普列希特《我是誰》：墮胎是道德的嗎？從人性尊嚴、功利主義與道德感三條路徑切入討論
我們想讓你知道的是
關於哲學思考與自我省思的著作不勝枚舉，但《我是誰？》卻與眾不同。因為過去從未有一本書能橫跨哲學、心理學、人類學、古生物學、腦部科學……等領域，這麼全面性地帶領讀者去思考各種人生重大的哲學問題。
文：理察．大衛．普列希特（Richard David Precht）
第18章 尊嚴的誕生：墮胎是道德的嗎？
我們想像以下的情況：你到醫院去探視一位女性友人。你穿過大廳，走進電梯。由於你不太確定朋友的病房在幾樓， 因此按錯了樓層。你走出電梯，來到一個部門，看到裡頭捐血者與病人以導管連接起來，而這些病人若是沒有捐助者就活不下去。你卻沒搞清楚狀況。你在候診室裡等了一會兒後被請了進去， 醫生給你打了麻醉藥，當你醒來時，發現自己正躺在病床上，而身旁的病床上躺著一個不省人事的男子，你和他的身體之間連接著複雜的儀器管線。
你呼叫醫生，得知這名男子是罹患腎臟病的著名小提琴家，讓他活命的唯一方法，就是將他的循環系統和另外一個血型相同者的循環系統相連接，而你正是那唯一血型相符的人。由於那是很有名的醫院，他們當然為這場誤會深表遺憾， 因為他們以為你是自願捐助者。他們也願意拆掉你和這位小提琴家的管線，不過小提琴家會因此死亡；要是你願意與他維持九個月的時間，他就能康復，而你就可以和他分開，而且不會危害到他的性命。你會怎麼做呢？
你可能會說，這真是個令人毛骨悚然的故事，不像現實生活裡的情節，反而更像是個惡夢！哪個到醫院探病的人會不明究裡地讓人隨便施打麻醉針呢？你說的當然沒錯，但是這類由哲學家或心理學家們想出的道德難題，探究的並非細節，而是原則問題。至於這個稍經修改的故事，是出自麻省理工學院的哲學女教授湯姆森（Judith Jarvis Thomson）。而她的答案是：如果你願意和那名小提琴家分享你的腎臟九個月，並忍受躺在病床上的痛苦的話，那麼你真是個好人，不過你卻沒有任何道德義務要這麼做！
你在看過本章的標題後，當然知道這個例子的重點並不在於那虛構的小提琴家，而在一個普遍的情況：你在違背心意、毫無計畫、甚至有可能是在暴力脅迫下，必須以身體直接為另一個「人的生物體」負責。而這種狀況最常出現的實例，並不是和腎臟病的小提琴家接上導管，而是意外的懷孕。
湯姆森認為，一個非自願懷孕的婦女，她的狀況與非自願和小提琴家相連接的狀況非常類似。而就像你不會被迫為小提琴家的生命負責一樣，婦女也不必為那非她所願於體內成長的胚胎負責。湯姆森還認為，女人的自主權大於那在非自願條件下產生的、對另一個生命的責任。這個論點提出後大受歡迎，它啟發了女性主義「我的肚子是屬於我的！」的口號；然而，就算我們願意為這個命題背書，湯姆森的理由看來還是頗為可議。
讓我們想像，有個快餓死的人站在我們的家門前，使盡了最後的力氣敲門並乞討食物。如果用湯姆森的理論，我們可以說：給他食物代表我們人很好，但是我們完全沒有義務在這個不是我們自找的情況下為那快餓死的人負責。我想，肯定不是每個人都會為這句話背書的。因此，刑法裡也確實有「不為救助罪」（Unterlassene Hilfeleistung）的條款。一個不是我們想要或接受的狀況，並不能構成免除責任的原則性抗辯；相反的，我們通常必須權衡個別事件。
也就是說，小提琴家的難題會帶我們進入一個死胡同，因為它並未提出一個真正有說服力的原則。不過，這個例子卻有一個重要的思考陷阱：那位小提琴家是個精神智力成熟的成年人，但胚胎或胎兒呢？相對於成人來說，它們是否擁有絕對不可侵犯的生存權呢？ 要回答這個問題，我們有三條路可以選擇，即康德的「人性尊嚴」概念、邊沁的「功利主義」和豪瑟的直覺「道德感」。
