進行聽證。
消息傳出後，與FTX互別苗頭的全球最大加密或幣交易所幣安，傳出將把自己帳上的2300萬枚FTT逐漸賣出，接著FTT價格開始因恐慌而逐漸下降。
之後，FTX陸續發出表示自己資金充足的消息，但在幣安正式宣布要出售FTT並對FTX的協商不屑一顧時，許多投資者開始從FTX提出資產——也就是擠兌。這導致FTX上的穩定幣迅速枯竭，當時甚至發生有人一存入穩定幣，就被別人提出的狀況。
這背後代表的，就是FTX裡所實際擁有的資金，或許比人們存在裡面的要少。
市場天搖地動下，連帶影響其他加密貨幣的價格，過沒多久，幣安創辦人CZ就發文表示將全額收購FTX。
消息一出，市場歡騰，從哪裡開始跌就漲回哪裡去，大小幣幾分鐘內10%、20%、30%的飆高，好像所有的麻煩都已經解決。
沒想到才過半小時，媒體爆出「爆炸頭」SBF曾向華爾街尋求10億美元的幫助，但當下FTX的資金缺口已達60億美元；同時，監管單位也表示，由於幣安和FTX規模大過其他交易所的總和，他們將有權阻止合併。利空出現，大小幣價又再度直直落，最大的苦主FTT在寫稿時，只剩下2.5美元左右，大約是事件開始前的十分之一。
後續造成什麼影響？
對一般投資人來說，兩強相鬥加上對於世界第二大交易所資金破口的疑慮，幾乎所有加密貨幣都大幅崩跌——比特幣從11月5日的21000美元跌至10日的17000美元以下、以太幣從1660美元跌至1200左右，就連前陣子因「狗狗教父」馬斯克收購推特而大漲的狗狗幣，也從0.13美元跌至0.08左右，幾乎腰斬。
如果你也是這波震盪的受災戶，這個消息應該會讓你開心一些：曾以156億美元資產名列彭博百大富豪的SBF，資產在一晚蒸發94%，目前也已跌出「十億等級」的榜單。根據最新媒體報導，FTX的資金缺口已經增加到80億美元。
而這個風暴也不只是SBF一個人的事，因為全球仍有許多投資機構和和交易所在FTX內存有資金，目前因擠兌而無法提幣的狀況，也同等於這些機構的錢都無法提領，許多人也擔心這些大筆資金的交互影響會造成類似當年雷曼兄弟的風暴。
雖然幣圈一片腥風血雨，卻也有人認為這反而能健全加密貨幣的環境。
事實上，從先前因槓桿和過度借貸造成100億美元快速歸零倒閉的「三箭資本」事件，到這次FTX因資金存量不足的擠兌風波，在在展現出加密貨幣產業人士為求暴利導致曝險的問題。
而本次事件玩家之一的幣安，就號稱屬於「儲備金充裕」的交易所，其創辦人CZ在事件中也發出貼文，表示這次事件的兩個啟示：
- 不要用你自己發的幣當擔保品。
- 如果你做加密貨幣行業，不要借貸、不要想去「有效運用資產」。擁有一個大的資產儲量。
CZ表示，幣安從不會用自家發行的BNB當擔保品，也不曾向人借貸，之後他也表示將持續進行儲備金的審核，確保所有人的資產都是安全的。消息發出後，許多家交易所也宣布將進行類似審核，以安定投資者信心。
這是加密貨幣的末日嗎？
每一次黑天鵝事件和市場震盪，在許多投資者眼裡都像是「萬幣歸零」的末日訊號。
話雖如此，雖然有些人會因為這些「中心化」交易所出包而嘲笑「去中心化」的加密貨幣概念，但別忘記不論這些交易所是興是亡，比特幣依舊存在、以太鏈仍在運作，世界上仍有萬萬億億的去中化交易正在進行，與其把交易所因主事者私心造成的問題怪罪在加密貨幣上，不如想成是產業去蕪存菁的過程。
極富盛名的資深加密貨幣產業人士Arthur Hayes在事件後就發文指出，雖然各種幣在這個事件裡都受到極大影響，但「好處就是加密貨幣世界不會有個中央銀行出現，印出大量鈔票來幫亂搞的企業度過難關，加密貨幣產業會快速的自己消化這些亂象，並快速地讓自己更加茁壯。」
延伸閱讀
- Meta股價暴跌與Metaverse真的無關，因為「元宇宙」的重點從來就不是VR或5G
- 如何避免加密貨幣詐騙？中心化、去中心化與P2P交易所的差別在哪？
- 買賣加密貨幣和進出股市一樣嗎？我的「K線絕活」在幣圈有沒有用？
