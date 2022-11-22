《我想和你聊一聊》：「夾槍帶棒」的指導沒有效，當你感到威脅時大腦就會進入封鎖狀態
我們想讓你知道的是
你現在要做的，不是削弱他的自主性，而是讓他明白自己的情況，來提升他的自主性。「我希望你能幫助我了解實際的情況，你對於上週沒能如期完成工作，有什麼想法？」當你設定一個新的截止日時，同樣要給對方一些自主性與控制權。
文：泰蕾絲．休斯頓
夾槍帶棒的指導沒有效
當你感到威脅時，大腦就會進入封鎖狀態，但也不是真正的封閉，你還是能敏感的察覺周遭狀況，比如你穿的衣服、坐在哪裡，以及你緊張時習慣性的肢體動作，但任何有意義的學習卻會完全停擺。
有壓力的回饋對話會在兩方面降低認知能力。首先，在神經化學層面，被回饋者的皮質醇會大量釋出，並削弱他的記憶力。人們在承受壓力的情況下，往往會想不起他們平時能夠輕易想起的細節。不只是想不起上個月發生的事，連昨天的事也可能記不起來。要在承受壓力的情況下，從頭到尾描述某個事件，會特別容易忘記重要細節。
你可能已經看出這種情況會讓回饋對話變得更加困難。你是否遇過有人一直堅持說「事情並不是那樣」？試想一下，你正要去開會，恰好聽到蘇菲亞（白人）對你的行政助理（黑人）說︰「你的表達能力真好。」你不知道她們對話的前提，也不知道蘇菲亞指的是什麼，但你很清楚，你的行政助理有可能把這句話視為一種微歧視（microaggression），也就是無意中表現出來的種族歧視，認為黑人不像白人那麼聰明或是能言善道。
你在心裡告訴自己，這件事需要處理。那天下午你沒空，隔天你把蘇菲亞叫來單獨談談。當你描述你聽到的話和為何關切時，蘇菲亞矢口否認，聲稱自己沒有說那樣的話。有可能是你聽錯了，但也有可能是蘇菲亞覺得你的話讓她感到威脅（她可能在想「我沒有種族歧視」），她原本很好的記性突然當機。你認為她一定會記得，因為那是昨天才發生的事情，而且蘇菲亞很聰明伶俐，因此你認定她是故意否認。
但事實上，在那樣的壓力下，蘇菲亞有可能真的不記得，就好像記憶因為壓力而被暫時抹去了一樣。所以，你確實需要一些溝通策略來減少對話時的威脅與壓力，這樣蘇菲亞才能接受你的指導。
在討論可以運用哪些指導策略之前，我們還要知道，壓力情境可能會削弱另一種心智能力，也就是心理學家所說的「認知彈性」（cognitive flexibility）。認知彈性是指在不同概念之間來回轉換的能力。
假如我正在分析某個問題的解決方案，當我的認知彈性很高時，我會很快就比較出不同解決方案可能造成的結果，甚至在這個過程中想出另一個解決方案。但當我的認知彈性很低時，儘管我有能力深入思考第一個解決方案，在試圖轉換到另一個解決方案時，卻辦不到。我嘗試轉換思維，但我卻一直在第一個解決方案上打轉。
當壓力導致皮質醇濃度過高時，認知彈性就會變差。有些人在焦慮時，或許可以清楚說明他要如何解決某個問題，但如果要他轉換思維，討論另一個解決方法，他們會很抗拒，就像一隻咬住骨頭的鬥牛犬絕不輕易放棄。心理學家發現，當人們的皮質醇濃度飆升時會失去認知彈性，特別是男性。女性在承受壓力時，皮質醇濃度也會大幅上升（升到和男性一樣高），但基於某些因素，女性比較容易轉換思維。
你可能已經發現了，比起男性部屬，女性部屬比較願意接受建議，也更願意用新方法解決問題（當然，這可能還涉及其他性別議題，但認知彈性是個相當確定、但鮮為人知的因素）。
在指導談話時，你不會希望對方處於低認知彈性的狀態。假設瑞克耽誤了專案進度，他的進度落後，團隊其他人都在等他的成果。你想和瑞克一起檢討時間管理問題，但當你提供一些簡化工作方式的建議時，他卻婉拒了。不論你提出什麼樣的建議，他都說「我覺得那沒有用」，但又說不出任何令人信服的理由。然後，他堅持說，只要其他人不再打擾他，而且如果他有一台新電腦的話，他現在的做法一定行得通。
他只是在找藉口嗎？或許吧，不過，如果你的回饋使他覺得受到威脅，他的認知彈性就會變差，就更難接受嘗試新的解決方案。如果你希望他跳脫思考框架，就要設法降低他的威脅感。
運用SCARF模型，降低回饋的威脅感