讓我們從康德開始吧。在他豐富的著作裡，只有一處談到胚胎，而不讓人意外的，他是在闡釋婚姻法時提到的。康德認為，胚胎是一個已經具備所有人性尊嚴的生物。如果這不成立的話，我們就會面臨一個問題，也就是必須指出人的自由和尊嚴是始於子宮內的哪個時間點。這是非常棘手的問題，因為康德認為，「自然」是不知道何謂自我意識，何謂自由的。那麼自由及其隨之而來的尊嚴又是如何且於何時臨到人的身上呢？
我們只能從當時的時代背景去解釋康德的回答：胚胎的自由奠基於父母的自由。因為父母是自願，也就是在自由的結合（婚姻）條件下創造它的！自由結合的果實就是一個自由的胚胎。換句話說，這同時也表示：只有在自願且有婚姻關係的基礎下產生的胚胎，才是自由和具有人性尊嚴的人，除此之外的都不是。康德以這個在今天看來有些奇怪的定義來回應他所處時代的問題。
在今天，用康德的觀點來論證是絕對行不通的。原因不僅是因為還有「非自願但婚生」以及「自願但私生」的胚胎；真正的問題是：康德無法證明在沒有婚姻關係的情況下位於子宮內胚胎的人性尊嚴從何而來，因而不能譴責殺害非婚生幼兒的行為，甚至連非婚生的成年人也包含在內！因此，從現今的眼光來看，康德對於為何應該絕對保護（婚生）胚胎的解釋是很牽強的。
現在讓我們來看看第二條路：功利主義。作為功利主義者，我會問自己兩個問題。第一、胚胎或胎兒的快樂和痛苦的感受能力有多大？第二、子宮內孩子的快樂和痛苦以及母親的快樂和痛苦，何者比較重要？
要回答這兩個問題，我們首先必須對於「胚胎的價值」達成共識。沒有任何功利主義者會認同康德的觀點，也就是相信胚胎的生存價值是隨著其父母自由的婚姻而來的。那麼胚胎是個有絕對保護價值的人嗎？答案是否定的。胚胎是一個「生物人」，因為它在生物學上是屬於「智人」（Homo sapiens）的；但是它在完整的道德意義上並不是人，也就是說，它並非一個「位格」（Person）。但「位格」究竟是什麼呢？我如何辨認它呢？
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挑選高性能空氣清淨機，內行人才知道的「黃金法則」
我們想讓你知道的是
在挑選家電之前，少不了要做一番功課， 挑選高性能空氣清淨機，有什麼是內行人才知道的「黃金法則」？多看多比較，幫助你挑選到最適合的產品。
在挑選家電之前，少不了要做一番功課。正如買除濕機會看每日除濕量、買冷氣會看BTU數，在挑選適合自身環境的空氣清淨機時，該看什麼數據來判斷其清淨能力呢？
其實，AHAM（美國家電製造商協會）就針對消費者的需求制定了一套名為「CADR」的清淨空氣輸出率標準，而台灣消保處明年1⽉1⽇起也將實施新的「CASR」和省電等級「EE」法規，這也是過往市面上拿來評價空氣清淨機功效的兩項指標。
無論是「CADR」還是「CASR」都是評測空氣清淨機運作的效能，幫助消費者依照自已的坪數來選擇合適的空氣清淨機。不過，「CADR」跟「CASR」還是有一些限制，例如，效能之外、空氣清淨的品質如何？可以針對哪些污染源做過濾？為了挖掘空氣清淨機更多挑選細節，本文公開一套更細緻的空氣清淨機「黃金法則」，在能源效率之外也留意淨化質量，幫助你挑選到質量更好的清淨機。
⿈⾦法則：「質量」⽐速度和能源效率更重要
「CASR」指的是一台空氣清淨機每分鐘的「乾淨空氣提供率（Clean Air Supply Rate）」；而美國家電製造商協會AHAM制定的「CADR」值則是每小時的「乾淨空氣輸出率（Clean Air Delivery Rate）」，主要差異僅在於以分鐘或小時計算。
