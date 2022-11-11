公辦都更2.0：士林36年地標老建築，不靠建商成功整合99名地主，怎麼辦到的？
我們想讓你知道的是
屋齡36年、12層樓的松柏大廈，多年洽談都更無成，這次住戶抓住「公辦都更2.0」的機會，希望再建美麗新家園，不過要達到9成共識，也絕非易事。
文：游筱燕
車水馬龍的台北市重慶北路四段上，往士林方向的百齡橋旁，有一棟樓高12層、外觀酒紅色的住宅大樓「松柏大廈」；這棟大樓是士林社子人的回憶，也是早期當地的指標建築，遠眺仍看得出往日氣派，只是不敵歲月痕跡，不得不認老。
昔日氣派建築，安全問題逐漸浮現
日前台北市政府推出「公辦都更2.0」，對於想合作都更卻不知道如何著手的社區，由市政府領頭，居中協調溝通，再對外招標建商；這項措施頗獲好評。台北市都市更新處處長陳信良表示，松柏大廈是公告發布50天內，第一個帶著9成地主意願書來參與的社區，讓他印象深刻。
松柏大廈住戶彭宇豪帶著我們走訪社區，「外牆瓷磚會掉落，有一次掉下水泥塊，好幾次被建管處要求改善，一有地震來，我不是擔心自己安危，是先關心瓷磚有沒有砸到路人，這要負民刑事責任的耶！」921大地震後，松柏大樓的問題慢慢浮現。
彭宇豪與太太是土生土長的台北市社子人，四年前一圓買屋夢，搬進他們從小看到大的地標社區。哪知道住進第一年，就被通知自家漏水到樓下，第三年換樓上漏水下來；檢查廁所，發現廁所上方的水泥剝落嚴重，梁柱也損壞。只要一有地震，就聽說哪戶鄰居室內又裂了縫開始滲水，進而興起都更的念頭。
彭宇豪打聽得知，10年前也曾有住戶想要推動都更，鄰居說「建商一聽到是12層的大樓，直接拒絕」，「再找建經公司試算，好久沒有下文」，後來不了了之。
為什麼都更這麼難？36年屋齡的松柏大廈，共有87戶，地主有99人，有些地主沒有房子權狀，卻有地下室權狀，產權複雜。
一位都更專家指出，這是建商最不想碰的案子，因為要整合的所有權人數太多，房屋所有權與土地所有權屬不同，有的人有房屋沒有土地，或有土地沒有房屋，十分複雜。此外，建築物是原容積實施前興建的，既有建築樓地板面積大於法定容積，住戶都更危老後獲得的獎勵有限，因此改建後想要分回原房子的室內使用面積幾乎不可能，都使得推動改建難上加難。
產權複雜地主多，建商敬而遠之
彭宇豪表示，直到2020年6月，捷運工程局來里民中心開北環段Y24站的說明會，提到重慶北路四段上沒有出口，有人當場氣得離席，問捷運局有無解方？官員回答，除非有人願意捐贈私地，或是社區先都更再捐贈出口。這才讓社區住戶的都更意願更加凝聚。
接著彭宇豪在住戶大會上，如實轉述捷運工程局的說法，並在當天取得超過七成住戶的同意，大家願意朝大樓改建的方式去試試看，並同時成立LINE群組。彭宇豪說：「現在我有最新的文件資料，會放在記事本，公開、透明，後來加入的鄰居也能馬上進入狀況，現代人都更也多虧通訊軟體，比10年前都更聯繫方便多了。」
彭宇豪認為，過去鄰居想要都更，多數人卻存在疑慮，有的是不信任建商，或是要大家出錢改建、融資改建等，無法產生共識，這次出現了大家能信賴的對象「台北市政府」，幫了大忙。
不過要達到九成共識，也絕非易事。彭宇豪說，光是「意願」兩字就要解釋很久，說明是意願而非「賣身契」；也有鄰居不住在這，堅持說設計圖先來，不然不願意簽意願；為了讓基地更大，大家也去找後面空地地主，說服他一起參與。過程中很多地主沒有聯絡方式，用盡各種方式，去調閱謄本，直接去地主家敲門，不然就是上網搜尋姓名的任何線索。
當然不時也會有假消息出現在群組內，動搖大家原本的想法，「幸好鄰居都互相幫忙，分工合作互相聯絡、互相解釋」。特別的是，為了爭取到最好的容積獎勵，松柏大廈住戶推估屋齡，決定去執行海砂屋的鑑定，如今已經確定，更有利後續的重建。
執行海砂屋鑑定，容積獎勵更優惠
台北市都更中心財務組組長劉筱蕾表示，根據目前資料顯示，松柏大廈預計更新後興建地下四層、地上25層樓住宅大樓，更新後二樓以上銷售單價約68萬元。目前松柏大廈住戶剛選完屋，預計年底前辦理事業暨權利變換計畫報核，明年走審議程序，後年公開徵求建商、引入投資人，順利的話大後年即可拆除重建。
陳信良強調，公辦都更2.0專案計畫主要精神為「自助人助」、「充實都市更新公益性」，以及「幸福不是比較出來的，都市更新推動因應個案條件不同，不應該有一坪換一坪的迷思」。
