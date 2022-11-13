【專訪】「迷母豐盛」的角色IP養成之路：台灣的原創角色如何在美日強勢環伺下走出自己的路？
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還記得1999年麥當勞所引起的Hello Kitty旋風嗎？從1999至2001年，麥當勞推出了三個系列的Hello Kitty玩偶，一份套餐以69元加購Kitty玩偶的行銷手法，讓台灣民眾徹夜排隊搶購，每天早上開賣後不到10分鐘便搶購一空。為什麼這隻沒有嘴巴的貓咪可以帶來千億產值、而且歷時不衰？角色經濟是什麼？台灣的原創角色如何在美日角色強勢環伺下走出自己的路？或許，迷母豐盛的角色養成之路是個精彩範例。
文：蔡雨辰
攝影：陳佩芸
還記得1999年麥當勞所引起的Hello Kitty旋風嗎？從1999至2001年，麥當勞推出了三個系列的Hello Kitty玩偶，一份套餐以69元加購Kitty玩偶的行銷手法，讓台灣民眾徹夜排隊搶購，每天早上開賣後不到10分鐘便搶購一空。
據統計，麥當勞總共賣出了1200萬隻Kitty玩偶。如今，誕生於1970年代的Hello Kitty仍是三麗鷗旗下的長青搖錢樹，三麗鷗的年輕接班人預計將她送進元宇宙，讓她邁向下一個五十年。
為什麼這隻沒有嘴巴的貓咪可以帶來千億產值、而且歷時不衰？角色經濟是什麼？台灣的原創角色如何在美日角色強勢環伺下走出自己的路？或許，迷母豐盛的角色養成之路是個精彩範例。
迷母創意（2020年更名為迷母豐盛）是一間成立於2004年的公司，創辦人高景星早在2005年便開始發展圖像角色IP，十多年來跌跌撞撞，如今已發展出相當成熟的角色，並成功打入日本市場。
回顧投入這一行的初衷，高景星提到了母親是Hello Kitty迷，兒時，家中便有滿牆的Kitty玩偶與生活物件，「連馬桶蓋上都是Kitty的臉！」年紀漸長，他透過母親思考了人與角色的關係，「她為什麼那麼寶貝那支印上Kitty臉的吹風機？它只是個吹風機嗎？」
從挫折中摸索「角色IP產業」
2005年開始，他帶著滿腹疑問投身這個可能連自己都還說不清楚的「行業」。「彼時在台灣社會還未有『角色』的觀念，唯一的語言就是『公仔』。」在台灣，他毫無前例可循，因此理所當然地前往角色IP大國日本觀摩取經，花了整整四年的時間持續像瞎子摸象一樣，憑空摸索。
「我們每年都去日本出差，去看娃娃機店為什麼有這麼多角色娃娃？這些東西和他們的產業怎麼串起來？因為我有動畫作業的背景，所以模模糊糊地感覺到這可能和人物設定有一些關聯，那個時候就只能用這些方式去拼湊。」
2008年，高景星因緣際會獲得了一些人脈資源，得以接觸諸如SEGA、南夢宮等大型遊戲公司的業者，「我們拉著兩個皮箱一家一家地拜訪，在會議桌上擺滿了我們做的絨毛娃娃，但連應該怎麼介紹或販賣都還不太清楚。」如今，高景星笑著回顧這些經驗並分析其所帶來的意義，坦言在那段時間也曾獲得一些機會，認認真真地嘗試過，雖然往往是明明白白的失敗。
「當時我試著循消費者的角度去認識這個產業，例如：為什麼日本市場上一有紅起來的角色馬上就會出現在娃娃機裡？為什麼台灣的娃娃機裡都是一些仿冒品？」儘管這些失敗的嘗試讓高景星開始問出比過去更深入的問題，卻仍未深入核心。
「後來才了解，我們在那個過程裡所認識的，都還是角色產業裡末端的關係人或資源，但如果沒有這個過程，我們根本無緣理解所謂的產業全貌。」
迷母團隊從2010年便開始前往日本授權展，這是日本角色產業的最大型展覽，聚集了業內的專業買家與代理商、發行商等，是品牌商進行授權交易的重要商務場合。「從2010到2017年，我們每年花錢去，然後滿臉挫折地回來。」每年在展場中，只要聽日本人踏進展位問出的第一個問題，高景星便能預測今年是否又白跑一趟。
