《2222－未來選擇地》第一個由200年後未來人舉辦的展覽，虛實交錯的沉浸式體驗，2023/1月登場

洪水、霧霾、森林大火…極端氣候的災害頻繁發生在全球各地。「永續」不該只是一個口號，而是每一個人的生活行動指引。但聯合國倡議的永續發展指標、企業的ESG推動、學校的環境教育等，如何讓更多人知道呢？

由關鍵評論網媒體集團、綠屋共同創立的品牌—2222，結合科幻與想像，是第一個由未來人視角出發的主題倡議科幻故事，訴說身處當下的我們，每一次的選擇都可能開展出一條全新的故事線，牽動著未來人的世界，藉由故事的想像與生活態度的推廣，期許2023的人們換位思考：「生活中是否有更好的選擇呢？」期許共同創造出200年後更迷人的世界。

《2222－未來選擇地》每一個當下，都造就未來！

《未來選擇地》是2222作爲永續品牌跨出的第一步，由未來人故事作為鋪陳，運用四個展區空間，以電影敘事手法打造一場沉浸式體驗、低碳乾淨展場為永續目標，透過從2222到2023時空的穿梭，展演一場未來與選擇的故事。

｜展場簡介｜

Zone 1：歡迎光臨廢棄城市，這是我家－2222

動植物絕跡的機械世界已是200年後未來人的日常景象，2222是對生物多樣性充滿渴望的世界，孩童只能透過文獻、博物館認識生物，參展者將探索未來人的居所：廢棄城市，捕捉污染源機械獸，守護最後的生機。

Zone 2： 選擇的門：跨越海洋廊道－2122

通往2023的旅程中，我們聽見海洋生態的三種聲音，但那並不是出自海底生物的優游、也不是海水浪潮的拍打，那是什麼聲音呢？在充斥廢棄塑料的空間，透過三道門不同的選擇結果，思考人類如何與海洋共存共好。

Zone 3：重新選擇：永續生活美學－2023

就如蝴蝶效應，要刮起改變世界的颶風就起於你日常的小選擇，所以成為擇善固執的永續公民吧！未來人邀請大家進入他們的餐桌，從感受、互動到行動，體驗永續的生活美學。理解實踐永續行動其實不必訴諸政府高層，從你待會選擇消費的晚餐就可以開始。

Zone 4：歡迎光臨綠色聚落，這是我家－2023

你所花的每一分錢，都在為你想要的世界投票。走進未來人2023的居所，我們邀請認同永續理念的品牌一起展演未來人在使用的現代產品，現代人生活離不開消費，但如何消費不浪費，未來人邀你一起透過綠色消費共組永續家園。

《2222－未來選擇地》名人與永續團體共同倡議。

永續，已是世界倡議的普世價值，本次《2222－未來選擇地》展覽獲得與Celebrity Icons名人Sid Maurer紐約藝術大師的合作，推出與李奧納多狄卡皮歐及安潔莉娜裘莉的藝術作品，此次網羅全球各個關注氣候變遷的單位，傳遞永續發展的理念，透過藝術創作與意象空間，引發參展者省思。

《2222－未來選擇地》串連國際名人，共同推出亞洲永續展，並不斷向世界傳遞迫切的訊息，氣候變遷已成為許多生命的威脅，每個人都有責任即刻行動。

「李奧納多迪卡皮歐：你們是最後的希望。」

「伊隆·馬斯克：我們越快採取行動，傷害才會越少。」

展覽亮點：

第一個「由未來人視角出發」的沉浸體驗故事。

第一個「與國際名人、永續團體單位」共同合作的國內永續展。

第一個滿足科幻迷、生態、親子教育、綠色聚落的藝術展。

展覽詳情：

2222－未來選擇地

日期：2023年1月6日 - 4月5日

時間：10a.m. - 18p.m.

地點：華山1914文化創意產業園區 西4、西5館

共同主辦：關鍵評論網媒體集團、綠屋

策展單位：為美學有限公司

捐贈單位：李奧納多迪卡皮歐基金會

名人倡議：Celebrity Icons

售票資訊詳洽活動官網：https://www.2222future.com

關於 2222

2222不僅是一個天使數字，4個重複的2也隱含多重選擇的二元性，像是「未來」與「現在」；選擇「行動」或是「無作為」。

「為了更好的現在，你是否曾想要改變過去？」

某個宇宙，某個地球，某個2222年，一個高度文明發展，但動植物幾乎消逝的世界。人們運用科技裝置，穿越蟲洞看見多元宇宙。每一個孩童都有機會認識不同世界的樣貌，當有了比較，人們開始思考身處的世界是否有機會，不一樣？

「只要誠心想做一件事，整個宇宙都會幫忙達成。」人們遇見孕育時間的大樹，找到穿越時空方法，一群被選中的人決定從2222年回到過去，用行動，改變命運！



責任編輯：Anita

核稿編輯：Joanna