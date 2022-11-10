簡單讀懂「幣安 vs FTX」擠兌風暴，為什麼所有加密貨幣都大幅崩跌？

這個星期，在主流媒體上沉寂好一陣子的幣圈又發生了大事，先是世界第二大交易所FTX發生擠兌風波，之後又傳出世界最大交易所幣安（Binance）將收購FTX，最後因為可能觸犯反壟斷、且發現FTX內部帳務問題重重，幣安對外表示不會收購。

而相關幣價在事件發生的48小時期間也坐了雲霄飛車，交易所FTX所發的代幣（不完全精確，但可以想像成類似股票）FTT上沖下洗，先從22美元跌至15美元，宣布併購時狂升回20美元，後續疑慮傳出後再度崩跌，目前價格只剩3美元以下，跌幅約達87%。

發生了什麼事？

事件之初，是區塊鏈媒體CoinDesk在11月2日發表了一篇文章，指出根據內部文件，FTX創辦人Sam Bankman-Fried（簡稱SBF，許多人也稱他為爆炸頭）所擁有的資產管理公司Alameda Research擁有大量的FTT負債。

身為世界第二大加密貨幣交易所的FTX，在全盛時期富可敵國，除了贊助F1車隊，也把NBA邁阿密熱火隊的主場冠名權拿下，甚至進入美國國會代表加密貨幣產業進行聽證。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像 邁阿密熱火隊的主場FTX Arena

消息傳出後，與FTX互別苗頭的全球最大加密或幣交易所幣安，傳出將把自己帳上的2300萬枚FTT逐漸賣出，接著FTT價格開始因恐慌而逐漸下降。

之後，FTX陸續發出表示自己資金充足的消息，但在幣安正式宣布要出售FTT並對FTX的協商不屑一顧時，許多投資者開始從FTX提出資產——也就是擠兌。這導致FTX上的穩定幣迅速枯竭，當時甚至發生有人一存入穩定幣，就被別人提出的狀況。

這背後代表的，就是FTX裡所實際擁有的資金，或許比人們存在裡面的要少。

市場天搖地動下，連帶影響其他加密貨幣的價格，過沒多久，幣安創辦人CZ就發文表示將全額收購FTX。

消息一出，市場歡騰，從哪裡開始跌就漲回哪裡去，大小幣幾分鐘內10%、20%、30%的飆高，好像所有的麻煩都已經解決。

沒想到才過半小時，媒體爆出「爆炸頭」SBF曾向華爾街尋求10億美元的幫助，但當下FTX的資金缺口已達60億美元；同時，監管單位也表示，由於幣安和FTX規模大過其他交易所的總和，他們將有權阻止合併。利空出現，大小幣價又再度直直落，最大的苦主FTT在寫稿時，只剩下2.5美元左右，大約是事件開始前的十分之一。

後續造成什麼影響？

對一般投資人來說，兩強相鬥加上對於世界第二大交易所資金破口的疑慮，幾乎所有加密貨幣都大幅崩跌——比特幣從11月5日的21000美元跌至10日的17000美元以下、以太幣從1660美元跌至1200左右，就連前陣子因「狗狗教父」馬斯克收購推特而大漲的狗狗幣，也從0.13美元跌至0.08左右，幾乎腰斬。

如果你也是這波震盪的受災戶，這個消息應該會讓你開心一些：曾以156億美元資產名列彭博百大富豪的SBF，資產在一晚蒸發94%，目前也已跌出「十億等級」的榜單。根據最新媒體報導，FTX的資金缺口已經增加到80億美元。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像 參加美國國會聽證會的SBF（圖中爆炸頭者）

而這個風暴也不只是SBF一個人的事，因為全球仍有許多投資機構和和交易所在FTX內存有資金，目前因擠兌而無法提幣的狀況，也同等於這些機構的錢都無法提領，許多人也擔心這些大筆資金的交互影響會造成類似當年雷曼兄弟的風暴。

雖然幣圈一片腥風血雨，卻也有人認為這反而能健全加密貨幣的環境。

事實上，從先前因槓桿和過度借貸造成100億美元快速歸零倒閉的「三箭資本」事件，到這次FTX因資金存量不足的擠兌風波，在在展現出加密貨幣產業人士為求暴利導致曝險的問題。

而本次事件玩家之一的幣安，就號稱屬於「儲備金充裕」的交易所，其創辦人CZ在事件中也發出貼文，表示這次事件的兩個啟示：

不要用你自己發的幣當擔保品。 如果你做加密貨幣行業，不要借貸、不要想去「有效運用資產」。擁有一個大的資產儲量。

Two big lessons:



1: Never use a token you created as collateral.



2: Don’t borrow if you run a crypto business. Don't use capital "efficiently". Have a large reserve.



Binance has never used BNB for collateral, and we have never taken on debt.



Stay #SAFU.🙏 — CZ 🔶 Binance (@cz_binance) November 8, 2022

CZ表示，幣安從不會用自家發行的BNB當擔保品，也不曾向人借貸，之後他也表示將持續進行儲備金的審核，確保所有人的資產都是安全的。消息發出後，許多家交易所也宣布將進行類似審核，以安定投資者信心。

這是加密貨幣的末日嗎？

每一次黑天鵝事件和市場震盪，在許多投資者眼裡都像是「萬幣歸零」的末日訊號。

話雖如此，雖然有些人會因為這些「中心化」交易所出包而嘲笑「去中心化」的加密貨幣概念，但別忘記不論這些交易所是興是亡，比特幣依舊存在、以太鏈仍在運作，世界上仍有萬萬億億的去中化交易正在進行，與其把交易所因主事者私心造成的問題怪罪在加密貨幣上，不如想成是產業去蕪存菁的過程。

極富盛名的資深加密貨幣產業人士Arthur Hayes在事件後就發文指出，雖然各種幣在這個事件裡都受到極大影響，但「好處就是加密貨幣世界不會有個中央銀行出現，印出大量鈔票來幫亂搞的企業度過難關，加密貨幣產業會快速的自己消化這些亂象，並快速地讓自己更加茁壯。」

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核稿編輯：翁世航