「對方只要一問：你們是台灣公司嗎？我就知道今年又白來了，不會有交易。這是什麼意思？這表示產品品質並沒有達到對方的門檻。」這也讓高景星不斷思考為何日本人一看自家產品就知道是台灣製造。同時，這段期間高景星持續著手改造公司的組織結構，團隊成員甚至經歷過一次大換血。經過多年摸索，高景星終於找到團隊所需要的人格特質，建立成員間的分工方式，為團隊建立應對不同專案的運行機制及工作節奏。
不只是說一個故事，更要為角色保留想像的世界觀
公司的基礎確立後，2017年，Kuroro終於成為第一個不再讓日本人一看就判定國籍的角色。「客戶的問題終於不一樣了：你們來自哪裡？你們有日本設計師嗎？」也在這一年，迷母終於讓日本人簽下台灣製的角色，Kuroro開始進軍日本，隔年在東京台場AQUA CiTY ODAIBA 開設Kuroro日本一號店，日本動畫公司DANDELION Animation Studio簽署Kuroro日本總代理。
為什麼唯獨Kuroro可以博得日本人青睞？Kuroro並不是迷母旗下唯一的角色，這隻黑色貓咪在2015年完成原型，但其世界觀是在副創意總監黃淳鈺加入團隊後才逐漸成形。他的外型簡單，生命感都靠那雙大眼的各種變化，且擁有「心弦之眼」，被設定可以看透人心。
Kuroro的官方資料是這麼介紹的：
這隻名為Kuroro的黑貓來自距離地球3300光年之遙的星球NGC6543貓眼星雲，用他獨特的視角所收納的風景，重新對人類每日徬徨的世界提出新的觀點。
短短不到100字的設定文字，團隊約莫花了半年多的時間才完成，他們蒐集、閱讀相關書籍資料，在嚴謹的科學基礎上打造Kuroro的世界觀，如「NGC6543貓眼星雲」這個看似浪漫可愛的星雲並非虛構，而是位於天龍座的一個真實存在的行星狀星雲。
「日本代理商判斷一個IP角色的基礎不僅根據造型外觀，而是這個角色的世界觀、宇宙觀可以發展到什麼程度。」台灣的創作者們難免脫離不了在地或本土的視角，但迷母的做法是，「我們在設定的過程會一直提問，像是『來自外太空的kuroro為什麼會降落在台灣？』這才有趣吧！」
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永豐「DAWHO之夜」大戶方舟策略：專家分享用數位投資工具迎接未知挑戰
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2022年三大風險「通膨、戰爭、疫情」擾動全球經濟脈絡，掌握當前國際經貿局勢變化，便成為後疫情時代的致勝關鍵。在年末即將到來之際，2023年投資又該注意什麼？
繼去年至今年上半年關鍵評論網與永豐銀行攜手舉辦「DAWHO之夜 大戶品味生活家」及「DAWHO之夜 升息理財抗通膨」線上直播活動後，好評如潮。2022年10月20日再度共同舉辦線上直播活動—「大戶方舟策略 迎接未知挑戰」。此次活動由吳怡霈擔任主持人，並邀請理財達人寶可孟與存股達人大俠武林兩位專家，一起聊聊對於現今市場動態及投資環境的觀察，以及在如此動盪的經濟環境之下，該如何善用數位工具掌握投資風險？
善用數位理財工具，早一步看到未來市場趨勢
對於投資人而言，投資路上往往需要經驗、知識才能有良好成果。但在變動的環境中，想要洞察先機，就得善用輔助工具，相較傳統帳戶，數位帳戶結合演算法及大數據，更能依據個人資訊及投資目標，提供客製化的投資建議，幫助投資人早一步看到未來市場趨勢。
寶可孟以自身慣用的永豐銀行數位帳戶「DAWHO」為例，說明數位帳戶不僅在手機上就能操作，不需跑實體分行，一隻手指頭就能完成行動支付、理財、開戶等流程外，還可以操作換匯、作為買賣台股或美股之交割戶、申辦信用卡，若搭配永豐DAWHO現金回饋信用卡，海外最高可享有8%現金回饋。
寶可孟進一步提到，純網銀與數位帳戶最大不同的差別，在於「純網銀受到法規限制，目前僅能承作存提款、轉帳、金融卡及信用貸款。」反觀數位帳戶較沒有這些限制，可使用DAWHO數位帳戶線上申請房屋貸款，也可以透過DAWHO信託基金投資帳戶申購基金，甚至可用DAWHO數位帳戶作為台股及美股的交割戶頭。
