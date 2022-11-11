賴清德稱台獨的現代意義是「台灣不屬中國一部份」，這樣的兩岸路線會走得比蔡英文更遠嗎？
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普遍中方學者認為，一旦選上賴清德擔任總統，兩岸關係幾乎更形惡化。但賴若採取激進台獨路線，則恐引發中共武力威懾，若賴以總統身份提出「台灣不是中國一部份」、「務實台獨工作者」，則將引發比裴洛西訪台更大規模的軍事演習。甚至有些悲觀論點以為，選上賴清德等於形同選擇戰爭的說法。
近日副總統賴清德訪問友邦帛琉時，被媒體問到宣稱台獨現代意義指「台灣不屬中國一部份」。賴清德任行政院長時，曾經在立法院公開宣稱自己是「務實的台獨工作者」；現又公開宣稱，「台獨及台灣獨立，其實是指台灣不屬於中國的一部分，這是台灣的共識。」賴清德多次提到「中華民國台灣」及支持蔡英文兩岸路線，然而卻指出「台灣不屬於中國」是「台灣共識」說法。
賴副總統既往兩岸論述及路線，無論是在台南市長任內提出「親中愛台」、「承認九二共識不是問題」、「廢除台獨黨綱不是問題」，「關鍵是不能接受一國兩制的九二共識」；行政院長任內「務實台獨工作者」；及現任副總統任內，又掀起倡議所謂台獨就是「台灣不屬於中國」的「台灣共識」。
蔡英文總統曾提出「台灣共識」是一種民主討論過程，是將台灣未來的話語權及主導權回歸到台灣人民的手中。然而，民進黨政府既然宣稱人民有主張選擇台灣未來自由，帶卻又將台灣前途決定限定為「是非題」的「抗中保台」路線；而非採取「多元選擇題」的「和中保台」路線。
賴清德選擇在台灣社會正面臨2022年地方大選，釋放敏感政治議題，形成對中國政府兩岸政策的公開挑戰。民進黨的選舉聲勢已陷入非常低迷狀態，要維持現有七席縣市長甚至被認為「不可能任務」，相關選情預測分析從贏取四縣市席次到六縣市，如此2022年選情比2018年大選聲勢更為惡化，民進黨再次操控「抗中保台路線」，儘管這對地方選情幫助有限，但更重要是後蔡英文時代總統大選戰已開始，賴清德的兩岸論述攸關台灣未來發展及兩岸和平穩定關係架構建立。
值得進一步關注是，賴清德所拋出「抗中保台」路線對兩岸未來將產生何種影響呢？（一）是否代表2024年總統參選之後，兩岸路線都會延續蔡英文的路線及維持現狀？（二）或者這只是取得蔡英文對其支持，最終賴清德會比蔡英文在台獨路上走得更遠呢？（三）假設賴清德當選台灣最高領導人，兩岸關係是否更加敵意螺旋？（四）若賴清德主政後還繼續倡議自己是「務實台獨工作者」及台獨的現代意義是「台灣不是中國一部份」，中共當局會有何反應？會造成台灣明顯而立即危險？
首先，賴清德兩岸路線是否依循蔡英文的兩岸路線
基本上，目前蔡英文兩岸路線繼承人，因黨內總統候選人初選恐另有其他設想，在賴清德未取得黨籍總統候選人之前，皆會表現出尊蔡及繼承兩岸路線的政治表態。有的觀點以為「賴講中華民國台灣大概是對表蔡英文路線，也為其爭取提名爭取支持，如果他獲得提名並參選，甚至當選，是否會延續蔡的路線，不好說。」事實上，有觀點認為：「若2024賴清德上台，他必然會持續走台獨的道路，而且會不斷刺激中共，中共必然會予以堅決的反制。」因此，幾乎可以設想一旦賴清德上台，兩岸衝突勢必加劇。
然而弔詭是，民進黨歷屆總統候選人能夠當選者，幾乎皆是採取中間路線，無論是2000年陳水扁競選總統時通過《台灣前途決議文》，承認台灣依據憲法國號為中華民國；或者2016年蔡英文競選時主張「維持現狀」，宣稱遵循「中華民國憲政體制」，皆是中間溫和路線。反觀1996年總統大選彭明敏的激進路線主張，及2008年謝長廷競選時「台灣正名路線」主張，皆導致選舉結果功敗垂成。
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2022 TCCF 未來內容展多國專家深度對談，對接國際最新文化科技產業趨勢
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文化內容策進院主辦「2022 TCCF 創意內容大會」，匯聚臺灣具潛力 IP 成品及提案，致力為全球內容業者媒合最佳國際合製資源。而 9 日登場的「主題沙龍 - 國際焦點」則邀請榮獲國際藝術獎項、影展肯定的內容製作公司及導演，分享幕後製程及商機開發經驗，期待藉由豐富的產業經驗分享，促進臺灣文化內容產業對接國際。
