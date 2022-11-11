賴清德稱台獨的現代意義是「台灣不屬中國一部份」，這樣的兩岸路線會走得比蔡英文更遠嗎？

近日副總統賴清德訪問友邦帛琉時，被媒體問到宣稱台獨現代意義指「台灣不屬中國一部份」。賴清德任行政院長時，曾經在立法院公開宣稱自己是「務實的台獨工作者」；現又公開宣稱，「台獨及台灣獨立，其實是指台灣不屬於中國的一部分，這是台灣的共識。」賴清德多次提到「中華民國台灣」及支持蔡英文兩岸路線，然而卻指出「台灣不屬於中國」是「台灣共識」說法。

賴副總統既往兩岸論述及路線，無論是在台南市長任內提出「親中愛台」、「承認九二共識不是問題」、「廢除台獨黨綱不是問題」，「關鍵是不能接受一國兩制的九二共識」；行政院長任內「務實台獨工作者」；及現任副總統任內，又掀起倡議所謂台獨就是「台灣不屬於中國」的「台灣共識」。

蔡英文總統曾提出「台灣共識」是一種民主討論過程，是將台灣未來的話語權及主導權回歸到台灣人民的手中。然而，民進黨政府既然宣稱人民有主張選擇台灣未來自由，帶卻又將台灣前途決定限定為「是非題」的「抗中保台」路線；而非採取「多元選擇題」的「和中保台」路線。

賴清德選擇在台灣社會正面臨2022年地方大選，釋放敏感政治議題，形成對中國政府兩岸政策的公開挑戰。民進黨的選舉聲勢已陷入非常低迷狀態，要維持現有七席縣市長甚至被認為「不可能任務」，相關選情預測分析從贏取四縣市席次到六縣市，如此2022年選情比2018年大選聲勢更為惡化，民進黨再次操控「抗中保台路線」，儘管這對地方選情幫助有限，但更重要是後蔡英文時代總統大選戰已開始，賴清德的兩岸論述攸關台灣未來發展及兩岸和平穩定關係架構建立。

值得進一步關注是，賴清德所拋出「抗中保台」路線對兩岸未來將產生何種影響呢？（一）是否代表2024年總統參選之後，兩岸路線都會延續蔡英文的路線及維持現狀？（二）或者這只是取得蔡英文對其支持，最終賴清德會比蔡英文在台獨路上走得更遠呢？（三）假設賴清德當選台灣最高領導人，兩岸關係是否更加敵意螺旋？（四）若賴清德主政後還繼續倡議自己是「務實台獨工作者」及台獨的現代意義是「台灣不是中國一部份」，中共當局會有何反應？會造成台灣明顯而立即危險？

首先，賴清德兩岸路線是否依循蔡英文的兩岸路線

基本上，目前蔡英文兩岸路線繼承人，因黨內總統候選人初選恐另有其他設想，在賴清德未取得黨籍總統候選人之前，皆會表現出尊蔡及繼承兩岸路線的政治表態。有的觀點以為「賴講中華民國台灣大概是對表蔡英文路線，也為其爭取提名爭取支持，如果他獲得提名並參選，甚至當選，是否會延續蔡的路線，不好說。」事實上，有觀點認為：「若2024賴清德上台，他必然會持續走台獨的道路，而且會不斷刺激中共，中共必然會予以堅決的反制。」因此，幾乎可以設想一旦賴清德上台，兩岸衝突勢必加劇。

然而弔詭是，民進黨歷屆總統候選人能夠當選者，幾乎皆是採取中間路線，無論是2000年陳水扁競選總統時通過《台灣前途決議文》，承認台灣依據憲法國號為中華民國；或者2016年蔡英文競選時主張「維持現狀」，宣稱遵循「中華民國憲政體制」，皆是中間溫和路線。反觀1996年總統大選彭明敏的激進路線主張，及2008年謝長廷競選時「台灣正名路線」主張，皆導致選舉結果功敗垂成。