另外，寶可孟也建議投資人，現在數位帳戶繁多，想要從中挑選適合自己使用的，可以從3個評價指標來看：
- 第1招：選自己喜歡的質感。從自己喜歡的數位帳戶的風格來選擇，用起來開心也很重要。
- 第2招：看利率。有些數位帳戶標榜高利，但後來就慢慢縮減，有些數位帳戶是新戶才享有高利，但舊戶就無法享受同等高利率，在申請時就要看仔細規則跟時間範圍。
- 第3招：看網路熱度。可以在Google Trend輸入關鍵字，看哪一家銀行的數位帳戶討論度最高；或是到各大論壇如信用卡版、行動支付版瀏覽，討論聲量越高，基本上都不會有太大問題。
「以我自己的DAWHO數位帳戶來說，我以1比2的比例配置，60萬在台股、140萬在美股。」寶可孟解釋，他以替自己存一筆退休金為目標操作，只進不出，將主力放在平均報酬率有10％美股全市場ETF；其餘則放在台股，以「二八法則」分配，將80%放在穩健標的、20％留給自己「拼手感」。
市場永遠有波動，投資人須以不變應萬變
面對市場波動，大俠武林提醒投資人：「市場波動永無止息。」長期投資人可採取資金控管、分批買進策略的「震盪布局法」，也就是不定期不定額的投資，「看當天有多少閒錢，就買多少零股，分批買到領息的那一天。」無論市場漲跌，投資人都能在市場布局，差別只在於布局股數不一。
「空頭市場其實是最好的布局時機。」大俠武林進一步解釋，市場長期處於漲勢，對小資族才不友善，當市場不斷漲，代表的是投資成本越來越高；反過來說，空頭市場時反而可利用便宜價格買進股票。對小資族來說，最好的投資策略關鍵第一步就是先投資自己，唯有投資自己，才能在投資市場上買進的資產變多，專注本業、努力加薪，才能提高自己的布局資金。
大俠武林認為，投資關鍵在於紀律，而非擇時，「因為股票市場不是數學題，而是心理戰。」空頭時投資人總是不敢入場，一旦市場反轉回升，卻又往往措手不及，幾乎沒有人猜得準市場低點，「唯有一種人能在低點買進大量股數，那就是紀律投資者。而市場永遠都會在震盪下走出多頭格局，只是我們不知道會什麼時候發生。」
大俠武林建議，小資族可以投資ETF以及大型表現良好的績優股（長期10年EPS呈現上升趨勢、10年以上股息配發有上升）、債券、地段好的房地產。同時，小資族也可以使用永豐「智能理財ibrAin」，針對不同年紀、年收以及不同目標規劃的試算，決定投資年限、目標金額大小，從中選擇不同的扣款方式，再用長時間檢視配置是否歷經多次市場震盪後的年化報酬率能符合預期，「最重要的一步，仍在於精進本業、力求加薪，維持紀律、定期定額。」
*來賓言論不代表永豐銀行之立場，直播活動體驗旨在提供趣味性互動，因每個人的狀況不盡相同，使用者應自行評估與參考，切勿以此直播內容作為生活規劃的唯一依據。
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1. 基金：投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。請至永豐銀行基金網站參考完整投資警語說明：https://mma.sinopac.com/mma/SinopacFundSearch/search/FundIndex.aspx
2. 美股：
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3. ibrAin：
永豐商業銀行經金融監督管理委員會109年9月10日金管證投字第1090352215號函核准辦理兼營證券投資顧問業務。請至永豐銀行ibrAin網站參考完整投資警語說明：https://bank.sinopac.com/sinopacBT/webevents/ibrain/index.html
4. 大戶投：
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循環信用利率年息2.74%~15% (基準日2015/8/3)，預借現金手續費：預借現金金額X3.5%+指定金額
(100元新台幣/3.5美元/350日圓/3歐元) 其他費用請上永豐銀行網站查詢