要在指導對話中降低對方感受到的威脅感，有個很好用的模型，是由神經領導力協會（NeuroLeadership Institute）的大衛．洛克（David Rock）與同事一起開發出來的SCARF模型，涵蓋五個面向︰
- 地位感（Status）︰與同儕相比，對自己重要性的感受。
- 確定性（Certainty）︰對未來走向的了解程度。
- 自主性（Autonomy）︰對現在與未來的掌控感。
- 共事關係（Relatedness）︰與他人的連結與相處是否有安全感，也就是感覺同事把你當作朋友，還是敵人。
- 公平性（Fairness）︰在和他人互動時感受到被公正且無偏袒的對待。
SCARF模型背後的基本概念是，當這五個面向中的任何一個遭到挑戰或削弱，我們就會覺得受到威脅；而當任何一個面向被提升時，我們就會覺得獲得獎賞。
這個模型可以幫助你大致預測你的話語訊息中可能含有多高的威脅性。假如瑞克耽誤了專案進度，而你對他說︰「團隊裡只有你進度落後，我聽說你上星期有好幾天早退。我不知道該怎麼說，但我們可能需要把你的工作交給別人來做。」
這番話會引發極高的威脅感，因為你從上述五個面向打擊了瑞克：損害他的地位感（團隊裡只有他這樣）、確定性（這個專案他還要繼續做下去嗎？）、自主性（他無法決定自己有沒有機會解決問題）、共事關係（誰在他背後爆他的料？）、公平性（上星期他只有一天早退，至少給他機會解釋原因吧？）。如果你採取這個做法，就不要指望瑞克還能聽進你的任何建議，
他會全副武裝，對你百般防衛。
我們來試著修正這個對話。你能不能反過來提升他的地位感呢？或許你可以說︰「我剛看了這一季的數字，你的客戶數名列前茅，我真希望大家都能向你看齊。」這樣就能讓對方感覺自己有優於同儕之處，地位感也跟著提升了。
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【馬力歐陪你喝一杯】當台灣早產兒比例越來越高，讓我們一起接住早到的愛！早產寶寶生育照護經驗談
我們想讓你知道的是
當寶寶在懷孕37週前出生，就是所謂的「早產兒」，不僅體型嬌小、器官發育不夠成熟，身體還可能會有一些潛在問題。究竟早產兒該如何養育及照顧呢？家中不同角色的成員們，可以擔負起什麼樣不同的照護責任呢？
- 收聽管道如下：
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每一名孩子降生，對爸媽來說都是期待已久的禮物。但對黃昭瑛來說，出生時不足月的兒子及女兒，他們帶來的更是遠超乎期待的「驚喜」：兒子28週出生，體重1000公克；女兒26週，只有800公克。
面對提早到來的「驚喜」，不得不辭職回家照顧
這兩個驚喜有「多迷你」？一般來說，妊娠超過37週出生的新生兒稱為「足月」，平均出生體重為2,500至4,000公克，未滿37週出生稱為「早產」，若不滿2,500公克則稱為「低出生體重新生兒」。雖然每一名新生兒體況不盡相同，但要讓器官功能發育成熟，至少也需要妊娠24週。
黃昭瑛的兒子剛出生時，小腿長度比成人手掌攤開還要小，「猶如一隻小老鼠一樣，他真的能活嗎？」原是職場中工作狂的她，毅然選擇離開職場，到醫院接受訓練，就為學習如何在家照顧早產兒：抽插口胃管和鼻胃管、操作心肺偵測器⋯⋯等。
「老大是所有早產兒併發症都有，包括腦室內出血，影響運動神經、聲帶麻痺、視網膜病變，幾乎每一個關卡他都有遇到。」黃昭瑛回憶，當年可說是過五關斬六將，幸好在馬偕醫院的早產兒照護團隊細心照護之下，老大4個月後平安出院。
但也不代表後續完全不用操心，極度脆弱的早產兒寶寶，照顧起來額外辛苦，從哺乳、睡眠、居家生活，各項都需要照護者細心觀察與照護，「剛回家時，老大身上都還插著管線、心肺增測儀。我還要經過院內早產兒的照護考試，才能把孩子帶回家，在新生兒病房裡學，要懂得怎麼判讀血氧、如何開氧氣瓶才行，這幾乎沒有一個父母能承擔得起這個壓力。」
兒女因肺部都還沒有發育成熟，帶回家照護時，嬴弱的肺部幾乎沒有病毒抵抗力，她將家中佈置得像新生兒加護病房，進出要洗手、刷手，從外回到家中時也必須要馬上換衣服，抱小孩一定穿戴口罩、隔離衣，家中盡量不要有訪客。