彭宇豪認為，現行法規對大樓的都更獎勵仍不太友善，希望政府能多給點獎勵，並多動用公權力來幫忙，也建議能重新檢討社子地區的都市規畫，能有多一些的公共建設，包括重慶北路四段應該要有捷運站的出口等。更重要的是，大家不應受「一坪換一坪」的誤導，這種想法只會讓住戶產生矛盾心態，對大樓都更一點幫助都沒有。
更多《財訊》文章
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
Tags：
pCloud終身雲端空間怎麼用？線上存放大檔案隨處存取
我們想讓你知道的是
瑞士的老字號雲端服務pCloud推出業界少有的雲端空間終身方案，從500GB到10TB都有而且只需要一次性付款就能終身使用，用越久越划算。最近更推出雙11優惠方案，500GB、2TB、10TB終身方案都有優惠！
相信大家多少都有用過雲端空間，但免費容量可能只有數GB，而且訂閱制每個月要繳納為數不少的訂閱費用，那麼有沒有能兼具兩者的方案呢？還真的有，pCloud推出業界少有的雲端空間終身方案，從500GB到10TB都有而且只需要一次性付款就能終身使用，用越久越划算。且pCloud推出雙11優惠方案，500GB、2TB、10TB終身方案都有優惠，錯過這次接下來可能就沒有這麼划算的價格了！
安全可靠來自瑞士的老字號雲端服務pCloud
市面上雲端空間選擇很多，但選擇時務必挑選安全、老字號且經濟的品牌。pCloud是來自瑞士的廠牌，從2013年經營至今已有9年的歷史，是這領域有點年資的老字號雲端服務。除此之外，它目前全球已經擁有1600萬用戶，而且位於重視資訊安全的歐盟，符合當地法規並有相當嚴謹的資安保護機制。
pCloud保護分為多個層面，從你註冊的當下開始就能選擇資料的所在地，可選擇美國或是歐盟做為主要的儲存地。不只如此，就算你選擇美國或是歐盟，pCloud還會將你的檔案分別儲存於5個不同地方的伺服器來增加安全性。在傳輸方面，所有儲存的檔案都透過256位元AES加密儲存，傳輸時亦有TLS/SSL加密保護，讓你在傳輸過程、存放時都能有最好的保護機制。
跨平台使用5大系統電腦、手機都沒問題
公有雲最擔心的就是跨平台不好用，你可能在電腦、手機之間互傳檔案，又或者是在macOS、Windows之間切換，此時選擇支援度高的產品就很重要。pCloud支援Android、iOS、Windows、macOS以及Linux作業系統，跨裝置都能順利使用。當然你也可以透過Chrome等瀏覽器直接使用網頁版服務，日常生活的雲端使用習慣幾乎都可囊括。除此之外，在其他雲端空間的支援度上，也支援Dropbox、Google Drive、Google Photos、One Drive雲端空間，就連Facebook也能備份非常方便。
用越久越划算的終身方案 也有10GB免費版可以先試用
說到pCloud的雲端服務，最出名的莫過於終身制方案！這裡指的終身制是指一次性付款，就能終身使用、沒有額外的設定費或是雜支，一般來說絕對是比訂閱制還超值，如果有長期使用的需求終身制會比訂閱制省下許多成本，用越久當然也就越划算，普遍來說用個幾年就能回本。
除了終身制方案之外，對於短期使用的用戶也有月繳、年繳的方案可選擇，另外pCloud亦提供免費10GB方案讓你試用，購買前你可以先體驗看看pCloud的速度、服務品質再考慮要選擇哪種方案。
10TB大容量雲端空間怎麼用？存放影音大檔案剛剛好
有不少人會猶豫該選擇什麼樣容量的方案，以現在影音、照片檔案越來越大的趨勢，都會建議選大不選小，畢竟小的方案不能當大的用。如果選擇了10TB這類大容量雲端空間，那麼自然可以存放各種免費雲端空間不讓你放的超大型檔案，像是高畫質影片就是這種類型的檔案。
如果有自行拍攝大量的4K高畫質影片、高畫質生活照片，當要分享或是跨地使用時就能利用pCloud雲端特性增加使用的便利度。另一方面，大容量空間在辦公上也很方便，如果有些過大，像是數百MB無法用郵件夾帶的檔案，透過pCloud雲端儲存並轉送連結給對方就能使用非常方便。
別錯過！雙11個人終身方案特價優惠
既然都要買，當然要挑便宜的時候下手，每到雙11不少廠商都會推出一年一度的優惠方案，pCloud也是如此。今年pCloud雙11針對個人終身方案也有優惠方案，像是原價400美元的個人終身方案只要280美元，折合新台幣約8958元，另外還有多種容量方案可供選擇。雙11活動時間從2022年11月10日開始，活動結束日為2022年11月14日。