- 投資比特幣之前，你確定你不是被詐騙嗎？虛擬貨幣詐騙的常見套路與迴避策略
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
核稿編輯：翁世航
Tags：
安聯投信在宜蘭壯圍種下1000棵樹的承諾 ，攜手永續夥伴為下一代守護海岸和天空的美麗
我們想讓你知道的是
台灣資產管理業者中「永續投資的領跑者」安聯投信，持續主動深耕這塊土地，在2022年秋日的尾聲，攜手林務局及永續夥伴好事交易所、寶島淨鄉團，到宜蘭縣壯圍鄉大福村植樹、淨灘，期許為下一代守護海岸和天空的美麗。
真正的富有，該是什麼樣子？是留給孩子美麗的天空，是彎腰拾起地上的垃圾，是在塵土飛揚中，種下黃槿、海檬果、草海桐、水黃皮、林投等防風林樹苗，讓1000棵樹茁壯、列陣，穩住消逝的海岸線──致力保護並增進客戶資產的安聯投信，攜手台灣林業事務的最高主管機關林務局，以及永續夥伴好事交易所、寶島淨鄉團，到宜蘭縣壯圍鄉大福村種下「安聯投信公民森林」，同時淨灘，還給海岸原有的風貌。
善用數位創新 與永續夥伴同行
走在永續投資的道路上，安聯投信的母公司安聯環球投資自2007年起便是首批簽署聯合國「責任投資原則」（PRI）的50家資產管理機構之一，在PRI的所有評分項目均獲A或A+的高評級肯定；2021年，進一步參與「一個地球資產管理者倡議」及「淨零碳排資產管理者倡議」，同時發布了「氣候相關財務揭露（TCFD）」年度報告，是全球金融服務及永續發展的領導品牌。
安聯環球投資擘劃出氣候變遷、地球限度、包容性資本主義三大永續投資主軸，落實在台灣，這一次安聯投信Green Tour永續行動，是針對因乾旱或颱風影響而需要補植的區域，由林務局指導，讓安聯投信員工拿起鏟子，挖地、植下樹苗，再夯實土地。
植樹、淨灘後，安聯投信總經理陳彥婷說，艷陽下，儘管揮汗如雨，能種下保衛台灣海岸線及後方耕地的防風林，再沿著海岸淨灘，打理出乾淨漂亮的沙灘，心裡無比富足；這一次安聯投信的Green Tour永續行動，要特別感謝林務局，以維護生態保育為前提，推動林業資源合理利用，並促成人與自然的和諧共生。
- 永續知識補給站
而安聯投信的永續夥伴「好事交易所」2021年提出「公民森林行動群募計畫」，發起全球第一座由公民群募種下的海岸森林，並透過數位創新的方式，讓每棵樹木能即時線上觀測──這樣的行動，讓好事交易所在2022年獲得堪比「東方設計奧斯卡獎」之稱的「日本優良設計獎」（Good Design Award）肯定，日本優良設計獎更盛讚公民森林「創建了永續未來發展的廣闊前景」。
最美的風景 是為下一代守護美景的心
「在淨灘的時候，會發現有很多寶特瓶、塑膠製品，其實是來自於別的國家，這讓我們領略到：地球是圓的、海洋是相通的，環保行動不是靠一己之力就可以完成，必須結合地球村的每一分力，每一代都有自己的責任，每個人都能發揮自己的影響力！」安聯環球投資亞太區行銷長陳怡先說。
而這一次安聯投信Green Tour永續行動的另一重要永續夥伴「寶島淨鄉團」，創辦人林藝特別帶領了寶島淨鄉團，陪伴安聯投信員工一起淨灘，林藝說：「淨灘最大的原則是留下本屬於大自然的，譬如可以自然分解的漂流木、沙石、草、椰子、海漂鞘等，同時拾起大自然不能分解的，像是可回收標的、大型廢棄物、一般垃圾，寶島淨鄉團希望與大眾一同身體力行改變，也相信世界上最美的風景不是美景本身，而是每一顆願意守護美景的心！」
2021參與逾一萬場股東大會 主動讓投資發揮影響力
翻閱安聯環球投資最新發布的「永續發展暨盡職治理報告」，身為主動式資產管理業者，安聯在股東大會上積極行使投票權，2021年共參加10,191場股東大會的投票，並與氣候參與改善成效（Climate Engagement with Outcome）策略有關的高碳排公司強化氣候相關的互動與公司治理，進而帶來影響；2021年也參與了「淨零碳排資產管理者倡議」，以創新思維重新配置資金，大力支持氣候轉型、實現巴黎氣候協定目標。
