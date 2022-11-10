《華爾街日報》披露台積電亞利桑那州新廠將擴產3奈米，業界憂心台灣先進技術遭轉移

《華爾街日報》引述知情人士說法，台積電（TSMC）要在美國鳳凰城（Phoenix）興建第二座先進製程工廠，而日本富士通（Fujitsu）也打算和台積電合作研發2奈米晶片，雖然以上計畫尚未被證實；但業界憂心台灣技術遭到轉移的聲浪四起，未來恐將喪失的競爭優勢。

傳出台積電要在美國蓋第2間先進製程工廠

全球的電動車、高速運算（HPC）的市場正快速成長，作為重要零組件的晶圓需求日益高漲，而台灣在半導體供應鏈中佔據極為關鍵的角色。據集邦科技（TrendForce）2021年半導體產值市占26%，排名全球第二，IC設計及封測產業亦分別占全球27%及20%。

作為半導體製造龍頭——台積電代工市居冠，市占率達到64%，目前業界技術最複雜的設計圖，都只能利用台積電的先進製程完成。

而美國為了不讓中國的半導體產業持續擴大，仍向台積電施加壓力，企圖打造美國本土供應鏈。知情人士向《華爾街日報》透露，台積電繼2020年承諾於美國鳳凰城的工廠，還要再建造另一座晶片廠，投資規模預計達120億美元。

知情人士指出，這座台積電的新工廠是利用3奈米的技術，這是目前商業化以來最小，且運算速度最快的晶片。不過，報導稱台積電仍未做出最後決定，意味著未來還有變數。

根據台積電財報及公開資訊顯示，其晶圓廠遍佈全球，包含新加坡、日本、美國、中國和台灣，而目前主要研究中心和主要產能均在台灣，是一個特別本土化的公司，但受到近年來的地緣政治影響，逐漸開始在美日興建晶圓廠。

台積電生產據點遍佈全球，目前最新技術仍以台灣新竹科學園區的研發中心為主。

事實上，近年來美中對抗升溫，美國社會越來越擔心，半導體的技術過度集中於亞州，尤其是台灣。美國總統拜登（Joe Biden）去（2021）年開始積極推動半導體四方聯盟（Chips 4）積極拉攏台日韓，圍堵中國，另一放面也著手推動美系半導體業者，將產能移至東南亞、南亞等地。

像是英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）與越南最大企業集團Vingroup簽署協議，將共同研發包含自動駕駛在內的一系列技術，以加速進軍汽車業並擴大越南事業版圖。

美日急擴廠，業界憂心技術遭轉移

另一方面，日本面對中國勢力擴大，也積極和台積電合作。《日本經濟新聞》8日報導指出，富士通宣布公司計劃自行設計2奈米製程的先進半導體，打算委託晶圓代工龍頭台積電代為生產。

富士通技術長Vivek Mahajan強調，目標最快在2026年完成搭載該晶片的節能中央處理器（CPU）。目前，台積電與SONY半導體解決方案公司（SSS）去年11月宣布，將於日本熊本市設立子公司JASM，初期採22、28奈米製程，滿足全球市場對特殊技術的強勁需求，

不約而同的，日本政府也正向台積電協商，除了研發以外，要擴大在當地製造產能。《日經亞洲》10月報導稱，日本政府已經示意，希望除了一個興建中廠區外，能夠進一步在日本擴大晶片產出，但是台積電始終未做正面回應，僅表示研究可行性。

力成半導體業內人士Jason告訴我們，雖然目前全球經濟面臨風暴，但是高階製程半導體仍是各國重要戰略物資，再加上，各國對於數位基礎建設興建在即，各大高階通訊設備，和智慧產業市場擴大下，先進製程晶片越來越重要。

再加上，近年美中科技戰打得火熱，許多業者在「調整庫存」的同時，也會考量明後年，景氣回溫又調度不到晶片，重演「晶片荒」，這也代表台積電的產品仍有相當大的需求，也推動了美日在這個時候擴大產能的意願。

不過，隨著美國當局施加壓力越來越大，台灣業界也開始出現一股反彈聲浪，呼籲台積電必須以台灣為本，不讓技術遭到白宮轉移，喪失了原本的優勢。對此，國發會經濟發展處處長吳明蕙，今（10）日出席立法院經濟委員會前接受媒體訪問時表示，「目前我們對這事不擔心」。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：翁世航