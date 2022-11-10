《華爾街日報》披露台積電亞利桑那州新廠將擴產3奈米，業界憂心台灣先進技術遭轉移
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全球最大晶圓代工龍頭——台積電（TSMC）準備額外投資上百億美元，在美國亞利桑那州再蓋一座工廠，來生產3奈米製程電晶體。
《華爾街日報》引述知情人士說法，台積電（TSMC）要在美國鳳凰城（Phoenix）興建第二座先進製程工廠，而日本富士通（Fujitsu）也打算和台積電合作研發2奈米晶片，雖然以上計畫尚未被證實；但業界憂心台灣技術遭到轉移的聲浪四起，未來恐將喪失的競爭優勢。
傳出台積電要在美國蓋第2間先進製程工廠
全球的電動車、高速運算（HPC）的市場正快速成長，作為重要零組件的晶圓需求日益高漲，而台灣在半導體供應鏈中佔據極為關鍵的角色。據集邦科技（TrendForce）2021年半導體產值市占26%，排名全球第二，IC設計及封測產業亦分別占全球27%及20%。
作為半導體製造龍頭——台積電代工市居冠，市占率達到64%，目前業界技術最複雜的設計圖，都只能利用台積電的先進製程完成。
而美國為了不讓中國的半導體產業持續擴大，仍向台積電施加壓力，企圖打造美國本土供應鏈。知情人士向《華爾街日報》透露，台積電繼2020年承諾於美國鳳凰城的工廠，還要再建造另一座晶片廠，投資規模預計達120億美元。
知情人士指出，這座台積電的新工廠是利用3奈米的技術，這是目前商業化以來最小，且運算速度最快的晶片。不過，報導稱台積電仍未做出最後決定，意味著未來還有變數。
根據台積電財報及公開資訊顯示，其晶圓廠遍佈全球，包含新加坡、日本、美國、中國和台灣，而目前主要研究中心和主要產能均在台灣，是一個特別本土化的公司，但受到近年來的地緣政治影響，逐漸開始在美日興建晶圓廠。
事實上，近年來美中對抗升溫，美國社會越來越擔心，半導體的技術過度集中於亞州，尤其是台灣。美國總統拜登（Joe Biden）去（2021）年開始積極推動半導體四方聯盟（Chips 4）積極拉攏台日韓，圍堵中國，另一放面也著手推動美系半導體業者，將產能移至東南亞、南亞等地。
像是英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）與越南最大企業集團Vingroup簽署協議，將共同研發包含自動駕駛在內的一系列技術，以加速進軍汽車業並擴大越南事業版圖。
美日急擴廠，業界憂心技術遭轉移
另一方面，日本面對中國勢力擴大，也積極和台積電合作。《日本經濟新聞》8日報導指出，富士通宣布公司計劃自行設計2奈米製程的先進半導體，打算委託晶圓代工龍頭台積電代為生產。
富士通技術長Vivek Mahajan強調，目標最快在2026年完成搭載該晶片的節能中央處理器（CPU）。目前，台積電與SONY半導體解決方案公司（SSS）去年11月宣布，將於日本熊本市設立子公司JASM，初期採22、28奈米製程，滿足全球市場對特殊技術的強勁需求，
不約而同的，日本政府也正向台積電協商，除了研發以外，要擴大在當地製造產能。《日經亞洲》10月報導稱，日本政府已經示意，希望除了一個興建中廠區外，能夠進一步在日本擴大晶片產出，但是台積電始終未做正面回應，僅表示研究可行性。
力成半導體業內人士Jason告訴我們，雖然目前全球經濟面臨風暴，但是高階製程半導體仍是各國重要戰略物資，再加上，各國對於數位基礎建設興建在即，各大高階通訊設備，和智慧產業市場擴大下，先進製程晶片越來越重要。
再加上，近年美中科技戰打得火熱，許多業者在「調整庫存」的同時，也會考量明後年，景氣回溫又調度不到晶片，重演「晶片荒」，這也代表台積電的產品仍有相當大的需求，也推動了美日在這個時候擴大產能的意願。
不過，隨著美國當局施加壓力越來越大，台灣業界也開始出現一股反彈聲浪，呼籲台積電必須以台灣為本，不讓技術遭到白宮轉移，喪失了原本的優勢。對此，國發會經濟發展處處長吳明蕙，今（10）日出席立法院經濟委員會前接受媒體訪問時表示，「目前我們對這事不擔心」。
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核稿編輯：翁世航
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2022 TCCF 未來內容展多國專家深度對談，對接國際最新文化科技產業趨勢
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文化內容策進院主辦「2022 TCCF 創意內容大會」，匯聚臺灣具潛力 IP 成品及提案，致力為全球內容業者媒合最佳國際合製資源。而 9 日登場的「主題沙龍 - 國際焦點」則邀請榮獲國際藝術獎項、影展肯定的內容製作公司及導演，分享幕後製程及商機開發經驗，期待藉由豐富的產業經驗分享，促進臺灣文化內容產業對接國際。