而一般業界常見的CADR測試都是在只有28.5m³的狹小檢測室內進行測試，為時20分鐘、採用1個感應器、測試3種懸浮微粒，再計算追蹤該空氣清淨機過濾空氣的速度。
這樣的評測中並無法看出空氣清淨的品質，但是在真實居家環境中，過濾品質對於我們來說比起速度更為重要。下列就是對於空氣清淨品質會造成顯著影響的幾個可能原因：
- 清潔質量：是否有自動感應與過濾的功能？是否符合HEPA H13標準全機密封以防細微顆粒外洩？是否能有效且持續的消滅室內空氣中的甲醛？
- 即時響應：有多少個實時感應器偵測室內空氣狀況？是否具備甲醛感測器？是否可以偵測到小至PM0.1的空氣污染顆粒？
- 房間覆蓋率：是否有在更符合室內環境的空間做評測（如 POLAR 實驗）？是否有氣流倍增科技技術能將乾淨空氣傳送至室內每個角落？
打破三個常見迷思
其實我們日常中還有一些有關空氣品質與空氣清淨機的迷思，都會影響選購機器時常被忽略的細節。
一、CASR/CADR愈⾼意味機器愈有效？
CASR/CADR只能反應機器運作的效率，但卻無法完整的呈現淨化品質。例如，兩台數值相同的空氣清淨機，一台有做到全機密封、另一台卻密封不良，會發現一些顆粒較小的污染物可能隨著機器運作而被排放出來，導致污染物不斷累積聚集、空氣越來越髒。但若是符合 H13 HEPA 標準完全密封，就能有效將污染物牢牢鎖住、不造成二次空氣污染，防止受污染空氣繞過濾網將污染物帶回室內。
二、甲醛只存在於新房中？
很多人以為甲醛只會存在於「裝潢、油漆」等新居環境，但根據實測調查，有近45%裝潢在3~15年之久後仍可被偵測出甲醛超標情況，尤其在天氣悶熱時更會讓傢俱、建材中的甲醛開始釋放，影響使用者健康。為了有效解決此問題，空氣清淨機是否具備捕捉並消滅甲醛的功能與技術就非常重要。
三、⾼省電等級（EE）意味著物有所值？
有些廠商可能犧牲效能來符合等級，但更重要的還是效益。一台好的空氣清淨機除了看效能之外，還要留意吹出的乾淨空氣是否有效地被吹送至房間每一個角落，否則，乾淨空氣若只能圍繞在機器附近，再怎麼有效率也無益於家中的空氣品質。
以Dyson為例，他們特別與專業實驗團隊打造「POLAR實驗室」，以貼近實際家庭環境的方式在角落位置擺放空氣清淨機，由9個感應器持續收集全室空氣品質數據，確保空氣清淨機能即時自動反應，並將淨化的空氣吹送至房間內每個角落。
多方面評估效能與品質，選購最符合需求的黃金空氣清淨機
綜合上述，要挑選一台優良的空氣清淨機，要考慮的點包括：
- 是否可以傳遞和循環清潔空氣，達到全屋淨化？
- 是否全機完全密封符合HEPA H13標準，不會將污染物洩漏回空氣中？
- 是否可以持續消滅甲醛？
- 是否能夠捕捉病毒、細菌和過敏原？以及99.95%的超細顆粒？
- 是否能感知污染並對您不斷變化的室內環境做出反應？
這些黃金法則將能幫助消費者在「CADR」/「CASR」和省電等級「EE」等公定標準之外，更全方位的挑選有效且高品質的空氣清淨機。這也是為什麼像Dyson這樣的品牌，投入了許多資源不斷更新科技技術，透過如全室循環、全機密封HEPA H13過濾、Sense, Capture & Project、POLAR測試⽅法、Air Multiplier™ 氣流倍增科技、甲醛消滅技術、獨特運算系統與四種感應器等實驗法與應用技術，提升空氣清淨機的淨化質量，也帶給消費者更多評比的思考點。
下一次在挑選空氣清淨機時，建議除了「CADR」/「CASR」跟省電等級「EE」之外，不妨多看多比較，以這套「黃金法則」挑選最適合自己的空氣清淨機！
高性能空氣清淨機選擇指南：https://bit.ly/3t9oxGS