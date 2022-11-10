頂大入學越來越不採計國文，學者談「文言文到底有沒有用」

日前大學甄選入學委員會公布112學年度申請入學採計科目，許多頂大科系越來越傾向不採計國文。對此，台灣師範大學國文系教授認為，大學選才端的確會有其考量。談到「文言文到底有沒有用」，教授徐國能表示，這項爭議不只是古今語言的差異，而是思想、文化情境和人性道德等面向，並建議可以透過經典轉譯保留在文化中。

台師大的研究團隊透過電話訪問，了解民眾對國語文能力及課程的看法，在研究結果發布記者會上，台師大文化教育策略研究計畫主持人、國文系教授鍾鍾宗憲表示，最近因為招生考試的緣故，許多大學的論壇、網頁都有國文科相關討論。

在日前公布的大學個人申請採計科目中，外界觀察前段學校越來越不採計國文、後段學校越來越不採計英文，台師大國文系教授徐國能認為，這反映了台灣整體語文教育的失衡、偏頗。

鍾宗憲則表示，教育單位採計國文的問題其實不太算是新聞，每次教育改革或修正課綱，國文科就容易引發熱議。他也回顧民國92到94年期間，正值推動學測新制和教改的時候，當時最多有多達243個系不採計國文，但到95年以後又全部恢復採計，他認為這有教育現場、大學端選才的考量。

Photo Credit：關鍵評論網／李芯 台師大國文系教授鍾鍾宗憲表示，最近因為招生考試的緣故，許多大學的論壇、網頁都有國文科相關討論。

台師大國文系教授祁立峰也提及，大學醫科一直以來也常說不打算採計國文、後來又改回來，學校為了招生的確會有些調整，但在實際操作上，可能還是會覺得需要國文。

至於國語文能力對學生而言，能產生哪些具體幫助？徐國能提到：「在現在的社會表達很重要」，學校會比較著重在讀跟寫，但在實際運用上，口語是更重要的能力。因此，教育界要怎麼把閱讀和寫作的能力，轉化成口語表達能力，是未來要思考的方向。祁立峰在受訪時也補充，「說」和「寫」要結合在一起，「沒有篇章的組織能力，話沒辦法完整說出來」。

學者談「文言文到底有沒有用」

在計畫的前沿研究中，透過分析網路社群「批踢踢實業坊」的「八卦版」及「女版」中，對中學文言文教材、國語文課程的意見，團隊發現網路鄉民反對文言文教育最常見的原因，在於文言文和生活脫節、沒有實用性。

從新課綱將國文核心選文「古文30」調整成「古文15」來看，國語文教育對白話文和文言文的關注程度的確在調整當中。徐國能在接受《關鍵評論網》訪問時指出，雖然古文的篇目逐漸減少，但現在應該要做的，是用「經典轉譯」的方式，把文言文轉化成大家能閱讀、理解的白話文，即便語言不太一樣，仍能保留其中的精神、教誨和意義。

徐國能表示，大家有時把「文言文到底有沒有用」的爭議看得太過簡單，當成古今語言的差異，「我們看到的是裡面的一些思想、文化情境跟人性道德的部分，這部分可以透過經典轉譯，保留在文化裡面。」以台灣為例，作家蔣勳就把《紅樓夢》及許多中國古代書法作品，用現代的話語、觀念重新詮釋，徐國能認為，這非常值得去閱讀推廣。

鍾宗憲也表示，新課綱有特別提到，核心素養的重要背景是生活情境，因此呼籲教育現場的老師重視學生經驗、生活情境，將這樣的背景融入在課文教學，以及實作與探索的教導當中。

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核稿編輯：翁世航