文化內容策進院主辦「2022 TCCF 創意內容大會」，匯聚臺灣具潛力 IP 成品及提案，致力為全球內容業者媒合最佳國際合製資源，促進臺灣文化內容產業對接國際。其中，大會重要活動之一、展示跨域應用價值的平台的「未來內容展」，今年有眾多國際嘉賓共襄盛舉，包括法國國家電影與動畫中心 (CNC) 數位內容總監 Olivier Fontenay、奧地利林茲電子藝術節總監 Martin Honzik、巴西遊戲開發公司 AVORE Immersive營運總監 Doede Holtkamp 親自來臺交流，法國新影像藝術節總監 Michele Ziegler 亦與文策院及法國在台協會合作，率 6 位不同專業背景的法國XR業界人士來臺進行產業參訪。
「未來內容展」以「擴增宇宙 運算中 Future Processing」為題，集結國內外話題性沉浸式內容，激盪文化與科技跨域應用新可能，本屆邀請的 19 組參展作品中有 5 組為國際或跨國共創作品，合作橫跨日本、法國、奧地利等國，另在近 40 場「主題沙龍」中有來自巴西、法國、奧地利、加拿大、愛爾蘭、香港等不同國家地區的機構代表、創作者、企業家齊聚一堂參與盛會，分享最新國際產業發展趨勢，助臺灣未來內容產業接軌國際，持續探索產業的發展潛能。
持續深耕臺灣未來內容產業為 TCCF 創意內容大會的重要目標之一，導入多國與多角度資源更可為產業帶來更多合作可能。文策院持續透過各項策進機制與支持方案，協助臺灣在國際市場搶佔先機。譬如：本屆未來內容展參展作品《百岳計畫》為文策院與奧地利林茲電子藝術中心合製計畫，由 FAB DAO 邀請五位知名的生成式藝術家王連晟、王新仁、林逸文、林經堯和吳哲宇，以臺灣跌宕起伏的山稜線為素材、程式碼為畫筆，勾勒出百座臺灣山巒，再由藝術家黃新編碼，將五件風格相異的作品共同展示，呈現多元共融的臺灣山景，並以 NFT 形式販售，讓收藏者共同治理營收，將收益作為臺灣生態保護的公益款項。加密貨幣捐款在聯合國及烏俄戰爭亦有先例，而臺灣尚未有成熟的相關案例，《百岳計畫》可謂開先河與國際最新 NPO-NFT 趨勢對接，其具有社會實踐價值的前瞻性創作思維，在未來內容展以前已受邀至全球規模最大、歷史最悠久的電子藝術節「林茲電子藝術節」展出，展現臺灣未來內容創作新銳實力。
在 11月 9 日 登場的「主題沙龍 - 國際焦點」中，由曾榮獲艾美獎、威尼斯影展多項肯定的巴西 VR 製作公司 ARVORE Immersive 營運總監 Doede Holtkamp 以務實的業界經驗分析敘事及遊戲 VR 內容的市場地景與商機開發；CNC 數位內容總監 Olivier Fontenay 與文策院文化科技處處長李懷瑾，共同探討公資金如何作為新媒體內容與產業發展的利基；而曾執導話題性 VR 作品《芭芭雅嘎：森林女巫》等作的法國鬼才導演 Mathias Chelebourg 亦分享與香奈兒合作的最新 VR 沉浸式體驗《Rencontre(s)》精彩幕後製程。本單元將延續至 11 月 12 日，將有奧地利林茲電子藝術節總監 Martin Honzik 與 FAB DAO 創辦人黃彥霖(黃豆泥) 就 NFT 議題的精采對談；有香港 Amonica Brands 集團代表分享 Web 3.0 對娛樂創意產業帶來的變化，更有法國指標性 VR 製作公 司 Emissive、電信龍頭 Orange 與 HTC VIVE Arts 代表暢聊新作《永恆聖母院》多人 VR 娛樂體驗所開創的全新商業模式。由國際業界的專業翹楚帶來跨領域、多元議題討論，精彩可期。
具有豐富 VR 及 IP 內容推廣經驗的 CNC 數位內容總監 Olivier Fontenay 來臺參與「主題沙龍」，他特別表示：「VR 有很多迷人的特點，沉浸式內容可以往很多不同方向發展，像是紀錄片、科幻、電玩遊戲等，在 2022 TCCF 未來內容展看到臺灣做出了很多創意新內容，臺灣在文化科技領域擁有世界最先進的科技技術 ; 最有趣的是，法國和臺灣有著共同的願景，都認為創意內容需要強勁的科技技術，所以投注許多心力於該領域。創意內容最讓人興奮的是，人們永遠無法預期什麼即將發生，技術的投入更能提供創作者有更多元呈現作品的方式，讓大眾從未想像過的事情成真，像是讓娛樂體驗能在元宇宙虛擬世界中發生，或者將文化內容與 NFT 鏈接開創新的價值。這也是為什麼我特別來臺參與 2022 TCCF 未來內容展，希望能與跨國的專業人士共同發掘更多未來內容的可能。」
「2022 TCCF 創意內容大會–未來內容展」自 11月 3 日至 13 日，在松山文創園區 2 號及 3 號倉庫展出，歡迎對新型態文化內容有興趣的產業人士及民眾前來做生意、交朋友、看創意、找靈感。詳細節目清單、主題沙龍、免費報名資訊及「未來內容展」開放時間請上官方網站：https://www.tccf.tw/innovation/exhibition-2。