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    2022/11/13,
    藝文

    【專訪】「迷母豐盛」的角色IP養成之路：台灣的原創角色如何在美日強勢環伺下走出自己的路？

    【專訪】「迷母豐盛」的角色IP養成之路：台灣的原創角色如何在美日強勢環伺下走出自己的路？
    Photo Credit: 文策院提供，陳佩芸攝影

    我們想讓你知道的是

    還記得1999年麥當勞所引起的Hello Kitty旋風嗎？從1999至2001年，麥當勞推出了三個系列的Hello Kitty玩偶，一份套餐以69元加購Kitty玩偶的行銷手法，讓台灣民眾徹夜排隊搶購，每天早上開賣後不到10分鐘便搶購一空。為什麼這隻沒有嘴巴的貓咪可以帶來千億產值、而且歷時不衰？角色經濟是什麼？台灣的原創角色如何在美日角色強勢環伺下走出自己的路？或許，迷母豐盛的角色養成之路是個精彩範例。

    文：蔡雨辰
    攝影：陳佩芸

    還記得1999年麥當勞所引起的Hello Kitty旋風嗎？從1999至2001年，麥當勞推出了三個系列的Hello Kitty玩偶，一份套餐以69元加購Kitty玩偶的行銷手法，讓台灣民眾徹夜排隊搶購，每天早上開賣後不到10分鐘便搶購一空。

    據統計，麥當勞總共賣出了1200萬隻Kitty玩偶。如今，誕生於1970年代的Hello Kitty仍是三麗鷗旗下的長青搖錢樹，三麗鷗的年輕接班人預計將她送進元宇宙，讓她邁向下一個五十年。

    為什麼這隻沒有嘴巴的貓咪可以帶來千億產值、而且歷時不衰？角色經濟是什麼？台灣的原創角色如何在美日角色強勢環伺下走出自己的路？或許，迷母豐盛的角色養成之路是個精彩範例。

    迷母創意（2020年更名為迷母豐盛）是一間成立於2004年的公司，創辦人高景星早在2005年便開始發展圖像角色IP，十多年來跌跌撞撞，如今已發展出相當成熟的角色，並成功打入日本市場。

    回顧投入這一行的初衷，高景星提到了母親是Hello Kitty迷，兒時，家中便有滿牆的Kitty玩偶與生活物件，「連馬桶蓋上都是Kitty的臉！」年紀漸長，他透過母親思考了人與角色的關係，「她為什麼那麼寶貝那支印上Kitty臉的吹風機？它只是個吹風機嗎？」

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    Photo Credit: 文策院提供，陳佩芸攝影
    迷母豐盛總經理高景星

    從挫折中摸索「角色IP產業」

    2005年開始，他帶著滿腹疑問投身這個可能連自己都還說不清楚的「行業」。「彼時在台灣社會還未有『角色』的觀念，唯一的語言就是『公仔』。」在台灣，他毫無前例可循，因此理所當然地前往角色IP大國日本觀摩取經，花了整整四年的時間持續像瞎子摸象一樣，憑空摸索。

    「我們每年都去日本出差，去看娃娃機店為什麼有這麼多角色娃娃？這些東西和他們的產業怎麼串起來？因為我有動畫作業的背景，所以模模糊糊地感覺到這可能和人物設定有一些關聯，那個時候就只能用這些方式去拼湊。」

    2008年，高景星因緣際會獲得了一些人脈資源，得以接觸諸如SEGA、南夢宮等大型遊戲公司的業者，「我們拉著兩個皮箱一家一家地拜訪，在會議桌上擺滿了我們做的絨毛娃娃，但連應該怎麼介紹或販賣都還不太清楚。」如今，高景星笑著回顧這些經驗並分析其所帶來的意義，坦言在那段時間也曾獲得一些機會，認認真真地嘗試過，雖然往往是明明白白的失敗。

    「當時我試著循消費者的角度去認識這個產業，例如：為什麼日本市場上一有紅起來的角色馬上就會出現在娃娃機裡？為什麼台灣的娃娃機裡都是一些仿冒品？」儘管這些失敗的嘗試讓高景星開始問出比過去更深入的問題，卻仍未深入核心。

    「後來才了解，我們在那個過程裡所認識的，都還是角色產業裡末端的關係人或資源，但如果沒有這個過程，我們根本無緣理解所謂的產業全貌。」

    迷母團隊從2010年便開始前往日本授權展，這是日本角色產業的最大型展覽，聚集了業內的專業買家與代理商、發行商等，是品牌商進行授權交易的重要商務場合。「從2010到2017年，我們每年花錢去，然後滿臉挫折地回來。」每年在展場中，只要聽日本人踏進展位問出的第一個問題，高景星便能預測今年是否又白跑一趟。

    「對方只要一問：你們是台灣公司嗎？我就知道今年又白來了，不會有交易。這是什麼意思？這表示產品品質並沒有達到對方的門檻。」這也讓高景星不斷思考為何日本人一看自家產品就知道是台灣製造。同時，這段期間高景星持續著手改造公司的組織結構，團隊成員甚至經歷過一次大換血。經過多年摸索，高景星終於找到團隊所需要的人格特質，建立成員間的分工方式，為團隊建立應對不同專案的運行機制及工作節奏。

    不只是說一個故事，更要為角色保留想像的世界觀

    公司的基礎確立後，2017年，Kuroro終於成為第一個不再讓日本人一看就判定國籍的角色。「客戶的問題終於不一樣了：你們來自哪裡？你們有日本設計師嗎？」也在這一年，迷母終於讓日本人簽下台灣製的角色，Kuroro開始進軍日本，隔年在東京台場AQUA CiTY ODAIBA 開設Kuroro日本一號店，日本動畫公司DANDELION Animation Studio簽署Kuroro日本總代理。

    為什麼唯獨Kuroro可以博得日本人青睞？Kuroro並不是迷母旗下唯一的角色，這隻黑色貓咪在2015年完成原型，但其世界觀是在副創意總監黃淳鈺加入團隊後才逐漸成形。他的外型簡單，生命感都靠那雙大眼的各種變化，且擁有「心弦之眼」，被設定可以看透人心。

    Kuroro的官方資料是這麼介紹的：

    這隻名為Kuroro的黑貓來自距離地球3300光年之遙的星球NGC6543貓眼星雲，用他獨特的視角所收納的風景，重新對人類每日徬徨的世界提出新的觀點。

    短短不到100字的設定文字，團隊約莫花了半年多的時間才完成，他們蒐集、閱讀相關書籍資料，在嚴謹的科學基礎上打造Kuroro的世界觀，如「NGC6543貓眼星雲」這個看似浪漫可愛的星雲並非虛構，而是位於天龍座的一個真實存在的行星狀星雲。

    「日本代理商判斷一個IP角色的基礎不僅根據造型外觀，而是這個角色的世界觀、宇宙觀可以發展到什麼程度。」台灣的創作者們難免脫離不了在地或本土的視角，但迷母的做法是，「我們在設定的過程會一直提問，像是『來自外太空的kuroro為什麼會降落在台灣？』這才有趣吧！」

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    Photo Credit: 文策院提供，陳佩芸攝影
    角色開發副創意總監黃淳鈺

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