黃昭瑛說，回家1週內她就瘦了5公斤，因為只要儀器一有警告聲響，她就會睡不好，好不容易體況穩定後，老大緊接而來的是發展遲緩問題，「追了7年，足足長到7歲後才『畢業』追上足月兒的成長發展。」
陪伴早產兒成長的漫長馬拉松
早產兒在世上的每一分一秒都是驚心動魄的關卡，漫長的「養育馬拉松」，永遠不知道下一刻會不會有突發狀況。彭純芝解釋，早產兒出生體重越低，就需要花費越大的心力照顧，「早產兒的很多器官功能還沒成熟就出生，例如，肺部還沒發展成熟，就需要插呼吸器協助換氣；腸胃沒成熟，會很難餵養，影響吸收；腦部不成熟，就會影響未來神經發展，影響動作。」
尤其是腦內出血及腦室周圍白質軟化症，當腦內血塊吸收以後，因為腦細胞很難再生，很可能就會出現空洞，很容易出現後遺症，後續就得利用復健讓其他未受傷的腦細胞活化。再來是眼睛，因為在離開媽媽肚子後才成長，會有視網膜病變的問題，視網膜的血管長得歪七扭八，容易造成視網膜剝離，嚴重會失明，同步也容易導致近視、遠視、弱視等。
也因此，早產兒往往需要長期追蹤，給予後天調養。林秋寶提到，文曄教育基金會創辦人許文紅本身也是早產兒媽媽，「當年出生時，他的小孩跟木瓜、寶特瓶一樣小，面對孩子心情是內疚的，認為沒辦法好好生下來，那一定要好好養他。」
當時幸好有馬偕醫院新生兒科醫師許瓊心的專業照料和打氣，以及台灣早產兒基金會的支持，包括「早產兒追蹤檢查服務計畫」的後續醫療追蹤，才讓許文紅的小孩得以健康成長，「剛開始她孩子一生出來是不會哭的，因為器官不健全，她一聽到孩子哭聲時是心喜若狂，因為那代表孩子器官功能是好的了。也因為有了親身的經驗與受到的幫助，文曄基金會長年支持台灣早產兒基金會除了資源的投入，也積極倡議相關議題，從企業面的角度善盡社會責任。
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而面對早產兒到來的養育，除了母親以外，家人們也都需要共同努力。黃昭瑛分享，有些隔代教養的爺爺奶奶，常不知道怎麼面對問題，以為孫子慢慢就會好，但就拖到黃金早療期。「我的老大因腦室出血，傷到運動神經，2歲還不會走路，會走之後卻常常跌倒，這就很需要復健並追蹤，假使當初沒有意識到這是個問題，很可能就錯過早療期，導致小學時都還要用支架走路。」
除了台灣早產兒基金會的支持，黃昭瑛也提到網路上的早產兒家庭社群，她分享社團裡至今已有五千多位早產兒家庭夥伴，而這些家庭在早期的照護階段往往是最焦慮的時候，許多互助的夥伴總會擔心孩子無法健康成長。幸好，「孩子一直持續復健，不僅5歲被我們送去學跆拳道，還拿到全國金牌，現在就是頭好壯壯，獎牌一整面牆，現在講來都不會有人相信他以前有那麼多問題。」黃昭瑛說，雖然孩子出生不足月，但經過悉心的照顧以及社會資源的支持，孩子依然能健康的成長。
我們都是早產兒的陪跑員
根據統計，台灣早產發生比例已突破10%，等於每10個嬰兒就有1名是早產兒，這些提早呱呱墜地的巴掌仙子，對於寶寶自己、家庭，甚至於整個社會與醫療支出都帶來不少影響。
為了幫助早產兒度過艱難的成長歷程，台灣早產兒基金會從預防開始做起，建構早產防治與健康保護網路、早產兒醫療資料庫，從健康生育觀念宣導、安胎示範教育、早產兒醫療訓練、後續追蹤檢查照護等項目，並統籌了22家合約醫院，讓醫院申請個管師，主動追蹤早產兒固定回診醫院做身體、心智評估，同步提供醫療補助、出院補助以及出院後醫療器材補助，為早產兒家人減輕經濟及心理負擔。
「早產兒追縱如果沒有基金會協助預約，很難預約的進去。因為現在兒童心智發展評估，很少有醫院在做，很需要個管師每3個月或6個月協助預約。」黃昭瑛回憶，早產兒照護需要一整個專業團隊支持，並仰賴早療，才能讓早產兒克服先天困難。
彭純芝提醒，早產兒的發生原因很可能跟產婦的生育年齡、作息與壓力有關，要減少早產兒發生比例，需要關懷產婦、必要時儘早安胎，「產婦要有預防意識，多一天安胎，代表的是小孩能多成熟一天，產婦也需要認知產兆，並選擇適當的醫療院所生產，讓適合的醫療團隊陪伴你，才能過五關斬六將。」
林秋寶也呼籲，台灣生育率不斷創新低，「生不如死」已是國安問題，減少早產發生不僅是準準媽媽的課題，也是全國所有人都要一起支援的任務，需要大家共同推動友善生育環境。尤其，政府資源應該要從生命根源介入，從補助生育經費開始，全面守護每一個到來的新生命，一起作早產兒家庭的陪跑員。