秉持主動的精神大步邁進，安聯投信行銷部與整合零售策略部執行副總裁劉宜君表示，從2021年的「公民森林行動群募計畫」，到2022年上半年參與的「Re-Action100地球解方─2022永續設計行動高峰會」，以及下半年Green Tour永續行動的植樹、淨灘，都是安聯投信呼應集團永續治理方針的具體行動；放眼下一步，安聯投信將透過社會創新的方式，與好事交易所投入復育有「超級未來食物」之稱的原生種作物台灣油芒，回饋台灣原住民聚落與經濟，主動讓投資發揮影響力，更讓主動永續的精神，深植、萌芽於這片土地。
- 永續議題大調查
延伸閱讀
>主動讓投資發揮影響力-永續投資 下一代更好
>能源轉型與能源安全─是互補還是衝突？
>碗盤裡的危機：從糧食系統缺失發掘潛在投資契機
>永續地緣政治風險下，歐洲能源轉型的契機何在？
安聯投信行銷資訊
【安聯投信獨立經營管理】本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風
險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。安聯投信總代理之盧森堡系列基金(AGIF)及其發行之境內基金，配息級別之配息可能由基金的收益或本金中支付(AMg2級別除外)，或配息前未先扣除應負擔之相關費用(如AMg、BMg、AMf、BMf級別)。任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本公司於公司網站揭露各配息型基金近12個月內由本金支付配息之相關資料供查詢，投資人於申購時應謹慎考量。有關境外基金配息金額之決定，係由境外基金機構根據已取得之資本利得及股息收益狀況，並考量基金經理人對於未來市場看法，評估預定之目標配息金額。若本基金因市場因素造成資本利得及股息收益狀況不佳，將可能調降目標配息金額。新興市場證券之波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度通常低於已開發國家，可能影響本基金所投資地區之有價證券價格波動，而使資產價值受不同程度影響。本基金為投資全球已開發國家之股票型基金，並將投資重點放在永續與責任投資策略，依「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會之基金風險報酬等級分類標準」，本基金聚焦於全球已開發國家股票市場股票，故風險收益等級之分類為[RR4]。此風險等級係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一評估依據；建議投資人應充分評估基金的投資風險，相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharp值等)可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。投資本基金之主要風險為新興市場風險；境外基金係以外幣計價，投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險。其他相關風險請詳見基金公開說明書。有關基金之ESG資訊，投資人應於申購前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之所有特色及目標等資訊。查詢基金ESG資訊可至本公司官網(https://tw.allianzgi.com/zh-tw/institutional)或至基金資訊觀測站「ESG基金專區」(https://announce.fundclear.com.tw/MOPSFundWeb/ESG.jsp)查詢。