文化內容策進院主辦「2022 TCCF 創意內容大會」，匯聚臺灣具潛力 IP 成品及提案，致力為全球內容業者媒合最佳國際合製資源，促進臺灣文化內容產業對接國際。其中，大會重要活動之一、展示跨域應用價值的平台的「未來內容展」，今年有眾多國際嘉賓共襄盛舉，包括法國國家電影與動畫中心 (CNC) 數位內容總監 Olivier Fontenay、奧地利林茲電子藝術節總監 Martin Honzik、巴西遊戲開發公司 AVORE Immersive營運總監 Doede Holtkamp 親自來臺交流，法國新影像藝術節總監 Michele Ziegler 亦與文策院及法國在台協會合作，率 6 位不同專業背景的法國XR業界人士來臺進行產業參訪。
「未來內容展」以「擴增宇宙 運算中 Future Processing」為題，集結國內外話題性沉浸式內容，激盪文化與科技跨域應用新可能，本屆邀請的 19 組參展作品中有 5 組為國際或跨國共創作品，合作橫跨日本、法國、奧地利等國，另在近 40 場「主題沙龍」中有來自巴西、法國、奧地利、加拿大、愛爾蘭、香港等不同國家地區的機構代表、創作者、企業家齊聚一堂參與盛會，分享最新國際產業發展趨勢，助臺灣未來內容產業接軌國際，持續探索產業的發展潛能。
持續深耕臺灣未來內容產業為 TCCF 創意內容大會的重要目標之一，導入多國與多角度資源更可為產業帶來更多合作可能。文策院持續透過各項策進機制與支持方案，協助臺灣在國際市場搶佔先機。譬如：本屆未來內容展參展作品《百岳計畫》為文策院與奧地利林茲電子藝術中心合製計畫，由 FAB DAO 邀請五位知名的生成式藝術家王連晟、王新仁、林逸文、林經堯和吳哲宇，以臺灣跌宕起伏的山稜線為素材、程式碼為畫筆，勾勒出百座臺灣山巒，再由藝術家黃新編碼，將五件風格相異的作品共同展示，呈現多元共融的臺灣山景，並以 NFT 形式販售，讓收藏者共同治理營收，將收益作為臺灣生態保護的公益款項。加密貨幣捐款在聯合國及烏俄戰爭亦有先例，而臺灣尚未有成熟的相關案例，《百岳計畫》可謂開先河與國際最新 NPO-NFT 趨勢對接，其具有社會實踐價值的前瞻性創作思維，在未來內容展以前已受邀至全球規模最大、歷史最悠久的電子藝術節「林茲電子藝術節」展出，展現臺灣未來內容創作新銳實力。
在 11月 9 日 登場的「主題沙龍 - 國際焦點」中，由曾榮獲艾美獎、威尼斯影展多項肯定的巴西 VR 製作公司 ARVORE Immersive 營運總監 Doede Holtkamp 以務實的業界經驗分析敘事及遊戲 VR 內容的市場地景與商機開發；CNC 數位內容總監 Olivier Fontenay 與文策院文化科技處處長李懷瑾，共同探討公資金如何作為新媒體內容與產業發展的利基；而曾執導話題性 VR 作品《芭芭雅嘎：森林女巫》等作的法國鬼才導演 Mathias Chelebourg 亦分享與香奈兒合作的最新 VR 沉浸式體驗《Rencontre(s)》精彩幕後製程。本單元將延續至 11 月 12 日，將有奧地利林茲電子藝術節總監 Martin Honzik 與 FAB DAO 創辦人黃彥霖(黃豆泥) 就 NFT 議題的精采對談；有香港 Amonica Brands 集團代表分享 Web 3.0 對娛樂創意產業帶來的變化，更有法國指標性 VR 製作公 司 Emissive、電信龍頭 Orange 與 HTC VIVE Arts 代表暢聊新作《永恆聖母院》多人 VR 娛樂體驗所開創的全新商業模式。由國際業界的專業翹楚帶來跨領域、多元議題討論，精彩可期。
具有豐富 VR 及 IP 內容推廣經驗的 CNC 數位內容總監 Olivier Fontenay 來臺參與「主題沙龍」，他特別表示：「VR 有很多迷人的特點，沉浸式內容可以往很多不同方向發展，像是紀錄片、科幻、電玩遊戲等，在 2022 TCCF 未來內容展看到臺灣做出了很多創意新內容，臺灣在文化科技領域擁有世界最先進的科技技術 ; 最有趣的是，法國和臺灣有著共同的願景，都認為創意內容需要強勁的科技技術，所以投注許多心力於該領域。創意內容最讓人興奮的是，人們永遠無法預期什麼即將發生，技術的投入更能提供創作者有更多元呈現作品的方式，讓大眾從未想像過的事情成真，像是讓娛樂體驗能在元宇宙虛擬世界中發生，或者將文化內容與 NFT 鏈接開創新的價值。這也是為什麼我特別來臺參與 2022 TCCF 未來內容展，希望能與跨國的專業人士共同發掘更多未來內容的可能。」
「2022 TCCF 創意內容大會–未來內容展」自 11月 3 日至 13 日，在松山文創園區 2 號及 3 號倉庫展出，歡迎對新型態文化內容有興趣的產業人士及民眾前來做生意、交朋友、看創意、找靈感。詳細節目清單、主題沙龍、免費報名資訊及「未來內容展」開放時間請上官方網站：https://www.tccf.tw/innovation/exhibition-2。